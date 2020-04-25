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Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов

Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов

Учора нібито за створення злочинної групи взяли під арешт мера міста Покров Олександра Шаповала та його підлеглих.

Про це написав у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Але не врахували тієї обставини, що вже декілька років місто Покров Дніпропетровської області посідає перше місце у країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів. Покров і його мер впевнено обходять таких лідерів місцевого самоврядування в Україні, як Вінниця, Львів та Маріуполь. Олександр Шаповал має бездоганну репутацію як серед мерів міст, так і антикорупційних організацій. Не кажучи вже про тотальну підтримку серед земляків", - зазначає Філатов.

За його словами, найближчим часом, він як мер обласного центру та член правління Асоціації міст України зробить із цього приводу офіційну заяву до керівництва держави.

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Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов 01

Автор: 

мер (510) Філатов Борис (463) Дніпропетровська область (3861)


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Топ коментарі
+33
що Зеля запроданець ?
я знаю, а ви ще ні.
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25.04.2020 12:30 Відповісти
+29
Так, так
Ось які вони....зелені антикорупціонери
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25.04.2020 12:19 Відповісти
+26
Должен ставить на закон, а не какие-то личности, особенно на такие мерзкие как не лох зеля. Обязан? А как на счет слов зели, я вам ничего не должен?
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25.04.2020 12:35 Відповісти
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Нет, не так. Существует ДБН - "державні будівельні норми" в которых регламентированы расценки на виды работ, которые формируются исходя из рекомендованной зарплаты строителя 4-го разряда. Вышел за эти рамки уже можно говорить о растрате. Никто так не рискует и не превышает расценки. Воруют приписками объемов работ.
Что в данном случае непонятно, но похоже, что просто прессуют. Вообще любую смету если хорошо ее посмотреть можно при желании, объявить незаконным присвоением денег, равно и наоборот при желании, явное воровство можно обосновать нормативами.
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25.04.2020 15:44 Відповісти
"Участники группы составляли акты выполненных работ, в которых вносили заведомо ложные сведения о фактическом объеме и стоимости работ."

Ну, заведомо ложные сведения - это конечно же тоже из СССР. И Туарег, на скромную зарплату.
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25.04.2020 16:45 Відповісти
ого сколько беня-ботов сразу всплыло
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25.04.2020 12:47 Відповісти
Наконец Венидиктова взялась за работу. Филатов напрягся...
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25.04.2020 12:54 Відповісти
Венедіктова- Арсен подельнікі , Тимошенко-Міхо попутчики, Бєня-Ахмєтов -Курченко кошельки й захватчики ЗЕлі у полон своїх планів.
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25.04.2020 12:57 Відповісти
А прикриттям стане слабкість Пуйла й типу "патріотичні відмови" від мінських обіцянок - цій банді посрать на методи захвату країни , головне лякати захід своїм розвалом й дурити в час пандемічного хаосу...
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25.04.2020 13:00 Відповісти
Бени диктова
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25.04.2020 13:07 Відповісти
Беня будет сидеть в одной камере с Фиалатовым и Порошенко.
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25.04.2020 13:15 Відповісти
плюс Арсенка з Карлсоном , плюс БЕбЮля вже й Гройсмана подтянули...
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25.04.2020 13:45 Відповісти
Предсказуемо: ведь когда провели соц. опрос на тему доверия к разным категориям людей/институам власти - зелебоба оказался только на третьем месте после армии и волонтёров.
В итоге армию опустили унизительным разведением (которое только увеличило число потерть), а волонтёров - посадками.
Тут по всей видимости ситуация аналогичная: у мэра слишком высокий рейтинг доверия, непозволительно высокий на фоне царь-осла
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25.04.2020 13:01 Відповісти
кремлівські вуха стирчать усюди, у тому числі і в цій розправі
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26.04.2020 10:18 Відповісти
і шо я тобі скажу борух...
і ти і такі як ти і шмарклі і юді і ґєнчікі корбани на100% чужі УКРАЇНЦЯМ
1) І місто НАШЕ(а не"ваше" називається ДНІПРО( і по-москальські ДНИПРО і латиною DNIPRO) )а не» днєппрр»… Та й «днєпр»це не переклад назви НАШОГО міста а басяцький сленг 70х років.
пс..ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ А ЛИШЕ транслітеруються. пс і НьюЙорк не "новгарод"!!
2) і В Україні «меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!! «меґ» шо воно таке..це шо мерін обрізаний?
шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабудь ти з ГОЛОВОЮ не товаришуєш..
3) А той хто з дитинства був Мойшей Бронштейном і сам =по СВОЇЙ волі став михайлом ткачом типовий юдофоб.. і навіть анті=семіт
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25.04.2020 13:05 Відповісти
Специалисты во всех вопросах набежали. Если бы все были такими ворами как мер Покрова, то мож в таком дерьме не жили. Не годиться бабки в город вкладывать, нужные люди без профита
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25.04.2020 13:07 Відповісти
Не факт.. у нас в городе тоже был мэр Требушкин, сейчас в раду пошел, так тоже самый прозрачный, самый честный, самый лучший , для пенсионеров, но ворюга и аферист еше тот, с 90 в ОПГ сидел... а теперь их лабирует на наивысшем уровне... и всем похер... видать есть волосатая рука , раз всем ментам похер..
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25.04.2020 13:07 Відповісти
А все потому, что лАбирует. Если бы лоббировал, все было бы иначе.
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25.04.2020 19:56 Відповісти
ну сори за Т9 в тел!
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25.04.2020 20:41 Відповісти
и да кстати не думаю что орфография влияет на это каким то боком! Для начала почитайте, чем что либо утверждать)))https://www.maximonline.ru/longreads/photogallery/_article/10-velikih-dvoechnikov/ так что ваша "теория" глупа и безосновательна))))
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25.04.2020 21:05 Відповісти
Скоро вся мерзота будет сидеть во власти, а честные люди Украины в тюрьме, как "Торнадо", за убийство Шеремета, Кеннеди и др.
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25.04.2020 13:12 Відповісти
В идеале было бы неплохо если бы на расследование финансовой деятельности в этом и другом случае привлекались независимые иностранные аудиторские компании. Тогда можно было бы говорить о непредвзятости расследования. А так - это обыкновенная грызня за место у корыта.
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25.04.2020 13:15 Відповісти
Не нужно много ума понять, если в смете записано - ремонт крыши дома, а его не было, значит украли бабки.
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25.04.2020 13:17 Відповісти
Привлекать иностранные аудиторские компании. Независимые. Для аудита ремонта 4-х крыш в провинциальном городе. Прекрасная идея для еще одного варианта распила бюджетных средств!
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25.04.2020 13:22 Відповісти
Я как и Вы ( судя по нику) моряк, а вот жена работает в бухгалтерии одного предприятия. Так вот их , периодически проверяет такая компания , как PWC . Наверное собственник компании не стал бы распиливать свои деньги?
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25.04.2020 15:14 Відповісти
Мне это знакомо. Скорее всего собственник компании, который привлекает PWC для аудита, является иностранцем и хочет быть уверен, что его не обманывают собственные сотрудники компании в Украине. Отечественный бизнес для защиты от наездов силовиков практикует покупку в "своей" налоговой службе акта проверки с незначительными нарушениями и конечным положительным результатом. Все это не касается ремонта крыш за счет бюджета.
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25.04.2020 16:12 Відповісти
Так а с флотом я угадал? Какая то часть Вашей жизни связана с морем?
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25.04.2020 16:25 Відповісти
Да
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25.04.2020 17:57 Відповісти
Удачи!
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25.04.2020 18:01 Відповісти
Взаимно!
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25.04.2020 19:00 Відповісти
Расходы на аудит пусть оплачивает проигравшая сторона. Ты же не хочешь сидеть за то что не совершал? Или ты из тех кто себя сразу в конвоиры записывает?
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25.04.2020 15:29 Відповісти
Обычное использование силовых структур, чтобы убрать тех кто мешает. Это называется авторитаризм.
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25.04.2020 13:25 Відповісти
Сначала в Киеве, теперь в этом Покрове. Идут стопами Росиюшки. Там тоже по закону загнали всех под шконарь, а набрали охранников Путина на все должности.
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25.04.2020 13:24 Відповісти
Держись , Боря . В стране две проблемы : зелёные сопли и короновирус .
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25.04.2020 13:36 Відповісти
Систему ломать - будет сопротивлять и бить себя в грудь.
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25.04.2020 13:50 Відповісти
Путин тоже начинал с мочения в сортирах. Боролся с барыгами Березовским и Гусинским. Итог известен - все друзья Путина миллиардеры.
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25.04.2020 13:53 Відповісти
А еще я вспомни славную страну Беларусь, где Лукашенко году в 94 бегал и боролся с диктатором Шушкевичем и был великим демократом. Удивительно, но популисты когда побеждают кончают всегда одинаково - становятся как раз тем с чем боролись.
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25.04.2020 13:56 Відповісти
что бы было понятно о каком "разворовывании" может идти речь. человек душу вкладывал в свой город
https://www.youtube.com/watch?v=p4uTi9X392o
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25.04.2020 14:46 Відповісти
Так по один плюс один сказали. А один плюс один врать не будет. Самый честный канал.
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25.04.2020 13:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yE_VDif-sWA

"разворованный" парк Покрова
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25.04.2020 14:50 Відповісти
Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов - Цензор.НЕТ 8641
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25.04.2020 14:05 Відповісти
То він теж замішаний у справі Шаповала?
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25.04.2020 14:14 Відповісти
Следующим придут за ним.
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25.04.2020 14:18 Відповісти
Там где ничего делать не надо, а только говорить - филатов Герой....))

А мера жалко, надеюсь все разберутся... и если это заказ - возьмут за яйца начальников МВД города.
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25.04.2020 14:25 Відповісти
Караул, демократия в опасности!
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25.04.2020 14:28 Відповісти
Это ппц! Нет слов одни мысли!
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25.04.2020 15:01 Відповісти
не похож на коррупционера
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25.04.2020 15:12 Відповісти
Когда первое лицо в стране занимается вредительством, так такое примерно по всей стране и происходит.
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25.04.2020 15:38 Відповісти
Просто шайка Януковича возвращает свои позиции.
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25.04.2020 16:12 Відповісти
Арестовали успешного мэра ? А чему удивляться ? ЗЕбильную власть трясёт даже от самих слов : квалифицированый и компетентный .А если мэров и люди уважают то ваабще от зависти в клочья розрывает !
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25.04.2020 17:08 Відповісти
ну то захищайте нормальних мерів інакше прийдуть уроди
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26.04.2020 10:29 Відповісти
Я взагалі не з м.Дніпро , але підтримую прогрессивних людей як можу .
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26.04.2020 10:41 Відповісти
Все правильно: зеленая плесень убирает тех, кто работает, имеет авторитет и НЕ коррумпирован, и прикрывает коррупционеров, бездарей , бездельников ----кто бы сомневался!

Зелохи не потерпят сравнения не в свою пользу)))
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25.04.2020 22:46 Відповісти
Я взагалі не з м.Дніпро , але підтримую прогрессивних людей як можу .
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26.04.2020 10:42 Відповісти
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