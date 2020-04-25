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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців

Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців

Незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два українські військовослужбовці зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. 24 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю... Унаслідок ворожих обстрілів два українські воїни зазнали поранень", - йдеться у звіті.

Обстрілу зазнали такі населенні пункти: Павлопіль, Лебединське, Старогнатівка, Широкине, Оріхове, Хутір Вільний, Новотошківське, Новозванівка.

Читайте також: Український воїн зазнав поранень внаслідок кулеметного вогню найманців РФ на Донбасі, - штаб ОС

За даними української розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили одного бойовика НЗФ.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід". По позиціях у районі Авдіївки російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У відповідь наші військовослужбовці оперативно застосовували чергові вогневі засоби. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували у штабі ООС.

Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців 01
Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців 02
Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців 03

Автор: 

обстріл (29181) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+13
Так почему же не сработала лучезарная формула "Надо просто перестать стрелять!"? А, о наимудрейшие поклонники величайшего лидера современности Зелёной Сопли Членограя?
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25.04.2020 08:18 Відповісти
+12
Одужання пораненим в боях українцям.
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25.04.2020 08:20 Відповісти
+10
https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD7c38To5lQtPuuX_LE_5wAppuuzM62BSU_xCXqFCdDj_ei5QLW7COs478Vr38hR_BMygR2rrNFYGV_&hc_ref=ARQ9dnneUbwJ7RcWndX1tHLlHmx6z3UdnIDma4ODlqEAXS7BQJZbZlJQWxU1Z-3GBxE&fref=nf Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 7375Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2919396594792520&set=a.709934752405393&type=3 11 хв ·

Війна за Україну .

П'ятеро поранених за два дні. 591 військових поранені і 173 герої віддали свої життя за час правління зеленського...

Україна втратила за цей рік частину своїх територій , наші війська відступили на багатьох напрямках.
Цей верховний наполягає далі відступати.
Путін радіє.

Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 401
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25.04.2020 08:28 Відповісти
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Так почему же не сработала лучезарная формула "Надо просто перестать стрелять!"? А, о наимудрейшие поклонники величайшего лидера современности Зелёной Сопли Членограя?
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25.04.2020 08:18 Відповісти
Чекаємо наступну його формулу - "Надо просто перестать лечить!"
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25.04.2020 08:25 Відповісти
При шоколадному працювала?
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25.04.2020 08:49 Відповісти
Порошенко её не предлагал. У него есть мозги. Он в принципе не мог предложить такую чушь.
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25.04.2020 08:52 Відповісти
при наркомані свою землю під рогатих віддаємо, чи це замало, га, зелень???
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25.04.2020 10:44 Відповісти
Це ти зараз з ким розмовляєш?
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25.04.2020 11:16 Відповісти
Одужання пораненим в боях українцям.
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25.04.2020 08:20 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD7c38To5lQtPuuX_LE_5wAppuuzM62BSU_xCXqFCdDj_ei5QLW7COs478Vr38hR_BMygR2rrNFYGV_&hc_ref=ARQ9dnneUbwJ7RcWndX1tHLlHmx6z3UdnIDma4ODlqEAXS7BQJZbZlJQWxU1Z-3GBxE&fref=nf Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 7375Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2919396594792520&set=a.709934752405393&type=3 11 хв ·

Війна за Україну .

П'ятеро поранених за два дні. 591 військових поранені і 173 герої віддали свої життя за час правління зеленського...

Україна втратила за цей рік частину своїх територій , наші війська відступили на багатьох напрямках.
Цей верховний наполягає далі відступати.
Путін радіє.

Оккупанты вчера 10 раз открывали огонь по позициям ОС: ранены два бойца - Цензор.НЕТ 401
показати весь коментар
25.04.2020 08:28 Відповісти
Нафиг этого дешевого провокатора выкладывать в теме про войну с кацапами?Где подвиги этого в 2014 году?
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25.04.2020 08:31 Відповісти
кацапо-буряти...кацапо-якути...кацапо-кацапи...
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25.04.2020 08:47 Відповісти
https://censor.net/user/267106 - он воевал (в Иловайске в том числе), и в трусости обвинен не был....

и сын его был ранен, а жена его госпитальерка...
а где ты был в 2014-ом...?

Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 1255
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25.04.2020 08:57 Відповісти
Фото и показывает,как он воевал.
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25.04.2020 09:00 Відповісти
А звучить, як "сам дурак"
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25.04.2020 09:03 Відповісти
Пусть будет так.
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25.04.2020 09:04 Відповісти
Зачем жить в далеком 2014 году? Путинские фрицы нас обстреливают каждый день и скидывают бомбы на больницы в Сирии, а мы рассуждаем о формате Минска.Я хочу выдумать укрепления от острелов В 2014 году я передал информацию Министерству Обороны Украины о русских боевых дельфинах.
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25.04.2020 21:55 Відповісти
Читал, у парней граната ( РПГ )в ногах взорвалась, очень тяжёлые, говорят сильно повреждены глаза, дай бог вам и здоровья и зрения, аминь
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25.04.2020 08:28 Відповісти
Рекоендую бойцам ВСУ дать ответку- 10 зарядов 120мм и чтобы попали так, чтобы свинособакам поотрывало их поганныя головы и они превратились в удобрение. + следует повесить Мэдвэдчуку с Рабиновичем. А Бойко отправить на рытьё окопов с рашкостаном.
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25.04.2020 08:49 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 09:16 Відповісти
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Надо больше убивать русских тварей!
Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців - Цензор.НЕТ 9368
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25.04.2020 09:30 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой масковії!!!!
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25.04.2020 10:42 Відповісти
Мож я тупой, объясните, это как?
"из минометов калибра 120 мм и 82 мм. В ответ наши военнослужащие оперативно применяли дежурные огневые средства." Чем наши отвечали, если ОБСЕ подтверждает отвод с нашей стороны даже миномётов 82мм? "дежурные огневые средства" - маты посылали?
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25.04.2020 11:45 Відповісти
"простонужнопрекратитьстрелять", "Я ж НИЛОХ" или таки да?
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25.04.2020 14:48 Відповісти
Когда ответит Украина??? Чего нельзя оттветить???
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25.04.2020 21:49 Відповісти
 
 