COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому і Деснянському районах

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому і Деснянському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

- Голосіївський - +1

- Дарницький - +8

- Деснянський - +8

- Дніпровський - +6

- Оболонський - +2

- Печерський - + 1

- Подільський - +4

- Святошинський - +0

- Солом'янський - + 2

- Шевченківський - +7

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