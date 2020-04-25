Пандемія COVID-19: за добу у світі понад 82 тис. нових випадків інфікування, кількість смертей зросла на 5 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 25 квітня у світі зареєстрували 2 790 986 (2 708 885 учора) випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 195 920 (190 858 вчора) смертей від коронавірусу.
Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 51 017 (49 954 вчора), хворих - 890 524 (869 172), протестовано 4 692 797.
Іспанія повідомляє про 219 764 випадки COVID-19, 22 524 особи померли.
В Італії зафіксовано 192 994 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них 25 969 - летальні.
Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції - 22 278 осіб, у Великій Британії - 19 566, у Бельгії - 6 679, у Німеччині - 5 723, в Ірані - 5 574, в Китаї - 4 636, у Нідерландах - 4 304, в Бразилії - 3 670, у Туреччині - 2 600, у Канаді - 2 386, у Швеції - 2 152.
У РФ кількість інфікованих сягнула 68 622 осіб, із яких 615 померли, в Білорусі - 8 773, померли 63; в Польщі - 10 892, померли 494; в Молдові - 3 110, померли 84; в Угорщині - 2 383, померли 250; в Румунії - 10 417, померли 567; у Словаччині - 1 360, померли 17.
Нагадаємо, в Україні на ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, загаллом - 7647, померли 193 людини, 601 особа одужала.
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В Италии зафиксировано 192 994 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 25 969 летальные. Источник: https://censor.net/n3191485
P.S. Колись жила на Лісовому.
Бажаю здоров*я.
Прикиньте.
Ви - старший чоловік, то не можу вже так =в наглу= Вас мордувать ...Капець ... Од Вас типу сором*язливий смайлик ... Ну, це - вопше ...
Чесно: будьте здорові ! Я Вам вибачаю всю ту сексистську нахабну фігню, яку Ви мені колись настрочили.
Наступного разу мушу приїхати до милого мого серцю Києва більше, ніж на день ...
Може, вертатимусь, бо мама чекає в Житомирі, but ...
А кого іще ?
Це навіть не обговорюється.
До початку епідемії коронавірусу від грипу та пневмонії померли 1,3 тисяч осіб
https://www.rbc.ua/ukr/news/naselenie-ukrainy-mesyats-sokratilos-eshche-1587475374.html Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.
За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.
195920 - 190858 = 5062
Больше ПЯТИ ТЫСЯЧ умерло , НО никак не 82 000 человек !
«Летальность в масштабах всей популяции на уровне 0,05% - ниже, чем от сезонного гриппа. Если это реальная цифра, то изоляция мира с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональной. Это, как если бы на слона напала домашняя кошка. А, испуганный и пытающийся избежать кошки, слон случайно прыгает со скалы и умирает.» - эпидемиолог, профессор медицины, статистики и исследований в области здравоохранения и биомедицинских данных Стэнфордского университета, содиректор Стэнфордского инновационного центра метаисследований (METRICS) Джон Иоаннидис (John Ioannidis) https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/