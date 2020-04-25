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Новини Коронавірус і карантин
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У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус

У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк дав завдання екстрено зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу виявлення осередку зараження людей коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.

"Наразі відомо, що в одному з гуртожитків у Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито та буде проведено санітарну обробку, а всім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, подробиці будуть повідомлені пізніше.

Також читайте: Карантинні заходи посилюють у Запорізькій області - будуть закриті Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, - ОДА

Як повідомлялося раніше, згідно з даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Запорізькій області зафіксовано 171 випадок захворювання на коронавірус.

Буряк Володимир (20) Запоріжжя (2295) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Да, и пять раз за первый год президентства твой Зе на отдых не ездит и волонтеров по сфабрикованным делам не сажает и беркутовцев, пойманных при Порошенко не выпускает и брат Ермака должностями не торгует и войска не отводит и генерала Хомчака, руководившего Иловайской операцией Главнокомандующим ВСУ не назначает ...
Кизди дальше, сопля зеленая.
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25.04.2020 19:24 Відповісти
+3
Какое счастье, что государство хоть для кого-то разродится на бесплатные тесты, которые должны делать сотнями тысяч ежедневно для всех желающих, как это делают в цивилизованных странах. Вот еще одно ключевое отличие нашего дремучего, невежественного и сверхжадного государства от обычного государства, каким оно должно быть.
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25.04.2020 18:39 Відповісти
+1
Просто не надо ходить в гости к соседям.....вам как Зеля говорил???
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25.04.2020 17:39 Відповісти
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ну, то шо всем жителям тесты сделают это они загнули. на такое расточительство тестов они пойтить не смогут.
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25.04.2020 17:37 Відповісти
мля,это мой район !!!
в каком общежитии?
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25.04.2020 17:48 Відповісти
Выясняйте опросами
У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус - Цензор.НЕТ 3562
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25.04.2020 17:54 Відповісти
Тебе, алень вопрос залали? Вся суть порходрочера в одном посте. Мимо проходил, но все равно- пернул.
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25.04.2020 18:04 Відповісти
Самокритичный Вы не наш...
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25.04.2020 18:06 Відповісти
Заводиков в параше не держу, оффшоры во время Иловайского котла не открываю, доходы Украинцев втрое за полгода не роняю. Явно не ваш! А, еще забыл, я открыло в Украине 264 000 предприятий! Я - петя - великое 8% ничтожество. Тебе пруфы? Как эта гнида весной прошлого года 1 миллиард 700 миллионов гривен забила в бюджет на покупку избирателей? Как грязи!
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25.04.2020 19:06 Відповісти
А дыра в 300 мллрд твой бубочка на покупку чего выделил?
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25.04.2020 19:10 Відповісти
Да, и пять раз за первый год президентства твой Зе на отдых не ездит и волонтеров по сфабрикованным делам не сажает и беркутовцев, пойманных при Порошенко не выпускает и брат Ермака должностями не торгует и войска не отводит и генерала Хомчака, руководившего Иловайской операцией Главнокомандующим ВСУ не назначает ...
Кизди дальше, сопля зеленая.
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25.04.2020 19:24 Відповісти
Антипчико, с тобой, як з людиною розмовляли. Мені, як любителю петьі, та й володарю титула кандидата у майстри спорту з спортивної гімнастики... Це до того, як подібна гниль, як ти мене оюізвало зеленою соплею. Не дай Боже тобі зі мною по життю пересічься... Я таких речей не вибачаю... Карамелька ти наша...
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25.04.2020 19:51 Відповісти
Пашечко, ти вважаєш, що звання КМС додає ваги твоїм аргументам? Чи те що у тебе нема заводика? По суті є що заперечити?
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25.04.2020 19:55 Відповісти
Говорил мне папа, не спорь с дебилами. Ок, соглашаюсь. парашенка - царь и бох всех долбо@бов, властелин всия Гслаатики. Притом, что он ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто двигает Украину в Евросоюз и при этом, ****, лоббирует законы, которые позволяют ему платить минимальные зарплаты на заводах рошен. Но вам, порохоскоту надо нассать в глаза, пока вы не сможете вытереться и увидеть мир. Отдыхай, устало начерноег дрочить за лузера за карамельки.
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25.04.2020 20:14 Відповісти
Зрозуміло, по суті заперечити нема чого...
ПС. Ти дійсно вважаєш, що звертатися до людини "алень" це "с тобой, як з людиною розмовляли"? Тоді нема чого пузирі пускати, коли тебе зеленою шмарклею називають.
Адью.
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25.04.2020 20:20 Відповісти
козел
Pasha
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25.04.2020 20:39 Відповісти
и папа твой козел, гы гы
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25.04.2020 20:42 Відповісти
Зелебобик без мозгов,или с методички переписываешь ?
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25.04.2020 20:19 Відповісти
Говорят Запорожсталевское на Украинской.
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25.04.2020 19:52 Відповісти
Живу в соседнем с ним доме. Полная тишина. Нет ни скорых ни полиции.

Вроде как 5-ти этажное за 1-й школой.
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25.04.2020 20:24 Відповісти
Точно, бывшее общежитие завода "Гамма", ул. Почтовая 159б.
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25.04.2020 21:01 Відповісти
Вроде бы 5-ти этажное общежитие за школой №1
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25.04.2020 20:22 Відповісти
Просто не надо ходить в гости к соседям.....вам как Зеля говорил???
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25.04.2020 17:39 Відповісти
А тебе петя пять лет в глаза сцал. Так ты так и не умылося. Святая роса
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25.04.2020 18:06 Відповісти
два роки по пєті не було видно...
це пізніше він 'заматерів','засхемився',став Баригою..
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25.04.2020 18:13 Відповісти
№33
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25.04.2020 19:04 Відповісти
козел паша
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25.04.2020 20:44 Відповісти
Може це поліцаї їх заразили? https://kriminal.tv/news/zaporozhskie_politsejskie_massovo_narushili_rezhim_karantina_nachalos_sluzhebnoe_rassledovanie_video.html
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25.04.2020 18:10 Відповісти
А сколько было бы выявлено, если бы сделали тесты на всех крупных предприятиях.
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25.04.2020 18:32 Відповісти
Какое счастье, что государство хоть для кого-то разродится на бесплатные тесты, которые должны делать сотнями тысяч ежедневно для всех желающих, как это делают в цивилизованных странах. Вот еще одно ключевое отличие нашего дремучего, невежественного и сверхжадного государства от обычного государства, каким оно должно быть.
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25.04.2020 18:39 Відповісти
 
 