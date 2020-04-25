Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко
Україна не може дозволити собі тримати карантин тривалий проміжок часу, і щойно пік захворюваності на коронавірус буде пройдено, має почати виходити з нього.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".
Устенко зазначив, що у Офісу президента є бачення ситуації і що вона керована.
"Ми перебуваємо в дуже складній ситуації. У президента країни, у його офісу є чітке розуміння того, як має рухатися ситуація. Ситуація керована, і це не катастрофа. Питання в тому, як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто коронакриза, це економічна криза. Українська економіка в базовому сценарії, який представляє Кабмін, - мінус 5% на цей рік", - заявив Устенко.
За його словами, половина заробітчан, які повернулися, вже не зможуть працювати за межами країни. Тому під час виходу з карантину найважливішим стане відновлення роботи малого і середнього бізнесу, який допоможе перемогти безробіття.
"Перше: ми перебуваємо в періоді карантину. Він довго триматися не може. Це теж очевидно, бо ми - слабка економіка... Малий і середній бізнес зараз важливий не тому, що це надходження до держбюджету. Малий бізнес - це робочі місця. Ось чому за логікою президента рух відбуватиметься таким чином. Як тільки країна піднімається на пік і ми починаємо спускатися (щодо захворюваності. - Ред.), моментально відбуваються заходи послаблення. Не для того, щоб відновити економічне зростання, а повернути країну на відновну траєкторію", - сказав радник президента.
Він зазначив, що влада тримає карантин до піку, а після того, як пік буде пройдено, почнуться заходи пом'якшення.
"Кожна міра пом'якшення відбуватиметься з проміжком у 5-14 днів, щоб не зросла знову захворюваність і не розраховуватися життями людей; 5-14 днів - пом'якшення, якщо все нормально, то наступне пом'якшення", - резюмував Устенко.
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Комуняка
Комсорг
Месія-Пасічник з Богинею
Хам
Клоун..
ХТО ДАЛІ ? ВАГІТНА НЕГРИТЯНКА ?
УКРАЇНА ПОВИННА СТАТИ СУТО ПАРЛАМЕНТСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ !
Самое печальное - нет пророка в отечества! Одни недоучки с купленными дипломами проффесоров и юрыстов/юморыстов...
кокаиновую? )))
То яка криза ? Може вона почалась з другої половини 2019 року ?
то не ясно хто бренькає
а це з якого дива?
Народе мій, тобі ж у пику сцуть пейсаті рабовласники! Прокинься!
Главные виновники слабости украинского государства это олигархи, подыгрывающие им политики. Такими политиками явно есть и Зеленский и его партия. И все партии в парламенте. А также политтехнологи, политологи, аналитики, журналюги, боты которые в проектах олигархов по одурманиванию людей.
Беларусь и то более крепкое государство. Жизненный уровень беларусов выше чем украинцев. Уровень счастья беларусов 81 место, украинцев 133 место из 156. Это притом, что Украина добывает несравнимо больше газа, нефти и другого. Беларусь не имеет никаких черноземов.
А потому, что Лукашенко не допустил разворовывания гос предприятий и олигархии.
И вообще все президенты Украины вместе взятые не стоят пыли на подошвах Лукашенко. Несмотря на все недостатки Лукашенко.
к тому идет
самодур лукашенко лечить народ не будет
сидит там на продажах рос нефти в эвропу
милиарды на свой счет гонит
уже 20 лет
РАШКА в безвиході.
її уралс європі зараз не потрібний.
як і газ
Задача наших правителей в поддержании Европейского Вектора, который состоит в том, что Украина на плантации Европы должна выставлять возможно большее число дешевых рабов, для этого нужно украинцам показать, что на родине они непременно будут уморены при потере трудоспособности и чтоб они рвались вкалывать за бугор из всех сил.
кто енто Мы??
иди падло поищи на кончезаспе енту слабую эканомику
там европе и не снилось как живут укрэканамисты
сидит там на банковой советы дает
требует, шоб рабочий скот пер на заводы ахметки,
ну здохнет 5%, новые придут
падло,
арматурой по голове ссуке,
сам сидит на укр облигациях под 30% годовых
экономист хренов
как и все кодло там
фермери і "малий бізнес" містах -це різне
2. При такой налоговой системе, как сейчас, рассчитывать на малый и средний бизнес как драйвер экономики - нелепо.
http://www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/ www.facebook.com/100001338811679/videos/2788724847848782/