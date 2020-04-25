На ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини, - МОЗ

В Україні зафіксовано 8 125 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 25 квітня в Україні 8 125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 201 летальний, 782 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область - 377 випадків;

Волинська область - 212 випадків;

Дніпропетровська область - 240 випадків;

Донецька область - 27 випадків;

Житомирська область - 337 випадків;

Закарпатська область - 286 випадків;

Запорізька область - 171 випадок;

Івано-Франківська область - 700 випадків;

Кіровоградська область - 306 випадків;

м. Київ - 1 159 випадків;

Київська область - 519 випадків;

Львівська область - 317 випадків;

Луганська область - 28 випадків;

Миколаївська область - 103 випадки;

Одеська область - 183 випадки;

Полтавська область - 169 випадків;

Рівненська область - 483 випадки;

Сумська область - 94 випадки;

Тернопільська область - 565 випадків;

Харківська область - 125 випадків;

Херсонська область - 79 випадків;

Хмельницька область - 66 випадків;

Чернівецька область - 1 308 випадків;

Черкаська область - 249 випадків;

Чернігівська область - 22 випадки.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 квітня 2020 року до ЦГЗ надійшло 1 451 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 23 969 повідомлень про підозру на COVID-19.