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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Деснянському районах

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Деснянському районах

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому і Деснянському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

- Голосіївський - +1
- Дарницький - +8
- Деснянський - +8
- Дніпровський - +6
- Оболонський - +2
- Печерський - + 1
- Подільський - +4
- Святошинський - +0
- Солом'янський - + 2
- Шевченківський - +7

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COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Деснянському районах 01

карантин (18172) Київ (19663) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Ви б подивились, що робиться в Нью-Йорку.
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25.04.2020 16:19 Відповісти
+2
а що ж там таке робиться, чого не можна зрозуміти звідси?
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25.04.2020 16:21 Відповісти
+2
мóцквалі вирісли на путіноміці.
Вони не розуміють що таке економіка. Тим більше вони не розуміють ні як вона валиться ні як вона йде на зростання. Ні, взагалі, що таке циклічність розвитку.
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25.04.2020 16:29 Відповісти
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Экономически было выгоднее вылечить 100000 больных, чем валить всю экономику страны! Афёра 21 века! При том , что далеко не все тяжелые инфицированные!
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25.04.2020 16:15 Відповісти
Ви б подивились, що робиться в Нью-Йорку.
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25.04.2020 16:19 Відповісти
а що ж там таке робиться, чого не можна зрозуміти звідси?
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25.04.2020 16:21 Відповісти
Якщо ви справді пошукаєте інформацію про Нью-Йорк, то зрозумієте, що Україна не зможе вилікувати 1000000 хворих.
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25.04.2020 16:54 Відповісти
1 000 000...
а в Україні стільки й нема. я про тих, кому може знадобиться госпіталізація
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25.04.2020 16:59 Відповісти
В Александровской больнице 88 пациентов в инфекционном отделении и главврач говорит, что места практически заканчиваются. А какой-то долбо"б нам тут будет рассказьівать сколько может вьілечить Украина
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25.04.2020 17:30 Відповісти
привет, лахта. ты там у них бригадиром. я заметил.
мат и хамство бросают в бой, когда больше нечего. конечно, если главврач что-то ляпнул в сердцах - это о-го-го. а официальные данные - фигня полная....
с нетерпением жду твой придурковатый ответ, обильно нашпигованный матом.
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25.04.2020 17:36 Відповісти
мóцквалі вирісли на путіноміці.
Вони не розуміють що таке економіка. Тим більше вони не розуміють ні як вона валиться ні як вона йде на зростання. Ні, взагалі, що таке циклічність розвитку.
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25.04.2020 16:29 Відповісти
Для кого то и война на Донбасе не война. На слышит в Киеве из расторана что стреляют. Значит не войны. Афера Порошенко!!
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25.04.2020 16:31 Відповісти
А у вас є чим лікувати?
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25.04.2020 16:56 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2F www.ukrstat.gov.ua

Державна служба статистики оприлюднила дані про кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за перші два місяці року в Україні померло 100738 осіб.
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 1345 осіб, серед них туберкульоз - 581, від СНІДу померло 576 українців.
Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 13307 громадян.
Найчастіша причина смерті - хвороби системи кровообігу, від яких померли 68548 осіб, у тому числі, від ішемічної хвороби серця - 47211 осіб.
За даним Держстату, грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1326 осіб (у тому числі, в січні - 621).
Крім того, 4843 українців загинули внаслідок зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 630 громадян, утоплення - 154, пожежі - 237, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 348, отруєння алкоголем - 448, самогубства - 869, навмисні вбивства - 243.

І, до речі, з першого квітня шанс наштовхнутися на туберкульозного в магазині зріс у кілька разів. Насолоджуємось...
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25.04.2020 17:04 Відповісти
Насолодись сьогодняшньою інформацією з Франції. Вони порівняли нинішню смертність з двома попередніми роками. Прозрієш, вумник
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25.04.2020 17:32 Відповісти
До речі, якби ти не зкуриив підручники у школі, тоді б МОЖЕ зрозумів, що ти виклав ФОНОВУ смертність, а епідемія це ПЛЮС до фону.
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25.04.2020 17:34 Відповісти
Андрюша, нахера мне твоя Франция, я живу в Украине
в Африке от эболы миллионами умирают, и что мне с этим делать?
фоновая смертность? похоже, это ты, дружок, обкурился
то есть от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 68 тыс. людей за 2 месяца, и это фон для 200 смертей от коронавируса? ты в адеквате?
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25.04.2020 17:54 Відповісти
Да нам и Китай был похер, пока вирус оотуда не пришел... А надо было не похеризмом страдать, а готовиться к эпидемии.
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25.04.2020 18:30 Відповісти
ты - идиот, если считаешь, что карантином надо закрывать всех без разбору, а не отделять больных от здоровых
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25.04.2020 18:37 Відповісти
А по сути есть что сказать?
ПС Вы как собираетесь отделять зоровых от зараженных в латентном периоде, когда симптомов никаких, а они уже заразны?
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25.04.2020 18:52 Відповісти
кто сказал, что бессимптомные заразны? это мифический бред
каков путь распространения вируса? воздушно-капельный
как тогда без кашля и насморка вирус может распространяться?
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25.04.2020 18:56 Відповісти
Человек при разговоре и дыхании выделяет частицы слюны. Это еще в 70-80-х годах на заводах по выпуску микросхем знали. Или думаете, там для понтов повязки носили и до сих пор носят?
COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Деснянському районах - Цензор.НЕТ 2936
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25.04.2020 19:01 Відповісти
Через разговор, плевок, харчек, пот, выхлоп, правда с сексом не совсем ясно. Если вы идете по улице и слышите как смердит табаком от прохожего, то вы уже вдохнули тот воздух который он выдохнул, а вирусы помельче частиц дыма будут.
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25.04.2020 21:09 Відповісти
и телепатически
********
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26.04.2020 11:34 Відповісти
Сразу видно беспросветного дилетанта и русиш культуриш. Если честно, я лично проработал на аппаратах ИВЛ дольше чем вы лет прожили на этом свете, ну да бог вам судья.
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26.04.2020 16:19 Відповісти
ок спец, а почему в США, Европе и Китае ИВЛ уже не используют для коронавирусных?
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26.04.2020 16:41 Відповісти
Именно потому в Украине выжило после отключения от ИВЛ НОЛЬ пациентов, в том числе два молодых парня, являющиеся братьями, в Черновцах.
Замечательное лечение. У меня все.
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26.04.2020 19:00 Відповісти
никак их не надо отделять. и вообще "одни мудрец сказал: "Невозможное невозможно" (с)
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25.04.2020 19:29 Відповісти
Правильно. От них можно только оградиться средствами защиты и социальной дистанцией. Можно, конечно, массовое ПЦР-тестирование применить, но это не о нашей стране. Пока, по крайней мере.
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25.04.2020 19:36 Відповісти
Це ти не в адекваті. Від ССЗ або онкології буде СТІЛЬКИ Ж померлих і в наступні 2 місяці, і через півроку і в наступному році. Бо це і є ФОН. Люди мають від чогось помирати. А епідемія - це ПЛЮС до фону.
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25.04.2020 19:31 Відповісти
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR0PkrTGW9bbmklPo-6WNDg-vfWYUHrKuCeJ01heMZarRPIYk65Gvd-RkOM

с таким протоколом от ВОЗ, позволяющим причиной почти любой смерти считать коронавирус, врядли будет +, скорее большинство инфарктных и инсультных записывают в "умерших от коронавируса"
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25.04.2020 19:54 Відповісти
а якщо інфарктний потрапить в ДТП - то від чого, розумнику, він помер - від інфаркта чи в наслідок ДТП?
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26.04.2020 08:25 Відповісти
Спроси у врачей, причем тут инфарктный дтп к коронавирусу? ****, только выдумать бы какой-то бред, не касающийся вопроса
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26.04.2020 11:32 Відповісти
ну ти ж не згоден, що інфарктних та інсультних зараховують на рахунок коронавірусу - там ти висновкам лікарів не довіряєш, а у випадку ДТП чомусь почав довіряти.
Що не так з твоєю логікою?
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26.04.2020 12:50 Відповісти
обсуждается коронавирус, а ты сюда тянешь дтп и черт знает что еще, что с твоей логикой не так? холодное от красного не отличаешь?
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26.04.2020 13:16 Відповісти
бачу, що у рузьгє погано з причинно-наслідковим зв'язком, а звідси і з логікою
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26.04.2020 13:46 Відповісти
У твоей методички ус отклеился
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26.04.2020 15:26 Відповісти
"І, до речі, з першого квітня шанс наштовхнутися на туберкульозного в магазині зріс у кілька разів. Насолоджуємось..." Якшо і він і Ви з пов"язками, то проблеми нема.
ПС А чому шанс наштовхнутися на туберкульозного в магазині 30 березня був в рази менший?
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25.04.2020 18:28 Відповісти
в связи с закрытием тубдиспансеров
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25.04.2020 18:36 Відповісти
Постная херня. Объединяют несколько диспансеров в один и ориентируют протоколы лечения на мировые стандаты. Там и до этого большинство проходили амбулаторное лечение.
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25.04.2020 19:04 Відповісти
Адреса в студию !!!
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25.04.2020 18:00 Відповісти
 
 