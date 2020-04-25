Мера Покрова Шаповала, місто якого лідирує в рейтингу прозорості влади, заарештовано. Готую офіційну заяву, - Філатов
Учора нібито за створення злочинної групи взяли під арешт мера міста Покров Олександра Шаповала та його підлеглих.
Про це написав у фейсбуці мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Але не врахували тієї обставини, що вже декілька років місто Покров Дніпропетровської області посідає перше місце у країні в рейтингу прозорості влади: від держзакупівель до впровадження електронних реєстрів. Покров і його мер впевнено обходять таких лідерів місцевого самоврядування в Україні, як Вінниця, Львів та Маріуполь. Олександр Шаповал має бездоганну репутацію як серед мерів міст, так і антикорупційних організацій. Не кажучи вже про тотальну підтримку серед земляків", - зазначає Філатов.
За його словами, найближчим часом, він як мер обласного центру та член правління Асоціації міст України зробить із цього приводу офіційну заяву до керівництва держави.
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Что в данном случае непонятно, но похоже, что просто прессуют. Вообще любую смету если хорошо ее посмотреть можно при желании, объявить незаконным присвоением денег, равно и наоборот при желании, явное воровство можно обосновать нормативами.
Ну, заведомо ложные сведения - это конечно же тоже из СССР. И Туарег, на скромную зарплату.
В итоге армию опустили унизительным разведением (которое только увеличило число потерть), а волонтёров - посадками.
Тут по всей видимости ситуация аналогичная: у мэра слишком высокий рейтинг доверия, непозволительно высокий на фоне царь-осла
і ти і такі як ти і шмарклі і юді і ґєнчікі корбани на100% чужі УКРАЇНЦЯМ
1) І місто НАШЕ(а не"ваше" називається ДНІПРО( і по-москальські ДНИПРО і латиною DNIPRO) )а не» днєппрр»… Та й «днєпр»це не переклад назви НАШОГО міста а басяцький сленг 70х років.
пс..ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ НЕ ПЕРЕКЛАДАЮТЬСЯ А ЛИШЕ транслітеруються. пс і НьюЙорк не "новгарод"!!
2) і В Україні «меґів»та мерій НЕ ІСНУЄ!! «меґ» шо воно таке..це шо мерін обрізаний?
шо це за юдофобські натяки на ГОЛОВУ міської РАДИ? мабудь ти з ГОЛОВОЮ не товаришуєш..
3) А той хто з дитинства був Мойшей Бронштейном і сам =по СВОЇЙ волі став михайлом ткачом типовий юдофоб.. і навіть анті=семіт
https://www.youtube.com/watch?v=p4uTi9X392o
"разворованный" парк Покрова
А мера жалко, надеюсь все разберутся... и если это заказ - возьмут за яйца начальников МВД города.
Зелохи не потерпят сравнения не в свою пользу)))