Призначення Саакашвілі в Кабмін буде незаконним, його засуджено в Грузії, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Колишній президент Грузії і звільнений глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі не стане віцепрем'єр-міністром з питань реформ без порушення закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Обозреватель".

Згідно зі ст. 7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту".

Причому в законі відсутня норма, що особа має бути засуджена саме в Україні. Таким чином Саакашвілі не може бути членом українського уряду, оскільки має судимість, яка не знята і не погашена у Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі виїхав із Грузії у 2013 році, де проти нього порушили низку кримінальних справ, а за деякими з них він був заочно засуджений на терміни ув'язнення.

Наприклад, у червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Міхеіла Саакашвілі до шести років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що у 2005 році Саакашвілі, який обіймав у той час посаду президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі.

Суд повністю погодився зі звинуваченнями прокуратури в тому, що президент у 2009 році помилував чотирьох поліцейських, які відбували термін за вбивство у 2006 році працівника банку Сандро Гіргвліані.

Справа про це вбивство мала широкий резонанс у Грузії, оскільки до вбивства Гіргвліані побічно були причетні колишній міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, начальник департаменту конституційної безпеки Дата Ахалая та інші високопоставлені працівники правоохоронних органів.

Ще одна резонансна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів перебуває у судочинстві.

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Зазначимо, що всі судові рішення щодо Саакашвілі, винесені у Грузії, дійсні на території України. Річ у тім, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію про міжнародну дійсність кримінальних вироків та договір із Республікою Грузією про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах. Таким чином, Саакашвілі загрожує в'язниця.

Видання "Обозреватель" підкреслює, що в разі призначення Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра з питань реформ подасть в суд на таке рішення.

Як повідомлялося, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Новина про включення ексголови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.

Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.

Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії і нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.

Нагадаємо, за час своєї кар'єри колишній високопоставлений грузинський чиновник встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.

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До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався ним у "Кварталі 95".