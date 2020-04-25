"Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська
Міністр юстиції України Денис Малюська вважає засуджених до довічного ув'язнення "найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених" і був би готовий взяти таких людей на роботу.
Про це Малюська розповів в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Величезна кількість "довічників" - це вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди. Класичний приклад: це коли людина 19−20 років повернулась з армії, молоде-зелене... У когось у банді перебувала, когось вбили з групи таких самих. Це було в 1989,1990, 1991 роках. Зараз 2020-й. Вони сидять десятки років. Це люди, яким зараз вже 40−50 років. Вони навіть особливо не пам’ятають те своє життя. Це абсолютно, принципово інші люди, не такі, якими вони потрапили до в’язниці. Я таких готовий брати на роботу. З ним можна спілкуватись про безліч різних речей. Вони найакуратніші, найобережніші й не бачили іншого світу. Це жахливо", - заявив Малюська.
За словами глави Мін'юсту, з довічно засудженими не проводиться необхідна робота, а ефективний механізм допуску до них психологів і фахівців, які б оцінювали можливість їхнього помилування, відсутній.
"Потрібно, щоб суспільство зрозуміло, що це безпечно, ці люди адекватні, їх можна поетапно, вибірково, після ретельного аналізу психологів, поступово випускати. І немає сенсу витрачати бюджетні кошти на їхнє утримання", - додав Малюська.
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На 30-й минуте прямой текст этого ***** "министра"
Под стать министру....
В Украине, что на работу некого брать?
В психиатрических лечебницах, там тоже спош одни интеллектуалы, это так на заметку.