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"Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська вважає засуджених до довічного ув'язнення "найінтелігентнішою і найцікавішою категорією засуджених" і був би готовий взяти таких людей на роботу.

Про це Малюська розповів в інтерв'ю "Радіо НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Величезна кількість "довічників" - це вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди. Класичний приклад: це коли людина 19−20 років повернулась з армії, молоде-зелене... У когось у банді перебувала, когось вбили з групи таких самих. Це було в 1989,1990, 1991 роках. Зараз 2020-й. Вони сидять десятки років. Це люди, яким зараз вже 40−50 років. Вони навіть особливо не пам’ятають те своє життя. Це абсолютно, принципово інші люди, не такі, якими вони потрапили до в’язниці. Я таких готовий брати на роботу. З ним можна спілкуватись про безліч різних речей. Вони найакуратніші, найобережніші й не бачили іншого світу. Це жахливо", - заявив Малюська.

Дивіться також: Мін'юст ініціює створення універсальних в'язниць із декількома рівнями безпеки, - Малюська. ВIДЕО

За словами глави Мін'юсту, з довічно засудженими не проводиться необхідна робота, а ефективний механізм допуску до них психологів і фахівців, які б оцінювали можливість їхнього помилування, відсутній.

"Потрібно, щоб суспільство зрозуміло, що це безпечно, ці люди адекватні, їх можна поетапно, вибірково, після ретельного аналізу психологів, поступово випускати. І немає сенсу витрачати бюджетні кошти на їхнє утримання", - додав Малюська.

Дивіться також: Мін'юст планує зробити камери підвищеного комфорту платними, міняти старі будівлі в центрі на нові на околицях і продавати "заморожені" в'язниці. ВIДЕО

Автор: 

довічне ув’язнення (50) в’язні (337) пенітенціарна служба (121) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+84
Да это гомно закончится когда нибудь, наркоманы гребаные!
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25.04.2020 14:32 Відповісти
+61
Зрозуміло. Для повної дестабілізації влада випустить зеків.
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25.04.2020 14:32 Відповісти
+50
Дебіл якийсь цей Малюська...
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25.04.2020 14:32 Відповісти
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Мне вот интересно, если какой-то отморозок изнасилует и убьёт его мать, жену, сестру или дочь, потом надругаться над телами, расчленит и выбросит на помойку как скоро он возьмёт его к себе на работу???
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25.04.2020 18:22 Відповісти
Моллюск, закусывать надо.
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25.04.2020 18:33 Відповісти
Бери, Малюсько. ДО СЕБЕ
1. Охоронцями
2. Інкасаторами
3. Вихователями малолітніх дітей.
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25.04.2020 18:33 Відповісти
Малюски,омары и креветки,- самая интеллектуальная часть этого правительства.И даже вирус себе заработал на корону.
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25.04.2020 18:50 Відповісти
Типа кловуна с коломойшей мало, надо еще и разчлененку - вы реально экстримный народец
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25.04.2020 18:51 Відповісти
*****. а Чикатила назвачить бригадиром у этих работников... *****. к чему мы катимся и когда уже дно?
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25.04.2020 18:56 Відповісти
А він й...ну тий цей малюська!
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25.04.2020 19:13 Відповісти
https://youtu.be/ZpNiM_RFvh8?t=1788 Денис Малюська про "пожизнєнників"
На 30-й минуте прямой текст этого ***** "министра"
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25.04.2020 19:45 Відповісти
Жаль Толя Оноприенко (тот что более 50 человек убил) умер, а то мог бы стать незаменимым членом Зе-Команды.
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25.04.2020 20:29 Відповісти
Або Сергій Ткач
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25.04.2020 21:13 Відповісти
Від книжкового голоду помер.
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26.04.2020 02:10 Відповісти
Кто то может подсказать,где он берет такую вкусняшку курнуть? Чи он по жизни такой? Как,впрочем,и все они...
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25.04.2020 20:54 Відповісти
В российском посольстве...и не курнуть, а нюхнуть...
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25.04.2020 21:05 Відповісти
Похоже.
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25.04.2020 23:08 Відповісти
..... Я таких готов брать на работу.

Под стать министру....
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25.04.2020 21:26 Відповісти
...а те що хтось в землі гніє, це як ?
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25.04.2020 21:43 Відповісти
...а те що хтось в землі гніє, це як ?
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25.04.2020 21:44 Відповісти
Тип: зе моллюска, вид: зе моллюска-долбо..б обыкновенный.
В Украине, что на работу некого брать?
В психиатрических лечебницах, там тоже спош одни интеллектуалы, это так на заметку.
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25.04.2020 21:51 Відповісти
Так давай, бери их в Раду, а этих уволь, да и в слуги народу тоже надо их оформить.
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25.04.2020 22:01 Відповісти
" "Довічники" - найінтелігентніша категорія засуджених, я таких готовий брати на роботу, - міністр юстиції Малюська"- ***** далекоглядний цей молюсок ,знає що його чекає! Думаєте хайпує,просто готує собі "легенду" як майбутньому довічнику.
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25.04.2020 22:35 Відповісти
Малюска надо выпускать в природную среду обитания -Моментум море.
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26.04.2020 00:23 Відповісти
Треба кількох з них амністувати та заселити Малюсці в під'їзд тоді побачимо якої він заспіває.
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26.04.2020 02:07 Відповісти
у масюськи реально не все в порядке с катушками !!!
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26.04.2020 02:16 Відповісти
Один бачить мир в очах *****, а малюська то саме що шеф вживає і його теж торкнуло.
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26.04.2020 02:33 Відповісти
"Міністр юстиції України Денис Малюська..." - нема слів, "одни выражения".
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26.04.2020 08:35 Відповісти
Правительство - просто "агонь!": минздрав заявляет, что от короновируса "умрут только все пенсионеры"(только и всего), минюст - что пожизненники-серийные убийцы лучшие люди. Да когда этот сюр уже кончится, *****???!....
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26.04.2020 14:20 Відповісти
Якщо для цього "зеленого дегенерата" довічники є взірцем інтелігентності... ну то що ще можна сказати ... "клініка"...
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27.05.2020 17:45 Відповісти
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