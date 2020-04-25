Учора український виробник здійснив постачання 2 тис. ПЛР-систем, сьогодні - 1 тис., у неділю буде півтори, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив назву українського підприємства, що виробляє системи для ПЛР-тестування, і розповів про плани постачань.

Про це він розповів під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Почалося постачання ПЛР-систем від українського виробника - це "Укргентех". Перше постачання вони здійснили вчора. Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів. Вчора було постачання 2 тисяч ПЛР-систем, які відразу поїхали в регіони. Це майже 200 тисяч тестів", - сказав він.

Степанов зазначив, що в суботу буде постачання ще 1 тисячі ПЛР-систем, тобто, 100 тисяч тестів. "Завтра планується ще 150 тисяч тестів. Вони відразу відправляються в регіони", - сказав він.

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Крім того, Степанов сказав, що Міністерство фінансів у кінці березня виділило Інституту молекулярної біології і генетики НАН України певну суму коштів "на наукові дослідження і на можливість виготовлення та тестування ПЛР-систем".

"У мене теж була зустріч з директором Інституту молекулярної біології і генетики. Ми маємо усвідомлювати, що це той наш потенціал науковий, який ми сто відсотків повинні долучати, в тому числі і для виготовлення ПЛР-систем. Але вчені - не виробники. Тому тут дуже важливо зробити синергію між вченими і промисловими підприємствами, які безпосередньо можуть виготовляти (ПЛР-системи. - Ред.). Саме про це ми попередньо домовилися і будемо чекати подальшого співробітництва", - сказав глава МОЗ.

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