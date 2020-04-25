Карантин довго триматися не може, оскільки Україна - це слабка економіка. Потрібно виходити на відновну траєкторію, - радник президента Устенко

Україна не може дозволити собі тримати карантин тривалий проміжок часу, і щойно пік захворюваності на коронавірус буде пройдено, має почати виходити з нього.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Устенко зазначив, що у Офісу президента є бачення ситуації і що вона керована.

"Ми перебуваємо в дуже складній ситуації. У президента країни, у його офісу є чітке розуміння того, як має рухатися ситуація. Ситуація керована, і це не катастрофа. Питання в тому, як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто коронакриза, це економічна криза. Українська економіка в базовому сценарії, який представляє Кабмін, - мінус 5% на цей рік", - заявив Устенко.

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За його словами, половина заробітчан, які повернулися, вже не зможуть працювати за межами країни. Тому під час виходу з карантину найважливішим стане відновлення роботи малого і середнього бізнесу, який допоможе перемогти безробіття.

"Перше: ми перебуваємо в періоді карантину. Він довго триматися не може. Це теж очевидно, бо ми - слабка економіка... Малий і середній бізнес зараз важливий не тому, що це надходження до держбюджету. Малий бізнес - це робочі місця. Ось чому за логікою президента рух відбуватиметься таким чином. Як тільки країна піднімається на пік і ми починаємо спускатися (щодо захворюваності. - Ред.), моментально відбуваються заходи послаблення. Не для того, щоб відновити економічне зростання, а повернути країну на відновну траєкторію", - сказав радник президента.

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Він зазначив, що влада тримає карантин до піку, а після того, як пік буде пройдено, почнуться заходи пом'якшення.

"Кожна міра пом'якшення відбуватиметься з проміжком у 5-14 днів, щоб не зросла знову захворюваність і не розраховуватися життями людей; 5-14 днів - пом'якшення, якщо все нормально, то наступне пом'якшення", - резюмував Устенко.