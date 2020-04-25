Коронавірус за добу підтвердили ще у 37 киян, один випадок летальний, - Кличко. КАРТА
Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19, збільшилася ще на 37 осіб. Один випадок - летальний.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 37 осіб. Четверо з них - медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 1 159 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.
Мер повідомив, що захворіли 22 жінки віком від 26 до 79 років, одна дівчина молодша 17 років, 11 чоловіків від 18 до 82 років і троє хлопчиків віком до 17 років.
Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за добу 7 киян. Загалом від початку епідемії вилікувалися 60 жителів столиці.
"Нагадаю, що поминальні дні перенесено на 6 червня. Доступ до кладовищ у столиці обмежений. Тому не йдіть цими вихідними на кладовища. Залишайтеся вдома. Бережіть себе!" - додав Кличко.
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Ніхто не досліджував ?
больные прибывают, прибывают и, что не выздоравливают?
Уже столько усопших в мире, ОК, мы проиграли, т.к. "маловерили" - #молисьдома
Правда, "боже" тоже обосралось нехило - срав.нить с "всемирным потопом", то вирус лишь такой если срав.нить Сралина с Яхве, т.е. ни о чем.
Виталя, капища не закрыл? - получай.те.
Нет бы как в Индии - лупят палками верожопых.
https://www.youtube.com/watch?v=vp_wGSbGLKA
моя ж ви ципа..
Нє тупі же відосікі знімати поки країна сама вирішує постійно виникаючі проблеми