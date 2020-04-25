РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров

Росія не бачить можливості проведення нового саміту в "нормандському форматі" доти, поки не будуть реалізовані рішення, ухвалені на грудневій зустрічі лідерів у Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у суботу глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн "нормандської четвірки" збираються обговорити ситуацію в Україні, - МЗС РФ

"Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміт, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які ухвалювалися в Парижі", - сказав Лавров у програмі "Велика гра" на Першому каналі.

Він зазначив, що "для їх виконання (у Києва. - Ред.) немає іншого шляху, окрім як поводитися правильно в Контактній групі й досягати домовленостей з Донецьком і Луганськом".

За словами Лаврова, з паризьких домовленостей лідерів "виконана одна, і то в досить скромних масштабах: відбувся обмін утримуваними особами".

"Менш трьох десятків людей були обміняні між Києвом з одного боку, Донецьком і Луганськом - з іншого. Все інше, що обговорювалося в Парижі, на превеликий наш жаль, не виконано, і не з вини або в силу відсутності доброї волі з боку Донецька і Луганська", - заявив російський міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Варто було тільки Лаврову зателефонувати Чавушоглу", - поліція в Туреччині відпустила російських пропагандистів

Він також підтвердив, що наступного тижня запланована відеоконференція глав МЗС "нормандської четвірки", в яку входять Росія, Україна, Німеччина і Франція.

"Я передбачаю досить, напевно, важливу розмову на рівні міністрів, тому що про все це ми говорили багато разів Німеччині й Франції. Просили їх взяти на себе обов'язок все-таки спонукати українську владу до чесної і конструктивної роботи, але якогось результату, відверто кажучи, не очікую від цієї відеоконференції, крім того, що українські колеги напевно знову будуть говорити "давайте швидше збиратися у Берліні", - пояснив Лавров.

За його словами, українській стороні "важливо демонструвати те, що вони зустрічаються в "нормандському форматі", і одночасно якомога менше уваги приділяти Контактні групі, де у них є можливість безпосередньо вирішувати питання з Донецьком і Луганськом".

"Вони хочуть всіляко від цього йти. І зробити так, щоб "нормандський формат" став єдиним каналом розмови щодо Мінських домовленостей. Вони вважають, що в рамках цього "нормандського формату" є Росія як "країна-агресор", а Франція і Німеччина допомагають Україні змусити Росію виконати все те, що має виконувати сама українська сторона, підкреслю, в прямому діалозі з Донецьком і Луганськом. Важка ситуація", - заявив Лавров.

Нагадаємо, попередня зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року. Вона пройшла після трирічної перерви.