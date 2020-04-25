За добу від коронавірусу одужала рекордна кількість українців - 181 особа, - Степанов

Від COVID-19 за минулу добу одужала 181 людина, зокрема 19 дітей. Це рекорд для України.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже гарна новина: 181 пацієнт одужав, зокрема 19 дітей. Це наш рекорд, дуже чудовий рекорд. І за такий рекорд я хочу насамперед подякувати нашим лікарям", - сказав він.

Степанов додав, що за минулу добу було проведено 5 825 досліджень методом ПЛР, що також є рекордом для України.

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Міністр також повідомив, що серед 8 125 людей, у яких за час епідемії виявили коронавірус, 545 дітей і 1 574 медичні працівники.