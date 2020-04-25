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Новини Підозра Чорновол
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Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Екснардепка Тетяна Чорновол показала постанова суду про зміну їй запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний. У ньому йдеться, що Чорновол без узгодження зі слідчим, прокурором або судом не можна залишати село Гора, в якому вона проживає, в будь-який час доби.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Нас так чудовенько обманули з "нічним арештом". У постанові суду зазначається, що я не можу покидати меж села Гора ні вдень, ні вночі. Отже той самий домашній арешт, вигляд збоку", - написала Чорновол.

Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол 01
Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол 02

Нагадаємо, 18 лютого 2014 року в офісі Партії регіонів загинув Володимир Захаров: "Під час пожежі в офісі ПР Захаров не вийшов із будівлі, а пішов у кабінет нагорі. Там він отруївся чадним газом. Поруч із ним був відкритий сейф, у кишені Захарова виявлено ​​велику суму грошей. Очевидно, Захаров під час пожежі поспішив забрати свої гроші. Його тіло знайшли близько 17:00, тобто вже після розгону демонстрації на Інститутській і в Маріїнському парку".

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол 03

Автор: 

арешт (2537) ПР (1043) Чорновол Тетяна (254) Євромайдан (957) ДБР (3558)


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Топ коментарі
+16
Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол - Цензор.НЕТ 4347
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25.04.2020 10:35 Відповісти
+12
Тебе ніхто не кусав, просто накуканили чеченці.
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25.04.2020 10:31 Відповісти
+10
Свободу Татьяне Чорновол! Горите в аду прихвостни кацапских имперских фашистов!
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25.04.2020 10:23 Відповісти
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Спасибо за ваш тонкий сельский юмор, но любая мера пресечения де-факто сопровождается наложением обязанностей. Такой наш кпк)
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25.04.2020 11:08 Відповісти
И кто виноват бедненькой Тане,что она прописана в селе?Может теперь днем походить по селу,как и просили адвокаты.
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25.04.2020 19:24 Відповісти
Сочувствую жителям села Гора.
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25.04.2020 10:56 Відповісти
Чому дивуватись? У пліснявих, суть всього в "правочках", які з'являються в документах після прийняття. До влади привели лукавих. Ось і маємо
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25.04.2020 10:57 Відповісти
Тупі прокурори мабуть не знають що фізична адреса аеропорта Бориспіль - "село Гора, вул. Бориспільська".
Колись мені виписали штраф за паркування біля терміналу Д, у постанові було вказано саме таку адресу.
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25.04.2020 10:57 Відповісти
Чи не забагато уваги цій божевільній?!
Її давно вже пора відправити на примусове лікування............. пожиттєво.
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25.04.2020 10:59 Відповісти
Божевільний це ще нічого проти свідомого ватяного дупоголового дурня який зазєлю .
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25.04.2020 11:07 Відповісти
андруша, ти не правий.
в дурку потрібно відправляти любителів фуйла, таких як ти.
бо ж ви дибільні створіння, щоб вас з України всіх виморило.
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25.04.2020 12:18 Відповісти
Відправляти тебе на лікування вже пізно--бо ти вже перейшов рубікон хвороби.
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25.04.2020 13:59 Відповісти
Це дурнувате шоу закінчиться пшиком. Все спустять на гальмах.
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25.04.2020 11:07 Відповісти
ночной арест? - спасибо - дальше не нуна.... - станция зеленая конечная.
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25.04.2020 11:10 Відповісти
В принципе судьи могли бы разрешить и пребывание за пределами села, но пока что придумали только электронный браслет, а электронного намордника не придумали и потому отпускать Таню из местности, где все ее знают и вовремя уворачиваются, стремно.
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25.04.2020 11:13 Відповісти
Судьи и разрешили, просто по протоколу в таких случаях разрешение покидать пределы населенного пункта дает следователь, ведущий дело.
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25.04.2020 12:03 Відповісти
Правильно, следователь ближе знает клиентку и необычные ее способности.
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25.04.2020 13:15 Відповісти
Я не люблю Чорновол, але розумію, що її переслідування НЕЗАКОННЕ! Блін, та навіть Аваков про це сказав!

Цікава деталь, ті, хто підтримують справу проти Чорновол тут в коментах - на 99% кацапоязичні. Це кацапські тролі, у спам їх!

Бо Чорновол може подобатися чи ні, але справи проти майданівців порушувати НЕ МОЖНА!
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25.04.2020 11:41 Відповісти
Это стандартная процедура. При ночном домашнем аресте можно выходить за пределы жилища днем, но нельзя покидать пределы населенного пункта без согласования со следователем, который ведет дело. Вот тут населенный пункт - село, поэтому нельзя покидать его пределы. Было бы дело в Киеве, можно было по всей столице передвигаться.
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25.04.2020 12:01 Відповісти
Танюха вміє ...через огорожу стрибати !
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25.04.2020 12:24 Відповісти
Тобі смішно, чучело зелене? Ти радий що долучився до перемоги зелених виродків? А зараз збиткуєшся з майданівців?
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25.04.2020 12:56 Відповісти
А "майданівець" это индульгенция? Она психически больная её надо изолировать! И да, мне смешно!!!!!
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25.04.2020 13:36 Відповісти
А ти пишеш,ще не з палати хворих?
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25.04.2020 14:01 Відповісти
100%.
Жила бы в Киеве - не покидать Киев, более того - работала бы в Киеве 99%,что былобы разрешено на работу и обратно.
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25.04.2020 12:27 Відповісти
Ага, такую выпусти * за пределы * - всю чернобыльскую рощу по дури сожжёт.
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25.04.2020 12:28 Відповісти
А без прописки - по всей Украине, а без гражданства - по всему миру.
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25.04.2020 13:16 Відповісти
"Ночной арест" -это месть реваншистов? Это их нужно бояться?)
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25.04.2020 13:23 Відповісти
Зивчайно, це помста проросійскої зеленої влади, тобто реваншистів. Сумніви є тільки в таких, як, ви зебілів.
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25.04.2020 19:21 Відповісти
Это серьёзная месть....
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25.04.2020 19:22 Відповісти
Дайте ей, в конце концов, селёдки!
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25.04.2020 13:34 Відповісти
Всі ці обмеження для Чорновол є черговим політичним переслідуванням з боку зевлади. При цьому після зміни влади відповідати будуть лише ті, хто зараз приймав це рішення.
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25.04.2020 18:54 Відповісти
Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол - Цензор.НЕТ 7798
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25.04.2020 21:11 Відповісти
Нічний арешт виявився обманом. Село Гора мені не можна залишати і вдень, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3295
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25.04.2020 23:09 Відповісти
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