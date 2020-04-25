"Гумконвой" РФ для Києво-Печерської лаври - це спецоперація Кремля "вовк в овечій шкурі", - Фріз

Пропозиція Росії доставити так званий "гуманітарний конвой" у Києво-Печерську лавру є частиною спланованої спецоперації. Якщо влада України погодиться на цю провокацію, це буде зрадою національних інтересів держави.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці пише народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"Росія хоче доставити "гумконвой" Києво-Печерській лаврі через захворювання попів Московського патріархату на короновірус. Підключили до акції навіть публічних осіб, російських артистів та інших прибічників режиму Путіна. Все це для того, щоб інформаційно "натягнуту на вовка шкуру вівці", - переконана Фріз.

"Росія стоїть за тим, що саме УПЦ МП закликала вірян не боятися та йти на великодні свята до їхніх храмів. Фото зі Святогірської та Почаївської лаври у великодні дні є доказом того, що порушувались не лише карантині заходи, а й те, що таким чином Кремлем через московську церкву в Україні проводилась спецоперація на наших теренах", - нагадує Фріз.

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Вона також наводить ймовірний план такої операції спецслужб Кремля.

"Перший крок. Створення в лаврах - Києво-Печерській, Святогірській, Почаївській - спалахів захворювання на COVID-19. Другий. Збір "гумдопомоги" та вимога РФ до України прийняти її. Цей вантаж доставлять під військовою охороною та в супроводі представників розвідки, як це було, наприклад, в Італії. Третій. Взяття де-факто цих територій під абсолютний контроль із метою проведення акцій із дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті, створення картинки для ЗМІ, дискредитація України тощо", - пише нардеп.

Фріз застерігає представників влади в Україні від участі в реалізації планів країни-агресора.

"Допуск під будь-яким виглядом цих "гуманітарних" вантажів до Києва чи інших міст є прямою зрадою національних інтересів держави", - зазначає представник "Європейської Солідарності".

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Фріз наголошує, що Росія має насамперед займатися власними проблемами, адже кількість інфікованих коронавірусом там постійно зростає. "За минулий день у Російській Федерації зафіксували близько 6 000 нових випадків COVID-19, загальна кількість хворих перевищила 68 500. Нехай допоможуть спочатку собі", - зазначає Фріз.