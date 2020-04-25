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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19: за добу у світі понад 82 тис. нових випадків інфікування, кількість смертей зросла на 5 тис. ІНФОГРАФІКА

Пандемія COVID-19: за добу у світі понад 82 тис. нових випадків інфікування, кількість смертей зросла на 5 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 квітня у світі зареєстрували 2 790 986 (2 708 885 учора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 195 920 (190 858 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 51 017 (49 954 вчора), хворих - 890 524 (869 172), протестовано 4 692 797.

Іспанія повідомляє про 219 764 випадки COVID-19, 22 524 особи померли.

В Італії зафіксовано 192 994 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них 25 969 - летальні.

Читайте також: Коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися, плануємо відкрити готелі, частково спортзали та відновити навчання в старших класах, - Шмигаль

Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції - 22 278 осіб, у Великій Британії - 19 566, у Бельгії - 6 679, у Німеччині - 5 723, в Ірані - 5 574, в Китаї - 4 636, у Нідерландах - 4 304, в Бразилії - 3 670, у Туреччині - 2 600, у Канаді - 2 386, у Швеції - 2 152.

У РФ кількість інфікованих сягнула 68 622 осіб, із яких 615 померли, в Білорусі - 8 773, померли 63; в Польщі - 10 892, померли 494; в Молдові - 3 110, померли 84; в Угорщині - 2 383, померли 250; в Румунії - 10 417, померли 567; у Словаччині - 1 360, померли 17.

Пандемія COVID-19: за добу у світі понад 82 тис. нових випадків інфікування, кількість смертей зросла на 5 тис 01

Нагадаємо, в Україні на ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні,  загаллом - 7647, померли 193 людини, 601  особа одужала.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
Если бы эпидемию можно было остановить, принеся в жертву один из городов, какой бы город вы принесли в жертву и почему именно Москву?
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25.04.2020 09:02 Відповісти
+17
Пандемия COVID-19: за стуки в мире умерло более 82 тыс. человек, число зараженных - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 898
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25.04.2020 08:54 Відповісти
+6
информация не полная, что бы чип не попал в канализацию на пердак будут устанавливать катализатор, он будет понижать Со2 на выхлопе и защищать от потери чипа.
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25.04.2020 09:05 Відповісти
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Испания сообщает о 219 764 случаях COVID-19, 22 524 человека умерли.
В Италии зафиксировано 192 994 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 969 летальные. Источник: https://censor.net/n3191485
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25.04.2020 08:58 Відповісти
Пандемия COVID-19: за стуки в мире умерло более 82 тыс. человек, число зараженных - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 9100
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25.04.2020 08:53 Відповісти
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 9749
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25.04.2020 09:29 Відповісти
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 5318
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25.04.2020 09:31 Відповісти
Пандемия COVID-19: за стуки в мире умерло более 82 тыс. человек, число зараженных - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 898
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25.04.2020 08:54 Відповісти
Химтрейлы распыляют всякую хрень.Так что вполне возможно...
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25.04.2020 09:00 Відповісти
Золотий мільярд перетворився на золоті 1,5 ляма...і у кінцевому результаті залишиться одна золота людина Гольдман.
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25.04.2020 09:04 Відповісти
информация не полная, что бы чип не попал в канализацию на пердак будут устанавливать катализатор, он будет понижать Со2 на выхлопе и защищать от потери чипа.
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25.04.2020 09:05 Відповісти
И в какой же это стране парикмахерские открылись ?
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25.04.2020 09:07 Відповісти
Парикмахерские придумали колонизаторы-инопланетяне. Под видом стрижки парикмахеры сначала внедряют в голову человека чип, а потом периодически проводят его профилактику
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25.04.2020 12:14 Відповісти
Почти 3 миллиона зараженных на 8 миллиардов населения Земли.Не трудно подсчитать динамику распространения.Математики арифметики есь на сайте?
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25.04.2020 08:59 Відповісти
я математик. тебе чаво?
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25.04.2020 09:01 Відповісти
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25.04.2020 09:12 Відповісти
Так розумію, що вчора Ви змогли прогулятися біля озера і поліцаї Вас не скрутили.

P.S. Колись жила на Лісовому.
Бажаю здоров*я.
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25.04.2020 09:38 Відповісти
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25.04.2020 09:40 Відповісти
І ?


Прикиньте.
Ви - старший чоловік, то не можу вже так =в наглу= Вас мордувать ...Капець ... Од Вас типу сором*язливий смайлик ... Ну, це - вопше ...
Чесно: будьте здорові ! Я Вам вибачаю всю ту сексистську нахабну фігню, яку Ви мені колись настрочили.

Наступного разу мушу приїхати до милого мого серцю Києва більше, ніж на день ...
Може, вертатимусь, бо мама чекає в Житомирі, but ...
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25.04.2020 09:51 Відповісти
Головне день вибрати, коли вітер правильного напрямку.
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25.04.2020 14:06 Відповісти
Я арифметик, посчитаю что надо и как хочешь ...
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25.04.2020 09:18 Відповісти
Если бы эпидемию можно было остановить, принеся в жертву один из городов, какой бы город вы принесли в жертву и почему именно Москву?
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25.04.2020 09:02 Відповісти
Шо значить =почєму= ???
А кого іще ?
Це навіть не обговорюється.
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25.04.2020 09:27 Відповісти
www.ukrstat.gov.ua

До початку епідемії коронавірусу від грипу та пневмонії померли 1,3 тисяч осіб
https://www.rbc.ua/ukr/news/naselenie-ukrainy-mesyats-sokratilos-eshche-1587475374.html Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
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25.04.2020 09:05 Відповісти
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 7541
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25.04.2020 09:19 Відповісти
Зате кажуть дельфіни, птахи та інша живність повертається в ті місця звідки їх витіснили двоногі примати.
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25.04.2020 09:20 Відповісти
Пандемія COVID-19: за добу у світі померло понад 82 тис. осіб, кількість інфікованих - 2,79 млн - Цензор.НЕТ 7710
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25.04.2020 09:28 Відповісти
какаяразнiца?
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25.04.2020 09:54 Відповісти
а может и правда даже, просто не официально - индии-китаи-африки - кто их там считает то? да и у нас тоже
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25.04.2020 09:56 Відповісти
Впаривать миру туфту про корону можно месяц,ну два...,а вам не приходило в голову что видео из Ухани постановочное...
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25.04.2020 09:37 Відповісти
Нет. Такое может прийти в голову не всем, что радует.
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25.04.2020 09:41 Відповісти
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
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25.04.2020 09:41 Відповісти
Паника вокруг коронавируса искусственно создана и поддерживается исключительно в политических и экономических, а не медицинских целях.
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25.04.2020 10:24 Відповісти
Всё верно. Причём проблема решается просто: одной боеголовкой по штаб-квартире этих "изобретателей". Но, ни у кого пока не хватает решимости разобраться с этими сатанистами.
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25.04.2020 11:00 Відповісти
Федя Стуков
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25.04.2020 09:55 Відповісти
Китайцы начали болеть в сентябре,а карантин объявили аж 22 января. с 7 апреля в Китае перестали дохнуть от Короны.Вывод? Это Фейк...
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25.04.2020 09:44 Відповісти
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 195 920 (190 858 вчера) смертей от коронавируса...
195920 - 190858 = 5062
Больше ПЯТИ ТЫСЯЧ умерло , НО никак не 82 000 человек !
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25.04.2020 09:45 Відповісти
какаяразнiца?
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25.04.2020 09:56 Відповісти
Лекарств и антидота от Короны НЕТ в природе..Вывод болеют совсем другой ТУФТОЙ...
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25.04.2020 09:48 Відповісти
А таракан слышит ногами... Шизик.
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25.04.2020 15:30 Відповісти
Главное в Маску дышите,чтобы она становилось влажной от вашего дыхания..НИКОГДА не заболеете,ибо ваши ЛЕГКИЕ СТЕРИЛЬНЫ и плюют в МАСКУ... чистым ДЕ...м...
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25.04.2020 10:04 Відповісти
Население в мире 7,8 млрд чел., а число зараженных 2 832 441 или всего 0,04%, число болеющих 1 828 062 или 0,02%, а число умерших 197 342 или 0,0025%. И это "смертельная" угроза всему человечеству?
«Летальность в масштабах всей популяции на уровне 0,05% - ниже, чем от сезонного гриппа. Если это реальная цифра, то изоляция мира с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональной. Это, как если бы на слона напала домашняя кошка. А, испуганный и пытающийся избежать кошки, слон случайно прыгает со скалы и умирает.» - эпидемиолог, профессор медицины, статистики и исследований в области здравоохранения и биомедицинских данных Стэнфордского университета, содиректор Стэнфордского инновационного центра метаисследований (METRICS) Джон Иоаннидис (John Ioannidis) https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
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25.04.2020 10:20 Відповісти
Дрессировка проходит успешно теперь любой вирус можно обозвать эпидемией и присобачить его к патологиям и пугать ***** этих баранов даведя их до живодерни под страхом штрафов.
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25.04.2020 12:02 Відповісти
Интересно, как сеятели коронапаники спамят, от интеллектуального бессилия, документальную правду. И вообще, админам пора бы убрать из рук прохиндеев кнопку спама. Свободу изложения своих мыслей пока в стране не отменяли. Не согласен - оппонируй фактами.
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25.04.2020 15:39 Відповісти
 
 