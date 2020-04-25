УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9405 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
7 414 92

Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко

Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко

Україна не може дозволити собі тримати карантин тривалий проміжок часу, і щойно пік захворюваності на коронавірус буде пройдено, має почати виходити з нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Устенко зазначив, що у Офісу президента є бачення ситуації і що вона керована.

"Ми перебуваємо в дуже складній ситуації. У президента країни, у його офісу є чітке розуміння того, як має рухатися ситуація. Ситуація керована, і це не катастрофа. Питання в тому, як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто коронакриза, це економічна криза. Українська економіка в базовому сценарії, який представляє Кабмін, - мінус 5% на цей рік", - заявив Устенко.

Читайте також: Коли відсоток виявлених випадків Covid-19 в Україні почне зменшуватися, плануємо відкрити готелі, частково спортзали та відновити навчання в старших класах, - Шмигаль

За його словами, половина заробітчан, які повернулися, вже не зможуть працювати за межами країни. Тому під час виходу з карантину найважливішим стане відновлення роботи малого і середнього бізнесу, який допоможе перемогти безробіття.

"Перше: ми перебуваємо в періоді карантину. Він довго триматися не може. Це теж очевидно, бо ми - слабка економіка... Малий і середній бізнес зараз важливий не тому, що це надходження до держбюджету. Малий бізнес - це робочі місця. Ось чому за логікою президента рух відбуватиметься таким чином. Як тільки країна піднімається на пік і ми починаємо спускатися (щодо захворюваності. - Ред.), моментально відбуваються заходи послаблення. Не для того, щоб відновити економічне зростання, а повернути країну на відновну траєкторію", - сказав радник президента.

Дивіться також: Через місяць всі, хто працює в малому і середньому бізнесі, будуть на вулиці, - Давиденко. ВIДЕО

Він зазначив, що влада тримає карантин до піку, а після того, як пік буде пройдено, почнуться заходи пом'якшення.

"Кожна міра пом'якшення відбуватиметься з проміжком у 5-14 днів, щоб не зросла знову захворюваність і не розраховуватися життями людей; 5-14 днів - пом'якшення, якщо все нормально, то наступне пом'якшення", - резюмував Устенко.

Автор: 

карантин (18172) Устенко Олег (70) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
У нас нету никакой экономики.Это и показал этот короновирус.Спасибо данилычу.Такую систему создал.30 лет не можем перебороть.Не помогает ничего,ни майданы,ни бунты не зеля,не петя.Вот ,что значит гбшная школа))))
показати весь коментар
25.04.2020 09:16 Відповісти
+11
Ви зрозуміли, що загнали нас у кризу? Довго це до вас йшло!
показати весь коментар
25.04.2020 09:22 Відповісти
+10
Тупая власть! Достаточно было 3-4 недели и все! нноооо.. нннеттт... нам постоянно завозят новых из зараженных стран!
показати весь коментар
25.04.2020 09:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У нас нету никакой экономики.Это и показал этот короновирус.Спасибо данилычу.Такую систему создал.30 лет не можем перебороть.Не помогает ничего,ни майданы,ни бунты не зеля,не петя.Вот ,что значит гбшная школа))))
показати весь коментар
25.04.2020 09:16 Відповісти
данилыч тут не причем сами выбираем такое. заслужили.
показати весь коментар
25.04.2020 09:31 Відповісти
минуле породжує прийдешнє...
показати весь коментар
25.04.2020 09:54 Відповісти
Неправильно. Сейчас Украиной правят масоны, избирательная система ихняя, они ее так создали, что народ "избирай не избирай" - только видимость выбора, все равно при любом раскладе во власти масоны - рептилии.И так будет до тех пор , пока народ не осознает, что в управлении страной должен быть национально ориентированный человек, патриот. Пока что у народа мозги заср-ны рептильно- масонско- олигархической пропагандой и он спит, ничего не видит, ничего не знает и главное -знать не хочет.
показати весь коментар
25.04.2020 10:11 Відповісти
ЕКСПЕРИМЕНТИ З лІДЕРАМИ,мЕСІЯМИ В УКРАНІ НЕ ВДАЛИСЯ..

Комуняка
Комсорг
Месія-Пасічник з Богинею
Хам
Клоун..

ХТО ДАЛІ ? ВАГІТНА НЕГРИТЯНКА ?

УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ СУТО ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ !
показати весь коментар
25.04.2020 11:28 Відповісти
сейчас моно большинство вавы есть и шо
показати весь коментар
25.04.2020 11:44 Відповісти
https://censor.net/ua/user/31269 Баригу пропустив.
показати весь коментар
25.04.2020 11:58 Відповісти
Это просто им такой неблагодарный народец попался. Не повезло, бывает...
показати весь коментар
25.04.2020 14:34 Відповісти
воно,породило безпринципне скотство під лозунгом "дайте більше влади,яні защо невідповідаю" !!!
показати весь коментар
25.04.2020 09:56 Відповісти
А вот эти все люди, которые являются частью непоборной системы, откуда взялись, с Марса? Это же вы, ваши родственники, близкие, знакомые. Хочете найти виновных? - взгляните в зеркало.
показати весь коментар
25.04.2020 10:19 Відповісти
Так наверное нужно себе в зеркало глянуть и сказать,я идеальный человек,перед тем чтоб писать хоть что то?
показати весь коментар
25.04.2020 10:24 Відповісти
Отчего же? Разве для того, чтобы написать правду, нужно быть идеальным человеком? Достаточно трезвого взгляда на происходящее. А вам кольнуло, да? Иначе не отписывали бы.
показати весь коментар
25.04.2020 10:32 Відповісти
А какой смысл в майданах? После майдана идут выборы, пролазят снова такие же.
показати весь коментар
25.04.2020 10:56 Відповісти
С лохамі зв"язався і сам лохом став.
показати весь коментар
25.04.2020 09:16 Відповісти
Это только меня возмущает, что ни одна из чиновствующих собак даже не считает нужным упоминать то, что этот дурантин убивает самое главное - возможность наслаждаться жизнью. Только про вирус всемогущий и изредка про экономику вспоминают долбодятлы.
показати весь коментар
25.04.2020 09:17 Відповісти
Да, жизнь уходит. Весны и не видели. Ужасно(((
показати весь коментар
25.04.2020 13:04 Відповісти
угу... украденная весна... гуляешь по лесу и думаешь: "повяжут, не повяжут..." при этом этот запрет никакого противоэпидемического смысла не имеет. сам глист ляшко признался.
показати весь коментар
25.04.2020 13:09 Відповісти
Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 4430
показати весь коментар
25.04.2020 09:20 Відповісти
Дегенерати,нерозуміють,що все може існувати,лише при Певних умовах!!! Не може бути життєдіяльності, без механізмів життєдіяльності Економіеа,лише прояв життєдіяльності людей Дегенерати з шизоїдним комплексом - "гри в слова"
показати весь коментар
25.04.2020 10:04 Відповісти
И что значит восстановительная траектория по мнению советника? Как на нее выходить, если заболеваемость растет? Плюнуть на заболеваемость и пусть все переболеют Ковидом? После карантина все перегадить? Странный этот советник и непонятно соображает ли он в медицине.
показати весь коментар
25.04.2020 10:14 Відповісти
- восстановительная траектория - певно,різновид старечого маразму...До,цьог ляпу,ніде не зустрічав В,будь,якому випадку - всі 100 відсотків,будуть носіями вірусу..! Це від нас й карантинів незалежить...! Блокування може лише розтягувати процес інфікування в Часі, й знімати пікове навантаження на системи людської діяльності... Я,не Бог,щоб помилятися...
показати весь коментар
25.04.2020 10:26 Відповісти
Или наглого циничного обмана людей за хорошую оплату.
показати весь коментар
25.04.2020 12:32 Відповісти
Тупая власть! Достаточно было 3-4 недели и все! нноооо.. нннеттт... нам постоянно завозят новых из зараженных стран!
показати весь коментар
25.04.2020 09:20 Відповісти
Может быть и достаточно 4 недели, но не с нашим менталитетом. Процентов 80 населения тупо не карантинися, загоняя Украину в все большую задницу.
показати весь коментар
25.04.2020 09:28 Відповісти
Та да. Базарчики на районах работают во всю, половина людей без масок.
показати весь коментар
25.04.2020 09:40 Відповісти
Стоит толпа без масок, полицаи мимо идут, все по...й. Более десятка подростков во дворе бесятся без намордников, звонишь 102, даже не приезжают. О каком снижении заболеваемости можно говорить.
показати весь коментар
25.04.2020 09:55 Відповісти
немає ніяких заражених... є мета вбити економіку.а всякі "віруси " і "карантіни" придумані для бидла.
показати весь коментар
25.04.2020 10:03 Відповісти
вот и я о том сразу же говорил. вирус конечно есть, но не такой страшный как его малюют, и, как только начали народ загонять в стойло, мотивируя это страшным вирусом, стало ясно, что, кому-то очень нужен дефолт и хаос. в мутной водичке, знаете-ли, рыбка хорошо ловится.
показати весь коментар
25.04.2020 10:23 Відповісти
Спасибо, вам, добрый человек, за адекватное мнение. А то иногда думаешь, что уже сам с ума сошел среди этого бреда
показати весь коментар
25.04.2020 12:53 Відповісти
Ви зрозуміли, що загнали нас у кризу? Довго це до вас йшло!
показати весь коментар
25.04.2020 09:22 Відповісти
Чого репетуєш? Яка там в тебе криза, ти ж на пенсії.
показати весь коментар
25.04.2020 10:00 Відповісти
Я працюю на пенсії!
показати весь коментар
25.04.2020 10:03 Відповісти
це звернення о китайців ?
показати весь коментар
25.04.2020 11:35 Відповісти
Шо за иксперт - главный технолог шаурмы в киоске на автовокзале в Трускавце? Шаурма понравилась - карьеру сделал...
показати весь коментар
25.04.2020 09:22 Відповісти
П..датый план!
показати весь коментар
25.04.2020 09:23 Відповісти
Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко - Цензор.НЕТ 9177
показати весь коментар
25.04.2020 09:25 Відповісти
Советник президента - нет такой научной степени! Как и вообще нет научной степени в Украине в течении последних 20 лет!
Самое печальное - нет пророка в отечества! Одни недоучки с купленными дипломами проффесоров и юрыстов/юморыстов...
показати весь коментар
25.04.2020 09:25 Відповісти
Про малий бізнес треба було турбуватися ще осінню, коли ФОПи виходили на масові протести, врахувати їхні побажання. Тепер висловлюєте надію на малий і середній бізнес, якому навряд чи дозволять розвиватись монополісти-олігархи.
показати весь коментар
25.04.2020 09:29 Відповісти
это про какую оно траекторию глаголит?
кокаиновую? )))
показати весь коментар
25.04.2020 09:30 Відповісти
Так 70 % населення ходить на роботу.
То яка криза ? Може вона почалась з другої половини 2019 року ?
показати весь коментар
25.04.2020 09:33 Відповісти
У Києві 70% не ходить на роботу!
показати весь коментар
25.04.2020 09:34 Відповісти
Я весь час карантину працював і до наступної дати рішення по карантину теж працюю, так, прибуток зменшився десь процентів на 20. Це відчутно, але не критично.
показати весь коментар
25.04.2020 09:40 Відповісти
подавали саме таку статистику.
то не ясно хто бренькає
показати весь коментар
25.04.2020 09:41 Відповісти
У нас транспорт практично не працює, а їздити і витрачати щодня 400 грн на проїзд дорого.
показати весь коментар
25.04.2020 09:42 Відповісти
кИЇВ НЕ ВСЯ УКРАЇНА
показати весь коментар
25.04.2020 11:29 Відповісти
Чи було у когось бажання повертатися до роботи після гарної відпустки чи довгих і веселих свят? От такі почуття і бажання будуть після карантину!
показати весь коментар
25.04.2020 09:33 Відповісти
В Венесуэле вспыхнули голодные бунты......
показати весь коментар
25.04.2020 09:37 Відповісти
Байки про фуфайки с умным видом-залог успеха зекоманды.
показати весь коментар
25.04.2020 09:40 Відповісти
Надо выводить из ступора.

Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6308
показати весь коментар
25.04.2020 09:43 Відповісти
лафхак
Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 6975
показати весь коментар
25.04.2020 14:12 Відповісти
По его словам, половина вернувшихся заробитчан уже не смогут работать за пределами страны.

а це з якого дива?
показати весь коментар
25.04.2020 09:56 Відповісти
дык, рабы разбежались, нужно их срочно вернуть в стойло и попытаться заставить пахать за 5-8 тыс. )))
показати весь коментар
25.04.2020 10:26 Відповісти
Да это он так, ляпнул абы шо.
показати весь коментар
25.04.2020 11:05 Відповісти
Управління, - владною дубиною махати - "що,хочу,те,й ворочу"...! Управління - прораховування наслідків, й вибір Оптимального шляху Будь,яка машина,вже,б, давно перетворилася на друзки, з керуванцями постсовкізму
показати весь коментар
25.04.2020 10:01 Відповісти
Навіщо взагалі малий бізнес? Всі ці маленькі магазини, кафе, торговці квітами та одягом? Достатньо залишити лише АТБ та великі торгові центри з відеокамерами. А всих, хто втратить роботу, здавати в оренду як робочу силу в інші країни. Завантажити їх у транспорт і возити у Фінляндію на полуницю, в Польшу на збір ягід, в Німеччину на польові роботи, в Чехію на будівництво, в Італію прибиральниками.
показати весь коментар
25.04.2020 10:04 Відповісти
Власти самую большую опасность представляет метро. Метро даже Янукович закрывал. Судя по реакции шмаркли на Марусю Зверобой и на Федину, он не откроет метро никода.
показати весь коментар
25.04.2020 10:40 Відповісти
Переводя на обывательский язык: "Мы можем позволить себе несколько десятков тысяч умерших от коронавируса, но не можем позволить чтобы карманы олигархии опустели хоть на копейку".
Народе мій, тобі ж у пику сцуть пейсаті рабовласники! Прокинься!
показати весь коментар
25.04.2020 10:09 Відповісти
Вы бене меньше денег отдавайте. Сразу станет легче.
показати весь коментар
25.04.2020 10:17 Відповісти
Так ось Юлька сказала звідки взяти гроші. За рік це буде сума як та яку очікуємо від МВФ. Так ЗЕвладі в одне вухо влетіло, а в інше вилетіло.
показати весь коментар
25.04.2020 10:19 Відповісти
Пока Путин видит в Украине слабое государство, он не откажется от агрессивных планов. Это сказал Курт Волкер.
Главные виновники слабости украинского государства это олигархи, подыгрывающие им политики. Такими политиками явно есть и Зеленский и его партия. И все партии в парламенте. А также политтехнологи, политологи, аналитики, журналюги, боты которые в проектах олигархов по одурманиванию людей.

Беларусь и то более крепкое государство. Жизненный уровень беларусов выше чем украинцев. Уровень счастья беларусов 81 место, украинцев 133 место из 156. Это притом, что Украина добывает несравнимо больше газа, нефти и другого. Беларусь не имеет никаких черноземов.
А потому, что Лукашенко не допустил разворовывания гос предприятий и олигархии.
И вообще все президенты Украины вместе взятые не стоят пыли на подошвах Лукашенко. Несмотря на все недостатки Лукашенко.
показати весь коментар
25.04.2020 10:33 Відповісти
здохнет полобеларуси твоей
к тому идет

самодур лукашенко лечить народ не будет

сидит там на продажах рос нефти в эвропу

милиарды на свой счет гонит
уже 20 лет
показати весь коментар
25.04.2020 10:59 Відповісти
ВЖЕ НЕ ГОНИТЬ.
РАШКА в безвиході.
її уралс європі зараз не потрібний.
як і газ
показати весь коментар
25.04.2020 11:32 Відповісти
Вы наверно сторонник олигархии и олигархов, поскольку на Лукашенко, не допустившего олигархию, так взъелись.
показати весь коментар
25.04.2020 12:02 Відповісти
Ну да, монархия или паханат имени пуцьки, куда лучше
показати весь коментар
25.04.2020 12:55 Відповісти
Все верно, ради " восстановительной траектории" нужно и можно предпринимать все усилия. Вот в 2014 ополовинили пенсии ради той траектории, сразу помогло - ВВП свалился на 18%, потом реформу Супрун начали внедрять, чтоб пенсионеров сократить и пенсионный возраст поднимать, теперь нужно снять карантин, чтоб пенсионеры сдохли, все пути ведут в Рим, а все действия патриотических властей - к экономии на содержании нетрудоспособных, следуя заветам школы немецких экономистов в черных мундирах, развивших и экспериментально проверивших теорию о великой доходности уничтожения в лагерях всех нахлебников.
Задача наших правителей в поддержании Европейского Вектора, который состоит в том, что Украина на плантации Европы должна выставлять возможно большее число дешевых рабов, для этого нужно украинцам показать, что на родине они непременно будут уморены при потере трудоспособности и чтоб они рвались вкалывать за бугор из всех сил.
показати весь коментар
25.04.2020 10:39 Відповісти
Не может быть меры смягчения для грузовых перевозок. Они должны работать ...всегда. В любых условиях. С санобработкой, с заменой водителей и машинистов и т.д. , но грузовые перевозки должны работать непрерывно.,. Это самое главное.....
показати весь коментар
25.04.2020 10:45 Відповісти
Самое главное - не допустить массовой болезни оперативного персонала АЭС, любой нормальный диверсант заразил бы этих несколько тысяч человек и "вставил" бы Украину на огромные деньги.
показати весь коментар
25.04.2020 11:23 Відповісти
Это расплата за 30 лет бездеятельности. Можно запускать экономику и умирать или сидеть дома и голодать. Как вариант взять у мвф миллиардов 20 и как то протянуть этот год, пока не будет вакцины.
показати весь коментар
25.04.2020 10:54 Відповісти
Карантин долго держаться не может, поскольку Украина - слабая экономика. Нужно выходить на восстановительную траекторию, - советник президента Устенко



кто енто Мы??

иди падло поищи на кончезаспе енту слабую эканомику
там европе и не снилось как живут укрэканамисты

сидит там на банковой советы дает
требует, шоб рабочий скот пер на заводы ахметки,

ну здохнет 5%, новые придут

падло,
арматурой по голове ссуке,
сам сидит на укр облигациях под 30% годовых
экономист хренов

как и все кодло там
показати весь коментар
25.04.2020 10:57 Відповісти
Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 2131
показати весь коментар
25.04.2020 11:03 Відповісти
особливо тупим.
фермери і "малий бізнес" містах -це різне
показати весь коментар
25.04.2020 11:34 Відповісти
Заливай ЗЕбилам в глазки свежую тёпленькую росу. Какой малый и средний бизнес может быть в стране олигархического криминалитета, и узаконенной при власти мафии. ВОн недавно снесённые нах МАФы могут подтвердить..Вы ж понимаете что их посносили совсем не потому что они не вписывались в архитектуру Киева....Кароче запускайте СРакашвилли пусть расскажет как будет заводы и инвестиции отжимать у Китая.
показати весь коментар
25.04.2020 11:04 Відповісти
Мера смягчения от 5 до 14 дней, Шмыгаль сказал про 5 этапов выхода из карантина т.е. 25-70 дней. Я в шоке.
показати весь коментар
25.04.2020 11:19 Відповісти
Ситуация управляемая. Гомерический хохот за кадром.
показати весь коментар
25.04.2020 11:28 Відповісти
Второй месяц ждем от Шмыгаля программу по поддержке экономики.
показати весь коментар
25.04.2020 11:30 Відповісти
ее (реальной) не будет
показати весь коментар
25.04.2020 11:33 Відповісти
1. Как и ожидалось, из карантина будут выходить несмотря на бушующую эпидемию.
2. При такой налоговой системе, как сейчас, рассчитывать на малый и средний бизнес как драйвер экономики - нелепо.
показати весь коментар
25.04.2020 11:32 Відповісти
трошки гумору))))

http://www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/ www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/
показати весь коментар
25.04.2020 11:38 Відповісти
падіння економіки розпочалося ще до поширення вірусу тому "бачення" ситуації у "Офіса" немає, не вийде все списати на пандемію,заробітчани незможуть робити закордоном в одному випадку,якщо кордон залишать закритим але тоді почнеться непрогнозоване.
показати весь коментар
25.04.2020 11:47 Відповісти
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
показати весь коментар
25.04.2020 17:17 Відповісти
Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 5622
показати весь коментар
25.04.2020 23:16 Відповісти
 
 