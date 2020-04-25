Коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися, плануємо відкрити готелі, частково спортзали та відновити навчання в старших класах, - Шмигаль

Другий етап виходу з карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, передбачає зменшення випадків інфікування і розвантаження медичної системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно інфографіки, яку опублікував прем'єр, якщо упродовж 10 днів відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих щодня зменшуватиметься, уряд дозволить побутове обслуговування населення, відновить навчання у випускних класах і підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.

Також передбачається відкриття закладів громадського харчування на винос, кінотеатрів просто неба, спортивних залів і фітнес-центрів із деякими обмеженнями і без басейнів, готелів, відновляться спортивні змагання з участю не більше 50 глядачів.

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