"Вільха-М" із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На полігоні в Одеській області тривають випробування української ракети "Вільха-М".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Під час сьогоднішніх випробувань ракета влучила точно в ціль із першого пострілу.

"Вільха-М" - проєкт створення високоточних 300-мм реактивних боєприпасів із максимальною дальністю понад 100 км, які виробляються підприємствами оборонно-промислового комплексу України за замкнутим циклом", - сказано в повідомленні.

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