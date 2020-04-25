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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини, - МОЗ

На ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини, - МОЗ

В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8 125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 377 випадків;
Волинська область - 212 випадків;
Дніпропетровська область - 240 випадків;
Донецька область - 27 випадків;
Житомирська область - 337 випадків;
Закарпатська область - 286 випадків;
Запорізька область - 171 випадок;
Івано-Франківська область - 700 випадків;
Кіровоградська область - 306 випадків;
м. Київ - 1 159 випадків;
Київська область - 519 випадків;
Львівська область - 317 випадків;
Луганська область - 28 випадків;
Миколаївська область - 103 випадки;
Одеська область - 183 випадки;
Полтавська область - 169 випадків;
Рівненська область - 483 випадки;
Сумська область - 94 випадки;
Тернопільська область - 565 випадків;
Харківська область - 125 випадків;
Херсонська область - 79 випадків;
Хмельницька область - 66 випадків;
Чернівецька область - 1 308 випадків;
Черкаська область - 249 випадків;
Чернігівська область - 22 випадки.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до ЦГЗ надійшло 1 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 23 969 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
может тебе повезло, а может нет. Подожди еще недельку, сам узнаешь.
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25.04.2020 10:09 Відповісти
+10
ну давай, расскажи нам опять байку, что никакого короновируса нет, а карантин вводится, чтоб народ угнетать
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25.04.2020 10:10 Відповісти
+9
вы, тролли, очень умные, умнее всех мировых лидеров, которые ввели в своих странах карантины, а кое где даже элементы чрезвычайного положения
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25.04.2020 10:15 Відповісти
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Да там вобще "вспышка" была в малоимущих кварталах населенных афроамериканцами, латинос и выходцами из Азии. Похоже даже на зачистку..В белых районах заболевали, в основном как и во всем мире, хроники и старики.
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25.04.2020 15:29 Відповісти
​И что с того? СМИ берёт интервью у вирусолога, который озвучил результаты своего исследования.
Интервью как интервью, от 6 апреля 2020. После этого что-то изменилось?
Поэтому ещё раз : до сегодняшнего дня его исследования не подвержены и не признаны, дискуссия продолжается.Не нужно бежать впереди паровоза.
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25.04.2020 16:39 Відповісти
Не своего личного исследования, а исследования официальной научной группы Университета Бонна . До сих пор эти исследования никем документально не опровергнуты. Значит, на данный момент, они доказательны.
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25.04.2020 18:10 Відповісти
"До сих пор эти исследования никем документально не опровергнуты. Значит, на данный момент, они доказательны" ---- исключительно для тебя, но не для научного мира.
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25.04.2020 18:32 Відповісти
Действительно, не доказательно для такого "научного мира", как Лена Лена. "Нас классиков мало скромно сказал писатель" (с)
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25.04.2020 20:43 Відповісти
из недавнего: выяснилось, что исследования, которые проводил Стрик и его группа софинансировались правительством земли НРВ.
То что бундесминистр этой земли давно говорит про ослабление карантина не является большой тайной.
А тут и исследования "подоспели", им же и проспонсированные, предварительные и не оформленные по всем правилам, но это "не важно". Главное, что аккурат к пасхе, после которой намечались дискуссии бундесминистров с канцлером по ослаблению карантина. Ну это же конечно просто случайно совпало.
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25.04.2020 21:45 Відповісти
https://www.sueddeutsche.de/wissen/heinsberg-studie-herdenimmunitaet-kritik-1.4873480
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25.04.2020 21:29 Відповісти
з 8 тисяч 201 чоловік померли. навіть при такому розкладі летальність = 2,5%
А якщо врахувати, що перехворіло у легкій формі на ногах не підозрючи саме про ковід19 значно більше ніж виявлено, то летальність на рівні грипу чи орві. Сухі цифри кажуть саме про таке становище. І лише абсолютно безгамотна ценральна влада та її клеврети на місцях вбивають економіку країни з подачі міжнародної мафії.
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25.04.2020 22:29 Відповісти
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