Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол. ДОКУМЕНТ
Екснардепка Тетяна Чорновол показала постанова суду про зміну їй запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний. У ньому йдеться, що Чорновол без узгодження зі слідчим, прокурором або судом не можна залишати село Гора, в якому вона проживає, в будь-який час доби.
Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Нас так чудовенько обманули з "нічним арештом". У постанові суду зазначається, що я не можу покидати меж села Гора ні вдень, ні вночі. Отже той самий домашній арешт, вигляд збоку", - написала Чорновол.
Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов із будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".
10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Колись мені виписали штраф за паркування біля терміналу Д, у постанові було вказано саме таку адресу.
Її давно вже пора відправити на примусове лікування............. пожиттєво.
в дурку потрібно відправляти любителів фуйла, таких як ти.
бо ж ви дибільні створіння, щоб вас з України всіх виморило.
Цікава деталь, ті, хто підтримують справу проти Чорновол тут в коментах - на 99% кацапоязичні. Це кацапські тролі, у спам їх!
Бо Чорновол може подобатися чи ні, але справи проти майданівців порушувати НЕ МОЖНА!
Жила бы в Киеве - не покидать Киев, более того - работала бы в Киеве 99%,что былобы разрешено на работу и обратно.