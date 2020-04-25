У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк дав завдання екстрено зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з приводу виявлення осередку зараження людей коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.
"Наразі відомо, що в одному з гуртожитків у Олександрівському районі виявлено 11 хворих на коронавірусну інфекцію. Проводяться відповідні протиепідемічні заходи: гуртожиток закрито та буде проведено санітарну обробку, а всім його мешканцям зроблять тести на виявлення коронавірусу", - сказано в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, подробиці будуть повідомлені пізніше.
Як повідомлялося раніше, згідно з даними МОЗ, станом на ранок 25 квітня в Запорізькій області зафіксовано 171 випадок захворювання на коронавірус.
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в каком общежитии?
Кизди дальше, сопля зеленая.
ПС. Ти дійсно вважаєш, що звертатися до людини "алень" це "с тобой, як з людиною розмовляли"? Тоді нема чого пузирі пускати, коли тебе зеленою шмарклею називають.
Адью.
Pasha
Вроде как 5-ти этажное за 1-й школой.
це пізніше він 'заматерів','засхемився',став Баригою..