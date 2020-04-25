Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов

Учора нібито за створення злочинної групи взяли під арешт мера міста Покров Олександра Шаповала та його підлеглих.

Про це написав у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Але не врахували тієї обставини, що вже декілька років місто Покров Дніпропетровської області посідає перше місце у країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів. Покров і його мер впевнено обходять таких лідерів місцевого самоврядування в Україні, як Вінниця, Львів та Маріуполь. Олександр Шаповал має бездоганну репутацію як серед мерів міст, так і антикорупційних організацій. Не кажучи вже про тотальну підтримку серед земляків", - зазначає Філатов.

За його словами, найближчим часом, він як мер обласного центру та член правління Асоціації міст України зробить із цього приводу офіційну заяву до керівництва держави.

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