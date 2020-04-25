Учора український виробник здійснив постачання 2 тис. ПЛР-систем, сьогодні - 1 тис., у неділю буде півтори, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив назву українського підприємства, що виробляє системи для ПЛР-тестування, і розповів про плани постачань.
Про це він розповів під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Почалося постачання ПЛР-систем від українського виробника - це "Укргентех". Перше постачання вони здійснили вчора. Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів. Вчора було постачання 2 тисяч ПЛР-систем, які відразу поїхали в регіони. Це майже 200 тисяч тестів", - сказав він.
Степанов зазначив, що в суботу буде постачання ще 1 тисячі ПЛР-систем, тобто, 100 тисяч тестів. "Завтра планується ще 150 тисяч тестів. Вони відразу відправляються в регіони", - сказав він.
Крім того, Степанов сказав, що Міністерство фінансів у кінці березня виділило Інституту молекулярної біології і генетики НАН України певну суму коштів "на наукові дослідження і на можливість виготовлення та тестування ПЛР-систем".
"У мене теж була зустріч з директором Інституту молекулярної біології і генетики. Ми маємо усвідомлювати, що це той наш потенціал науковий, який ми сто відсотків повинні долучати, в тому числі і для виготовлення ПЛР-систем. Але вчені - не виробники. Тому тут дуже важливо зробити синергію між вченими і промисловими підприємствами, які безпосередньо можуть виготовляти (ПЛР-системи. - Ред.). Саме про це ми попередньо домовилися і будемо чекати подальшого співробітництва", - сказав глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вдруг неверно?
А вдруг ты читал шо 1500 медиков заражены?
А вдруг ВНЕЗАПНО понял шо в больнице шанс заразиться более крепок чем не ходи туда, а сиди дома, по закону Ома?
да министр сам поехавший - имели 2 полных месяца шоб подготовиться. иииии???
ну ясно если министров менять как маски - с кого спрос будет то?
все министры будто закупали, приказывали, грозили, участвовали, нагибали, лечились вна карантине, увольнялись, распоряжались ...... и обосрались.
Стыд просто. Ублюдков надо направить в любую клинику - и пусть там "лечат" и стараются не заразиться.
Уставные 1000 грн.
Физический адрес - пищеблок общежития КПИ.
Терзают смутные сомнения.
Не прошло и полгода (с)
Просто наклейку клеят.