Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі

Біля цвинтарів чергуватимуть посилені патрулі. Їхнє завдання - пояснити людям, чому зараз місця поховання померлих не можна відвідувати через епідемію коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.

"Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних та Київської міської державної адміністрацій з участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами цвинтарів, місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань", - зазначається в повідомленні.

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Окрім того, постановою Міністерства охорони здоров'я України від 21 квітня 2020 року місцевим органам виконавчої влади доручено закрити для відвідин цвинтарі, крім випадків здійснення поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.

"Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів забезпечуватимуть правопорядок і стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, поблизу кладовищ чергуватимуть посилені патрулі. Водночас основне завдання правоохоронців - це проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони відвідування місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень", - наголошують у Нацполіції.

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Як повідомлялося, за згодою всіх конфесій поминальні дні з відвідуванням цвинтарів та читанням заупокійних молитов перенесено на 6 червня.