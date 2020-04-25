Коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися, плануємо відкрити готелі, частково спортзали та відновити навчання в старших класах, - Шмигаль
Другий етап виходу з карантину, запровадженого для запобігання поширенню коронавірусної хвороби Covid-19, передбачає зменшення випадків інфікування і розвантаження медичної системи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Згідно інфографіки, яку опублікував прем'єр, якщо упродовж 10 днів відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих щодня зменшуватиметься, уряд дозволить побутове обслуговування населення, відновить навчання у випускних класах і підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання.
Також передбачається відкриття закладів громадського харчування на винос, кінотеатрів просто неба, спортивних залів і фітнес-центрів із деякими обмеженнями і без басейнів, готелів, відновляться спортивні змагання з участю не більше 50 глядачів.
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не только правительство. муудрый народ жаждал решительных мер. правительство ему их отсыпало. как сумело, так и отсыпало. просьба к муудрому народу не стрелять в пианиста? он играет как умеет ту музыку, которую вы, мої маленькі каченята, йому замовили. фільми жахів - поганий жанр, він робить з адекватних людей дурників.
Губернатор Джорджии разрешил открыть бизнесменам свои фитнес-клубы, парикмахерские, тату-салоны и некоторые другие фирмы. Подобное решение приняли и власти штата Джорджия, вопреки неодобрению со стороны президента Дональда Трампа и должностных лиц общественного здравоохранения.
Оклахома разрешила некоторым розничным торговцам возобновить бизнес в пятницу. Флорида начала открывать свои пляжи неделю назад, Южная Каролина смягчила ограничения в понедельник. Другие штаты последуют их примеру на следующей неделе.
Из-за приказов властей закрыть бизнес и оставаться дома в США каждый шестой американец потерял работу, безработица в стране в целом охватила 26 миллионов человек. Такой показатель не наблюдался в США со времен Великой депрессии 1930-х годов.
Болезнь COVID-19 ежедневно убивает тысячи американцев. Число зараженных в США граждан превысило 900 тыс. чел.
https://112.ua/mir/v-ssha-ot-koronavirusa-umerli-bolee-51-tys-chelovek-odnako-ryad-shtatov-razreshil-biznesu-rabotat-534063.html
Слово "гигиена", переводится как "насмешка белого человека". За "социальную дистанцию" в трущобах - если не убьют сразу - считайте, повезло…
По идее, заболеть должно уже около 1 000 000 человек, и от 100 000 до 200 0000 умереть.
Нет, 200 тысяч трупов "спрятать" не получится. Как минимум, 20 000 трупов на улицах Лагоса были бы заметны.
Но… приходит такой вирус в Нигерию, а она - на 144 месте по ВВП. Блиииин…
Большая часть населения живет на 2 доллара в день.
Да ну нафиг - 981 заболевший, 31 умерли.
Или Эфиопия, 112 миллионов. Где, собственно, 100 000 трупов?
170 место по ВВП. Аааа…
Ну, тогда хватит и 116 больных 3 мертвых.
Да-да-да, там не делают тесты, я в курсе.
А разве нельзя умереть без тестов? И что вы будете делать со 100 000 трупов?
В Нигерии, на минуточку, 90 000 000 интернет-пользователей.
У них у всех "батарейки в телефонах сели"? Никто не снял горы валяющихся трупов?
Или, вот, Индонезия: 260 миллионов человек, 130 миллионов имеет интернет, то есть у каждого второго.
В Индонезии собирают китайские смартфоны. Роликов индонезийских в инете - море…
Ииии? Пффф… 119 место по ВВП. Фу-фу-фу…
7 775 заболевших и 647 умерло.
Но, там "продвинутое" правительство, поэтому они "опасаются вспышки" и "ждут пика после Рамадана", ага.
То ли дело - Бангладеш.
170 миллионов, самая большая в мире плотность населения - 1087 человек на квадратный километр (для справки, плотность населения в Украине - 70 человек на квадратный километр)
Ну, тут уж точно 200 тысяч трупов!!! Будут вереницами плыть по Брахмапутре и Гангу.
Что? 147 место во ВВП? Да идите вы лесом, со своей Бангладеш!
Вот вам 4186 больных и 127 мертвых, и хватит вам.
Ну, хоть Индия, а?
23502 заболевших, 722 умерших - и это на 1,3 миллиарда населения.
Патамушта 145 место по ВВП!
Великий и ужасный вирус не ходит по бедным странам!
Он слишком воспитанный и интеллигентный. "
Во многих американских госпиталях приемное отделение для больных с гриппом отделяет только пластиковый занавес. Подцепить вирус ,который там концентрируется, легко.
Привозят например инсультника или инфарктника, он попутно заражается, и после смерти ему пишут- covid.
В свою очередь "Приватбанк" обжалует решение суда в апелляции. Отмечается, что "Арлан" был поручителем по кредиту рефинансирования, который НБУ выдал "Приватбанку" до национализации.
Приватбанк подал апеляционную жалобу, которую Северный апелляционный хозяйственный суд Киева рассмотрит 19 мая.
Напомним, в октябре 2019 года компания "Арлан", выступающая поручителем "Приватбанка" по кредиту рефинансирования, выполнила обязательства перед Нацбанком .
В сентябре Центральный апелляционный хозсуд утвердил мировое соглашение между компанией "Арлан", которая принадлежит Игорю Коломойскому, и Нацбанком - компания согласилась выплатить долги по кредитам рефинансирования, которые НБУ выдал "Приватбанку" до национализации. Таким образом, теперь "Арлан" взыскал выплаченные НБУ средства с "Приватбанка".
Ранее сообщалось о том, что Приватбанк погасил долг перед Национальным банком по кредитам рефинансирования на 2,34 млрд грн, которые были выданы банку еще до национализации.
Напомним, что на сегодняшний день суды разных инстанций рассматривают сотни знаковых производств, связанных с "Приватбанком" .
21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность . Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.
https://zn.ua/ECONOMICS/kompaniya-kolomoyskogo-vyigrala-sud-u-privatbanka-352277_.html
Фото ВВС.
Дружина вдома, молодший син вдома, у мене піл рукою додаткова робоча сила для саду-городу
Великі фірми закриті на карантин, або сильно обмежені, у мій маленький магазинчикв звязку з цим зріс попит, продажі йдут нормально, майже щодня ви\жджаю на замовлення, у масці і антисептик завжди в кишені.
у звязаку з карантином різко зріс попит на мо\ послуги - дрібного підприємця який цілодобово на звязку і швидко вам привезе товар чи надасть послугу за ваші гроші
При закрытых границах остаточно было 3 недели на худой конец месяц карантина, чтобы наверняка и все! а эти бар*ны постоянно новых завозят !
А когда откроют пешие и ж-д, то тогда вообще все здрыснут, от ваших покращень.
тесты всегда будут выявлять 10-20% ковид-позитивных от всех протестированных
ПРОЦЕНТ, а не абсолютное количество.
Если каждый день будут проверять 10 случайных людей и из них 2 будут ковид-позитивными, то процент останется одним и тем же.
До початку епідемії коронавірусу від грипу та пневмонії померли 1,3 тисяч осіб
https://www.rbc.ua/ukr/news/naselenie-ukrainy-mesyats-sokratilos-eshche-1587475374.html Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
Для того щоб відсоток зменьшувався потрібно щоб населення вживало засоби власної гігіени. Наприклад, маски на морду, руки дезинфікувати, і постійно перевіртрювти приміщення щоб не було спертого повітря в замкнутому приміщенні, де вірус може залишатися в повітрі.
Якщо маски ще якось населення носить, то з 2009го року массове длобсьтво привело до того що перестали перевітрювати приміщення, вентилювати все від установ, магазинів, ТРЦ до транспорту, укразалізниці включно. А це - перший розсадник інфекцій. Після чого підскочила щороку захворюванність на грип, кір, туберкулез, гепатит (нечисти руки і приготування їжі), і таке інше.
В цивілізованих країнах все перевіртрюється - від Німеччини до США - бізнес, транспорт, магазини, салону. В Україні конкретно шизофренія якої ніколи в історії України не було - повне закупорювання приміщень і закриті вікна вже в 25 градусів тепла бо "хольодна".
А водку і шмурдяк бухати всю нічь не холядна?
Тому ця гидота буде продовдувати розповсюджуватись в Україні - через безграмотне жлобсьтво.
Як тільки знищили класс інтеллігенції, одразу стали падати всі показники в країні. Тому що печерне жлобсьтво почало рулити.