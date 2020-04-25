Студентів та інтернів наразі не залучатимуть до боротьби з коронавірусом, - Степанов

Студентів медичних вузів та інтернів планували залучати на добровільних засадах для організаційно-технічних заходів у боротьбі з коронавірусною інфекцією, але наразі такої потреби немає.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі такої потреби немає. У нас повністю вистачає медпрацівників. Але якщо виникне така потреба, то у нас є всі дані щодо наших добровольців", - сказав міністр.

Степанов пояснив, що робота із залучення добровольців із медичною освітою ведеться на рівні регіонів відповідними особами в департаментах охорони здоров'я.

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"Студентів медичних вузів та інтернів планували залучати суто на добровільній основі. Для цього вони заповнили відповідні анкети... Планували залучати їх у боротьбі з коронавірусною хворобою для організаційно-технічних заходів", - сказав міністр, наголосивши, що наразі в цьому немає потреби.

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