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Послаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА
Після послаблення карантинних заходів українцям потрібно буде продовжувати дотримуватися елементарних правил безпеки, щоб уникнути інфікування коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна, як і увесь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою. Послаблення карантину не означає, що загроза мине.
Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист, можуть убезпечити нас і після закінчення карантину", - написав він, опублікувавши тематичну інфографіку.
Топ коментарі
+27 Zelya Vsyo
показати весь коментар25.04.2020 12:56 Відповісти Посилання
+20 Андрей Яковлев #174338
показати весь коментар25.04.2020 12:45 Відповісти Посилання
+11 vadym sestritsyn
показати весь коментар25.04.2020 12:45 Відповісти Посилання
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дома тягай железо
бо на улице тебя любой гопарь цокнет)))
здоровое оно...
тест делало????
ты своего мужа не рекламируй
а иди качай жопу
физкультурник всраный))))
как ходило ты нычками так и будеш ходить нычками
такие черты только тут могут бэкать
качай жопу и ноги
хоть бегать будеш быстро
ты дотянуло до 50 без травм и еще умееш карлякать только по тому
что ныкалось по спортзалам
а когда нормальные люди пишут - пусть тебя это не касается
и ты будеш носить маску
или намордник
пока нормальные люди борятся с пандемией
а ты животное привыкло жить в стаде
и не обращать внимание на остальных
жевать корм и качать жопу
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1253993206582255616 48 мин
Интересные подробности "чудо-контракта" министра Степанова по покупке халатов. Мало того, что он переплатил за них 41%, мало того, что они весьма сомнительны и не имеют сертификата подтверждения биозащиты, их поставка по условиям контракта запланирована на после 20 мая 2020 (!).
С начала карантина молодые мамаши без масок выгуливали детей без масок.
Часть населения не использует маски, часть носит их не подбородке, оставляя нос открытым.
Ну что же. Останутся только те кто придерживается правил. Остальные переболеют или подохнут.
Что тут скажешь?
Адекватным людям нужно беречь себя.
Ну не можливо уникнути скупчення людей в житлових будинках, магазинах, транспорті. Більше 3х - це вже скупчення. Багато цивілізованих країн пишуть "перевітрювати" чи "вентилювати" серед перших 10 пунктів, а в неньки це якесь страшне табу. Хворі чи що?
А вообще ты прав. Я вот живу в Харькове, работаю формовщиком декоративных изделий из железобетона в одной фирме (да, мне повезло, что я работаю во время карантина, а не пинаю куи дома). Так к нам каждый день неплохо клиентура заходит - люди затариваются себе домой, на дачу или ещё куда.
"Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам, по новому социальному поведению. Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Источник: https://censor.net/n3191506
А українці тіпа дебіли і так і хочуть заразитись
значить то були не вчені, а якісь пропагандісти.
І США навіть зацікавились?
https://www.ar25.org/article/nimecki-vcheni-ta-eksperty-pro-aferu-covid-19-kytay-vooz-i-globalnu-korupciyu-video.html
Професор Клаус Пюшель (Klaus Püschel): «Covid-19 - це здебільшого нешкідлива вірусна інфекція» (Hamburger Morgenpost, Німеччина)
https://www.ar25.org/article/profesor-klaus-pyushel-klaus-puschel-covid-19-ce-zdebilshogo-neshkidlyva-virusna-infekciya
Швеція відмовилася від боротьби з коронавірусом: Цей вірус не загрожує людям
https://www.ar25.org/node/44832
вируса нет)))
якби не було карантину - хворі падали би на вулицях і їх не було би кому збирати.
Продавцы китайских масок или тестов?
и читаеш такой кал
то ты много узнаеш)))
особенно про высеры ненормальных дибилов)))
ни один вирусолог не соиневается в опасности вируса
а тут какоето писало придумало шо все это херня))))