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Новини Коронавірус і карантин
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Учора український виробник здійснив постачання 2 тис. ПЛР-систем, сьогодні - 1 тис., у неділю буде півтори, - Степанов

Учора український виробник здійснив постачання 2 тис. ПЛР-систем, сьогодні - 1 тис., у неділю буде півтори, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив назву українського підприємства, що виробляє системи для ПЛР-тестування, і розповів про плани постачань.

Про це він розповів під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Почалося постачання ПЛР-систем від українського виробника - це "Укргентех". Перше постачання вони здійснили вчора. Одна ПЛР-система налічує майже 100 тестів. Вчора було постачання 2 тисяч ПЛР-систем, які відразу поїхали в регіони. Це майже 200 тисяч тестів", - сказав він.

Степанов зазначив, що в суботу буде постачання ще 1 тисячі ПЛР-систем, тобто, 100 тисяч тестів. "Завтра планується ще 150 тисяч тестів. Вони відразу відправляються в регіони", - сказав він.

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Крім того, Степанов сказав, що Міністерство фінансів у кінці березня виділило Інституту молекулярної біології і генетики НАН України певну суму коштів "на наукові дослідження і на можливість виготовлення та тестування ПЛР-систем".

"У мене теж була зустріч з директором Інституту молекулярної біології і генетики. Ми маємо усвідомлювати, що це той наш потенціал науковий, який ми сто відсотків повинні долучати, в тому числі і для виготовлення ПЛР-систем. Але вчені - не виробники. Тому тут дуже важливо зробити синергію між вченими і промисловими підприємствами, які безпосередньо можуть виготовляти (ПЛР-системи. - Ред.). Саме про це ми попередньо домовилися і будемо чекати подальшого співробітництва", - сказав глава МОЗ.

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Топ коментарі
+7
Почему степанов кудахчет? Где клован? Камера..мотор...начали... Зеля должен вещать в очередном ролике о таком эпохальном событии.
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25.04.2020 15:37 Відповісти
+3
Пытались выяснить, что за предприятие такое.
Уставные 1000 грн.
Физический адрес - пищеблок общежития КПИ.
Терзают смутные сомнения.
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25.04.2020 15:49 Відповісти
+3
Проспал,Степанов опередил.Какая жалость.Какой пиар можно было бы забацать,придется Мтепанова уволить.
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25.04.2020 15:54 Відповісти
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Почему степанов кудахчет? Где клован? Камера..мотор...начали... Зеля должен вещать в очередном ролике о таком эпохальном событии.
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25.04.2020 15:37 Відповісти
Проспал,Степанов опередил.Какая жалость.Какой пиар можно было бы забацать,придется Мтепанова уволить.
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25.04.2020 15:54 Відповісти
а потому что степашка с єтого откат имеет как и на закупке костюмов...зебил на китайских потоках сидит...разделение труда и бабок
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25.04.2020 17:00 Відповісти
Питання в заголовку. Скільки український виробник поставить ПЦР тестів в понеділок?
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25.04.2020 15:38 Відповісти
2 000
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25.04.2020 15:42 Відповісти
Вчера украинский производитель поставил 2 тыс. ПЦР-систем, сегодня поставит 1 тыс., в воскресенье - полторы, - Степанов - Цензор.НЕТ 4960
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25.04.2020 15:45 Відповісти
В настоящее время у мадуро уже голод свирепствует
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25.04.2020 15:54 Відповісти
Ну может наконец увидим реальную картину ситуации с эпидемией в стране. А не то вранье, нарисованное китайскими тестами. Правда если наши тесты не подкачают и будут работать.
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25.04.2020 15:43 Відповісти
ты пойдешь тестироваться?
А вдруг неверно?
А вдруг ты читал шо 1500 медиков заражены?
А вдруг ВНЕЗАПНО понял шо в больнице шанс заразиться более крепок чем не ходи туда, а сиди дома, по закону Ома?
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25.04.2020 15:47 Відповісти
Штырит? Прими и попустит.
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25.04.2020 15:51 Відповісти
У ПЦР нет ложно-положительного, только ложно-отрицательный. Так что, если появится в Диле - посмотрим, сколько будет стоить... Понятно, что в Евролаб не пойду - да и любой из 25% туда не ездец
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25.04.2020 16:22 Відповісти
тогда никакого отмены карантина 12 мая не будут-коронавирус ихние все-спихнуть еще больше безработных падение экономики еще больше если не наступит 12 мая-даже предполагаю что они закупили чтоб наверняка уже не уменшилось как не старалась и самолеты гнали с европы и метро единственные в мире и транспорт закрыли чтоб по максимому нанести урон экономике ну не верю что они так переживают за людей чтоб не ездили не заражались вот Италия Испания все работает кто нарушает того штрафуют но транспорт работает а тут зебилы под шумок коронавирусу на него все списать
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25.04.2020 15:51 Відповісти
Сильно много "если". Первые тесты этих систем все покажут. Будем посмотреть.
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25.04.2020 15:54 Відповісти
которые сразу поехали в регионы. Источник: https://censor.net/n3191525\\\\\\\\\\\\

да министр сам поехавший - имели 2 полных месяца шоб подготовиться. иииии???
ну ясно если министров менять как маски - с кого спрос будет то?
все министры будто закупали, приказывали, грозили, участвовали, нагибали, лечились вна карантине, увольнялись, распоряжались ...... и обосрались.
Стыд просто. Ублюдков надо направить в любую клинику - и пусть там "лечат" и стараются не заразиться.
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25.04.2020 15:45 Відповісти
Пытались выяснить, что за предприятие такое.
Уставные 1000 грн.
Физический адрес - пищеблок общежития КПИ.
Терзают смутные сомнения.
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25.04.2020 15:49 Відповісти
Так с помоев и тесты делают,зеспециалисты.
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25.04.2020 15:56 Відповісти
Ото герои!
Не прошло и полгода (с)
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25.04.2020 15:53 Відповісти
В Германии тестируют 50000 в сутки алле вы каждые сутки отстаете на 49 дней
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25.04.2020 15:56 Відповісти
Тесты наши или перепакованные российские?
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25.04.2020 15:57 Відповісти
Судя по всему - китайские не перепакованные.
Просто наклейку клеят.
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25.04.2020 16:01 Відповісти
Сестра моей подруги генетик,работает в этом институте.Уже месяц сидит за свой счёт!Приобщатели
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25.04.2020 16:38 Відповісти
Поставка халатов от Степанова,по условиям контракта,после 20 мая 2020.Как всегда у зеленопузых,купить на 41% дороже от украинских,да еще и поставить через месяц! Вот врачи,которые за них голосовали будут рады,или уже рады?
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25.04.2020 16:50 Відповісти
 
 