На ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини, - МОЗ
В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8 125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
Вінницька область - 377 випадків;
Волинська область - 212 випадків;
Дніпропетровська область - 240 випадків;
Донецька область - 27 випадків;
Житомирська область - 337 випадків;
Закарпатська область - 286 випадків;
Запорізька область - 171 випадок;
Івано-Франківська область - 700 випадків;
Кіровоградська область - 306 випадків;
м. Київ - 1 159 випадків;
Київська область - 519 випадків;
Львівська область - 317 випадків;
Луганська область - 28 випадків;
Миколаївська область - 103 випадки;
Одеська область - 183 випадки;
Полтавська область - 169 випадків;
Рівненська область - 483 випадки;
Сумська область - 94 випадки;
Тернопільська область - 565 випадків;
Харківська область - 125 випадків;
Херсонська область - 79 випадків;
Хмельницька область - 66 випадків;
Чернівецька область - 1 308 випадків;
Черкаська область - 249 випадків;
Чернігівська область - 22 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до ЦГЗ надійшло 1 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 23 969 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Интервью как интервью, от 6 апреля 2020. После этого что-то изменилось?
Поэтому ещё раз : до сегодняшнего дня его исследования не подвержены и не признаны, дискуссия продолжается.Не нужно бежать впереди паровоза.
То что бундесминистр этой земли давно говорит про ослабление карантина не является большой тайной.
А тут и исследования "подоспели", им же и проспонсированные, предварительные и не оформленные по всем правилам, но это "не важно". Главное, что аккурат к пасхе, после которой намечались дискуссии бундесминистров с канцлером по ослаблению карантина. Ну это же конечно просто случайно совпало.
А якщо врахувати, що перехворіло у легкій формі на ногах не підозрючи саме про ковід19 значно більше ніж виявлено, то летальність на рівні грипу чи орві. Сухі цифри кажуть саме про таке становище. І лише абсолютно безгамотна ценральна влада та її клеврети на місцях вбивають економіку країни з подачі міжнародної мафії.