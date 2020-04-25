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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус за добу підтвердили ще у 37 киян, один випадок летальний, - Кличко. КАРТА

Коронавірус за добу підтвердили ще у 37 киян, один випадок летальний, - Кличко. КАРТА

Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на Covid-19, збільшилася ще на 37 осіб. Один випадок - летальний.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася ще на 37 осіб. Четверо з них - медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. Загалом у столиці вже 1 159 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

Мер повідомив, що захворіли 22 жінки віком від 26 до 79 років, одна дівчина молодша 17 років, 11 чоловіків від 18 до 82 років і троє хлопчиків віком до 17 років.

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Трьох пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Одужали за добу 7 киян. Загалом від початку епідемії вилікувалися 60 жителів столиці.

"Нагадаю, що поминальні дні перенесено на 6 червня. Доступ до кладовищ у столиці обмежений. Тому не йдіть цими вихідними на кладовища. Залишайтеся вдома. Бережіть себе!" - додав Кличко.

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Коронавірус за добу підтвердили ще у 37 киян, один випадок летальний, - Кличко 01
Коронавірус за добу підтвердили ще у 37 киян, один випадок летальний, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19662) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ну и? Новое паскудство выдумал, о педаля вирусовзбесившийся?
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25.04.2020 12:26 Відповісти
+2
Кличку дістається після бубочкиного довбо#обства.
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25.04.2020 12:35 Відповісти
+2
Не пиарится на победах, особенно не своих, а говорит то, что необходимо знать.
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25.04.2020 12:35 Відповісти
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Ну и? Новое паскудство выдумал, о педаля вирусовзбесившийся?
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25.04.2020 12:26 Відповісти
Масові тестування на ПЦР тести потрібно проводити пересувними лабораторіями в місці проживання хворого на коронавірус, в будинку та сусідніх будинках, в сусідніх аптеках, магазинах та ларьках, відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Взагалі всі працюючі заклади та водії громадського транспорту та таксі мають отримувати сертифікат про відсутність коронавірусу на кожного працівника раз на 15 діб і цей сертифікат має висіти на шиї у працівника як бейджик і поліція або СЕС або будь який громадянин України за першої вимоги має ознайомитись з сертифікатом людини яка його обслуговує!
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25.04.2020 12:35 Відповісти
Місце перебування хворого на коронавірус має підлягати щоденній санітарній обробці дезінфікуючими засобами! Все навколо квартири хворого має оброблятись дезрозчином один раз на день. Всі сходи, ліфти, прибудинкова територія мають бути вимиті та обезаражені кожного дня.
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25.04.2020 12:37 Відповісти
Сміття хворого на коронавірус має утилізовуватись в спеціальні контейнери та спалюватись а не потрапляти в сміттеві баки де бомжі рознесуть його по всьому району!
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25.04.2020 12:39 Відповісти
невже в світі існує тема, коли б ти помовчав..мабуть ні...хвора людина: мусимо терпіти...
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25.04.2020 17:41 Відповісти
Эти 1159 больных они где?
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25.04.2020 12:31 Відповісти
Ихтамнет, это все стихийно возникший карантин, а вирусную пневмонию можно купить в любом стационаре.
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25.04.2020 12:36 Відповісти
Як вони заразились ?
Ніхто не досліджував ?
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25.04.2020 12:34 Відповісти
а нащо це. Яке це має значення.
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25.04.2020 12:36 Відповісти
для вас - ніякого
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25.04.2020 12:42 Відповісти
Может она хочет заразится
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25.04.2020 12:52 Відповісти
Чет не пойму, те который заболели вначале, что досих пор не выздоровели?
больные прибывают, прибывают и, что не выздоравливают?
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25.04.2020 12:34 Відповісти
Потому что могут умирать даже те что раньше не умирали
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25.04.2020 12:36 Відповісти
Б*ЖЕ, ДА ЗАБЕРИ ВИРУС ВЗАД, ШО, ДУРНО БЕСНОВАЛОСЬ СТАДО И ПОПЫ рпц?
Уже столько усопших в мире, ОК, мы проиграли, т.к. "маловерили" - #молисьдома

Правда, "боже" тоже обосралось нехило - срав.нить с "всемирным потопом", то вирус лишь такой если срав.нить Сралина с Яхве, т.е. ни о чем.

Виталя, капища не закрыл? - получай.те.
Нет бы как в Индии - лупят палками верожопых.
https://www.youtube.com/watch?v=vp_wGSbGLKA
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25.04.2020 12:34 Відповісти
Кличку дістається після бубочкиного довбо#обства.
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25.04.2020 12:35 Відповісти
Не пиарится на победах, особенно не своих, а говорит то, что необходимо знать.
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25.04.2020 12:35 Відповісти
Это когда нибудь закончится(((
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25.04.2020 12:37 Відповісти
что именно? вирусная эпидемия и не начиналась. эпидемия муфлонизации населения видится бесконечно прогрессирующей...
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25.04.2020 12:49 Відповісти
Заражение порохоботством ещё опаснее короновируса,потому что поражается мозг
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25.04.2020 12:39 Відповісти
У зелебобиков его изначально нет, не расстраивайся так
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25.04.2020 12:40 Відповісти
хіба що кістковий..
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25.04.2020 12:40 Відповісти
Коронавірус за добу підтвердили ще у 37 киян, один випадок летальний, - Кличко - Цензор.НЕТ 1884
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25.04.2020 12:43 Відповісти
половина країни , а може і всі 72 % )))))
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25.04.2020 12:44 Відповісти
Так я и о том же про порохоботов
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25.04.2020 12:44 Відповісти
рахувати не вмієте ?
моя ж ви ципа..
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25.04.2020 12:47 Відповісти
Поднимите даные обо всех умерших погибших независимо от обстоятельст за последние 4-5 лет в эти месяцы и можно будет сравнить с такими же даными за этот год. это и будет показателем смертоубийственности коронавируса. Если даже счет на несколько тысяч больше сейчас, то это не повод ложить страну напрочь в экономическом плане. Мы еще не знаем сколько людей умрет от недоедания ,недолечения совсем других болезней, суицидов от безденежья и прочего от того что сейчас происходит коллапс экономики агонизирующей и до пандемии. Где сотни тысяч трупов в донельзя скупченных в городах индусов? При ихних условия жизни и тотальной антисанитарии они бы уже переполнили Ганг телами, будь вирус так страшен как его кто то очень хитровжареный малюет.
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25.04.2020 13:17 Відповісти
Виталик нашёл себя. Зачитывать ежедневно санбюллетень - это его призвание
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25.04.2020 13:53 Відповісти
він рапортує перед виборцями - так і повинно бути.
Нє тупі же відосікі знімати поки країна сама вирішує постійно виникаючі проблеми
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26.04.2020 14:29 Відповісти
 
 