"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз
Пропозиція Росії доставити так званий "гуманітарний конвой" у Києво-Печерську лавру є частиною спланованої спецоперації. Якщо влада України погодиться на цю провокацію, це буде зрадою національних інтересів держави.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.
"Росія хоче доставити "гумконвой" Києво-Печерській лаврі через захворювання попів Московського патріархату на короновірус. Підключили до акції навіть публічних осіб, російських артистів та інших прибічників режиму Путіна. Все це для того, щоб інформаційно "натягнуту на вовка шкуру вівці", - переконана Фріз.
"Росія стоїть за тим, що саме УПЦ МП закликала вірян не боятися та йти на великодні свята до їхніх храмів. Фото зі Святогірської та Почаївської лаври у великодні дні є доказом того, що порушувались не лише карантині заходи, а й те, що таким чином Кремлем через московську церкву в Україні проводилась спецоперація на наших теренах", - нагадує Фріз.
Вона також наводить ймовірний план такої операції спецслужб Кремля.
"Перший крок. Створення в лаврах - Києво-Печерській, Святогірській, Почаївській - спалахів захворювання на COVID-19. Другий. Збір "гумдопомоги" та вимога РФ до України прийняти її. Цей вантаж доставлять під військовою охороною та в супроводі представників розвідки, як це було, наприклад, в Італії. Третій. Взяття де-факто цих територій під абсолютний контроль із метою проведення акцій із дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті, створення картинки для ЗМІ, дискредитація України тощо", - пише нардеп.
Фріз застерігає представників влади в Україні від участі в реалізації планів країни-агресора.
"Допуск під будь-яким виглядом цих "гуманітарних" вантажів до Києва чи інших міст є прямою зрадою національних інтересів держави", - зазначає представник "Європейської Солідарності".
Фріз наголошує, що Росія має насамперед займатися власними проблемами, адже кількість інфікованих коронавірусом там постійно зростає. "За минулий день у Російській Федерації зафіксували близько 6 000 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 68 500. Нехай допоможуть спочатку собі", - зазначає Фріз.
Будь ласка, зачекайте...
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Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Как-то не вяжется с их "скрепами" и "духовностью"... Тот https://www.gazeta.ru/social/2019/10/26/12778256.shtml татарский паренек, расстрелявший своих мучителей и насильников , возможно, оказался более русским, один из немногих, кто сохранил человеческую сущность в этой ублюдошной стране раисси.
То потім зайшовши на урюськомовнний сайт зрозумієте, чому весь цивілізований світ сприймає їх, гаварящіх, як неандертальців-дикунів.
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.
Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/rossiya-sobrala-dlya-kievo-pecherskoy-lavry-dve-tonny-lekarstv-masok-i-perchatok.html
Я написав: "бубочка з переляку закриє всіх на карантин... і коронавірус локалізувався..."
Тому навчись спочатку не тільки читати, але і правильно розуміти текст без своїх домислів. Бо тоді смайлики, які ставиш у тексті до тебе стосуються, - раденький що дурненький.
Фриза, видимо, новостей не смотрит/не читает. Паша Мерседес отказался от рашистской "помощи". Сказал, что в ней нет необходимости, т.к. "братья" уже выздоравливают. Инцидент исчерпан. Но не повод для пиара ПЕСа.
Самолёт сел - выскочил спецназ, захват аэродрома, ввод танков - 1968-й год.
Теперь кремлёвский спецназ и разведка хотят войти в Киев без единого выстрела.
Это ещё круче, чем захват Крыма.
как и росс газ на наших кухнях.
Гуманитарная помощь от Гитлера на 5-м году войны была бы встречена
дружным заградительным огнём.
Добыт газ в рф.
Гуманитарная помощь законна.
Украина покупала его у своих торговых партнёров - России среди них нет.
Не знаю где стоит твоя кухня - в Ольгино или в Лахте.
Но во время ведения боевых действий понятие "гуманитарная помощь" -
это разновидность "военной хитрости", вернее - ВЕРОЛОМСТВА, коим славится кремль. .
там закупках сидят фирмы упыри-посредники, которые
покупают российский газ на "европейском хабе".
он никогда не перестанет быть российским и никогда не станет саудовским.
деньги наши получает россия через спекулянтов.
не у меня, а у тебя стоит кухня - в Ольгино или в Лахте.
гуманитарная помощь законна.
никогда не договоримся.
Украина покупает свой газ своих партнёров - России в их списке НЕТ - точка.
Нах ты мне сдался договариваться - иди в ольгинскую кассу за получкой.
Мой ник тут знают 7 лет, а ты даже флаг страны спрятал, троллина.
ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ.
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот прочти само себе о себе "Крсперские хакеры поставили тебе украинский флажок ?ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ."
на, вот прочти само себе о себе "Yuri Uscatijuk - T R O L L"
это глумление над понятиями, сотрясение воздуха, белый шум.
Если Россия хочет Украине помочь - пусть сама уберётся из Крыма и Донбасса.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Путін - *****! - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 приспівка , яку вигадали й уперше виконали вболівальники футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) «Металіст» у Харкові https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 30 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року на спільному марші з фанами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA) «Шахтаря» . Унаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942017) російської агресії проти України широко розповсюдилася, отримавши низку обробок і варіаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-powermix-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-3 [3] і стала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC інтернет-мемом . Вислів набув популярності серед противників політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна як в Україні, так і за її межами.
скоро, таке ж буде і про зеблана оманського
майже азiров.
после вьезда жестко обыскать и всех кто находился в конвое судить и обменять на наших военных.
по результатам обысков запретить гундяйскую секту в Украине за пособничество террористам и оккупантам.
- Нє нагнєтайтє. Я заглянул в глаза Путіна і увідєл в ніх мір.