Чиновники на Херсонщині крали гроші, виділені на боротьбу з COVID-19: встигли привласнити понад 110 тис.

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів, виділених медичним установам на боротьбу з пандемією коронавірусу на території Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги розробили механізм привласнення грошей, які було переказано медустанові райрадою для протидії поширенню інфекційного захворювання. Для реалізації угоди представники лікарні уклали договір із комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфекційних засобів.

Проте фігуранти значно завищили вартість зазначеної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 000 гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.

Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Дивіться також: Місцева влада на Дніпропетровщині організувала схему відкатів під час ремонтів і розікрала 1,3 млн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж