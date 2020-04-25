США та МВФ підтримують законопроєкт, що дозволяє відправити у відставку Ситника, - "слуга народу" Дубінський

Посольство США та Міжнародний валютний фонд підтримали законопроєкт 3133, що дозволяє відправити Артема Ситника у відставку з поста глави НАБУ.

Про це написав у телеграм-каналі депутат СН Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кажуть, Офіс президента отримав сигнал із посольства США і від представників МВФ, що вони підтримують законопроєкт 3133 (Гончаренко і Ко), який дає можливість відправити у відставку Ситника", - повідомив депутат.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

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13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий кошт у мисливському господарстві на Рівненщині.

У лютому цього року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

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А після того, як у березні в парламенті було зареєстровано кілька законопроєктів, якими пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, у відповідь фракція "Голос" заявила про реєстрацію близько десятка альтернативних документів. Жодного із них до порядку денного позачергового засідання не внесено.