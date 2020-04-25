"Напевно, це монтаж, ці дитячі крики", - директорка харківського Будинку дитини №3 Скульська про зйомки фільму "Дау"
Директорка Обласного будинку дитини №3 у Харкові Тамара Скульська стверджує, що кожного малюка супроводжували знайомі медсестри, а зйомки тривали не більше 5 хвилин. Зараз всі ці діти усиновлені, у них немає психологічних травм.
Про це Скульська розповіла в інтерв'ю виданню "КП в Україні", інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, в зйомках брали участь четверо дітей-сиріт віком від 3 місяців до пів року.
"Кожну дитину супроводжувала окрема медсестра, яку малюк знав. У маленької дитини не могло бути реакції, що це нове середовище, вона була зі знайомою людиною. Медсестри знають свої обов’язки, знають, що вони відповідають за життя і здоров'я дитини", - сказала вона.
Скульська не бачила фільму, але в прокуратурі їй показали фрагменти з немовлятами. Директорка каже, що ні вона, ні персонал не упізнали на кадрах своїх підопічних.
"Потрібно подивитися фільм, але те, що мені показали в прокуратурі, - це безперечно монтаж. Цей крик, мені здається, неприродний. Я знаю дітей багато років, наші медсестри ніколи б не допустили подібного. Ситуація дуже незрозуміла, хочу подивитися все", - пояснила директорка.
"Зараз всі ці діти усиновлені, жодних претензій в усиновителів із приводу того, що вони травмовані, зокрема психологічно, немає", - додала Скульська.
Директорка також зазначила, що погодилася на участь своїх підопічних у зйомках, оскільки фільм знімали про земляка - видатного харківського вченого-фізика Льва Ландау.
"Ну чому дітей, які позбавлені батьківського піклування, не можуть знімати, а дітей з батьками можуть? І гадки не було, що там щось незвичайне відбуватиметься з дитиною", - пояснила вона.
Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.
Раніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.
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Там кадры, когда гестаповец пытает ребенка!
- Я бы позволил, да. Мой сын, например, играл в театре, снимался в кино. Он вышел на сцену, когда ему было пять лет. А когда болел, то пил таблетки и все равно играл, понимаете? Играл вместе с Басилашвили и Фрейндлих. Но это вопрос моих с этим взаимоотношений.
Готов ли я отдавать ребенка для страдания? Ну, конечно же, это неправомерно, ни в каком случае нельзя так делать. И, собственно, цель этого фильма и эта сцена, в частности, ровно обратная - нельзя, чтобы такие вещи в реальной жизни происходили. https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
- Вот здесь вопрос: когда мы говорим про "использовать", мы говорим про факт съемки?
- Про факт съемки.
- Я считаю, можно снимать младенцев, если вы им не приносите вреда. Если это является короткой съемкой, в которой эти дети оказались в кадре, и они дают такое впечатление, такую вызывают реакцию, то я считаю, это возможно и правильно. Я это сделал осознанно. И не считаю, что сделал что-то неправильно.https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/2886911284718328?__xts__%5B0%5D=68.****************************************************************************************************-*****************************************************************************************************************************************************-Z5-D6lcJM3lE2LiygUVH06QoHPWw3R7LL7td5jrvU8AJmQY-fgkVUaNbrERM1Tm8_SdtROc99PLl2UIf1T2Jb2g4LQg&__tn__=-R 22 квітня о 20:59 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2886911284718328&id=613758665366946#
Дякуючи Яніні Соколовій дізнався про жах, який тихо відбувався останніми місяцями в Києві. Це історія про Меморіал Бабиного Яру. Місце нашої спільної трагедії, місце, де під час окупації Києва було розстріляно більше 150 тисяч людей. Євреїв, ромів, українців. Десятки тисяч вбитих нацистами. Це місце - наша спільна травма.
І саме тут має постати Меморіал Бабиного Яру. Проект довготривалий, він пройшов безліч стадій обговорень та експертиз, в тому числі міжнародних, аж раптом в цьому проекті на запрошення російських олігархів Ґєрмана Хана та Михайла Фрідмана з'явився російський режисер Ілля Хржановський.
Звичайно, вже в цьому моменті ви можете почати задаватись питанням, яким чином в історії створення Меморіалу у Києві з'явилось стільки росіян, які будуть вирішувати якою буде пам'ять українців про історію злочинів на нашій землі.
Але це вже трохи інша історія. Сьогодні не про це, хоча і це важливо, в контексті питання національної гідності!
Зараз варто трішки прискіпливіше розглянути постать нового художнього керівника Меморіалу. Постать режисера Хржановського.
Цей режисер відомий лише одним фільмом - «Дау». Фільмом, в якому актори не грають біль, а їм справді роблять боляче. Дуже боляче. Фактично над людьми в цьому кіно безжально знущаються заради задоволення якихось психопатичних потреб режисера Хржановського.
Хочете приклад? У фільми Дау дівчину реально ґвалтують пляшкою. В інтерв'ю російському РБК Хржановський відкинув претензії в негуманності, а сцену зґвалтування пляшкою він прокоментував ось так: «А "мучается" - это что? …Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя… А что такое "на самом деле?"».
Одна із французьких кінозірок, з якою спілкувались журналісти французького Le Monde відмовилась від роботи з Хржановським, побачивши його фільм, який мала дублювати, цитую: «Я не можу цього дозволити. Ця жінка страждає насправді!» - кричала вона на режисера. «Та насрати, вона всього лише проститутка, котру я знайшов в БДСМ-борделі», - відповів Хржановський».
"Понимаете, все зависит от "квантового" взгляда наблюдателя…"
Квантовий садист Хржановський на цьому, звичайно не зупинився.
У його фільмі також мучать дітей. Немовлят! Саме про це написала Яніна Соколова і закликала відреагувати нашого уповноваженого з прав дітей та поліцію, відреагувати на факти насильства російського режисера. Чому на це має реагувати українські чиновники та правоохоронці? Тому що російський режисер використав у своєму кіно українських дітей з сиротниців.
Хржановський у кіно знущався над українськими сиротами, ґвалтував жінку і співпрацював з російськими неонацистами та антисемітами. А тепер він приїхав, щоб будувати Меморіал Бабиного Яру, щоб українці краще пам'ятали знущання та вбивства нацистів.
С*ка, я відмовляюся розуміти цей трешняк!
І навіть це не кінець історії. Я познайомився з "концепцією", яку запропонував Хржановський для Меморіалу. І в мене склалось враження, що його мета - переплюнути знущання над немовлятами.
Для мене очевидно, що "нова концпеція Хржановського" переслідуює цілком російські цілі - перетворити українську трагедію на український злочин. Зробити з постраждалих - убивць.
Хржановський відверто каже, що хоче виділити історію Бабиного Яру з історії Голокосту, з історії злочину нацистів проти людяності, він хоче розповісти українцям історію унікального особливого "українського Голокосту". Відчуваєте? Київ - українська столиця. Злочини - нацистів. Тому росіянин розкаже про "особливий український Голокост".
Бабин Яр - це величезна рана, не пережита до кінця трагедія, яку схиблений псих намагається використати, щоб тепер зробити боляче цілій країні, а не тільки людям на знімальному майданчику.
Я закликаю керівників та членів наглядової ради Меморіалу відреагувати негайно. І відреагувати не вступаючи в полеміку про мистецтво, а відразу звільнивши з посади цього Хржанівського. Бо це вже не про мистецтво. Це про гідність. І це про біль мільйонів людей. Поряд з яким такі нелюди не можуть навіть стояти. Не те що чимось керувати.
А дискусії про мистецтво ми перенесемо на інший раз, я, наприклад, знаю історію про художника, який розпочав світову війну, давайте його призначимо посмертно керівником десь в росії, тим більше, що якийсь час цей художник дуже плідно співпрацював з СРСР, правонаступником якого стала расєюшка.
Только в совке могут извратить любое так что в результате маем то шо маем.
И за продажи детей тоже все знают. Хотя.... проданные наконец-то ощутили как в норм. стране жить. Читал шо амеры усыновили ребенка - так он такого понарассказывал что с ним там делали(в Рашке), что усыновители обосрались, для начала то.
и вообще это мультик, детей не было
Посмотрите фильмы, снятые Евой Браун.
В них Гитлер - милейший человек, любит пошутить, катает деток на велосипеде, складывает для них подарки под рождественскую елку и т.п.
Не думаю, что имели место какие-нибудь пытки. Режиссер культурнейший человек.
Мое мнение прежнее - весь сыр-бор инспирировали неосталинисты
Я смотрела интервью с этим режиссером в сети. Не социопат он, просто человек с отклонениями психики.
Щодо монтажу.
В інтерв'ю Хржановський розказує:
Дальше детей переодевали в такие советские материальцы, заматывали.
Сцены снимали без дублей. И поэтому этот материал является документом. Как их привозили на съемки, как "подключались" все эти проводки, имитирующие механизмы 1960-х, дающие ощущение, что над детьми проводят эксперимент. - Я абсолютно осознанно брал детей из детского дома, потому что уже в старте своей жизни они находятся в драматической ситуации. Это люди, у которых - даже у младенцев - определенная энергия. Кино - это все-таки про энергию в том числе.
- Зритель это чувствует, понимаете? Кино - это про чувствовать, про образ, понимаете?
На самом деле реакция, которая возникла в Украине, безумна, так я это вижу. Вы берете игровой фильм и реагируете на эпизод в игровом фильме.
Я понимаю, что есть вся эта мифология про проект - реальность-нереальность. И все выглядит так убедительно, что ты предполагаешь, что оно на самом деле все так и есть. Ты испытываешь ощущение ужаса и кошмара. Мне было важно, чтобы зритель их в этой сцене переживал.
Поэтому там созданы образы клеток, поэтому эти дети там обложены проводками. Поэтому там так усилены звуки...
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
- То же, что и вам. Но я не думаю, что позвонят. Сложно это представить. По крайней мере, история культуры и кино таких прецедентов не знает. Потому что эти дети не получили никакого отрицательного опыта.
Никак эти кадры их не унижают, не оскорбляют. Я думаю, что для этих детей это (участие в съемках - УП) может быть только моментом скорее радостным и интересным. Как часть их жизни и биографии.
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/04/25/7249304/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216886113124589&set=a.1676615914737&type=3 23 квітня о 21:16
Так і хочеться вигукнути: «А я казав!».
Не можна за російські гроші братися за важкі теми української історії
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216886113124589&set=a.1676615914737&type=3&eid=ARDPPeUR475D3ddKXpDsPr4myM7PZPCifFECUZ3The77Y46O49WHKSG7UrhZQTi8mnctNZbjkKskV7Yf
И не имели бы сейчас этой проблемы.
А использовать беззащитных маленьких сирот для своих меркантильных целей - это фашизм.