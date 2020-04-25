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Призначення Саакашвілі в Кабмін буде незаконним, його засуджено в Грузії, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Призначення Саакашвілі в Кабмін буде незаконним, його засуджено в Грузії, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Колишній президент Грузії і звільнений глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі не стане віцепрем'єр-міністром з питань реформ без порушення закону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Обозреватель".

Згідно зі ст. 7 Закону "Про Кабінет міністрів України", не може бути призначена на посаду члена Кабінету міністрів України особа, яка має судимість, не погашену чи не зняту".

Призначення Саакашвілі в Кабмін буде незаконним, його засуджено в Грузії, - ЗМІ 01

Причому в законі відсутня норма, що особа має бути засуджена саме в Україні. Таким чином Саакашвілі не може бути членом українського уряду, оскільки має судимість, яка не знята і не погашена у Грузії.

Нагадаємо, Саакашвілі виїхав із Грузії у 2013 році, де проти нього порушили низку кримінальних справ, а за деякими з них він був заочно засуджений на терміни ув'язнення.

Наприклад, у червні 2018 року Тбіліський міський суд заочно засудив Міхеіла Саакашвілі до шести років ув'язнення за перевищення службових повноважень. Суд визнав доведеним, що у 2005 році Саакашвілі, який обіймав у той час посаду президента Грузії, наказав своїм підлеглим побити члена парламенту, бізнесмена Валерія Гелашвілі.

Також у січні 2018 року Тбіліський міський суд визнав винним Саакашвілі у справі "про злісне перевищення повноважень" на посаді президента Грузії і присудив три роки позбавлення волі.

Суд повністю погодився зі звинуваченнями прокуратури в тому, що президент у 2009 році помилував чотирьох поліцейських, які відбували термін за вбивство у 2006 році працівника банку Сандро Гіргвліані.

Справа про це вбивство мала широкий резонанс у Грузії, оскільки до вбивства Гіргвліані побічно були причетні колишній міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, начальник департаменту конституційної безпеки Дата Ахалая та інші високопоставлені працівники правоохоронних органів.

Ще одна резонансна справа проти Саакашвілі про розтрату державних коштів перебуває у судочинстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатуру Саакашвілі можна виносити на голосування в Раду лише у разі впевненості, що її підтримають, - Арахамія

Зазначимо, що всі судові рішення щодо Саакашвілі, винесені у Грузії, дійсні на території України. Річ у тім, що Україна ратифікувала Європейську конвенцію про міжнародну дійсність кримінальних вироків та договір із Республікою Грузією про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах. Таким чином, Саакашвілі загрожує в'язниця.

Видання "Обозреватель" підкреслює, що в разі призначення Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра з питань реформ подасть в суд на таке рішення.

Як повідомлялося, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Новина про включення ексголови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.

Також стало відомо, що Саакашвілі збирався переконувати нардепів "Слуги народу" підтримати його кандидатуру.

Крім того, в мережі спливло спільне фото колишнього президента Грузії і нинішнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Знімок був зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.

Нагадаємо, за час своєї кар'єри колишній високопоставлений грузинський чиновник встиг вляпатися в десятки скандалів і стати фігурантом безлічі кримінальних справ.

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До того ж Саакашвілі, якого запросив працювати в Кабмін президент України Володимир Зеленський, раніше жорстко висміювався ним у "Кварталі 95".

закон (2843) Кабмін (14153) призначення (2301) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+23
Назначение Саакашвили в Кабмин будет незаконным, он осужден в Грузии, - СМИ - Цензор.НЕТ 5304
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25.04.2020 17:09 Відповісти
+19
Бред, эту норму можно трактовать произвольно.
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25.04.2020 17:04 Відповісти
+17
Игорек ты дебил? Когда Порошенко назначил Карсона главой Одеской ОДА у Сакаашвили срока не было. Кстати и гражданство анулировали ********** из-за того что он подал не правдивые сведения! Тут Шокина садить надо потому что он не перепроверил данные как ген прокурор!
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25.04.2020 17:11 Відповісти
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Если бы это было так, то твой барыга не преминул бы случаем посадить Саакашвили в Украине. Тем не менее, он этого не сделал, а сподобился на то, чтобы вышвырнуть его из страны без суда и следствия (вот тебе, кстати, 15-я (или какая там) статья, по которой барыгу можно привлечь- превышение власти ). И даже там, за границей, на западе, Саакашвили НЕ депортировали в Грузию. Так что мели, Елемя, твоя неделя.
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25.04.2020 23:10 Відповісти
а Європейську конвенцію Грузія ратифікувала? бо договір з ними не передбачає виконання вироків, тільки цивільних спорів і відшкодування шкоди.
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26.04.2020 08:11 Відповісти
є, знайшов Грузія ратифікувала в 2000, набрала чинності в 2003
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26.04.2020 08:16 Відповісти
Мало того -в договоре Украины и Грузии нет НИ СЛОВА о признании решений судов по уголовным делам )))))
Договор есть в открытом виде - признается только ущерб имуществу )))
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25.04.2020 20:54 Відповісти
См. пост выше " Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делам"
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25.04.2020 22:01 Відповісти
а Грузія ратифікувала? якщо ні, то їхні вироки у нас не виконуються.
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26.04.2020 08:13 Відповісти
Ну и при чем здесь Грузия ? )))))
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26.04.2020 08:41 Відповісти
Самолайк? Прэ-лэ-стно!
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25.04.2020 22:23 Відповісти
Согласно ст. 7 Закона "О Кабинете министров Украины". """Причем в законе отсутствует норма, что лицо должно быть осуждено именно в Украине.""". Для тех, кто в "бункере" и спецом нагнетает обстановку - ЗАКОН О КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ! Здесь априори не может быть того что членом правительства может быть неукраинец!!!
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25.04.2020 21:04 Відповісти
Зелёная сволота продолжает лажать везде где можно и позорить Украину на весь мир.
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25.04.2020 22:01 Відповісти
От какого политика эта статья понятно. Но вы же сами открываете ящик Пандоры. Раша сейчас этот лайфхак возмёт на вооружение, возбудит кучу дел против политиков, сами знаете каких и приговорит их по своему суду . А оставит нам только медведчука, рабиновича, киву и т.д.. Эти критерии закона относятся и к избранию Президента. Интересно как вы потом будите трактовать этот закон, будите рассказывать что решения судов Раши незаконны, а почему тогда решения судов Грузии по отношению к гражданам Украины законны??
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26.04.2020 00:06 Відповісти
Дело в том что тут порохоботы гутарят про конвенцию , но ее не читали ))
И при чем к европейской конвенции Грузия - молчат ....
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26.04.2020 08:43 Відповісти
Миша не соглашайся ! Под тебя хотят дружить с МВФ , им никто ничего не даст , доверия нет . Зеленские тебя кинут . как кинул тебя Барыга .Пускай и эти тонут в говне .
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26.04.2020 10:49 Відповісти
https://www.facebook.com/jm.barry.9/videos/724602668038604/
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26.04.2020 11:31 Відповісти
. . . автор забув про Яценюка . . . осужден за зверства в Чечне . . . касапы доказали в суде что Яйценюк забавы ради во время студенческих каникул - путешествовав в Чечне с автоматом
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26.04.2020 13:15 Відповісти
. . . отношение к назначению г-на Саакашвили вице-премьером - это тест для каждого чиновника. . . он вор или нет
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26.04.2020 13:25 Відповісти
. . . назначение Луценки генпрокурором - тоже было с нарушением закона . . . кстати . . . тогда воровская кГыса прысягалась что не будет торговать уголовными делами
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26.04.2020 13:39 Відповісти
в ск россии тоже дофига дел заведено на украинских чиновников.яценюка вообще записали в чеченские боевики.и шо теперь?желаю удачи Саакашвили в раздраконивании нашего коррумпированного осиного гнезда.
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26.04.2020 13:50 Відповісти
. . . у касапов правительство в 1917 - сплошь было осужденным . . . а теперь они гордятся что с ним Отечественную выиграли
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26.04.2020 13:52 Відповісти
Бірюков, Юра, надішли цю статтю Авакову, тільки українською мовою, адже він СТОПУДОВО ВОЛОДІЄ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ.
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26.04.2020 14:19 Відповісти
. . . интересный факт . . . что касапам, что укряцькой ЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГОПОТЕ одинаково брешуть про г-на Саакашвили
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26.04.2020 15:02 Відповісти
. . . правильно сказал Саакашвили - Бойку . . . я сделал из нищей Грузии - конфетку . . . вы сделали за 30 лет из самой богатой республики СЫСЫР - отстой
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26.04.2020 15:19 Відповісти
Безотносительно личностей - вопрос интересный. Считаются ли иностранные судимости?
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29.04.2020 13:40 Відповісти
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