Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Екснардепка Тетяна Чорновол показала постанова суду про зміну їй запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний. У ньому йдеться, що Чорновол без узгодження зі слідчим, прокурором або судом не можна залишати село Гора, в якому вона проживає, в будь-який час доби.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нас так чудовенько обманули з "нічним арештом". У постанові суду зазначається, що я не можу покидати меж села Гора ні вдень, ні вночі. Отже той самий домашній арешт, вигляд збоку", - написала Чорновол.





Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов із будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено ​​велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.