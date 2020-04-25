Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним. ФОТОрепортаж

Стіни головного храму Збройних сил Росії, будівництво якого закінчується в підмосковному парку "Патріот", прикрасять мозаїкою із зображеннями Володимира Путіна, Сергія Шойгу та Йосипа Сталіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише МБХ-медіа з посиланням на передплатника, який надіслав фотографії в телеграм-бот видання.

Зокрема, Володимир Путін і Сергій Шойгу зображені на одній мозаїці з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, головою Держдуми В'ячеславом Володіним, секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, директором ФСБ Олександром Бортніковим і начальником генштабу ЗС Валерієм Герасимовим.

На ще одній мозаїці зображено Парад Перемоги 1945 року. Над солдатами зображено портрет Йосипа Сталіна.

Ще на одній із частин мозаїки згадується приєднання Криму. На фрагменті панно зображено кілька жінок, а над ними напис "Крим наш".

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