Пандемія COVID-19: за добу у світі понад 82 тис. нових випадків інфікування, кількість смертей зросла на 5 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 25 квітня у світі зареєстрували 2 790 986 (2 708 885 учора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 195 920 (190 858 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків інфікувань залишаються США. Випадки інфікування зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 51 017 (49 954 вчора), хворих - 890 524 (869 172), протестовано 4 692 797.

Іспанія повідомляє про 219 764 випадки COVID-19, 22 524 особи померли.

В Італії зафіксовано 192 994 випадки інфікування коронавірусною інфекцією, з них 25 969 - летальні.

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Після США, Італії та Іспанії найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували у Франції - 22 278 осіб, у Великій Британії - 19 566, у Бельгії - 6 679, у Німеччині - 5 723, в Ірані - 5 574, в Китаї - 4 636, у Нідерландах - 4 304, в Бразилії - 3 670, у Туреччині - 2 600, у Канаді - 2 386, у Швеції - 2 152.

У РФ кількість інфікованих сягнула 68 622 осіб, із яких 615 померли, в Білорусі - 8 773, померли 63; в Польщі - 10 892, померли 494; в Молдові - 3 110, померли 84; в Угорщині - 2 383, померли 250; в Румунії - 10 417, померли 567; у Словаччині - 1 360, померли 17.

Нагадаємо, в Україні на ранок 24 квітня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні, загаллом - 7647, померли 193 людини, 601 особа одужала.