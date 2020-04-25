Ті, хто перехворів на COVID-19, не захищені від повторного інфікування, - ВООЗ
Одужання пацієнта від коронавірусної хвороби COVID-19 не убезпечує його від повторного інфікування. Наразі немає доказів, щоб стверджувати, що у тих, хто перехворів коронавірусною хворобою, обов'язково формується імунітет.
Про це заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
"Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що наразі немає доказів того, що люди, які одужали від COVID-19 і мають антитіла, захищені від повторного інфікування", - йдеться в повідомленні.
У ВООЗ закликали людей, які вважають, що мають імунітет до коронавірусу, оскільки вже перехворіли ним, не ігнорувати рекомендацій у сфері охорони здоров'я.
Існує думка, що люди, які подолали коронавірус, можуть виробляти антитіла, здатні знешкоджувати вірус, у такий спосіб запобігаючи повторному інфікуванню.
Тестування на антитіла з метою виявити, чи був у людини в минулому коронавірус, наразі вважається одним із факторів на шляху до виходу з карантину. Втім, вважають у ВООЗ, антитіла не захищають від нового інфікування.
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Как это было на самом деле, или почему много случаев заболеваний пневмонией началось после взрыва на Векторе и именно в Новосибирске
Он самодостаточный человек, в руках которого сосредоточена огромная власть и сила. Его беда, что он не созидатель, он заточен на функции "охранять; оберегать; выявлять угрозы и обезвреживать их"; он не способен правильно мотивировать людей, у него один рычаг - дать возможность вору самому зарабатывать, но и оставаться зависимым от воли барина (т.е.не мешать воровать и одновременно держать вора на коротком поводке - стиль работы КГБ с агентами). Он не способен собрать вокруг себя единомышленников (воры - не в счет!) и сильных, творческих личностей, способных на генерацию сильных идей, рассчитанных на десятилетия (столетия?), даже просто потому, что умные, творческие люди быстро понимают эту серость; за г-ном Путиным нет никакой идеи, объединяющей нацию (все эти "деды воевали", "можем повторить" - глаголы давно прошедшего времени). Да и вообще, г-н Путин это персонаж из прошлого. Он - труп. Ему нечего оставить в наследство - ни творчества; ни мыслей; ни дел (то, что он натворил, будут вызывать стыд и ненависть у будущих поколений).
И все разговоры о "сильной", о "единой" России всего лишь мифологические сюжеты, в которые верят лишь идиоты. Умные и способные сваливают из этого поганого, ублюдочного недогосударства и расползаются по всему миру, чтобы сохранить себя и будущее своих детей.
1977-1978 Russian flu[https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Influenza_A_virus_subtype_H1N1&action=edit§ion=5 edit ]
The 1977-1978 Russian flu https://en.wikipedia.org/wiki/Epidemic epidemic was caused by strain Influenza A/USSR/90/77 (H1N1). It infected mostly children and young adults under 23; because a similar strain was prevalent in 1947-57, most adults had substantial immunity. Because of a striking similarity in the viral RNA of both strains - one which is unlikely to appear in nature due to https://en.wikipedia.org/wiki/Antigenic_drift antigenic drift - it was speculated that the later outbreak was due to a laboratory incident in Russia or Northern China, though this was denied by scientists in those countries.https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-15 [15] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-16 [16] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-17 [17] . Later analysis found that the re-emergent strain had been circulating for approximately one year before it was detected in China and Russiahttps://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-18 [18] . The virus was included in the 1978-79 https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_vaccine influenza vaccine .https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-19 [19] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-20 [20] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-21 [21] https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H1N1#cite_note-22 [22]
Очень упорные парни. Как клопы.
До первого выстрела.
Удружили людям этот вирус и давай на этом зарабатывать
Ох уж этот ВОЗ... Разогнать нафиг.
Они нетипичны для COVID-19.
https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo https://pluso.ru/
Люди преклонного возраста, https://charter97.org/ru/news/hottopic/covid-19 заболевшие Covid-19 , демонстрируют нетипичные симптомы, что затрудняет усилия врачей по своевременному и надлежащему лечению. Об этом сообщает https://edition.cnn.com/2020/04/23/health/seniors-elderly-coronavirus-symptoms-wellness-partner/index.html CNN .
Среди симптомов Covid-19 обычно выделяют три основных: это лихорадка, кашель и одышка. Однако люди старшего поколения - возрастная группа, наиболее подверженная риску тяжелых осложнений или смерти от коронавируса - могут не иметь ни одного из этих симптомов.
По словам Камил Воган, главы отдела гериатрии и геронтологии Университета Эмори, вместо этого пожилые люди на ранней стадии заболевания могут спать больше обычного или потерять аппетит. Они могут казаться «необычайно апатичными», терять ориентацию в пространстве, испытывать головокружение и падать. Иногда они просто перестают говорить.
Доктор Джозеф Оусландер, профессор гериатрической медицины Медицинского колледжа Шмидта (Университет Флориды), объяснил, что с возрастом способность организма давать иммунный ответ может притупиться, поэтому температура у него может не подниматься.
Доктор Сэм Торбати, глава отделения неотложной помощи в Медицинском центре Седарс-Синай, заявил, что слабость, обезвоживание, дезориентация и неспособность говорить являются следствием воздействия коронавируса на центральную нервную систему.
У некоторых пожилых пациентов коронавирус вызывает тошноту, рвоту и диарею, но без лихорадки, кашля и одышки.
Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что почти 60 процентов пациентов с коронавирусом на время болезни перестают чувствовать запахи и вкусы.
По данным китайских исследователей, среди симптомов коронавируса в Ухане чаще всего встречалась лихорадка, одышка/затрудненное дыхание и повышенная утомляемость.
https://charter97.link/ru/news/2020/4/25/374236/?fbclid=IwAR1z-XkDPwqcO317P3gAZee5Vyvdj7RdEu45-P9wwfeTAH84vQ7G4hM87oo
але Ху№ло зреагувало на Ковід.
думаю,йому пояснили наслідки
Якби в природі не було імунітету в перехворівших якимось вірусом, то віруси знищили б все живе в природі!
Що воно закінчувало за навчзаклад, якийсь культіваторний коледж!
Мастера заголовка сраные