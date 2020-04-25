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Новини Коронавірус і карантин
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За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців - 181 особа, - Степанов

За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців - 181 особа, - Степанов

Від COVID-19 за минулу добу одужала 181 людина, зокрема 19 дітей. Це рекорд для України.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже гарна новина: 181 пацієнт одужав, зокрема 19 дітей. Це наш рекорд, дуже чудовий рекорд. І за такий рекорд я хочу насамперед  подякувати нашим лікарям", - сказав він.

Степанов додав, що за минулу добу було проведено 5 825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордом для України.

Читайте також: На ранок 25 квітня зафіксовано 478 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини, - МОЗ

Міністр також повідомив, що серед 8 125 людей, у яких за час епідемії виявили коронавірус, 545 дітей і 1 574 медичні працівники.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) одужання (42)


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Топ коментарі
+6
В наших Дебілів, суцільні Рекорди й Досягнення! - Сходив довітру, й досягнення...
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25.04.2020 10:35 Відповісти
+6
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:

1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.

1) Количество зараженных можно сделать любым: это абсолютно управляемая величина, зависящая от количества протестированных людей. 10-20% от любого количества проверенных покажут при тестировании положительный результат. Если каждый последующий день тестировать, например, в два раза большее количество людей, можно получить видимость экспоненциального распространения вируса.

Доподлинно неизвестно, на что именно они положительно реагируют, и не реагируют ли на давно известные коронавирусы, а не только на сарс-ков-2.
2) Количеству умерших (якобы от ковид19) тоже можно придать любое необходимое количество, воспользовавшись протоколом ВОЗ:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fclassifications%2Ficd%2FGuidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf
В это число в реальности входят умирающие от разного рода пневмоний (коих было несколько тысяч в день по миру и задолго до коронавируса) и жертвы "борьбы с коронавирусом". Нет ни единого метода диагностирования, который со 100% точностью различал бы ковид19 и прочие ОРЗ.
3) Устрашающая атмосфера с холодящими душу "картинками" является, наверное, самым "страшным" и впечатляющим компонентом в эпидемии. Она создается политиками, публичными личностями и, конечно же, средствами массовой дезинформации, совершенно однобоко освещающими данную тематику.
В противовес им выступают независимые ученые с десятками исследований, опровергающих невероятную опасность вируса:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2F%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b4-19%2F https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/
Естественно, политики и недоСМИ имеют большее влияние, так как имеют несравнимо больший бюджет.

Ну, и конечно без шипла (амер. sheeple=people+sheep), который хавает, ничего бы не получилось.
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25.04.2020 10:51 Відповісти
+2
И ещё... благодаря нашей Партии ,надои молока увеличились вдвое.
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25.04.2020 10:40 Відповісти
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/24/7109147/ В Финляндию прибыл первый чартер с сезонными работниками из Украины
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25.04.2020 10:35 Відповісти
Зараз зешквари повертатимуть українців на батьківщину
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25.04.2020 10:40 Відповісти
В наших Дебілів, суцільні Рекорди й Досягнення! - Сходив довітру, й досягнення...
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25.04.2020 10:35 Відповісти
Чекаємо нового відосика від Бубочки на цю тему .
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25.04.2020 10:57 Відповісти
Степанову і Шмигалю по зеордену, за підняту зепургу.
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25.04.2020 11:01 Відповісти
Они по алгоритмам кпсс живут. Их лохторат такое любит.
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25.04.2020 11:21 Відповісти
Все 20 сторіччя спрацьовувало!, серед люмпенів...! Неможливо змінити поведінку загалу, змінивши назву Змінити люмпенів на людей, - Змінити поведінку Дірява лодка, плаває лише на дно
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25.04.2020 15:00 Відповісти
Колись, по радіо одна колгоспниця казала"Я,дала по 10 відер молока"...
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25.04.2020 10:37 Відповісти
И ещё... благодаря нашей Партии ,надои молока увеличились вдвое.
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25.04.2020 10:40 Відповісти
Це добре. Зарос.
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25.04.2020 10:38 Відповісти
ЛЕКАРСТВ НЕТ,АНТИДОТА НЕТ,А ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ....
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25.04.2020 10:42 Відповісти
что удивляет?
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25.04.2020 10:45 Відповісти
Без ліків неможна одужити?
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25.04.2020 13:41 Відповісти
Дивує те, чому в СМІ тільки страшні історії про тих хто помер і немає зовсім історій тих хто хворіли і перехворіли ті хто вже вилікувався. Цікаво б було почути і головне побільше таких історій. Бо здається вірніше воно так і є, що страх та паніка ось головна ціль цього теракту світового масштабу.
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25.04.2020 13:53 Відповісти
Верить в телевизор,это вам не водку жрать...
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25.04.2020 10:44 Відповісти
Пора открывать рынки в Киеве.
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25.04.2020 10:44 Відповісти
Білорусь - Всього інфі­ковано 8773
Смер­тельні випадки63 0,7% Виду­жали1120 12,8% Наразі хворіють759086, 5% з них серйозні
та критичні випадки 92

Велика Британія - Всього інфі­ковано143464
Смер­тельні випадки19506 13,6% Виду­жали 3440, 2%Наразі хворіють12361486, 2%з них серйозні
та критичні випадки1559
Судячи з процентного відношення померлих, у Білорусі медицина у 19 разів розвиненіша, ніж у Великій Британії.
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25.04.2020 10:45 Відповісти
Британия старая нация
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25.04.2020 10:48 Відповісти
Умирают "живые трупы" в которых противоестественным способом поддерживается жизнь.
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25.04.2020 11:25 Відповісти
...умирают живые трупы...________________
?...Вы о таких людях, как в этой статье? /ссылка должна появиться автоматически/
"...ничем не болел, ему был 51 год, он 20 лет не был на больничном, это же о чем-то говорит....у него даже повышенного давления не было."
Читать полностью: https://news.tut.by/society/682127.html
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25.04.2020 12:26 Відповісти
Очень душещипательная история.
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25.04.2020 12:51 Відповісти
Это я к тому, что не нужно впадать в крайности: не нужно говорить, что этот вирус - "бред сивой кобылы" (коммент ниже), и в панику впадать тоже не нужно. Проблема никуда не денется, как ни закрывай на нее глаза.
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25.04.2020 13:01 Відповісти
Карантинные меры это бред сивой кобылы. К этому я веду. Учитесь жить с этим без карантина.
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25.04.2020 13:10 Відповісти
Может быть, может быть...Вот только, если сравнить статистику пропорционально численности населения, то появляется убежденность в положительных результатах карантина. Другое дело, что можно ставить под сомнение некоторые предпринимаемые меры. Но здесь ничего удивительного нет, если посмотреть на противоречащую друг другу информацию от медиков. То капельным путем передается, то воздушно-капельным и т.п. Похоже на гадание, каждый хочет отписаться, не располагая достаточными знаниями по этой еще мало изученной теме.
Украина, как и др. страны, не сможет месяцами жить, не работая. Так что учиться жить с этим без карантина придется всем.
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25.04.2020 13:21 Відповісти
Сегодняшние данные по Беларуси: инфиц. - 9590 (+817 за сутки), умерло 67
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25.04.2020 12:20 Відповісти
Туфта,она и Африке Туфта
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25.04.2020 10:46 Відповісти
Я вам еще в марте говорил,КоронвиRUS бред сивой кобылы
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25.04.2020 10:47 Відповісти
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:

1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.

1) Количество зараженных можно сделать любым: это абсолютно управляемая величина, зависящая от количества протестированных людей. 10-20% от любого количества проверенных покажут при тестировании положительный результат. Если каждый последующий день тестировать, например, в два раза большее количество людей, можно получить видимость экспоненциального распространения вируса.

Доподлинно неизвестно, на что именно они положительно реагируют, и не реагируют ли на давно известные коронавирусы, а не только на сарс-ков-2.
2) Количеству умерших (якобы от ковид19) тоже можно придать любое необходимое количество, воспользовавшись протоколом ВОЗ:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fclassifications%2Ficd%2FGuidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf
В это число в реальности входят умирающие от разного рода пневмоний (коих было несколько тысяч в день по миру и задолго до коронавируса) и жертвы "борьбы с коронавирусом". Нет ни единого метода диагностирования, который со 100% точностью различал бы ковид19 и прочие ОРЗ.
3) Устрашающая атмосфера с холодящими душу "картинками" является, наверное, самым "страшным" и впечатляющим компонентом в эпидемии. Она создается политиками, публичными личностями и, конечно же, средствами массовой дезинформации, совершенно однобоко освещающими данную тематику.
В противовес им выступают независимые ученые с десятками исследований, опровергающих невероятную опасность вируса:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fswprs.org%2F%25d0%25bd%25d0%25b0-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25b4-19%2F https://swprs.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%b4-19/
Естественно, политики и недоСМИ имеют большее влияние, так как имеют несравнимо больший бюджет.

Ну, и конечно без шипла (амер. sheeple=people+sheep), который хавает, ничего бы не получилось.
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25.04.2020 10:51 Відповісти
Все мировые СМИ скуплены одними и теми же бодрыми парнями, окопавшимися в Австрии.
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25.04.2020 11:06 Відповісти
Дякую Вам .мені дуже приємно .що ще є люди .які зберегли здоровий глузд.Значить не все втрачено!
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25.04.2020 12:06 Відповісти
Присоединяюсь🤝.Но 73% еще долго будут чистить зубы в масках.
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25.04.2020 12:25 Відповісти
Из Ухани в Москву ежедневно летали пассажирские лайнеры в количестве 13 авиарейсов.Меня это сразу насторожило....,кто то здесь звездит и по крупному...
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25.04.2020 10:56 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/04/10/7247421/ В Україні понад 330 медиків заразилися COVID-19 - Степанов

Пряма мова Степанова: "З 2203 хворих на коронавірусну інфекцію на сьогоднішній день - 334 медичних працівника. (10 квітня 2020, 23:11)

https://rivnepost.rv.ua/news/v-oblasniy-likarni-koronavirusom-zarazilisya-62-pratsivniki-ta-12-patsientiv Цілий корпус Рівненської обласної лікарні з кількома відділеннями закрито на карантин. Ці відділення - епіцентри коронавірусу, де виявлено найбільше хворих медиків і пацієнтів. Хто від кого заразився - невідомо.

Це за добу не заразилися, а виявили зараження!!! А, скільки вони заразили , до цього інших?
За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців - 181 особа, - Степанов - Цензор.НЕТ 4984
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25.04.2020 11:08 Відповісти
Болеют только начальники советской власти.... Шариковы плин...
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25.04.2020 11:11 Відповісти
Эту туфту начали раскручивать ФСБэшные Троллинги с ЛАХТЫ-2
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25.04.2020 11:14 Відповісти
У найменш постраждалих землях, Мекленбург-Передня Померанія та Бремен, за добу виявили лише 16 (загалом 667) та 27 (загалом 719) випадків відповідно.Загальна кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні досягла 152 438. За останню добу у Німеччині одужали 3000 хворих на коронавірус, загалом з початку епідемії - вже 109 800. https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/25/7109174/ Коронавірус у Німеччині: кількість померлих за добу продовжує знижуватися | Європейська правда
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25.04.2020 11:26 Відповісти
чудо. правда?)
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25.04.2020 12:07 Відповісти
За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців - 181 особа, - Степанов - Цензор.НЕТ 8483
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25.04.2020 11:31 Відповісти
".... среди 8125 людей, у которых за время эпидемии обнаружили коронавирус, ........1574 медицинских работника." Каждый ПЯТЫЙ заболевший....
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25.04.2020 12:14 Відповісти
З часопису за вересень 2003 р., стаття має назву «Коронавірус стає агресивним».
… Антивірусний препарат рибавірин - синтетичний аналог нуклеозидів, активний по відношенню до до деяких РНК- та ДНК-вірусів. Його вживають на ранніх етапах хвороби, він дає гарний результат. Коли виникає задуха, то то допомагає рибавірин в поєднанні з преднізалоном або дексазоном. …
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25.04.2020 12:29 Відповісти
Это те,которые за последних 3 дня заболели?
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25.04.2020 12:34 Відповісти
То есть...побеждаем?короновирус?так быстро и легко?что за на х....где пандемия?где горы трупов?ни сыворотки..ни вакцины....парацетамол с анальгином ******* короновирус ?*****...гуттиэрреша сюда давайте.спрашивать будем.
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25.04.2020 12:37 Відповісти
По миру число выздоровевших превысило 810 000 человек.
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25.04.2020 14:35 Відповісти
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/2974208812624612/
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25.04.2020 17:03 Відповісти
 
 