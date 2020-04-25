Воронченка, Турчинова й Порошенка хочуть звинуватити в державній зраді. Так нинішня влада виконує план Кремля, - Ляшко. ВIДЕО

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Офіс генпрокурора планує висунути підозри у державній зраді командувачу ВМФ адміралу Воронченку, екссекретарю РНБО Турчинову і експрезиденту Порошенку.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я отримав перевірену інформацію, що ГПУ ближчим часом збирається звинуватити в державній зраді командуючого ВМФ адмірала Воронченка, екссекретаря РНБО Турчинова і експрезидента Порошенка. Їх звинувачують у наданні команди на прохід наших військових через Керченську протоку", - пише він.

"З цього приводу заявляю: ніхто з тих, хто сьогодні керує Україною, не зробив мільйонної долі для її порятунку, як Воронченко, Турчинов чи навіть мій політичний опонент Порошенко. Фальсифікація кримінальних справ проти тих, хто зупинив російську агресію, проти усіх нас - це виконання нинішньою владою завдання Кремля по дискредитації Майдану і нашої визвольної боротьби.

Попереджаю антимайданівську владу: жоден карантин чи вірус не зупинить нас, щоб винести вас до бісової матері!" - додав лідер РП.

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