Втрачено деякі рослинні угруповання, на фауну вплив був несуттєвим, - Держагентство з управління зоною відчуження про пожежі

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли, що унаслідок пожеж у зоні відчуження постраждали рослини і тварини, але через декілька місяців на згарищі має відновитися життя.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11 500 гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, це близько 5% всієї території.

"Були втрачені і пошкоджені певні рослинні угруповання. Щодо фауни негативний вплив не є значним, адже у більшості птахів були відсутні кладки з яйцями і молодняк не народився", - розповів директор заповідника Олександр Галущенко.

За його словами, копитні і великі ссавці зникли. Втім, він прогнозує, що найближчими місяцями згарища знову заселять і життя там відновиться.

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