Понад 22 тисячі поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії стежитимуть, щоб українці не прийшли цими вихідними на цвинтарі
Біля цвинтарів чергуватимуть посилені патрулі. Їхнє завдання - пояснити людям, чому зараз місця поховання померлих не можна відвідувати через епідемію коронавірусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Нацполіції.
"Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних та Київської міської державної адміністрацій з участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами цвинтарів, місць окремих поховань у традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, постановою Міністерства охорони здоров'я України від 21 квітня 2020 року місцевим органам виконавчої влади доручено закрити для відвідин цвинтарі, крім випадків здійснення поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.
"Поліцейські разом із нацгвардійцями під час проведення поминальних днів забезпечуватимуть правопорядок і стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень. Зокрема, поблизу кладовищ чергуватимуть посилені патрулі. Водночас основне завдання правоохоронців - це проведення роз'яснювальної роботи щодо заборони відвідування місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень", - наголошують у Нацполіції.
Як повідомлялося, за згодою всіх конфесій поминальні дні з відвідуванням цвинтарів та читанням заупокійних молитов перенесено на 6 червня.
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На той світ кортить ?
из тех, кто поклоняется, получаются отличные рабы
что же касается сути вопроса я готов подписать договор с обществом: я не претендую на его сраную медицину, но пусть и оно избавит меня от последствий своего вирусобесия. я согласен, муфлоны не согласны.
Второе предложение - тупая манипуляция рассчитанная на... возможность подобрать ругательство со значением "люди, с крайне примитивной душевной организацией" предоставляю Вам. справитесь?
Я правильно понял, вопросы были риторические?
Так от, за рік поховавши обох дітей, зірка ВІЛ-дисидентського руху відкрила духовку, засунула у неї голову і ввімкнула газ. Так і померла, обісрана аж санітари були шоковані і ледь не прихопивши із собою жителів всього будинку. Отака фігня...
а от назидательных сказочек, рассчитанных на идиотов, избавь. или ты хочешь почитать мои опусы в этом жанре?
"откажетесь от ИВЛ в пользу молодых"...гм.. таких ще треба пошукати! Кому з молодих потрібен апарат ШВЛ! Ну, якщо, молодий це 65 -70 то так.
Моложе 45 , а так і є якщо тест не зроблять і не знатиме що у нього COVID, такі реалії, а не страшилки ЗМІ.
А от від грипу померло уже більше молодше 35 років ніж від корони, це теж реалії!
Померти від COVID 19 і померти будучи зараженим COVID 19, це зовсім різні речі! (Іспанський лікар )
Так, що про цю заразу поки що більше легенд і домислів особливо з масквабада! Про що вже заявляли британскі та астралійські вірусологи.
Когда в церкви мы не можем запретить ходить, а на работу пожалуйста.
Когда ты не "Цитрус" и не "Эпицентр", поэтому сиди дома.
Когда "Алло" это стратегический бизнес, а из-за карантина сдвигается график производства контрбатарейных РЛС на "Искре".
Когда пенсионерам помощь нужна, а самозанятым Бог подаст.
Когда работники разрешенного бизнеса могут добраться до работы только на такси или на личном авто.
Когда в салоне, который выбил разрешение на работу по медицинским показаниям, со своим акне нужно прихватить еще и полотенце - ибо все химчистки отдыхают...."
или граждане намного опасней преступников ?
Міський голова Берліна Майкл Мюллер із задоволенням зазначив, що "соціальне життя має бути можливим, а діти повинні потрапити на свіже повітря". Мета, однак, полягає у зменшенні соціальних контактів серед населення, щоб зупинити поширення COVID-19. "Ми будемо постійно оцінювати ситуацію, що склалася", - сказав Мюллер
People in Tempelhof field in Berlin on Sunday. Photo: DPA
Потому что мне ТОЖЕ как и вам все похъ. и всех нахъ ))