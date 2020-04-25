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Новини Пожежі в Україні
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Втрачено деякі рослинні угруповання, на фауну вплив був несуттєвим, - Держагентство з управління зоною відчуження про пожежі

Втрачено деякі рослинні угруповання, на фауну вплив був несуттєвим, - Держагентство з управління зоною відчуження про пожежі

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику розповіли, що унаслідок пожеж у зоні відчуження постраждали рослини і тварини, але через декілька місяців на згарищі має відновитися життя.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це повідомили в Державному агентстві з управління зоною відчуження.

За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11 500 гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, це близько 5% всієї території.

"Були втрачені і пошкоджені певні рослинні угруповання. Щодо фауни негативний вплив не є значним, адже у більшості птахів були відсутні кладки з яйцями і молодняк не народився", - розповів директор заповідника Олександр Галущенко.

За його словами, копитні і великі ссавці зникли. Втім, він прогнозує, що найближчими місяцями згарища знову заселять і життя там відновиться.

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Автор: 

тварини (468) заповідник (104) пожежа (4351) зона відчуження (326) Держагентство з управління зоною відчуження ЧАЕС (42)


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Топ коментарі
+4
Этот $@$#% приуменьшает последствия пожара потому, что в доле -
без ведома директора этого заповедника деревья б там не пилили.
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25.04.2020 01:31 Відповісти
+3
Что за бред. Все сгорело, как фауна не пострадала что она зарылась в землю на 100 метров?
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25.04.2020 08:50 Відповісти
+2
Госагентство -- врет как сивый мерин !!! Кто знает не по наслышке что такое пожар понимает убытки на десятилетия -- вся новая власть отличается ложью абсолютно во всем
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25.04.2020 08:23 Відповісти
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Этот $@$#% приуменьшает последствия пожара потому, что в доле -
без ведома директора этого заповедника деревья б там не пилили.
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25.04.2020 01:31 Відповісти
Госагентство -- врет как сивый мерин !!! Кто знает не по наслышке что такое пожар понимает убытки на десятилетия -- вся новая власть отличается ложью абсолютно во всем
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25.04.2020 08:23 Відповісти
Да , соврать можно , ведь мы проверить не сможем...
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25.04.2020 01:48 Відповісти
ВСе хорошо, прекрасная маркиза!
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25.04.2020 02:17 Відповісти
Так проведіть дослідження та поясніть як вплинули ці пожежі на здоров'я жителів України, яких накривала ця гар.
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25.04.2020 03:26 Відповісти
Скажу4ть, що це допомогло побороти коронавірус, а здоров*я як флора і фауна відновиться.
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25.04.2020 09:35 Відповісти
вражескіє групіровкі унічтожени...бабло роспиляне
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25.04.2020 07:08 Відповісти
Дааааа! И РАДИАЦИЯ В НОРМЕ....
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25.04.2020 07:57 Відповісти
почему никто не сообщает что весь лес в свежих пеньках ?? и что дозиметры разрываются. твари продажные выпиляли весь лес а потом подожгли чтобы скрыть следы..
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25.04.2020 08:22 Відповісти
Что за бред. Все сгорело, как фауна не пострадала что она зарылась в землю на 100 метров?
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25.04.2020 08:50 Відповісти
А рыбы вообще не пострадали! Дебилы, мля.
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25.04.2020 10:37 Відповісти
Только не 11 000 Га пострадали, а 60 000 Га.
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25.04.2020 12:31 Відповісти
 
 