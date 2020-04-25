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Новини
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США та МВФ підтримують законопроєкт, що дозволяє відправити у відставку Ситника, - "слуга народу" Дубінський

США та МВФ підтримують законопроєкт, що дозволяє відправити у відставку Ситника, -

Посольство США та Міжнародний валютний фонд підтримали законопроєкт 3133, що дозволяє відправити Артема Ситника у відставку з поста глави НАБУ.

Про це написав у телеграм-каналі депутат СН Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кажуть, Офіс президента отримав сигнал із посольства США і від представників МВФ, що вони підтримують законопроєкт 3133 (Гончаренко і Ко), який дає можливість відправити у відставку Ситника", - повідомив депутат.

Нагадаємо, Сарненський районний суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному правопорушенні під час відпочинку в Рівненській області та присудив штраф у розмірі 3400 гривень. Захист Ситника подав апеляцію.

Читайте також: Призначення абсурдних законопроєктів 3133 і 3180 - звільнити Ситника і поставити свою підконтрольну людину, - "Голос"

13 грудня 2019 року суд визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у справі про його відпочинок за чужий кошт у мисливському господарстві на Рівненщині.

У лютому цього року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Читайте також: Моєї відставки хоче один олігарх, який організовує заходи біля НАБУ, парламенту і Кабміну, - Ситник про резонансні справи

А після того, як у березні в парламенті було зареєстровано кілька законопроєктів, якими пропонується звільняти директора НАБУ за вчинення адміністративного правопорушення, у відповідь фракція "Голос" заявила про реєстрацію близько десятка альтернативних документів. Жодного із них до порядку денного позачергового засідання не внесено.

США та МВФ підтримують законопроєкт, що дозволяє відправити у відставку Ситника, - слуга народу Дубінський 01

Автор: 

НАБУ (5095) законопроєкт (3624) МВФ (3077) відставка (1471) посольство (948) США (23404) звільнення (2690) Ситник Артем (863) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+19
Бенина ...опа делает заявления от имени США и МВФ?
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25.04.2020 10:52 Відповісти
+16
Перевожу Дубинского , с хитрого на человеческий . Бене мешает НАБУ и лично Сытник .
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25.04.2020 10:53 Відповісти
+13
"Говорят, Офис президента получил сигнал из посольства США и от представителей МВФ, ................" Сигналили флажками?

А у нас говорят, что в москве кур доят............. Наверное правда.
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25.04.2020 10:54 Відповісти
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Да его не в отставку, а в зону надо.
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25.04.2020 10:51 Відповісти
Ты тоже Бенина ж*па ? Или Бахматюка ?
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25.04.2020 12:18 Відповісти
Этого брегливого мразину дубинского давно пора..
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25.04.2020 12:30 Відповісти
Бенина ...опа делает заявления от имени США и МВФ?
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25.04.2020 10:52 Відповісти
Перевожу Дубинского , с хитрого на человеческий . Бене мешает НАБУ и лично Сытник .
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25.04.2020 10:53 Відповісти
"Говорят, Офис президента получил сигнал из посольства США и от представителей МВФ, ................" Сигналили флажками?

А у нас говорят, что в москве кур доят............. Наверное правда.
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25.04.2020 10:54 Відповісти

США и МВФ поддерживают законопроект, позволяющий отправить в отставку Сытника, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 4579
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25.04.2020 11:00 Відповісти
Кто позволяпт псу коломойского разносить ложь, может это надо паяцу?
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25.04.2020 11:03 Відповісти
А офис президента случайно не поддерживает экстрадицию бабушки и его кучерявой говорящей жопы в США?
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25.04.2020 11:10 Відповісти
Дубинский это совок и ватник(одно и то же)
Высеры: "вредители", "враги народа", "вылик атеч вайна(х)", "т.н. революция гидности" и прочие совковые штампы для быдла. А, еще классика - "фошиздская Германия" и т.д.
И даже себя украинцем назвал О_О.
Мразь короче, типо петуШария. + кореш Портнова и того же петуШария и Куницкого и Бужанского.
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25.04.2020 11:12 Відповісти
Дубинский - такое же падло, как и Портнов.
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25.04.2020 11:16 Відповісти
Ж2 падло і зепадло ця дубина, на нари разом з бабломойським.
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25.04.2020 11:32 Відповісти
После эксрадикции Бени ни в США, они будут не против снять и Сытника.
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25.04.2020 11:19 Відповісти
Набу, назк, дбр, інші дармоїди...
В армії кажуть, якщо за щось відповідає дві особи або більше, крайнього знайти неможливо в принципі. От для того і створено ці дармоїдські установи, щоб усе лишалось як є, грошики тихенько пилялись, і нічого нікому за це не було. Крапка, кінець лекції.
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25.04.2020 11:28 Відповісти
Коробит меня от такой незалежності, где посольство США, решает кадровые вопросы України.
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25.04.2020 11:32 Відповісти
Меньше балаболок слушать надо
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25.04.2020 11:41 Відповісти
Вчера Арахамия, в том же тоне США с Грузией сравнивал.
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25.04.2020 11:47 Відповісти
Не нужно манипулировать! Он говорил в контексте веса двух гос-в, и кстати его заявление абсолютно неприемлемо и оскорбительно для Грузии, и было сказано в стиле депил- страны россия! Дипломатичнее нужно быть
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25.04.2020 11:57 Відповісти
Я не манипулирую. Именно так и понял я его слова.
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25.04.2020 12:35 Відповісти
Москалю, тобі яке діло? Хвилюєшся щоб тільки Дєрмак по вказівці пуйла кадри розставляв?
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25.04.2020 12:15 Відповісти
А верховный кнессет Украины, кто назначал?
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25.04.2020 12:31 Відповісти
Слушне зауваження
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25.04.2020 22:22 Відповісти
Їм пофігу ваші закони.
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25.04.2020 11:33 Відповісти
Говорят, что ты балаболка знатная. Видео о Саакашвили вообще зашквар, эту шестерку теперь слушать себя не уважать
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25.04.2020 11:40 Відповісти
Усе.Хватит на сегодня😂🌷×××
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25.04.2020 12:04 Відповісти
Цензор, постити цю потворну беніну мавпу - себе не поважати
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25.04.2020 12:13 Відповісти
Антикоррупционный суд Украины страдает бесполезностью по назначению.Мёртворожденное дитятко.
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25.04.2020 12:16 Відповісти
Так это че бенина жопа тоже соросенок? Как же так?😮
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25.04.2020 15:37 Відповісти
Видать всётаки хозяину "сучки каламойского" очень мешает НАБУ и его теперешнее руководство...
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26.04.2020 10:59 Відповісти
 
 