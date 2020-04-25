УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9314 відвідувачів онлайн
Новини
27 685 179

"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз

Пропозиція Росії доставити так званий "гуманітарний конвой" у Києво-Печерську лавру є частиною спланованої спецоперації. Якщо влада України погодиться на цю провокацію, це буде зрадою національних інтересів держави.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"Росія хоче доставити "гумконвой" Києво-Печерській лаврі через захворювання попів Московського патріархату на короновірус. Підключили до акції навіть публічних осіб, російських артистів та інших прибічників режиму Путіна. Все це для того, щоб інформаційно "натягнуту на вовка шкуру вівці", - переконана Фріз.

"Росія стоїть за тим, що саме УПЦ МП закликала вірян не боятися та йти на великодні свята до їхніх храмів. Фото зі Святогірської та Почаївської лаври у великодні дні є доказом того, що порушувались не лише карантині заходи, а й те, що таким чином Кремлем через московську церкву в Україні проводилась спецоперація на наших теренах", - нагадує Фріз.

Читайте також: Росія хоче привезти до Києво-Печерської лаври гуманітарну допомогу

Вона також наводить ймовірний план такої операції спецслужб Кремля.

"Перший крок. Створення в лаврах - Києво-Печерській, Святогірській, Почаївській - спалахів захворювання на COVID-19. Другий. Збір "гумдопомоги" та вимога РФ до України прийняти її. Цей вантаж доставлять під військовою охороною та в супроводі представників розвідки, як це було, наприклад, в Італії. Третій. Взяття де-факто цих територій під абсолютний контроль із метою проведення акцій із дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті, створення картинки для ЗМІ, дискредитація України тощо", - пише нардеп.

Фріз застерігає представників влади в Україні від участі в реалізації планів країни-агресора.

"Допуск під будь-яким виглядом цих "гуманітарних" вантажів до Києва чи інших міст є прямою зрадою національних інтересів держави", - зазначає представник "Європейської Солідарності".

Дивіться також: Доки Путін бачить в Україні слабку державу, він не відмовиться від агресивних планів, - Волкер. ВIДЕО

Фріз наголошує, що Росія має насамперед займатися власними проблемами, адже кількість інфікованих коронавірусом там постійно зростає. "За минулий день у Російській Федерації зафіксували близько 6 000 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 68 500. Нехай допоможуть спочатку собі", - зазначає Фріз.

Автор: 

Лавра (294) росія (66070) Фріз Ірина (200)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Если это случится , то это будет прощальным выступлением зели .
показати весь коментар
25.04.2020 14:00 Відповісти
+44
если бы в Украине была проукраинская власть, то в ответ на требование Московии пропустить "гумконвой" в Лавру она бы отправила им тут же гумконвоем в Москву Онуфрия и всех московских попов. Но не Зеленский. Он обоссытся от одной такой мысли
показати весь коментар
25.04.2020 14:04 Відповісти
+30
А назад повезут украденные исторические реликвии из Лавры?
Зебобы у власти, думайТе и не нарывайтесь на неприятности.
показати весь коментар
25.04.2020 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"Гумконвой" РФ в Киево-Печерской Лавре - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре", - Фриз - Цензор.НЕТ 6380
показати весь коментар
25.04.2020 14:25 Відповісти
А хто тим попам винуватий. Тепер нехай їдуть лікуватися в Московію до свого Гундяя, а конвої в свої ***** посилайте. Нічого ще в Київ свиняче рило пхати.
показати весь коментар
25.04.2020 14:27 Відповісти
Этот всплеск заболевания показал, насколько бездуховная и бессодержательная стала жизнь в этой Лавре. Главный мракобес некто митрополит Павел, герой многочисленных скандалов, сребролюбец, хитросделанный старикан, обманом вовлекающий в свои сети бизнесменов и жертвователей со всей Украины. Прикрываясь многочисленными и часто бессмысленными постройками он со всех собирает мзду не давая ничего действительно духовного. И в том же духе воспитывает и новых насельников, и не поправляет погрязших в роскоши и разврате архимандритов, о чем знает вся церковная среда.
Наверное, это и к этим горе-наставникам из киевской Лавры применимы слова святителя Игнатия «Душепагубное актерство и печальнейшая комедия - старцы, которые принимают на себя роль древних святых Старцев, не имея их духовных дарований»
показати весь коментар
25.04.2020 14:27 Відповісти
Так кацапська церква тому й заражає бо не має має Томоса.
показати весь коментар
25.04.2020 15:24 Відповісти
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ...
показати весь коментар
25.04.2020 14:39 Відповісти
Кацапы и правда думают, что могут колонной по Киеву проехать? На руках тысячи рпг, десятки тысяч гранат и миллионы стрелкового оружия. С каждого балкона может прилететь.
показати весь коментар
25.04.2020 14:49 Відповісти
троянська матрьошка від *****...
показати весь коментар
25.04.2020 14:56 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показати весь коментар
25.04.2020 14:57 Відповісти
Придумали свои скрепы и заставляю поверить в них весь цивилизованный мир. Но стоит почитать российский интернет, начинаешь понимать: ад начинается на российской земле.
Как-то не вяжется с их "скрепами" и "духовностью"... Тот https://www.gazeta.ru/social/2019/10/26/12778256.shtml татарский паренек, расстрелявший своих мучителей и насильников , возможно, оказался более русским, один из немногих, кто сохранил человеческую сущность в этой ублюдошной стране раисси.
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 3956
показати весь коментар
25.04.2020 16:07 Відповісти
Якщо, хоча б з місяць не заходити на сайти гаварящіх (русскоізічні), сьогодні в хромі відбувається автоматичний переклад з любої мови на українську, і досить непогано. Бо українська мова розвивалась більше 1000 років поряд з європейськими і належитьдо однієї мовноїгрупи.
То потім зайшовши на урюськомовнний сайт зрозумієте, чому весь цивілізований світ сприймає їх, гаварящіх, як неандертальців-дикунів.
показати весь коментар
25.04.2020 18:50 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARTivHFWo1m5LUP2MthjEdRuhBUNdxIuuF4R5-27Hg16N2h0WMTApsoH209GBwkS2h8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBktni7BK4BOY6MmOpkqEKGrpdAhC5qK3V4JerjfF991uR74BA18sjqUi74wzfw_TdXiHNie_bRKIgQbaRdanXEaWLvq_laD5rCWKvdDV4gGljworhAouhADuF63I7ZrTDwKHQQMyM0C0h0HDKZkhLKAdnIMHSzq3NoKNSGDXU6EXq0msgm8vcybVRZ58mZlq2x7qSCNQlydMV6_K095OvPu2blUaJbTyoqnN27C8C_I9DqB7ZYQFFZw_EBfoCpxWLk-WKNkuD268mfxuPRkE8iRODufNb4nSn9L1iuXhFPuAFFfnS8CTAWAs1VpfTACkNVL06efxvpk9vRSRGWT06lKQx-rH6RYaputotWLW1enSN33ioLRDK-MSbiQflwDKMd79JNisKEUQ7fueZPKZlcbGv0rrpd8FieX1W0xE0i1eHC5ZM_udPzed06sEyD6WnG0JpLPOAIWpQiS006S2ITXtb2bjzcho5S&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158335411638953?__xts__%5B0%5D=68.ARBktni7BK4BOY6MmOpkqEKGrpdAhC5qK3V4JerjfF991uR74BA18sjqUi74wzfw_TdXiHNie_bRKIgQbaRdanXEaWLvq_laD5rCWKvdDV4gGljworhAouhADuF63I7ZrTDwKHQQMyM0C0h0HDKZkhLKAdnIMHSzq3NoKNSGDXU6EXq0msgm8vcybVRZ58mZlq2x7qSCNQlydMV6_K095OvPu2blUaJbTyoqnN27C8C_I9DqB7ZYQFFZw_EBfoCpxWLk-WKNkuD268mfxuPRkE8iRODufNb4nSn9L1iuXhFPuAFFfnS8CTAWAs1VpfTACkNVL06efxvpk9vRSRGWT06lKQx-rH6RYaputotWLW1enSN33ioLRDK-MSbiQflwDKMd79JNisKEUQ7fueZPKZlcbGv0rrpd8FieX1W0xE0i1eHC5ZM_udPzed06sEyD6WnG0JpLPOAIWpQiS006S2ITXtb2bjzcho5S&__tn__=-R 4 ч.

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

"ДАРЫ ВОЛХВОВ", 2-й сезон.
Отже, таки спецоперація - за час, що минув з демаршу московських "десантників у рясах" на Вербну неділю, шило з мішка вилізло остаточно: Кремлеві тупо треба ввести до Києва (очевидно, для "окончательного решения украинского вопроса") свій спецназ - під будь-яким приводом, так само, як у січні 2014-го були прибули в Лавру знамениті російські автобуси з гіркінськими "паломниками" на виставку "Дары волхвов", - після чого й почалися кровопролиття на Майдані.

Хоч "пожежну поміч", хоч "гумконвой" (!!!), хоч "бригаду вірусологів" (але тут довго треба чекати, поки епідемія в Україні розгориться до відповідного стану, на таке часу в Кремля вже, схоже, нема, самим підгоряє!) - словом, хоть чучєлом, хоть тушкой, але впустіть! - волає Москва Києву. Впустіть, "дайте посадку", - як у 1968-му дав Празький аеропорт (і як у 2014-му - НЕ дав аеропорт у Харкові, спасибі тим невідомим диспетчерам, що врятували тоді не лише Харків...)
(Сподіваюсь, у нашому Генштабі знайдуться люди, спроможні пояснити навіть зеленим слугам так, щоб до них дійшло: пацани, впустите той гумконвой - вони вас же першими й розстріляють! )
показати весь коментар
25.04.2020 18:18 Відповісти
В Україні дефіцит цинку? Пропоную просте рішення: усіх продавців батарейок та побутових металовиробів звільнити на 3 місяці від сплати податків в обмін на цинк. І проблему утилізації КОВІДних мп-шників буде вирішено.
показати весь коментар
25.04.2020 14:58 Відповісти
Цинку жаль... Зараз для цього є спеціальні пластикові пакети... А цинк пустить на виготовлення срібно-цинкових акумуляторних батарей для нашої авіації...
показати весь коментар
25.04.2020 15:30 Відповісти
А шо это за шмара? Шакаладная надеюсь!
показати весь коментар
25.04.2020 15:06 Відповісти
Назвать нормального человека "шмарой" может только упоротый на всю голову зебил.
показати весь коментар
25.04.2020 15:09 Відповісти
Такое словосочетание,как"Волк в овечьей шкуре"к Рашке не применимо. "Овца в волчьей шкуре",более подходящее для Рашки
показати весь коментар
25.04.2020 15:06 Відповісти
я думаю, первое, что нужно сделать после отмены карантина, это собраться на какой-нибудь марш патриотов, главное, чтобы его кто-то нейтральный организовал, ну или хотя б Порох
показати весь коментар
25.04.2020 15:16 Відповісти
От ШАКАЛАдных патриотов нормальные люди шарахаются как от бесов!
показати весь коментар
25.04.2020 15:20 Відповісти
Марш збереться навіть попри карантин, якщо виникне загроза.
показати весь коментар
25.04.2020 15:21 Відповісти
А у нас и не было никаких сомнений, что этот рашенский гумконвой "волк в овечьей шкуре", как и все рашенские гумконвои.
показати весь коментар
25.04.2020 15:17 Відповісти
Многоходовочка *****: спочатку заразити московських попів щоб вони на Великдень масово заразили пів України, а потім послати танки гумконвою. Перший етап многоходовочки провалився, бо у кремлі не прорахували, що бубочка з переляку закриє всіх на карантин ще на початку появи перших хворих, і коронавірус локалізувався переважно за парканами монастирів московського сатанату. Другий етап многоходовочки під назвою "гумконвой" прогнозовано провальний, бо бубочка лікує фсбістів у рясах московського сатанату у кращих клініках країни.
показати весь коментар
25.04.2020 15:19 Відповісти
Узбагойся. План провалился. Даже В ЛАВРЕ, в которую спецом притащили огонь, надеясь на то, что туда припрется десятки/сотни тысяч баранов, было АЖ.... около 50 рогатых.... Такой пощечины гебнявая секта не получала никогда. Отдельные случаи в Почаеве и Донецкой области не в счет. Ибо процесс естественного отбора не остановить. Так что не истери. Другое дело, что наше СБУ должно гэбнявой сектой заниматься- это да.
показати весь коментар
25.04.2020 16:08 Відповісти
Я спокійний. І де ти бачиш істерику? Конкретніше можна, бо складається враження, що ти або не дочитав, або не зрозумів коментар.
показати весь коментар
25.04.2020 16:19 Відповісти
Да всё я понял. "Второй этап многоходовочки впереди". Только ты хотя бы за новостями следи. Ещё вчера стало известно, что Паша Мерседес от рашистской помощи отказался. Лови.
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/rossiya-sobrala-dlya-kievo-pecherskoy-lavry-dve-tonny-lekarstv-masok-i-perchatok.html
показати весь коментар
25.04.2020 16:30 Відповісти
Я не писав про рашистську допомогу. І я не писав про "второй этап многоходовочки впереди", - це твоя фантазія. Якщо не розумієш українську мову, то не коментуй.
показати весь коментар
25.04.2020 16:59 Відповісти
Похоже, ты сам не понимаешь, что пишешь. Или хочешь сказать, что "бубочка"- молодец, ибо провалил "два этапа многоходовочки пуйла"? Не может быть!
показати весь коментар
25.04.2020 17:14 Відповісти
Ні, я не писав що він "молодець".

Я написав: "бубочка з переляку закриє всіх на карантин... і коронавірус локалізувався..."

Тому навчись спочатку не тільки читати, але і правильно розуміти текст без своїх домислів. Бо тоді смайлики, які ставиш у тексті до тебе стосуються, - раденький що дурненький.
показати весь коментар
25.04.2020 17:38 Відповісти
"Гумконвой" РФ Києво-Печерській лаврі - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 5796
показати весь коментар
25.04.2020 15:23 Відповісти
цель параши, максимально растянуть карантин в Украине, нанеся этим максимальный экономический ущерб. отсюда и решение пожертвовать своим попьём в украинских парафиях, но заразить с их помощью максимальное колличество безмозгловерующих, путём призывов посещать эти рассадники инфекции. ну и с последующим разносом теми "даров мацквы" по своим городам и сёлам. отсюда же растут ноги и даже тутошней информкампании о безвредности ковируса, не подчинении требованиям изоляции, прекращения карантина, якобы ради спасения экономики. в действительности всё наоборот, цель - максимально его растянуть путём повторных волн заражения.
показати весь коментар
25.04.2020 15:31 Відповісти
Интересно, а у соевой шоблы вообще есть хоть какой-нибудь РЕАЛЬНЫЙ план действий в текущей ситуации ? Ну помимо традиционных для них визгов про агрессию и прочего из репертуара Капитана Очевидность.
показати весь коментар
25.04.2020 15:40 Відповісти
Идешь гомноконвоем лесом,тундрой,болотами...
показати весь коментар
25.04.2020 17:01 Відповісти
Крысы путинские.
показати весь коментар
25.04.2020 15:59 Відповісти
На мокшадії на корону залетів дапутат госдури і пропогандон і комуняка калашніков . А десь на днях був на ток-шоу. Невже кацапи закриють на обсервацію всіх цих ********** і словїних помийок?
показати весь коментар
25.04.2020 16:00 Відповісти
Вооооот. А теперь возникает вопрос: какого ляда босс этой Фризы за время своего правления ничего не предпринял для ликвидации гэбнявой секты в Украине? Мало того, практически до окончания своего ганебного правления, до получения Украиной Томоса, шарился по Лавре, особенно в церковные праздники? Почему же сейчас "вдруг" такой вой? "Прозрел"?
Фриза, видимо, новостей не смотрит/не читает. Паша Мерседес отказался от рашистской "помощи". Сказал, что в ней нет необходимости, т.к. "братья" уже выздоравливают. Инцидент исчерпан. Но не повод для пиара ПЕСа.
показати весь коментар
25.04.2020 16:01 Відповісти
Кацапа вместе с московскими попами нафуй!
показати весь коментар
25.04.2020 16:13 Відповісти
якщо сунуться спалити накуй.....
показати весь коментар
25.04.2020 16:22 Відповісти
Они уже просили чехов предоставить аэродроом для аварийной посадки.
Самолёт сел - выскочил спецназ, захват аэродрома, ввод танков - 1968-й год.
Теперь кремлёвский спецназ и разведка хотят войти в Киев без единого выстрела.
Это ещё круче, чем захват Крыма.
показати весь коментар
25.04.2020 17:26 Відповісти
Послати н а х у й москалів . По дипломатичних каналах .
показати весь коментар
25.04.2020 17:29 Відповісти
как ни относись к рпц, а гуманитарная помощь законна.
как и росс газ на наших кухнях.
показати весь коментар
25.04.2020 17:33 Відповісти
Газ на наших кухнях куплен НЕ У РОССИИ.
Гуманитарная помощь от Гитлера на 5-м году войны была бы встречена
дружным заградительным огнём.
показати весь коментар
25.04.2020 17:42 Відповісти
Газ на наших кухнях куплен У РОССИИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.
Добыт газ в рф.
Гуманитарная помощь законна.
показати весь коментар
25.04.2020 17:50 Відповісти
Добыли и продали на европейском хабе - с этого момента газ перестал был "российским".
Украина покупала его у своих торговых партнёров - России среди них нет.
Не знаю где стоит твоя кухня - в Ольгино или в Лахте.
Но во время ведения боевых действий понятие "гуманитарная помощь" -
это разновидность "военной хитрости", вернее - ВЕРОЛОМСТВА, коим славится кремль. .
показати весь коментар
25.04.2020 17:57 Відповісти
я ситуацию в нафтогазе знаю изнутри.
там закупках сидят фирмы упыри-посредники, которые
покупают российский газ на "европейском хабе".
он никогда не перестанет быть российским и никогда не станет саудовским.
деньги наши получает россия через спекулянтов.
не у меня, а у тебя стоит кухня - в Ольгино или в Лахте.
гуманитарная помощь законна.
никогда не договоримся.
показати весь коментар
25.04.2020 18:11 Відповісти
Кто бы не сидел на закупках - Украина платит за свой газ НЕ РОССИИ.
Украина покупает свой газ своих партнёров - России в их списке НЕТ - точка.
Нах ты мне сдался договариваться - иди в ольгинскую кассу за получкой.
Мой ник тут знают 7 лет, а ты даже флаг страны спрятал, троллина.
показати весь коментар
25.04.2020 18:20 Відповісти
Крсперские хакеры поставили тебе украинский флажок ?
ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ.
показати весь коментар
25.04.2020 18:21 Відповісти
тебе виднее.
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот прочти само себе о себе "Крсперские хакеры поставили тебе украинский флажок ?ПОЗДНО ВSRАЛИСЬ."
показати весь коментар
25.04.2020 18:24 Відповісти
Yuri Uscatijuk - T R O L L
показати весь коментар
25.04.2020 20:08 Відповісти
хорошо ты само себе исключительно о себе написало и новую кличку само себе дало.

на, вот прочти само себе о себе "Yuri Uscatijuk - T R O L L"
показати весь коментар
29.04.2020 23:48 Відповісти
у нас своего газа хватает.
показати весь коментар
26.04.2020 20:33 Відповісти
не хватает.
показати весь коментар
29.04.2020 23:46 Відповісти
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 6933
показати весь коментар
25.04.2020 17:53 Відповісти
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 6756
показати весь коментар
25.04.2020 17:54 Відповісти
"Помощь", которую никто не просил, которую во время войны навязывают военной силой -
это глумление над понятиями, сотрясение воздуха, белый шум.
Если Россия хочет Украине помочь - пусть сама уберётся из Крыма и Донбасса.
показати весь коментар
25.04.2020 18:02 Відповісти
Кольт,при всей твоей категоричности,получить такую помощь было бы не лишним.На границе,где то в Сумской области,провести таможенный досмотр,провести дезинфекцию,Перегрузить на наши автомобили и поставить на обсервацию.А потом,под контролем Красного Креста отправить в Лавру,или куда нужно.США ведь не отказались от помощи кацапии,они ее просто купили.
показати весь коментар
26.04.2020 09:49 Відповісти
CША далеко, а эти -соседи, они прорвутся на своих КАМАЗах, как в Италии, и займут центр Киева. Будет ВАм захват Киева, российский анклав, чему радостно аплодируют Портнов, Лукаш, Бондаренко. Они радостно приветствовали даже крестную ходу, даже вопили от восторга в своих фейсбуках, в июле 2019, 2018, 2017 и мечтали о захвате Киева вирянами, но не сложилось.
показати весь коментар
26.04.2020 20:32 Відповісти
Пусть в республики прут свою гуманитарку
показати весь коментар
25.04.2020 18:13 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
Путін - *****! - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 приспівка , яку вигадали й уперше виконали вболівальники футбольного клубу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2) «Металіст» у Харкові https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 30 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року на спільному марші з фанами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA) «Шахтаря» . Унаслідок https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2014%E2%80%942017) російської агресії проти України широко розповсюдилася, отримавши низку обробок і варіаційhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-powermix-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!#cite_note-3 [3] і стала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC інтернет-мемом . Вислів набув популярності серед противників політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна як в Україні, так і за її межами.

скоро, таке ж буде і про зеблана оманського
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 6839
показати весь коментар
25.04.2020 18:57 Відповісти
мозОку -це круто . розумна шмаркля, добре знає державну))
майже азiров.
показати весь коментар
26.04.2020 19:10 Відповісти
А что кто то их пускает, к чему это говорить? У «ЕС» такие благородные депутаты, хотя сам Порошенко позволил многое тому же медведчуку, а сейчас пытаются нагнетать украинцев комментируя кривляние русских обезьян.
показати весь коментар
25.04.2020 20:49 Відповісти
не спец, а плановое снабжение резидентуры новыми каналами с учетом особенностей текущего момента
показати весь коментар
25.04.2020 20:52 Відповісти
пропустить конвой в Украину.

после вьезда жестко обыскать и всех кто находился в конвое судить и обменять на наших военных.

по результатам обысков запретить гундяйскую секту в Украине за пособничество террористам и оккупантам.
показати весь коментар
25.04.2020 20:59 Відповісти
всех московских попов укаковать и отппавить гуманитарной помощью на россиию. Там в 10 раз больше больных, - пусть помоляться, хороводами походят, - вдруг поможет...
показати весь коментар
25.04.2020 21:47 Відповісти
"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз - Цензор.НЕТ 116
показати весь коментар
26.04.2020 00:22 Відповісти
Сразу скажу,что это абсолютно внутреннее дело Украины, но у меня не укладывается в голове то, что Киево_Печерская Лавра фактически принадлежит РФ, через РПЦ МП. Вот представил себе ситуацию, что, например, храм Василия Блаженного, в Москве, принадлежал бы Украине через владение им Украинской православной церковью. Вот сколько бы это продолжалось ? Час, сутки, неделю ?
показати весь коментар
26.04.2020 07:10 Відповісти
Зе має відповісти Ірині Фріз:
- Нє нагнєтайтє. Я заглянул в глаза Путіна і увідєл в ніх мір.
показати весь коментар
26.04.2020 09:15 Відповісти
А в какой такой помощи нуждается жирная , лопающаяся от денег секта масковскаво патриархата в Украине? У них нет денег? Кушать нечего? Можно разрешить принять денежный перевод в долларах в обмен на всех наших пленных - согласно НАШИМ спискам.
показати весь коментар
27.04.2020 13:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 