У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк дав завдання екстрено зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу виявлення осередку зараження людей коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.

"Наразі відомо, що в одному з гуртожитків у Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито та буде проведено санітарну обробку, а всім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, подробиці будуть повідомлені пізніше.

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Як повідомлялося раніше, згідно з даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Запорізькій області зафіксовано 171 випадок захворювання на коронавірус.