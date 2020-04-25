РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров
Росія не бачить можливості проведення нового саміту в "нормандському форматі" доти, поки не будуть реалізовані рішення, ухвалені на грудневій зустрічі лідерів у Парижі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у суботу глава МЗС РФ Сергій Лавров.
"Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміт, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які ухвалювалися в Парижі", - сказав Лавров у програмі "Велика гра" на Першому каналі.
Він зазначив, що "для їх виконання (у Києва. - Ред.) немає іншого шляху, окрім як поводитися правильно в Контактній групі й досягати домовленостей з Донецьком і Луганськом".
За словами Лаврова, з паризьких домовленостей лідерів "виконана одна, і то в досить скромних масштабах: відбувся обмін утримуваними особами".
"Менш трьох десятків людей були обміняні між Києвом з одного боку, Донецьком і Луганськом - з іншого. Все інше, що обговорювалося в Парижі, на превеликий наш жаль, не виконано, і не з вини або в силу відсутності доброї волі з боку Донецька і Луганська", - заявив російський міністр.
Він також підтвердив, що наступного тижня запланована відеоконференція глав МЗС "нормандської четвірки", в яку входять Росія, Україна, Німеччина і Франція.
"Я передбачаю досить, напевно, важливу розмову на рівні міністрів, тому що про все це ми говорили багато разів Німеччині й Франції. Просили їх взяти на себе обов'язок все-таки спонукати українську владу до чесної і конструктивної роботи, але якогось результату, відверто кажучи, не очікую від цієї відеоконференції, крім того, що українські колеги напевно знову будуть говорити "давайте швидше збиратися у Берліні", - пояснив Лавров.
За його словами, українській стороні "важливо демонструвати те, що вони зустрічаються в "нормандському форматі", і одночасно якомога менше уваги приділяти Контактні групі, де у них є можливість безпосередньо вирішувати питання з Донецьком і Луганськом".
"Вони хочуть всіляко від цього йти. І зробити так, щоб "нормандський формат" став єдиним каналом розмови щодо Мінських домовленостей. Вони вважають, що в рамках цього "нормандського формату" є Росія як "країна-агресор", а Франція і Німеччина допомагають Україні змусити Росію виконати все те, що має виконувати сама українська сторона, підкреслю, в прямому діалозі з Донецьком і Луганськом. Важка ситуація", - заявив Лавров.
Нагадаємо, попередня зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року. Вона пройшла після трирічної перерви.
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Ни в Италии, ни в Америке или Британии - странах освободительницах, нет ни безумных "парадов", ни ленточек, ни перловки, ни бухих "освободителей", ни рёва по-английски "Палермо-наш"
Цивилизация просто вспоминает и скорбит по жертвам войны...
Тогда мы узнаем о всех тайных протоколах двух х.уйлов.
Хотя...пожар на Банковой не исключен!!!
Банковая - условно. Конечно, ни заметут все следы у другом месте.
Конь, это тебе.
Снял с России уголовную ответственность за убитых на Донбассе, снял уголовную ответственность с России за мородерство и грабежи и разрушенную инфраструктуру, с последующим невозможным иском на 100-200 млрд с России, признал ЛДНР.
Что тут сказать: у нас президент - предатель Украины
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НЕ В ПАРИЖЭ.-
а в 06МАНЕ !
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А 3енелейсские -- притворяються патриотами , и как бы не хотят, но ЭТО ДЕЛО ВРЕМЕНИ,,
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.Потои ,- как всегда обвинят пороха..
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мол - это МИНССКИЕ.- а не ПАРИЖССКИЕ- договоренности..
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Быкуй дальше, а мы пока будем 'сидеть у реки и ждать когда проплывёт ваш труп"!
я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!