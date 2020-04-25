"Напевно, це монтаж, ці дитячі крики", - директорка харківського Будинку дитини №3 Скульська про зйомки фільму "Дау"

Директорка Обласного будинку дитини №3 у Харкові Тамара Скульська стверджує, що кожного малюка супроводжували знайомі медсестри, а зйомки тривали не більше 5 хвилин. Зараз всі ці діти усиновлені, у них немає психологічних травм.

Про це Скульська розповіла в інтерв'ю виданню "КП в Україні", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в зйомках брали участь четверо дітей-сиріт віком від 3 місяців до пів року.

"Кожну дитину супроводжувала окрема медсестра, яку малюк знав. У маленької дитини не могло бути реакції, що це нове середовище, вона була зі знайомою людиною. Медсестри знають свої обов’язки, знають, що вони відповідають за життя і здоров'я дитини", - сказала вона.

Скульська не бачила фільму, але в прокуратурі їй показали фрагменти з немовлятами. Директорка каже, що ні вона, ні персонал не упізнали на кадрах своїх підопічних.

"Потрібно подивитися фільм, але те, що мені показали в прокуратурі, - це безперечно монтаж. Цей крик, мені здається, неприродний. Я знаю дітей багато років, наші медсестри ніколи б не допустили подібного. Ситуація дуже незрозуміла, хочу подивитися все", - пояснила директорка.

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"Зараз всі ці діти усиновлені, жодних претензій в усиновителів із приводу того, що вони травмовані, зокрема психологічно, немає", - додала Скульська.

Директорка також зазначила, що погодилася на участь своїх підопічних у зйомках, оскільки фільм знімали про земляка - видатного харківського вченого-фізика Льва Ландау.

"Ну чому дітей, які позбавлені батьківського піклування, не можуть знімати, а дітей з батьками можуть? І гадки не було, що там щось незвичайне відбуватиметься з дитиною", - пояснила вона.

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Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.

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Раніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.