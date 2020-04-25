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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі

Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі

Біля цвинтарів чергуватимуть посилені патрулі. Їхнє завдання - пояснити людям, чому зараз місця поховання померлих не можна відвідувати через епідемію коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

"Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних та Київської міської державної адміністрацій з участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами цвинтарів, місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань", - зазначається в повідомленні.

Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі 01

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Окрім того, постановою Міністерства охорони здоров'я України від 21 квітня 2020 року місцевим органам виконавчої влади доручено закрити для відвідин цвинтарі, крім випадків здійснення поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.

"Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів забезпечуватимуть правопорядок і стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, поблизу кладовищ чергуватимуть посилені патрулі. Водночас основне завдання правоохоронців - це проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони відвідування місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень", - наголошують у Нацполіції.

Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі 02

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Як повідомлялося, за згодою всіх конфесій поминальні дні з відвідуванням цвинтарів та читанням заупокійних молитов перенесено на 6 червня.

Автор: 

карантин (18172) цвинтар (200) Нацполіція (15276) поминальні дні (16) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Странно,в "Эпицентр" толпой можно,а положить цветы на могилу родных нельзя.Не пошли бы они...
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25.04.2020 12:50 Відповісти
+12
"В парки не ходить! В Гидропарк не ходить! На кладбища не ходить! На рынки не ходить!". "Ходить в "Эпицентр""! Ходить в ломбарды! Ходить в супермаркеты!" Я один думаю, что наша власть - ипанутая, или делает все специально?
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25.04.2020 12:58 Відповісти
+10
20 полицаев будут гонятся за бабкой с свечкой
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25.04.2020 12:47 Відповісти
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Главное, чтоб с кладбища никто не полез))
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25.04.2020 12:45 Відповісти
Туда лезут. Вчера у нас бабка полезла через забор на кладбище. И застряла на заборе. Визжала так, что мертвые вполне могли и повылазить.
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25.04.2020 12:49 Відповісти
Я ж казав що упороті будуть лізти через ограду та в інші дірки
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25.04.2020 13:04 Відповісти
Не удивил зёма...В наше с тобой Расии на кладбищах всегда весело. Могли и жЫвые повылазить. Не всех у нас мертвыми закапывают...
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25.04.2020 13:20 Відповісти
Могли бы старуху и через ворота пропустить. Покойники ковид не разносят.
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25.04.2020 13:58 Відповісти
Это не тот вирус.
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25.04.2020 12:58 Відповісти
он мутирует
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25.04.2020 14:17 Відповісти
20 полицаев будут гонятся за бабкой с свечкой
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25.04.2020 12:47 Відповісти
Аппарат ИВЛ на такую старую дуру есть?
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25.04.2020 12:58 Відповісти
Так , как некоторых Бог обделил умом , то многих могут привезти немного позже .
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25.04.2020 12:48 Відповісти
не путай ум с паранойей
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25.04.2020 12:51 Відповісти
. Паранойя ? Скоро люди вас будут "лечить" "народными средствами" .
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25.04.2020 12:57 Відповісти
"лечить" "народными средствами" (вилами в бок, например)... дурантинщиков? может быть и такое...
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25.04.2020 13:00 Відповісти
Люди якісь навіжені..
На той світ кортить ?
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25.04.2020 12:49 Відповісти
не все поклоняются принципу "что угодно, только не смерть".
из тех, кто поклоняется, получаются отличные рабы
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25.04.2020 12:53 Відповісти
Я надеюсь, что Вы откажетесь от ИВЛ в пользу молодых. И умных.
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25.04.2020 13:00 Відповісти
так молодых или умных?
что же касается сути вопроса я готов подписать договор с обществом: я не претендую на его сраную медицину, но пусть и оно избавит меня от последствий своего вирусобесия. я согласен, муфлоны не согласны.
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25.04.2020 13:02 Відповісти
Подписывайте, кто Вам мешает. Потом, когда легкие превратятся в "разбитое стекло", не кричите о помощи.
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25.04.2020 13:10 Відповісти
Вы написали чушь. Не находите?
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25.04.2020 13:12 Відповісти
Отнюдь!
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25.04.2020 13:14 Відповісти
Как я могу это (подписать договор) сделать? Нет такой процедуры.
Второе предложение - тупая манипуляция рассчитанная на... возможность подобрать ругательство со значением "люди, с крайне примитивной душевной организацией" предоставляю Вам. справитесь?
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25.04.2020 13:17 Відповісти
Не перекладывайте Ваши проблемы на других. Есть вирус. Есть карантин, я с 23 марта не выхожу, только собак выгулять 2 раза в день. Почему мы придерживаемся режима изоляции, а кто-то на заражение в церковь ходит? А потом, выйдем и подхватим заразу от какой-то офуевшей бабули?
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25.04.2020 13:25 Відповісти
Трусу всегда абыдна, что кто-то не боится и с ним ничего плохого не происходит...
Я правильно понял, вопросы были риторические?
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25.04.2020 13:33 Відповісти
Тут скорее разумному и вменяемому человеку обидно, что из-за дебилов подвергается опасности он и его родственники.
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25.04.2020 13:54 Відповісти
Здесь не вопрос интеллекта, здесь вопрос ценностей. Имеет место быть конфликт интересов. Но любители посидеть под плинтусом объявили дебилами тех, кому страх не отключил мозги. Как-то это нелогично.
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25.04.2020 13:59 Відповісти
У кацапів була така проповідниця секти ВІЛ-дисидентів. Розповідала що ВІЛ- видумка міжнародної фармацевтичної мафії, що їй і двом її дітям поставили СНІД, але вони почуваються просто чудово.

Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
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25.04.2020 14:45 Відповісти
не стыдно? охота мандражировать - мандражируй, я тебе не мешаю. можешь поинтересоваться как в операционных воздух фильтруют. если руки растут откуда надо, сделаешь такой себе противогаз на всю семью.
а от назидательных сказочек, рассчитанных на идиотов, избавь. или ты хочешь почитать мои опусы в этом жанре?
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25.04.2020 14:57 Відповісти
але ти і дебіл .я в шоці з тебе...
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25.04.2020 19:53 Відповісти
Молодой и умный = диссонанс?
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25.04.2020 13:11 Відповісти
Просто редкая комбинация. Причём по мере т.н. прогресса становится всё реже.
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25.04.2020 13:13 Відповісти
Странная у вас позиция. Мой молодой сын, 30 лет от роду, очень умен и прекрасно себя по жизни ведет.
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25.04.2020 13:15 Відповісти
я верю своим глазам. опять же стандартного определения ума нет... IQ это не вполне ум... померить ум трудно. но! достаточно чуток поболтать и становится всё ясно.
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25.04.2020 13:21 Відповісти
Освоить самостоятельно 3 профессии (АйТи тоже) это что?
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25.04.2020 13:26 Відповісти
обычно это пустое хвастовство с одной стороны. и непомерное (отключает способность адекватно оценивать) чадолюбие с другой. а чё?
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25.04.2020 13:29 Відповісти
Да ничего. Чадолюбием не страдаю. Мой сын - взрослый мужчина. Всего добился и добивается сам. Прощайте.
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25.04.2020 14:10 Відповісти
https://censor.net/user/221750

"откажетесь от ИВЛ в пользу молодых"...гм.. таких ще треба пошукати! Кому з молодих потрібен апарат ШВЛ! Ну, якщо, молодий це 65 -70 то так.

Моложе 45 , а так і є якщо тест не зроблять і не знатиме що у нього COVID, такі реалії, а не страшилки ЗМІ.
А от від грипу померло уже більше молодше 35 років ніж від корони, це теж реалії!
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25.04.2020 13:43 Відповісти
Контагиозность у гриппа и короны разная. Да и летальность тоже.
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25.04.2020 14:12 Відповісти
Контагіозність і летальність поки не зовсім осмілюються порівнювати вірусологи відомих медичних закладів (мається на увазі не країн СНГ). Бо корона визначається тільки тестами! І багато людей, без особливих вад у здоров'ї навіть не підозрюють, що у них є інфікування COVID 19! Особливо молодші за 40 років!
Померти від COVID 19 і померти будучи зараженим COVID 19, це зовсім різні речі! (Іспанський лікар )
Так, що про цю заразу поки що більше легенд і домислів особливо з масквабада! Про що вже заявляли британскі та астралійські вірусологи.
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25.04.2020 14:50 Відповісти
Я доверяю выводам Института Коха. Гуглите.
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25.04.2020 14:59 Відповісти
Я добре вмію користуватись google і yahoo. І добре знаю, що навіть на сайтах відомих організацій є сторінки різними мовами, навіть для русських. От саме цікаве, що на всіх мовах, окромя для русских, все однакове! І тільки для русскіх навіть інтерфейс інший і інформація або не повна, або тільки те що потрібно знати русскім!
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25.04.2020 18:27 Відповісти
На той світ вони попадуть хіба тоді,коли отримають штраф і сплатять його,а тоді вже від голоду на той світ і не інакше,бо захворіти така сама ймовірність,як потрапити під машину.
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25.04.2020 13:08 Відповісти
Странно,в "Эпицентр" толпой можно,а положить цветы на могилу родных нельзя.Не пошли бы они...
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25.04.2020 12:50 Відповісти
Положи через неделю . А что тебе раньше мешало ? . Массовый пикник , это так весело ?
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25.04.2020 12:52 Відповісти
Пикник? Ты по себе не суди.
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25.04.2020 12:58 Відповісти
Был повод выпить , и жена будет молчать . А тут так обломали !! Угадал ?
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25.04.2020 13:01 Відповісти
Жена молчит,а я ей хочу положить цветы.И сделаю это обязательно.
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25.04.2020 13:05 Відповісти
Ложи , только надо думать головой .
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25.04.2020 13:11 Відповісти
Александр. Я хочу матери своей тоже положить букет. Вырвать сорняки. Но, ЭТО подождет. Я не думаю, что моя мама хочет, чтобы я лег рядом так скоро.
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25.04.2020 15:01 Відповісти
Думаю що померлі спокійно можуть почекати, їм вже квіти ні до чого, головне щоб ви їх пам'ятали,а не показуха.
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25.04.2020 12:53 Відповісти
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25.04.2020 13:01 Відповісти
"...Когда в парке к тебе подходит патруль, а в приходе РПЦ почему-то весь его задор пропадает.
Когда в церкви мы не можем запретить ходить, а на работу пожалуйста.
Когда ты не "Цитрус" и не "Эпицентр", поэтому сиди дома.
Когда "Алло" это стратегический бизнес, а из-за карантина сдвигается график производства контрбатарейных РЛС на "Искре".
Когда пенсионерам помощь нужна, а самозанятым Бог подаст.
Когда работники разрешенного бизнеса могут добраться до работы только на такси или на личном авто.
Когда в салоне, который выбил разрешение на работу по медицинским показаниям, со своим акне нужно прихватить еще и полотенце - ибо все химчистки отдыхают...."
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25.04.2020 13:37 Відповісти
почему не с бандитизмом , а с обычными гражданами ?
или граждане намного опасней преступников ?
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25.04.2020 12:52 Відповісти
Зараз 1 упоротий гражданін, може відправити на той світ десятьох просто пчихнувши, таких бандитів немає навіть
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25.04.2020 12:56 Відповісти
С бандитами страшно связываться, а простого гражданина можно безнаказанно обобрать
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25.04.2020 13:00 Відповісти
А чего не следили когда стадо зомби, табунами шли мацковским попам руки облизывать?
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25.04.2020 12:54 Відповісти
Шукайте в цьому позитивні моменти
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25.04.2020 12:57 Відповісти
Я уже второй месяц ищу, безрезультатно. Думаю их просто нет.
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25.04.2020 13:18 Відповісти
Как для рекомендации психолога-зачет.
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25.04.2020 13:20 Відповісти
Стадо церковных зомби vs стадо масочных зомби. Земпиратор чувствует себя великим комбинатором
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25.04.2020 12:59 Відповісти
"В парки не ходить! В Гидропарк не ходить! На кладбища не ходить! На рынки не ходить!". "Ходить в "Эпицентр""! Ходить в ломбарды! Ходить в супермаркеты!" Я один думаю, что наша власть - ипанутая, или делает все специально?
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25.04.2020 12:58 Відповісти
Поддерживаю.И власть ипанутая всё делает специально.
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25.04.2020 13:00 Відповісти
Она такая же, как и ее избиратели. Ни больше, ни меньше.
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25.04.2020 13:00 Відповісти
Сейчас еще и штрафы им разрешили брать. Прощай Европа
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25.04.2020 12:59 Відповісти
Читаю подібні новини і думаю : Які великі гроші суспільство змушене платити за свою тупість , несвідомість , небажання читати , чимось цікавитися , дотримуватися приписів . Адже нормальні , не хворі на голову люди , самі дотримуються карантину і ніякі поліцейські з собаками їм не потрібні .
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25.04.2020 13:15 Відповісти
Нормальні .не хворі на голову люди чітко розуміють що жодної пандемії немає .а всі постанови так званого "уряду " є злочинними .
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25.04.2020 19:58 Відповісти
То ли дело вербу посвятить и попу лапу облизать. Это можно. На этом держится власть.
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25.04.2020 13:30 Відповісти
єто ск молодых и здоровых будут палками гонять бабок
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25.04.2020 13:47 Відповісти
Народу взагалі нема чого сплачувати податки на це лайно.Поліцаї замість боротися з преступниками,борються з бабками.А военні замість визволяти свою землю від окупанта,будуть людей гоняти по цвинтерю.Нахрін це лайно українцям потрібно?
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25.04.2020 14:01 Відповісти
https://www.thelocal.de/20200323/you-must-carry-id-berlin-orders-strict-coronavirus-restrictions-on-daily-life 'You must carry ID': Berlin orders strict coronavirus restrictions on daily life

Міський голова Берліна Майкл Мюллер із задоволенням зазначив, що "соціальне життя має бути можливим, а діти повинні потрапити на свіже повітря". Мета, однак, полягає у зменшенні соціальних контактів серед населення, щоб зупинити поширення COVID-19. "Ми будемо постійно оцінювати ситуацію, що склалася", - сказав Мюллер

People in Tempelhof field in Berlin on Sunday. Photo: DPA

Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі - Цензор.НЕТ 8435
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25.04.2020 14:05 Відповісти
Можно примкнуть к чьим нибудь похоронам и далее пройти свои поминки проводить.
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25.04.2020 14:09 Відповісти
Которые плавно перейдут в ваши ..... и я смогу потом к ним присоединиться позже . .......
Потому что мне ТОЖЕ как и вам все похъ. и всех нахъ ))
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25.04.2020 14:27 Відповісти
Приходити не можна!Можна лишень шоб вас принесли,та й то не всіх...
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25.04.2020 17:24 Відповісти
 
 