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Новини Коронавірус і карантин
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Чиновники на Херсонщині крали гроші, виділені на боротьбу з COVID-19: встигли привласнити понад 110 тис.

Чиновники на Херсонщині крали гроші, виділені на боротьбу з COVID-19: встигли привласнити понад 110 тис.

Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів, виділених медичним установам на боротьбу з пандемією коронавірусу на території Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними, посадовці одного з районних центрів первинної медико-санітарної допомоги розробили механізм привласнення грошей, які було переказано медустанові райрадою для протидії поширенню інфекційного захворювання. Для реалізації угоди представники лікарні уклали договір із комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфекційних засобів.

Проте фігуранти значно завищили вартість зазначеної продукції. За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 000 гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до операції.

Викриття протиправної діяльності проводилося під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Дивіться також: Місцева влада на Дніпропетровщині організувала схему відкатів під час ремонтів і розікрала 1,3 млн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

злодійство (395) карантин (18172) СБУ (12979) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Херсонська область (5880)


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Топ коментарі
+4
Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс. - Цензор.НЕТ 3423
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25.04.2020 14:27 Відповісти
+2
херсонские чинуши претендуют на первые места по коррумпированности,лживости и подлости а тамошние мусора покрывают их тёмные делишки .
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25.04.2020 14:45 Відповісти
+2
Запомните, на местах вся власть сохранилась со времен Кравчука. Хоть 200 раз меняйте президентов, министров, депутатов- ничего не изменится пока не поменяется власть на местах.
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25.04.2020 19:27 Відповісти
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Чиновники на Херсонщине воровали деньги, выделенные на борьбу с COVID-19: успели присвоить более 110 тыс. - Цензор.НЕТ 3423
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25.04.2020 14:27 Відповісти
Запомните, на местах вся власть сохранилась со времен Кравчука. Хоть 200 раз меняйте президентов, министров, депутатов- ничего не изменится пока не поменяется власть на местах.
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25.04.2020 19:27 Відповісти
Ага... Саме тому у нас прем'єри депутати президенти міністри мілліардери і чесні люди...
А на місцях за 20 років хату побудував і корупціонер...
Ви хоть кіл собі на голові тешіть... А Україну саме в Києві розграбовують.
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25.04.2020 20:50 Відповісти
І от яким же чином воні грабують рибу десятками тонн з нашої річки?Коли це роблять браконьери у зв'язці з місцевою поліцією та владою? Як вони (там в Кєві) крадуть наш місцевий асфальт з нашого асфальтового заводу? Як президент робить, що ліву горілку в нашому місті продають на кожному кроці в кодному ларьку? На місцях всі залишаются при любій владі. Від рядового поліцейського до прокурора району. Від депутата міськради до мера. Все налагоджено до дрібниць. Жалюгідні потуги активістів щось змінити ні до чого не призвели, хіба, що розділили суспільство міста на 2 табори. Одним подобається ,що можна красти і що все нележить їм, другі з цим не згодні.
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26.04.2020 11:02 Відповісти
Все простіше... Вони беруть 66 мільярдів гривень, виділяють на боротьбу з коронавірусом і розкрадають.
Всі оці браконьєри поліцейські лівакові горілчані заводи... Всі платять криші... А криша в Києві... Нижча ланка, не має можливості, вивести гроші за кордон міліардами... І все життя проживають в Україні. на відміну від вищої ланки, яка після декількох років при владі стає громадянином єс, ізраїлю, сша, росії чи ще кого небудь, паралельно прихопивши трішечки мільярдів...
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26.04.2020 12:12 Відповісти
херсонские чинуши претендуют на первые места по коррумпированности,лживости и подлости а тамошние мусора покрывают их тёмные делишки .
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25.04.2020 14:45 Відповісти
Владі можна 900 тон масок продати за кордон за безцінь (начебто). Придбати лікарям всередині держави за "комерційними цінами", у бариг, бо інших - немає, ніззя!
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25.04.2020 15:21 Відповісти
Чиновник - это бренд Украины, что сродни тысячному термину по смыслу и содержанию : багдадский вор
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25.04.2020 15:41 Відповісти
Бред.в феврале маски были по 80 коп.в марте исчезли ,а в апреле появились по 30 грн. Закупили по 30 грн так как других не было и получили завышенную сумму
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25.04.2020 15:41 Відповісти
расстрелять нах
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25.04.2020 16:31 Відповісти
""...должностные лица одного из районных центров первичной медико-санитарной помощи разработали механизм присвоения денег, которые были перечислены медучреждению райсоветом для противодействия распространению инфекционного заболевания...."
А фамилии или КЛИЧКИ можете назвать....а так похоже на фейк.
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25.04.2020 17:16 Відповісти
Садить барыг пора ,а то родину просремс,да уже почти просрали.))))))
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25.04.2020 20:06 Відповісти
Ну что толку-то об этом писать, в Днепре на ремонте моста тоже воровали деньги - миллионы, был в этом участник и Михаил Лысенко, зам мэра, и что думаете, привлекли его за это к ответственности? Ага - дулю с маком, никто никого не привлёк, и никого не посадили.
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25.04.2020 23:06 Відповісти
 
 