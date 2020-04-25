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Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним. ФОТОрепортаж

Стіни головного храму Збройних сил Росії, будівництво якого закінчується в підмосковному парку "Патріот", прикрасять мозаїкою із зображеннями Володимира Путіна, Сергія Шойгу та Йосипа Сталіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише МБХ-медіа з посиланням на передплатника, який надіслав фотографії в телеграм-бот видання.

Зокрема, Володимир Путін і Сергій Шойгу зображені на одній мозаїці з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко, головою Держдуми В'ячеславом Володіним, секретарем Радбезу Миколою Патрушевим, директором ФСБ Олександром Бортніковим і начальником генштабу ЗС Валерієм Герасимовим.

На ще одній мозаїці зображено Парад Перемоги 1945 року. Над солдатами зображено портрет Йосипа Сталіна.

Ще на одній із частин мозаїки згадується приєднання Криму. На фрагменті панно зображено кілька жінок, а над ними напис "Крим наш".

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Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним 01

Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним 02

Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним 03

Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним 04

Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним 05

Автор: 

армія рф (17825) путін володимир (24120) РПЦ (515) Сталін (145) Шойгу Сергій (629) мракобісся (18)


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Топ коментарі
+70
Господь там не фигурирует. Это уже новая религия- Во имя отца Владимир Владимировича и сына Сергея Кужугетовича и святаго духа Иосифа Виссарионовича...- не удивлюсь.
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25.04.2020 02:19 Відповісти
+54
вот за эти мерзости Господь и начал наказывать рашку падением цен на черную жижу и вонючий газ
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25.04.2020 02:13 Відповісти
+49
Такое просто не комментируется, это диагноз
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25.04.2020 02:25 Відповісти
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25.04.2020 14:40 Відповісти
чем бы идиоты не тешились,лишь бы в штаны не какали,дебили́зм - самая слабая степень умственной отсталости и потеря ориентации с отхожими местами...РФ -рассадник УО.
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25.04.2020 14:45 Відповісти
Головний храм армії РФ прикрасить мозаїка з Путіним, Шойгу та Сталіним - Цензор.НЕТ 8564
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25.04.2020 15:43 Відповісти
- :ваш шедевр - гавно !
- я знаю.
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25.04.2020 18:04 Відповісти
Походу бог ********** должен изображаться такой себе рогатой от сатаны и божественного образа помесью на копытах и с нимбом,в царском мундире ну и конечно с ехидной улыбкой ленина в красном цвете ...Да простит меня Господь, но иначе их божество выглядеть не может.
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25.04.2020 15:49 Відповісти
Всё как в Северной Корее, но масштабнее. Потом этот храм приспособят под склад и так по кругу...
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25.04.2020 15:51 Відповісти
Предложение редакции Цензора:
Перенесите ЭТО из "За рубежом" в раздел: "Новости из дурДома" ))))
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25.04.2020 19:58 Відповісти
Не сотвори себе кумира! Выкиньте Библию, соседи!
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25.04.2020 21:03 Відповісти
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