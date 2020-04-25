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Новини Коронавірус і карантин
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Коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися, плануємо відкрити готелі, частково спортзали та відновити навчання в старших класах, - Шмигаль

Коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися, плануємо відкрити готелі, частково спортзали та відновити навчання в старших класах, - Шмигаль

Другий етап виходу з карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, передбачає зменшення випадків інфікування і розвантаження медичної системи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно інфографіки, яку опублікував прем'єр, якщо упродовж 10 днів відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих щодня зменшуватиметься, уряд дозволить побутове обслуговування населення, відновить навчання у випускних класах і підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.

Також передбачається відкриття закладів громадського харчування на винос, кінотеатрів просто неба, спортивних залів і фітнес-центрів із деякими обмеженнями і без басейнів, готелів, відновляться спортивні змагання з участю не більше 50 глядачів.

Читайте також: Кабмін представив 5 етапів виходу з карантину та план зняття обмежень, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+13
А вы знаете что за два месяца в Италии умерло 700 человек от ковида в которых не было супутствующих заболеваний. Основная масса это люди в которых три серьезных супутствующих заболевания. 700 человек это 11 вдень. В дтп в Италии умирает в среднем по 8 человек в день. Как думаете Украина при пустых больницах уже карантинит больше месяца. И большинство людей всеравно лечиться на дому. Нельзя б выйти с дурантина и просто соблюдать социальную дистанцию и жить прежней жизнью. Я переживаю за людей и за их жизнь без денег. Не будет это для них катастрофой серьёзней чем неопасный ковид-19?
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25.04.2020 02:01 Відповісти
+11
Ця стаття демонструє, що справжнього плану виходу з карантину уряд не має. Чому? Все просто пояснюється тим, що заклади громадського харчування будуть непотрібні, якщо працюватимуть без транспорту, заводів та інших секторів економіки. Треба розуміти, що настає системна криза, яку штучно створив уряд. Тепер треба план ліквідації системної кризи, який може створити новий уряд нової влади.
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25.04.2020 03:20 Відповісти
+10
"Нигерия - 200 миллионов населения, в одном только Лагосе - 21 миллион.
Слово "гигиена", переводится как "насмешка белого человека". За "социальную дистанцию" в трущобах - если не убьют сразу - считайте, повезло…
По идее, заболеть должно уже около 1 000 000 человек, и от 100 000 до 200 0000 умереть.
Нет, 200 тысяч трупов "спрятать" не получится. Как минимум, 20 000 трупов на улицах Лагоса были бы заметны.
Но… приходит такой вирус в Нигерию, а она - на 144 месте по ВВП. Блиииин…
Большая часть населения живет на 2 доллара в день.
Да ну нафиг - 981 заболевший, 31 умерли.
Или Эфиопия, 112 миллионов. Где, собственно, 100 000 трупов?
170 место по ВВП. Аааа…
Ну, тогда хватит и 116 больных 3 мертвых.
Да-да-да, там не делают тесты, я в курсе.
А разве нельзя умереть без тестов? И что вы будете делать со 100 000 трупов?
В Нигерии, на минуточку, 90 000 000 интернет-пользователей.
У них у всех "батарейки в телефонах сели"? Никто не снял горы валяющихся трупов?
Или, вот, Индонезия: 260 миллионов человек, 130 миллионов имеет интернет, то есть у каждого второго.
В Индонезии собирают китайские смартфоны. Роликов индонезийских в инете - море…
Ииии? Пффф… 119 место по ВВП. Фу-фу-фу…
7 775 заболевших и 647 умерло.
Но, там "продвинутое" правительство, поэтому они "опасаются вспышки" и "ждут пика после Рамадана", ага.
То ли дело - Бангладеш.
170 миллионов, самая большая в мире плотность населения - 1087 человек на квадратный километр (для справки, плотность населения в Украине - 70 человек на квадратный километр)
Ну, тут уж точно 200 тысяч трупов!!! Будут вереницами плыть по Брахмапутре и Гангу.
Что? 147 место во ВВП? Да идите вы лесом, со своей Бангладеш!
Вот вам 4186 больных и 127 мертвых, и хватит вам.
Ну, хоть Индия, а?
23502 заболевших, 722 умерших - и это на 1,3 миллиарда населения.
Патамушта 145 место по ВВП!
Великий и ужасный вирус не ходит по бедным странам!
Он слишком воспитанный и интеллигентный. "
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25.04.2020 04:18 Відповісти
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Почему каждый раз передают разные новости о этапах выхода с карантина?
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25.04.2020 01:57 Відповісти
як кацапсини, начe шакали, хочуть дeстабілізаціі в краіні. Колапсу мeд систeми та 500 помeрлих в дeнь. Причому ті самі тролі, що й антипрививочні фeйки поширювали. Бeрeжeмо сeбe, нe слухай москаля, а кращe з попкорном наблюдаємо, що відбувається в них
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25.04.2020 06:31 Відповісти
Этапы по Шмыгалю - когда заболеваемость начнет падать, мы все сделаем, чтобы ее поднять и ...вышеперечисленные им меры.
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25.04.2020 10:17 Відповісти
просто надо перестать тестировать
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25.04.2020 11:15 Відповісти
А вы знаете что за два месяца в Италии умерло 700 человек от ковида в которых не было супутствующих заболеваний. Основная масса это люди в которых три серьезных супутствующих заболевания. 700 человек это 11 вдень. В дтп в Италии умирает в среднем по 8 человек в день. Как думаете Украина при пустых больницах уже карантинит больше месяца. И большинство людей всеравно лечиться на дому. Нельзя б выйти с дурантина и просто соблюдать социальную дистанцию и жить прежней жизнью. Я переживаю за людей и за их жизнь без денег. Не будет это для них катастрофой серьёзней чем неопасный ковид-19?
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25.04.2020 02:01 Відповісти
20 квітня у Данії знову запрацювали перукарні, масажні салони, суди та деякі інші громадські установи. А трохи раніше, від 15 квітня, Данія перша в Європі відкрила дитячі садки та школи.
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25.04.2020 02:13 Відповісти
Ви хворі? Це правда. Данія виходить з карантину. Крім Данії ще Чехія виходить.
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25.04.2020 03:59 Відповісти
Самокритично.
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25.04.2020 04:17 Відповісти
Шмыгаль , ты?
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25.04.2020 07:13 Відповісти
Почему Дания открыла само первое это школы и дет.сады. А в Украине это хотят в последнюю очередь делать. Мне интересно когда план выхода с карантина будут составлять фахівці, а не політики.
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25.04.2020 02:15 Відповісти
И правильно делают в Украине . Через месяц каникулы и так. Можно и не пойти в школу детям. Обучение ведётся он лайн. Открой школы- сразу начнётся всплеск вируса.
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25.04.2020 08:54 Відповісти
Ця стаття демонструє, що справжнього плану виходу з карантину уряд не має. Чому? Все просто пояснюється тим, що заклади громадського харчування будуть непотрібні, якщо працюватимуть без транспорту, заводів та інших секторів економіки. Треба розуміти, що настає системна криза, яку штучно створив уряд. Тепер треба план ліквідації системної кризи, який може створити новий уряд нової влади.
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25.04.2020 03:20 Відповісти
настає системна криза, яку штучно створив уряд
--
не только правительство. муудрый народ жаждал решительных мер. правительство ему их отсыпало. как сумело, так и отсыпало. просьба к муудрому народу не стрелять в пианиста? он играет как умеет ту музыку, которую вы, мої маленькі каченята, йому замовили. фільми жахів - поганий жанр, він робить з адекватних людей дурників.
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25.04.2020 05:51 Відповісти
В США количество смертей от коронавируса превысило 51 тыс. человек, но несмотря на это штаты Джорджия, Оклахома и другие решили ослабить карантин, разрешив бизнесу возобновить работу. Об этом сообщает Reuters.

Губернатор Джорджии разрешил открыть бизнесменам свои фитнес-клубы, парикмахерские, тату-салоны и некоторые другие фирмы. Подобное решение приняли и власти штата Джорджия, вопреки неодобрению со стороны президента Дональда Трампа и должностных лиц общественного здравоохранения.

Оклахома разрешила некоторым розничным торговцам возобновить бизнес в пятницу. Флорида начала открывать свои пляжи неделю назад, Южная Каролина смягчила ограничения в понедельник. Другие штаты последуют их примеру на следующей неделе.

Из-за приказов властей закрыть бизнес и оставаться дома в США каждый шестой американец потерял работу, безработица в стране в целом охватила 26 миллионов человек. Такой показатель не наблюдался в США со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Болезнь COVID-19 ежедневно убивает тысячи американцев. Число зараженных в США граждан превысило 900 тыс. чел.
https://112.ua/mir/v-ssha-ot-koronavirusa-umerli-bolee-51-tys-chelovek-odnako-ryad-shtatov-razreshil-biznesu-rabotat-534063.html
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25.04.2020 04:01 Відповісти
молодці ті штати, що виходять з карантину. Дуже розумне рішення - людям потрібно працювати.
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25.04.2020 04:17 Відповісти
Ты из США вещаешь,или был там вчера?
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25.04.2020 07:55 Відповісти
"Нигерия - 200 миллионов населения, в одном только Лагосе - 21 миллион.
Слово "гигиена", переводится как "насмешка белого человека". За "социальную дистанцию" в трущобах - если не убьют сразу - считайте, повезло…
По идее, заболеть должно уже около 1 000 000 человек, и от 100 000 до 200 0000 умереть.
Нет, 200 тысяч трупов "спрятать" не получится. Как минимум, 20 000 трупов на улицах Лагоса были бы заметны.
Но… приходит такой вирус в Нигерию, а она - на 144 месте по ВВП. Блиииин…
Большая часть населения живет на 2 доллара в день.
Да ну нафиг - 981 заболевший, 31 умерли.
Или Эфиопия, 112 миллионов. Где, собственно, 100 000 трупов?
170 место по ВВП. Аааа…
Ну, тогда хватит и 116 больных 3 мертвых.
Да-да-да, там не делают тесты, я в курсе.
А разве нельзя умереть без тестов? И что вы будете делать со 100 000 трупов?
В Нигерии, на минуточку, 90 000 000 интернет-пользователей.
У них у всех "батарейки в телефонах сели"? Никто не снял горы валяющихся трупов?
Или, вот, Индонезия: 260 миллионов человек, 130 миллионов имеет интернет, то есть у каждого второго.
В Индонезии собирают китайские смартфоны. Роликов индонезийских в инете - море…
Ииии? Пффф… 119 место по ВВП. Фу-фу-фу…
7 775 заболевших и 647 умерло.
Но, там "продвинутое" правительство, поэтому они "опасаются вспышки" и "ждут пика после Рамадана", ага.
То ли дело - Бангладеш.
170 миллионов, самая большая в мире плотность населения - 1087 человек на квадратный километр (для справки, плотность населения в Украине - 70 человек на квадратный километр)
Ну, тут уж точно 200 тысяч трупов!!! Будут вереницами плыть по Брахмапутре и Гангу.
Что? 147 место во ВВП? Да идите вы лесом, со своей Бангладеш!
Вот вам 4186 больных и 127 мертвых, и хватит вам.
Ну, хоть Индия, а?
23502 заболевших, 722 умерших - и это на 1,3 миллиарда населения.
Патамушта 145 место по ВВП!
Великий и ужасный вирус не ходит по бедным странам!
Он слишком воспитанный и интеллигентный. "
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25.04.2020 04:18 Відповісти
Мой комментарий. Развитые страны решили, что схватили Бога за бороду и могут бесконечно продлевать жизнь. Но у природы свое мнение и вирус это всего лишь инструмент регулирования популяции. Бесконтрольное размножение, кстати тоже будет вести к таким последствиям.
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25.04.2020 04:27 Відповісти
однозночно видно, что пандемия раздувается СМИ. Роль играют основную это мировые СМИ мейнстримовые, а украинские просто копируют у них этот тренд паники. Потом надо признать то, что украинские политики сильно зависимы от "мнения" из запада. Здесь уже итальянская газетенка сравнивает смертность с прошлым годом https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.
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25.04.2020 04:47 Відповісти
стаття потужна але занадтих адептів коронавірусу й надалі тримає Італія, тепер ще й США при тому що вже Штати багато які виходять з дурантину. При тому, що повно в інтернеті відосів з пустих американських госпіталів, але адепти коронапсихозу довіряють тільки офіційній статистиці яка показує їм 50 тисяч, але вони не знають, що в Америці і без корони кожного дня вмирало тисяч 8. а скільки зараз в загальному ніхто не дає інформацію, бо зараз всіх цікавить тільки смерть від корони.
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25.04.2020 04:28 Відповісти
Чуть выше мой комментарий. Вирус косит не детей, а стариков (престарелых в первую очередь). Здесь не надо быть вирусологом или еще кем-то, а достаточно иметь понимание, как устроен этот мир. Множно еще много написать, но скажу так. Вся эта паника присуща духовно неразвитым людям и страшен не вирус, а обезумевшее от страха стадо, готовое растоптать все и вся на своем пути.
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25.04.2020 04:49 Відповісти
не просто престарелых, а тех кто имеет как минимум 1-2 серьезных хронических заболеваний
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25.04.2020 04:56 Відповісти
Все верно.
Во многих американских госпиталях приемное отделение для больных с гриппом отделяет только пластиковый занавес. Подцепить вирус ,который там концентрируется, легко.
Привозят например инсультника или инфарктника, он попутно заражается, и после смерти ему пишут- covid.
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25.04.2020 11:53 Відповісти
У африканского негра жизнь хоть и нескучная, но весьма короткая. Там если крокодил не сожрет или леопард не задерет, то какие-нибудь бандиты застрелят. А на фоне эболы или даже малярии, тот короновирус как простуда несерьезная. Он опасен для старых и больных, а в Африке такие по любому не выживают. Индия кстати от Африки недалеко убежала.
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25.04.2020 10:40 Відповісти
Украина - 72 года, Индия - 69,4. Очень далеко мы убежали.
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25.04.2020 11:13 Відповісти
У мужчин в Украине 63.5 года продолжительность жизни.
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25.04.2020 14:39 Відповісти
Желательно б в студию возрастные группы и среднюю продолжительность жизни
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25.04.2020 11:11 Відповісти
Хозсуд Киева взыскал с "Приватбанка" 17,3 миллионов гривень в пользу компании "Арлан" , которая принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Такое решение суд принял 25 февраля, передает Finbalance .
В свою очередь "Приватбанк" обжалует решение суда в апелляции. Отмечается, что "Арлан" был поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку" до национализации.
Приватбанк подал апеляционную жалобу, которую Северный апелляционный хозяйственный суд Киева рассмотрит 19 мая.
Напомним, в октябре 2019 года компания "Арлан", выступающая поручителем "Приватбанка" по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком .
В сентябре Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком - компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал "Приватбанку" до национализации. Таким образом, теперь "Арлан" взыскал выплаченные НБУ средства с "Приватбанка".
Ранее сообщалось о том, что Приватбанк погасил долг перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, которые были выданы банку еще до национализации.
Напомним, что на сегодняшний день суды разных инстанций рассматривают сотни знаковых производств, связанных с "Приватбанком" .
21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность . Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.
https://zn.ua/ECONOMICS/kompaniya-kolomoyskogo-vyigrala-sud-u-privatbanka-352277_.html
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25.04.2020 04:31 Відповісти
Ця стаття як приклад доводить, що в умовах цієї влади бізнес не може бути захищеним. Такі умови і є системною кризою.
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25.04.2020 04:36 Відповісти
Не прошло и недели как наконец стало понятно, шо оно имело в виду... Процент выявленных от общего количества тестов. Удобно: его можно сильно менять в зависимости от политики тестирования. Другими словами: Верчу, как хочу. Тьфу в очередной раз!
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25.04.2020 06:22 Відповісти
як кацапсини, начe шакали, хочуть дeстабілізаціі в краіні. Колапсу мeд систeми по 500 помeрлих в дeнь. Причому ті самі тролі, що й аeтипрививочні фeйки поширювали. Бeрeжeмо сeбe, нe слухай москаля, а кращe з попкорном наблюдаємр, що відбувається в них
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25.04.2020 06:28 Відповісти
Ты к чему призываешь-то, о сладкоголосый? К бесконечному дурантину?
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25.04.2020 06:31 Відповісти
призиваю кацапсин мeншe слухати, носити маску та мити руки
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25.04.2020 06:33 Відповісти
тебе комфортно в наморднике?
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25.04.2020 06:35 Відповісти
Коронавирус и карантин поставили на грань полного дефолта даже представительниц древнейшей профессии

Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть гостиницы, частично спортзалы и возобновить учебу в старших классах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9260
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25.04.2020 06:52 Відповісти
Я телефон записал. Пригодится.
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25.04.2020 07:47 Відповісти
тогда тебе в паРашу.
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25.04.2020 08:37 Відповісти
повна дурня,- відкривають зони масового скупчення, а ні пари з вуст про магазини, підприємства, взагалі про бізнес ні гу-гу, про транспорт забув, міжміське сполучення,- головне фітнес, музеї та бібліотеки- двигуни виходу з кризи
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25.04.2020 06:53 Відповісти
Это ты на фитнес гонишь потому что ты не владелец фитнес клуба или хотя бы не тренер, который 2 месяца без зарплаты сидит. А в Киеве около 300 фитнес клубов. И в каждом люди работали...
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25.04.2020 10:51 Відповісти
На Дніпропетровщині на коронавірус захворіла семимісячна дитина. https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid19-u-semymisyachnoji-dytyny/30575199.html
Фото ВВС.

Когда процент выявленных случаев Covid-19 в Украине начнет уменьшаться, планируется открыть гостиницы, частично спортзалы и возобновить учебу в старших классах, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8225
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25.04.2020 06:58 Відповісти
кретин
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25.04.2020 07:03 Відповісти
як тільки процент ляже ми його падимєм...ізрьок шмаркаль
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25.04.2020 07:10 Відповісти
а мені подобається на карантині, посадив картоплю, цибулю, горох і щось там ще дохера, розсада зійшла прекрасно, особливо помидори і перчик, посіяв пшеницю, сам посіяв, як Кіса Вороб'янінов, я вже багато років так сію.
Дружина вдома, молодший син вдома, у мене піл рукою додаткова робоча сила для саду-городу
Великі фірми закриті на карантин, або сильно обмежені, у мій маленький магазинчикв звязку з цим зріс попит, продажі йдут нормально, майже щодня ви\жджаю на замовлення, у масці і антисептик завжди в кишені.
у звязаку з карантином різко зріс попит на мо\ послуги - дрібного підприємця який цілодобово на звязку і швидко вам привезе товар чи надасть послугу за ваші гроші
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25.04.2020 07:17 Відповісти
Умные люди всегда найдут чем заняться в свободное время.
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25.04.2020 08:36 Відповісти
ты просто из тех, кто всегда найдёт способ подлизнуть властям. только и всего. объявят власти обязательную кастрацию - будешь петь какое хорошее настало время для духовного роста.
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25.04.2020 08:45 Відповісти
ты просто из тех, кто всегда найдёт способ нагадить властям.
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25.04.2020 08:47 Відповісти
возможно. но эти власти обсираются всегда. что бы они не затеяли. грех не макнуть их виртуальной мордой в их дерьмо.
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25.04.2020 09:05 Відповісти
власть нужно критиковать ВСЕГДА, но по делу, предлагая свои варианты решения проблемы. иначе это будет обсирательством, таких полно на этом форуме.
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25.04.2020 09:29 Відповісти
в данном случае я именно так и критикую. предлагаю завязывать с дурантином... неплохо бы с выплатой компенсаций пострадавшим... на последнем не настаиваю. ибо у государства своих денег нет и это будет перекачка денег от пострадавших к пострадавшим.
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25.04.2020 09:44 Відповісти
я об это и говорю, обычное обсирательство без повода и причины.
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25.04.2020 09:46 Відповісти
попробуй иногда читать комменты, на которые ты якобы отвечаешь.
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25.04.2020 10:50 Відповісти
Хочу задать вопрос прямо . Шмыгаль ты дебил .
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25.04.2020 07:36 Відповісти
Без знака вопроса получилось утверждение.
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25.04.2020 07:49 Відповісти
И закройте магазины, потому как не на что будет покупать.
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25.04.2020 07:43 Відповісти
Другими словами, если начнет уменьшаться мы откроем границы и завезем новых и наверстаем упущенное
При закрытых границах остаточно было 3 недели на худой конец месяц карантина, чтобы наверняка и все! а эти бар*ны постоянно новых завозят !
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25.04.2020 08:30 Відповісти
Та узбагойся. Границы не закрыты, каждый день приезжают и выезжают на автомобилях, кому нужно.
А когда откроют пешие и ж-д, то тогда вообще все здрыснут, от ваших покращень.
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25.04.2020 12:03 Відповісти
И куда тебя иностранного граждана пропустят? Например?
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25.04.2020 14:55 Відповісти
такая формулировка означает, что карантин никогда не закончится
тесты всегда будут выявлять 10-20% ковид-позитивных от всех протестированных
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25.04.2020 08:30 Відповісти
Если к-во зараженных не будет увеличиваться 10 дней! Тогда будет ослабление.
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25.04.2020 08:35 Відповісти
это ты сам придумал? у Шмыгаля другая формулировка
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25.04.2020 09:06 Відповісти
у него тоже самое.
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25.04.2020 09:30 Відповісти
Согласно инфографике, которую опубликовал премьер, если на протяжении 10 дней подряд ПРОЦЕНТ выявленных случаев среди всех протестированных будет ежедневно уменьшаться, правительство разрешит бытовое обслуживание населения, возобновит обучение в выпускных классах и подготовку к внешнему независимому оцениванию.

ПРОЦЕНТ, а не абсолютное количество.
Если каждый день будут проверять 10 случайных людей и из них 2 будут ковид-позитивными, то процент останется одним и тем же.
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25.04.2020 10:48 Відповісти
Куда это тебя иностранного гражданина пустят? Например?
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25.04.2020 14:54 Відповісти
Будем загибать пальцы. Вчера не было увеличения. Еще 9 дней...
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25.04.2020 08:38 Відповісти
на сегодня всего на одного человека больше. Будем читать что это стабилизация.
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25.04.2020 09:41 Відповісти
Китайские сопли назвали КоронвиRUS. А почему не Атипичная пневмония?
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25.04.2020 08:54 Відповісти
www.ukrstat.gov.ua

До початку епідемії коронавірусу від грипу та пневмонії померли 1,3 тисяч осіб
https://www.rbc.ua/ukr/news/naselenie-ukrainy-mesyats-sokratilos-eshche-1587475374.html Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
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25.04.2020 09:07 Відповісти
Чим скоріше ви, пане Голова МОЗ, протестуєте людей, ти меньше будете виявляти нових кожен день. А зараз ваші дані ні про що не говорять...
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25.04.2020 09:17 Відповісти
Вже б швидше спортзали відкрили,а то вже ломка почалася ! А з спортзала-в бібліотєку !
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25.04.2020 09:25 Відповісти
Что-что, а спортзалы "так нужны, что прям капец". Как без них)
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25.04.2020 09:30 Відповісти
Расколдуйте транспорт!!!!!
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25.04.2020 09:53 Відповісти
Не вийде.

Для того щоб відсоток зменьшувався потрібно щоб населення вживало засоби власної гігіени. Наприклад, маски на морду, руки дезинфікувати, і постійно перевіртрювти приміщення щоб не було спертого повітря в замкнутому приміщенні, де вірус може залишатися в повітрі.

Якщо маски ще якось населення носить, то з 2009го року массове длобсьтво привело до того що перестали перевітрювати приміщення, вентилювати все від установ, магазинів, ТРЦ до транспорту, укразалізниці включно. А це - перший розсадник інфекцій. Після чого підскочила щороку захворюванність на грип, кір, туберкулез, гепатит (нечисти руки і приготування їжі), і таке інше.

В цивілізованих країнах все перевіртрюється - від Німеччини до США - бізнес, транспорт, магазини, салону. В Україні конкретно шизофренія якої ніколи в історії України не було - повне закупорювання приміщень і закриті вікна вже в 25 градусів тепла бо "хольодна".

А водку і шмурдяк бухати всю нічь не холядна?

Тому ця гидота буде продовдувати розповсюджуватись в Україні - через безграмотне жлобсьтво.

Як тільки знищили класс інтеллігенції, одразу стали падати всі показники в країні. Тому що печерне жлобсьтво почало рулити.
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25.04.2020 09:59 Відповісти
" спортивные соревнования при участии не более 50 зрителей."
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25.04.2020 12:24 Відповісти
))
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25.04.2020 14:58 Відповісти
 
 