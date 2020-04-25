Окупанти вчора 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, поранено двох бійців

Незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, два українські військовослужбовці зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання про припинення вогню і 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. 24 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю... Унаслідок ворожих обстрілів два українські воїни зазнали поранень", - йдеться у звіті.

Обстрілу зазнали такі населенні пункти: Павлопіль, Лебединське, Старогнатівка, Широкине, Оріхове, Хутір Вільний, Новотошківське, Новозванівка.

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За даними української розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили одного бойовика НЗФ.

"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід". По позиціях у районі Авдіївки російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. У відповідь наші військовослужбовці оперативно застосовували чергові вогневі засоби. За поточну добу втрат серед українських захисників немає", - підсумували у штабі ООС.





