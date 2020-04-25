США та МВФ підтримують законопроєкт, що дозволяє відправити у відставку Ситника, - "слуга народу" Дубінський
Посольство США та Міжнародний валютний фонд підтримали законопроєкт 3133, що дозволяє відправити Артема Ситника у відставку з поста глави НАБУ.
Про це написав у телеграм-каналі депутат СН Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кажуть, Офіс президента отримав сигнал із посольства США і від представників МВФ, що вони підтримують законопроєкт 3133 (Гончаренко і Ко), який дає можливість відправити у відставку Ситника", - повідомив депутат.
Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.
13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий кошт у мисливському господарстві на Рівненщині.
У лютому цього року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.
А після того, як у березні в парламенті було зареєстровано кілька законопроєктів, якими пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, у відповідь фракція "Голос" заявила про реєстрацію близько десятка альтернативних документів. Жодного із них до порядку денного позачергового засідання не внесено.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у нас говорят, что в москве кур доят............. Наверное правда.
Высеры: "вредители", "враги народа", "вылик атеч вайна(х)", "т.н. революция гидности" и прочие совковые штампы для быдла. А, еще классика - "фошиздская Германия" и т.д.
И даже себя украинцем назвал О_О.
Мразь короче, типо петуШария. + кореш Портнова и того же петуШария и Куницкого и Бужанского.
В армії кажуть, якщо за щось відповідає дві особи або більше, крайнього знайти неможливо в принципі. От для того і створено ці дармоїдські установи, щоб усе лишалось як є, грошики тихенько пилялись, і нічого нікому за це не було. Крапка, кінець лекції.