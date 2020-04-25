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"Напевно, це монтаж, ці дитячі крики", - директорка харківського Будинку дитини №3 Скульська про зйомки фільму "Дау"

Директорка Обласного будинку дитини №3 у Харкові Тамара Скульська стверджує, що кожного малюка супроводжували знайомі медсестри, а зйомки тривали не більше 5 хвилин. Зараз всі ці діти усиновлені, у них немає психологічних травм.

Про це Скульська розповіла в інтерв'ю виданню "КП в Україні", інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, в зйомках брали участь четверо дітей-сиріт віком від 3 місяців до пів року.

"Кожну дитину супроводжувала окрема медсестра, яку малюк знав. У маленької дитини не могло бути реакції, що це нове середовище, вона була зі знайомою людиною. Медсестри знають свої обов’язки, знають, що вони відповідають за життя і здоров'я дитини", - сказала вона.

Скульська не бачила фільму, але в прокуратурі їй показали фрагменти з немовлятами. Директорка каже, що ні вона, ні персонал не упізнали на кадрах своїх підопічних.

"Потрібно подивитися фільм, але те, що мені показали в прокуратурі, - це безперечно монтаж. Цей крик, мені здається, неприродний. Я знаю дітей багато років, наші медсестри ніколи б не допустили подібного. Ситуація дуже незрозуміла, хочу подивитися все", - пояснила директорка.

Читайте також: Немовлят-сиріт із Харкова використали на зйомках фільму російського режисера Хржановського, - дитячий омбудсмен Кулеба звернувся до поліції

"Зараз всі ці діти усиновлені, жодних претензій в усиновителів із приводу того, що вони травмовані, зокрема психологічно, немає", - додала Скульська.

Директорка також зазначила, що погодилася на участь своїх підопічних у зйомках, оскільки фільм знімали про земляка - видатного харківського вченого-фізика Льва Ландау.

"Ну чому дітей, які позбавлені батьківського піклування, не можуть знімати, а дітей з батьками можуть? І гадки не було, що там щось незвичайне відбуватиметься з дитиною", - пояснила вона.

Читайте також: Діти на зйомках "Дау. Дегенерація" плакали не від болю, - режисер Хржановський

Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.

Читайте також: Звинувачення на адресу Хржановського суб'єктивні та емоційні. Чекаємо результатів розслідування, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр"

Раніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

Автор: 

кіно (965) сироти (84) скандал (629) Харків (5693) Хржановський Ілля (13)


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Топ коментарі
+8
А почему директриса не задалась вопросом - а почему взяли детей из сиротского дома ? Можно было действительно брать у родителей детей, которые в обьязательном порядке всегда присутствуют на сьемках, а выбрали сирот. Почему не говорит о гонораре полученого за каждого ребенка, ведь сьемка месячных детей стоят очень дорого.
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25.04.2020 13:29 Відповісти
+6
Віддали б власних дітей для зйомок. Хай би стали "кінозірками"
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25.04.2020 13:24 Відповісти
+5
Кто-нибудь наконец пошлет повестку этому режиссеру-садисту?
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25.04.2020 13:15 Відповісти
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Тепер вона піде під суд і сяде до в'язниці разом з медсестрами за знущання над дітьми, бо це не монтаж, і прокуратура це доведе в суді.
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25.04.2020 13:14 Відповісти
В тебе дітей немає, але ж ти іксперд, тому з льоту можеш визначити де монтаж з дитячим криком, а де ні.
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25.04.2020 15:50 Відповісти
"Дау. Дегенерация" - шестичасовая лента об институте, олицетворяющем советское общество. Множество сцен фильма снимались в Харькове. Участие в съемках приняли в том числе Михаил Бродский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин и Дмитрий Гордон. "По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. Средства на производство "Дау" изначально выделило Министерство культуры РФ Создателей "Дау" неоднократно обвиняли в нарушениях этики и нечеловеческом отношении к участникам. Фактически все происходящее в фильме насилие было настоящим, а не постановочным. К исполнению ролей НКВДистов режиссер привлек российских неонацистов. Вопрос, почему Гор(н)дон, у которого в прошлом году родился седьмой! ребенок не привлек ее к съемкам.
https://filmix.co/drama/141376-dau-natasha-2020.html Сразу перематывайте на 42:42 и наслаждайтесь дегенеративным творчеством Богом избранной нации.
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25.04.2020 16:53 Відповісти
Кто-нибудь наконец пошлет повестку этому режиссеру-садисту?
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25.04.2020 13:15 Відповісти
сєріал "ДАУ" відрізняєця натуралістичністю, так шо завше там дітей провокували на крик. Але я ше не бачив цей епізод
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25.04.2020 13:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Mk6jyGj_p8A
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25.04.2020 13:57 Відповісти
Їх не треба провокувати. Збери 5-7 малюків в одне приміщення, одному щось не сподобається і через 30 сек там за компанію всі будуть верещати.
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25.04.2020 15:52 Відповісти
Надобно запретить триллер "17 мгновений весны".
Там кадры, когда гестаповец пытает ребенка!
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25.04.2020 13:17 Відповісти
Проблема не в том, что там показано. Вопрос как это было снято.
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25.04.2020 13:21 Відповісти
А ты при этом держал свечку, тьфу, софтбокс?
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25.04.2020 13:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Mk6jyGj_p8A вот этот отрывок. Фон съемок жуткий, давит на психику, но предыдущий форумчанин прав - нужно тогда и за фильм "17 мгновений весны" судить.
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25.04.2020 13:33 Відповісти
Да! Вы знаете, что если ради съемок пытали ребенка то создателей фильма надо судить. Даже если это "17 мгновений весны"
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25.04.2020 13:46 Відповісти
Что Вы называете пытками?
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25.04.2020 13:50 Відповісти
любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание,
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25.04.2020 13:52 Відповісти
И Вы реально думаете, что малышам причиняли боль и страдания?
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25.04.2020 13:58 Відповісти
Понятие не имею. Я на съемках не присутствовал и не эксперт, не следователь и не судья.
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25.04.2020 14:04 Відповісти
Віддали б власних дітей для зйомок. Хай би стали "кінозірками"
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25.04.2020 13:24 Відповісти
Узбагойтесь, фильм про ужасы тоталитарных режимов и вой подняли неосталинисты, только и всего.
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25.04.2020 13:27 Відповісти
Обычный садизм под маской цивилизации.
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25.04.2020 13:31 Відповісти
Это надо показывать, если не хотим повторения.
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25.04.2020 13:34 Відповісти
Зачем? Те, кто смотрят эти "шедевры" это эстеты, которые играют в солдатиков, но не участвуют в войнах. Для них все эти страдания ненастоящие.
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25.04.2020 13:39 Відповісти
А те, кто восстанавливает памятники Сталину, это кто?
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25.04.2020 13:40 Відповісти
А я не вижу как одно мешает другому. Если ты психически здоровый человек, то ты не будешь оправдывать издевательства какой бы то ни было причиной. Это преступление против человечности.
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25.04.2020 13:41 Відповісти
Вот этот режиссер взял каких-то левых детей или там проститутку из борделя, а не снимал свою жену и ребенка. Потому что для него проститутка или детдомовцы это что-то нечеловеческое, то чего не жалко. Солдатики.
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25.04.2020 13:40 Відповісти
- Илья, вы бы позволили кого-то из своих детей снять в подобных сценах?

- Я бы позволил, да. Мой сын, например, играл в театре, снимался в кино. Он вышел на сцену, когда ему было пять лет. А когда болел, то пил таблетки и все равно играл, понимаете? Играл вместе с Басилашвили и Фрейндлих. Но это вопрос моих с этим взаимоотношений.
Готов ли я отдавать ребенка для страдания? Ну, конечно же, это неправомерно, ни в каком случае нельзя так делать. И, собственно, цель этого фильма и эта сцена, в частности, ровно обратная - нельзя, чтобы такие вещи в реальной жизни происходили. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:23 Відповісти
Но не снял. Все эти разговоры "я борец со сталинизмом" это просто прикрытие любви к издевательствам.
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25.04.2020 14:25 Відповісти
- Не кажется ли вам противоречивым то, что ставить опыты над людьми ради науки плохо, а ради искусства - хорошо?
- Вот здесь вопрос: когда мы говорим про "использовать", мы говорим про факт съемки?
- Про факт съемки.
- Я считаю, можно снимать младенцев, если вы им не приносите вреда. Если это является короткой съемкой, в которой эти дети оказались в кадре, и они дают такое впечатление, такую вызывают реакцию, то я считаю, это возможно и правильно. Я это сделал осознанно. И не считаю, что сделал что-то неправильно.https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:26 Відповісти
У него просто отсутствует понимание правильного и неправильного.
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25.04.2020 14:28 Відповісти
Я еще пару месяцев назад читал скандал с проституткой, которую на самом деле изнасиловали в прямом эфире. Это же абсолютно больная история. А этот дядя это всё снимал. Это каким человеком надо быть.
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25.04.2020 14:27 Відповісти
https://www.facebook.com/serhiyprytula/?__tn__=kC-R&eid=ARCpPTBng3oUkkPttJ3CYSmXWkcFQqS5AgOoMZCx4NqwWcg4lfqFOtb9LZhiScK6YSmrI2poV993iXr6&hc_ref=ARTvdY2NWhOno-dU2iAeFzxdiL114E_bUrr-fxf-xKQsVC3QJG9sFlNke58deHou-p4&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.****************************************************************************************************-*****************************************************************************************************************************************************-Z5-D6lcJM3lE2LiygUVH06QoHPWw3R7LL7td5jrvU8AJmQY-fgkVUaNbrERM1Tm8_SdtROc99PLl2UIf1T2Jb2g4LQg Сергій Притула - офіційна сторінка
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Дякуючи Яніні Соколовій дізнався про жах, який тихо відбувався останніми місяцями в Києві. Це історія про Меморіал Бабиного Яру. Місце нашої спільної трагедії, місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
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25.04.2020 15:06 Відповісти
А почему директриса не задалась вопросом - а почему взяли детей из сиротского дома ? Можно было действительно брать у родителей детей, которые в обьязательном порядке всегда присутствуют на сьемках, а выбрали сирот. Почему не говорит о гонораре полученого за каждого ребенка, ведь сьемка месячных детей стоят очень дорого.
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25.04.2020 13:29 Відповісти
Ось це вірно! Брати сиріт на такі зйомки -злочин!
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25.04.2020 13:41 Відповісти
- Я абсолютно осознанно брал детей из детского дома, потому что уже в старте своей жизни они находятся в драматической ситуации. Это люди, у которых - даже у младенцев - определенная энергия. Кино - это все-таки про энергию в том числе. - каже режисер. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:19 Відповісти
Кляті москалі! Слоненятко закатували!
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25.04.2020 13:34 Відповісти
Не смотрел, но знаю что огонь без искры = совок.
Только в совке могут извратить любое так что в результате маем то шо маем.
И за продажи детей тоже все знают. Хотя.... проданные наконец-то ощутили как в норм. стране жить. Читал шо амеры усыновили ребенка - так он такого понарассказывал что с ним там делали(в Рашке), что усыновители обосрались, для начала то.
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25.04.2020 13:35 Відповісти
«Скульская»...
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25.04.2020 13:39 Відповісти
по её морде видно что кацапы ей заплатили хорошо....
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25.04.2020 15:18 Відповісти
Наверное, это монтаж

и вообще это мультик, детей не было
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25.04.2020 13:48 Відповісти
Если жизнь показывать только с одной стороны, вообще можно потерять грань между добром и злом.
Посмотрите фильмы, снятые Евой Браун.
В них Гитлер - милейший человек, любит пошутить, катает деток на велосипеде, складывает для них подарки под рождественскую елку и т.п.
Не думаю, что имели место какие-нибудь пытки. Режиссер культурнейший человек.
Мое мнение прежнее - весь сыр-бор инспирировали неосталинисты
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25.04.2020 13:53 Відповісти
Режиссер - повернутый на голову человек......... но в остальном Вы правы.
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25.04.2020 14:02 Відповісти
Режиссер в комментариях говорил о квантовости насилия. Он сам не верит, что другие люди могут испытывать страдания. Он социопат.
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25.04.2020 14:12 Відповісти
Есть книга американского психолога The Sociopath Next Door. В ней она наглядно объясняет, что есть социопатия. Социопаты часто становятся преступниками - но гораздо чаще отсутствие совести приводит их к власти.
Я смотрела интервью с этим режиссером в сети. Не социопат он, просто человек с отклонениями психики.


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25.04.2020 15:15 Відповісти
Успешные социопаты это литературная выдумка.
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25.04.2020 18:12 Відповісти
Одна такая выдумка у нас сидит на Банковой.
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25.04.2020 18:15 Відповісти
Зеленский не социопат. Он психически здоров. Глуповат, но с психикой у него всё нормально.
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25.04.2020 18:18 Відповісти
Не стоит прикрываться Гитлером и Сталином когда цель проекта банальный садизм и издевательства. Любовь к насилию.
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25.04.2020 14:03 Відповісти
Це той режисер Хржановський, який пропонує перейменувати станцію метро Дорогожичі, яка носить назву історичної місцевості на станцію Бабин Яр.

Щодо монтажу.

В інтерв'ю Хржановський розказує:
Дальше детей переодевали в такие советские материальцы, заматывали.

Сцены снимали без дублей. И поэтому этот материал является документом. Как их привозили на съемки, как "подключались" все эти проводки, имитирующие механизмы 1960-х, дающие ощущение, что над детьми проводят эксперимент. - Я абсолютно осознанно брал детей из детского дома, потому что уже в старте своей жизни они находятся в драматической ситуации. Это люди, у которых - даже у младенцев - определенная энергия. Кино - это все-таки про энергию в том числе.

- Зритель это чувствует, понимаете? Кино - это про чувствовать, про образ, понимаете?
На самом деле реакция, которая возникла в Украине, безумна, так я это вижу. Вы берете игровой фильм и реагируете на эпизод в игровом фильме.
Я понимаю, что есть вся эта мифология про проект - реальность-нереальность. И все выглядит так убедительно, что ты предполагаешь, что оно на самом деле все так и есть. Ты испытываешь ощущение ужаса и кошмара. Мне было важно, чтобы зритель их в этой сцене переживал.
Поэтому там созданы образы клеток, поэтому эти дети там обложены проводками. Поэтому там так усилены звуки...

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:12 Відповісти
Пи...т как дышит.
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25.04.2020 14:25 Відповісти
На съёмочной площадке тоже люди .Никто терпеть знущання над детьми не будет.Фильмы препарируют будь здоров .Многое компьютером .Я верю директору.
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25.04.2020 14:28 Відповісти
Ну да, ну да директриса четко знает ск. детей и в каком возрасте снималось но "Директор говорит, что ни она, ни персонал не узнали на кадрах своих подопечных." то как это понимать?Как понимать тот факт :отдавать детей на съемки не поинтересовавшись конкретно в каких сценах будут снимать? Вы правы- знущання над своими детьми, своими женами терпеть никто не будет, а вот как с теми, кто не защищен или защищен "опекунами" (к сожалению среди них тоже встречаются мерзавцы)
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25.04.2020 15:53 Відповісти
- Если, скажем, лет через десять кто-то из младенцев, участвовавших в проекте, позвонит вам и спросит: "Зачем вы это сделали?". Что вы ответите?
- То же, что и вам. Но я не думаю, что позвонят. Сложно это представить. По крайней мере, история культуры и кино таких прецедентов не знает. Потому что эти дети не получили никакого отрицательного опыта.
Никак эти кадры их не унижают, не оскорбляют. Я думаю, что для этих детей это (участие в съемках - УП) может быть только моментом скорее радостным и интересным. Как часть их жизни и биографии.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
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25.04.2020 14:28 Відповісти
Использовали детей ,как реквизит,а директор говорит ,что это нормально.Совсем с ума сошли.
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25.04.2020 15:06 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlYnRS64VmsmwRNi0l1qhnY7tlB3oJtcpDFUCUZbJIq3CdRDL2EYbtmRV-J1s8xUiVQ-ggzUdveAFl&hc_ref=ARQye7nRXpQVRk6ERWrc1puat5jf4x9DMPcaDlejBn9CZY4Vp3hst0mP9CtoZRM_NuI&fref=nf Volodymyr Viatrovych https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBlYnRS64VmsmwRNi0l1qhnY7tlB3oJtcpDFUCUZbJIq3CdRDL2EYbtmRV-J1s8xUiVQ-ggzUdveAFl&hc_ref=ARQye7nRXpQVRk6ERWrc1puat5jf4x9DMPcaDlejBn9CZY4Vp3hst0mP9CtoZRM_NuI&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216886113124589&set=a.1676615914737&type=3 23 квітня о 21:16

Так і хочеться вигукнути: «А я казав!».
Не можна за російські гроші братися за важкі теми української історії

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216886113124589&set=a.1676615914737&type=3&eid=ARDPPeUR475D3ddKXpDsPr4myM7PZPCifFECUZ3The77Y46O49WHKSG7UrhZQTi8mnctNZbjkKskV7Yf
"Напевно, це монтаж, ці дитячі крики", - директорка харківського Будинку дитини №3 Скульська про зйомки фільму "Дау" - Цензор.НЕТ 7309
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25.04.2020 15:17 Відповісти
Монтаж-это когда в кадре показывают спящего ребенка или ребенка у которго рот закрыт, а за кадром плач,но если в кадре видно плачущее лицо и даже без озвучки то ни о каком монтаже не может быть и речи.О человечности всей своры которая была причастна к сьемкам включая артистов (привет гордону шуфричу и т.д)говорить не приходиться
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25.04.2020 15:28 Відповісти
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25.04.2020 18:07 Відповісти
Всем участникам съемок надо было мобилизоваться и привлечь младенцев из своих семей, семей своих родственников, кумовьев, друзей...
И не имели бы сейчас этой проблемы.
А использовать беззащитных маленьких сирот для своих меркантильных целей - это фашизм.
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25.04.2020 18:33 Відповісти
 
 