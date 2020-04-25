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Новини Нормандські переговори
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РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров

РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров

Росія не бачить можливості проведення нового саміту в "нормандському форматі" доти, поки не будуть реалізовані рішення, ухвалені на грудневій зустрічі лідерів у Парижі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у суботу глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС країн "нормандської четвірки" збираються обговорити ситуацію в Україні, - МЗС РФ

"Ми ніколи не будемо домовлятися про новий саміт, поки не будуть чесно, повноцінно і сумлінно виконані всі ті рішення, які ухвалювалися в Парижі", - сказав Лавров у програмі "Велика гра" на Першому каналі.

Він зазначив, що "для їх виконання (у Києва. - Ред.) немає іншого шляху, окрім як поводитися правильно в Контактній групі й досягати домовленостей з Донецьком і Луганськом".

За словами Лаврова, з паризьких домовленостей лідерів "виконана одна, і то в досить скромних масштабах: відбувся обмін утримуваними особами".

"Менш трьох десятків людей були обміняні між Києвом з одного боку, Донецьком і Луганськом - з іншого. Все інше, що обговорювалося в Парижі, на превеликий наш жаль, не виконано, і не з вини або в силу відсутності доброї волі з боку Донецька і Луганська", - заявив російський міністр.

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Він також підтвердив, що наступного тижня запланована відеоконференція глав МЗС "нормандської четвірки", в яку входять Росія, Україна, Німеччина і Франція.

"Я передбачаю досить, напевно, важливу розмову на рівні міністрів, тому що про все це ми говорили багато разів Німеччині й Франції. Просили їх взяти на себе обов'язок все-таки спонукати українську владу до чесної і конструктивної роботи, але якогось результату, відверто кажучи, не очікую від цієї відеоконференції, крім того, що українські колеги напевно знову будуть говорити "давайте швидше збиратися у Берліні", - пояснив Лавров.

За його словами, українській стороні "важливо демонструвати те, що вони зустрічаються в "нормандському форматі", і одночасно якомога менше уваги приділяти Контактні групі, де у них є можливість безпосередньо вирішувати питання з Донецьком і Луганськом".

"Вони хочуть всіляко від цього йти. І зробити так, щоб "нормандський формат" став єдиним каналом розмови щодо Мінських домовленостей.  Вони вважають, що в рамках цього "нормандського формату" є Росія як "країна-агресор", а Франція і Німеччина допомагають Україні змусити Росію виконати все те, що має виконувати сама українська сторона, підкреслю, в прямому діалозі з Донецьком і Луганськом. Важка ситуація", - заявив Лавров.

Нагадаємо, попередня зустріч лідерів "нормандської четвірки" (Німеччини, Росії, Франції та України) відбулася в Парижі 9 грудня 2019 року. Вона пройшла після трирічної перерви.

Лавров Сергій (1611) МЗС рф (967) нормандська четвірка (1526)


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Топ коментарі
+49
Блин, что ж там наш ишак за 5 минут успел наобещать?
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25.04.2020 16:43 Відповісти
+31
А как так Порох требовал выполнения сначала кацапов их части, а бубочка наобещал выполнение только с нашей стороны?
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25.04.2020 16:51 Відповісти
+31
Забавно зебил получается. Порошенко подписал договор, а вы его не выполняете и подписываете новый. Он его подписал во время, когда в стране не было армии и вероятность дефолта расценивалась в 99.9%. А вы там еще худшие условия приняли, при наличии боеспособной армии и нулевой вероятности дефолта (до прихода Зебила к власти).
Это как писать, что в коррупции Ермака виноват Порошенко
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25.04.2020 17:18 Відповісти
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Сегодня 25 апреля Италия отмечает День освобождения от фашизма и немецкой оккупации.
Ни в Италии, ни в Америке или Британии - странах освободительницах, нет ни безумных "парадов", ни ленточек, ни перловки, ни бухих "освободителей", ни рёва по-английски "Палермо-наш"
Цивилизация просто вспоминает и скорбит по жертвам войны...

РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 7018
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25.04.2020 17:13 Відповісти
1000-й раз доказує, Шо з козлорилими немає про що домовлятись. Козлорилі гниди розуміють тільки силу.
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25.04.2020 17:15 Відповісти
Уважаемый ,Вы вОльны писать как пожелаете, но правильней будет- кАзламордый. Это я Вам как первоисточник заявляю. Звыняйте що на кацапськой мови пишу.
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25.04.2020 17:19 Відповісти
Вибачте, пане, що допустив неточність у висловлюваннях. А щоб точніше висловлювати весь колорит буду впрЄдь писати кАзлАморді свинособаки...
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25.04.2020 17:25 Відповісти
Чудненько ! Поюсню чому там литера А. Тому що мы кОзаки , а воны гадки кАзаки чы кИзяки. А по друге- щоб не ображаты козлов. Раньше я добавлял картинку зачатия этой гадости с козой и Каином.
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25.04.2020 17:34 Відповісти
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25.04.2020 17:39 Відповісти
Так огорчительно наблюдать расстроеную говорящую лошадь.
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25.04.2020 17:15 Відповісти
Ну да, накладно носить за фюрером кошачий лоток с автоматчиками.
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25.04.2020 17:17 Відповісти
Забавно конечно,Дуче Муссоллини построил в Италии фашизм,а Гитлер нацизм... союзнички блин кремлевского Урода Джугащвили...
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25.04.2020 17:17 Відповісти
Ваш през стучит хреном по роялю, зебильо -поэтому, жри те
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25.04.2020 17:19 Відповісти
Если кто то испортит возух- не камидьфо всем. Так и тут, оно стучит - а мы офигиваем.
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25.04.2020 17:25 Відповісти
Первым начал договариваться Пеца в Минске,оттуда все и началось
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25.04.2020 17:21 Відповісти
Дятел ты тупой,Минский формат придуман для остановки массового кровопролития с обоих сторон....,лучше худой мир,чем горячая война...
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25.04.2020 17:26 Відповісти
Пердунишка,а кто объявлял перемирия ещё до Минска?
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25.04.2020 17:29 Відповісти
Дрыщ , а ты в это время где был. 100% что не под обстрелами.
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25.04.2020 17:39 Відповісти
Так перемирие с кацапами это хорошо или зрада?
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25.04.2020 17:51 Відповісти
Ты дурак? или у тебя памяти нет. Хотя ,что можно ожидать от зеофила.
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25.04.2020 17:26 Відповісти
ВЫ смысле...пеца первым воздух испортил?)))))
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25.04.2020 20:49 Відповісти
На учредительном съезде фашистской партии Италии Дуче Муссолини присутствовала и делегация чЛенинской партии РСДРП во главе с Вороновым,уже тогда Крысы кремля совали свой нос в чужие дела,извлекая опыт для себя, в борьбе за Мировую революцию...
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25.04.2020 17:24 Відповісти
А выдавать российские паспорта на нормандском формате договорились или в минских договоре записано. Скоро российские паспорта начнут выдавать с доставкой на дом .
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25.04.2020 17:24 Відповісти
ну и плевать.
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25.04.2020 17:26 Відповісти
Если запад не может поставить на место оккупанта, и ситуация на донбассе перманентная, и нет света в конце туннеля, в таком случае нам остается оставить часть своей территории и делать новую границу, с надеждой вернуть свою территорию в недалеком будущем.
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25.04.2020 17:27 Відповісти
Если только по вопросу части Донбасса, то да, можно было бы границу поставить...но.. обстрелы продолжатся со стороны оккупантов. И ничего никто не сможет с этим сделать, пока сама рабсея не пртеряет интерес в этом
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25.04.2020 17:41 Відповісти
Надо оторвать ноги ермакам и не теряя времени ПРОДОЛЖАТЬ создавать армию , а не """"национальную тьфу гвардию.""" Зеофилы устали от войны ,- повбывав бы гадов.
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25.04.2020 17:46 Відповісти
Армию из кого создавать? Если 73% зебилы? Сам пойдешь? Ничего личного, просто интерес...
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25.04.2020 20:55 Відповісти
Запад не может))) не хочет!!! его ФсЁ устраивает.
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25.04.2020 20:50 Відповісти
кацапия скоро сама припользет на переговоры.после победы Байдена ей санкций целую пачку добавят.
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25.04.2020 17:33 Відповісти
Скорее бы уже Порошенко вернулся.
Тогда мы узнаем о всех тайных протоколах двух х.уйлов.
Хотя...пожар на Банковой не исключен!!!
Банковая - условно. Конечно, ни заметут все следы у другом месте.
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25.04.2020 17:39 Відповісти
Порошенко со своим огромным авторитетом без проблем у Меркель узнает, что там нелох с Ермаком наобещал.
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25.04.2020 18:47 Відповісти
Это вам не минский договорняк, который позволял строить армию и сдерживать орков.
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25.04.2020 17:51 Відповісти
РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 7997
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25.04.2020 18:01 Відповісти
Правильно - бєділі, бєдім і будем бєдіть!
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25.04.2020 22:13 Відповісти
Абхазия, Крым, Донбасс, Сирия...что-то давненько российский фюрер ничего не брал.....ах да, у саудовского принца.
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25.04.2020 18:03 Відповісти
«Какие минские договоренности? Параша не является стороной конфликта, так считают в кремле. И какой дело паРаши до этого?!!! Считают себя в каждой бочке затычкой?
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25.04.2020 18:03 Відповісти
А Він же казав, що нічого не підписував та не обіцяв?? Він міркував, мабуть, що всі підкилимні обіцянки та розмови з представниками Путіна не стануть відомі...., як у гримьорці зажиманки з хористками та підтанцовкою....?? Воно вважало себе ВЕЛИКИМ ГЕЗБІ??Другий Молотов?? Тоді треба готуватися до сумісного параду...., десь у сірій зоні, щоб наші та сепарскі військові разом, на трибуні, під "Прощання словьянки"....А може 73% вже прозріли та залишилося 23%??
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25.04.2020 18:06 Відповісти
Лен , по перше - Путін-***** , треба так і писати . По друге , - наші хлопці з передової завжди передають нам вітання і запевняють в надійності кордону на донбасі . По третє - у вас , мабуть дотепер 23 % - і без змін в голові , - дуже шкода !! )))
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25.04.2020 18:26 Відповісти
РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 4924

Конь, это тебе.
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25.04.2020 18:17 Відповісти
Вот и ответ на вопрос, кто в Париже стоял на коленях.
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25.04.2020 18:18 Відповісти
И, что эта говорящая лошадь лавров позволяет себе всякие разсуждения вслух!? По моему Ермак и алкоголик-бомж Сивохо, перевыполнили все данные обещанные Зеленским мероприятия с лихвой. Правда мы не знаем секретной части обещаний Зеленского! Во вопрос!!
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25.04.2020 18:23 Відповісти
тю...а шо другого можно было от старой клячи услышать? не переймайтесь
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25.04.2020 18:26 Відповісти
Макрон зупинив розмову віслючка з ****** . Напевне там обіцялось таке що и Макрону стало лячно .........
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25.04.2020 18:27 Відповісти
Зелюк в Парижі ...
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25.04.2020 19:57 Відповісти
И там успел обοςρατься!
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25.04.2020 20:13 Відповісти
Спасибо Цензору, что я под своим флагом!
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25.04.2020 18:33 Відповісти
Какое все ж таки умное...интеллегентное лицо у лаврова.прям как у моей собаки...только мой чарлик так красиво говорить не может.
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25.04.2020 18:52 Відповісти
Не любите ви свого песика.
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25.04.2020 21:08 Відповісти
Дебили блд! Кто бы говорил о чесности и добросовестности!
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25.04.2020 18:54 Відповісти
Однако хотелки у кокаиновой лошади.....А отминетить не?
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25.04.2020 19:09 Відповісти
Г(х)ер Лавров! Німеччина і Франція, а за ними США , ООН вже неодноразово вказували, що забирайтеся з Донбасу разом з "викопаною" зброєю і "іхтамнетами", а заодно із Криму, Лише тоді можливі реальні домовленності. І нічого перекладати цю проблему з хворої голови на здорову.
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25.04.2020 19:13 Відповісти
То что подписал Ермак в Минске, об этом и договорился Ху@ло с Зеленским.
Снял с России уголовную ответственность за убитых на Донбассе, снял уголовную ответственность с России за мородерство и грабежи и разрушенную инфраструктуру, с последующим невозможным иском на 100-200 млрд с России, признал ЛДНР.
Что тут сказать: у нас президент - предатель Украины
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25.04.2020 19:46 Відповісти
Думаю лошадь из МИД рф -- немножко географичесски ЛУКАВИТ ..
.
НЕ В ПАРИЖЭ.-
а в 06МАНЕ !
,
.
А 3енелейсские -- притворяються патриотами , и как бы не хотят, но ЭТО ДЕЛО ВРЕМЕНИ,,
,
.Потои ,- как всегда обвинят пороха..
.
мол - это МИНССКИЕ.- а не ПАРИЖССКИЕ- договоренности..
.
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25.04.2020 19:52 Відповісти
Лошадка! Мы ожидаем смерти вашей вонючей помойки в течение 2-ух лет! Всё к этому идёт!
Быкуй дальше, а мы пока будем 'сидеть у реки и ждать когда проплывёт ваш труп"!
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25.04.2020 20:02 Відповісти
Жаль, что украинцы не китайцы...
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25.04.2020 21:02 Відповісти
Спрашивается, кто шмарклю за язык тянул обещать создать совместную комиссию с террористами ?
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25.04.2020 20:10 Відповісти
Переговоры с донецкими урками недопустимы! Любое общение с донецкими урками означает их легализацию, чего и добиваются московиты. Далее последует снятие животворных санкций, чего допускать нельзя!
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25.04.2020 20:12 Відповісти
Однако, Зеленский именно на это и настроен. Только на это и ни на что другое.
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25.04.2020 21:55 Відповісти
А хто скаже як зветься тварина від схрещення коня та віслюка?
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25.04.2020 21:07 Відповісти
6 лет уже как дурака включают. Крошить их на Домбасе нужно, как турки в сирии, а не переговоры вести.
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25.04.2020 21:40 Відповісти
РФ ніколи не домовлятиметься про новий саміт нормандської четвірки, поки не будуть виконані ухвалені в Парижі рішення, - Лавров - Цензор.НЕТ 2838
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25.04.2020 21:43 Відповісти
Занюханная лошадка и ей живется несладко.
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25.04.2020 21:57 Відповісти
Лавров,ты можешь закончить,как Чуркин,так как Господь Бог,от тебя давно уже в отказе. Так что иди ты нах..й!
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25.04.2020 22:12 Відповісти
цікаво...що ж там Зебіл наобіцяв?!....напевно воду в Крим...і відведення УКРАЇНСКОЇ АРМІЇ до Карпат.....поживемо...почуємо...а взагалі,

я знову ж переконуюсь, яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2020 22:13 Відповісти
Шмаркля с Дерьмаком обещают,а Вам руський мир виноват?
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26.04.2020 08:32 Відповісти
а Шмаркля с Дерьмаком це хто?! Це і є прямі адепти руSSкого міра! тільки і чекають як "по-швидше добратись на братскую сцену..." Ви ще скажіть, що медведчуки, бойки, ківалови, з трухановими і добкіними це не адепти руSSкого міру.....
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26.04.2020 10:36 Відповісти
Нав1ть не сперечаюсь з вами,ви прав1 на 100%.
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26.04.2020 23:38 Відповісти
Лучше лошадей разводи,они поймут
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25.04.2020 22:13 Відповісти
И Донецка уже нет, и Луганска! Там теперича " сталино" и " ворошиловград", а то как то " мид ваш не успевает за прихвостнями вашими
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25.04.2020 22:15 Відповісти
Коняка апокалипсиса закусила удила!
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25.04.2020 22:47 Відповісти
Заметили, как-то так получается, что Украина, у которой РФ оккупировала часть территории, всегда, в речах любого официального лица из РФ, остается как бы в виноватых, а достойного отпора вовсе и не слышно. Прошло уже 6 лет с момента нападения РФ на Украину, а ситуация практически изменяется мало. А ведь за это время закончилась Вторая мировая война. У вас что, очередная столетняя или будете в плен сдаваться ?
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26.04.2020 07:27 Відповісти
Зачем сдаваться?Вот сменим Зе и ко и опять пойдем понемногу "просачиванием",как при ПАПе, освобождать свою землю от сепаров с их покровителями..
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26.04.2020 12:53 Відповісти
.....почекаємо , незабаром будуть зміни.
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26.04.2020 12:45 Відповісти
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