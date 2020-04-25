Послаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Після послаблення карантинних заходів українцям потрібно буде продовжувати дотримуватися елементарних правил безпеки, щоб уникнути інфікування коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Україна, як і увесь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою. Послаблення карантину не означає, що загроза мине.

Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист, можуть убезпечити нас і після закінчення карантину", - написав він, опублікувавши тематичну інфографіку.

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