Ті, хто перехворів на COVID-19, не захищені від повторного інфікування, - ВООЗ

Одужання пацієнта від коронавірусної хвороби COVID-19 не убезпечує його від повторного інфікування. Наразі немає доказів, щоб стверджувати, що у тих, хто перехворів коронавірусною хворобою, обов'язково формується імунітет.

Про це заявляють у Всесвітній організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що наразі немає доказів того, що люди, які одужали від COVID-19 і мають антитіла, захищені від повторного інфікування", - йдеться в повідомленні.

У ВООЗ закликали людей, які вважають, що мають імунітет до коронавірусу, оскільки вже перехворіли ним, не ігнорувати рекомендацій у сфері охорони здоров'я.

Існує думка, що люди, які подолали коронавірус, можуть виробляти антитіла, здатні знешкоджувати вірус, у такий спосіб запобігаючи повторному інфікуванню.

Тестування на антитіла з метою виявити, чи був у людини в минулому коронавірус, наразі вважається одним із факторів на шляху до виходу з карантину. Втім, вважають у ВООЗ, антитіла не захищають від нового інфікування.

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