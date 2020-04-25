Чиновники на Херсонщині крали гроші, виділені на боротьбу з COVID-19: встигли привласнити понад 110 тис.
Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів, виділених медичним установам на боротьбу з пандемією коронавірусу на території Херсонської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними, посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги розробили механізм привласнення грошей, які було переказано медустанові райрадою для протидії поширенню інфекційного захворювання. Для реалізації угоди представники лікарні уклали договір із комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфекційних засобів.
Проте фігуранти значно завищили вартість зазначеної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 000 гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.
Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
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А на місцях за 20 років хату побудував і корупціонер...
Ви хоть кіл собі на голові тешіть... А Україну саме в Києві розграбовують.
Всі оці браконьєри поліцейські лівакові горілчані заводи... Всі платять криші... А криша в Києві... Нижча ланка, не має можливості, вивести гроші за кордон міліардами... І все життя проживають в Україні. на відміну від вищої ланки, яка після декількох років при владі стає громадянином єс, ізраїлю, сша, росії чи ще кого небудь, паралельно прихопивши трішечки мільярдів...
А фамилии или КЛИЧКИ можете назвать....а так похоже на фейк.