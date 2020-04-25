УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6069 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
10 273 21

Школярі з учителями восени повторять матеріал, який припав на карантин, - Мандзій

Школярі з учителями восени повторять матеріал, який припав на карантин, - Мандзій

Навчальний рік у школах завершиться в кінці травня і до цього часу навчання відбуватиметься в дистанційній формі. Восени ж передбачено так зване коригуюче навчання.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб вчителі мали можливість з’ясувати, який матеріал, в якому об’ємі опанували їхні учні, узагальнити цей матеріал, підсумувати. Тобто вони мають "діагностувати" ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим навчальним матеріалом", – сказала Мандзій.

За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися у кінці травня.

"У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня", – заявила вона.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни.

карантин (18172) школа (2224) Міносвіти (1420) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Это точно для детей?
показати весь коментар
25.04.2020 18:51 Відповісти
+3
Шо, блин, повторят?
Будут все с нуля учить, если будут.
Позавчера щелкал программы и случайно наткнулся на так называемый урок геометрии!
Ну, хрен с ним, что нет наглядных пособий, но нарисовать на доске эту пирамиду, шар, куб можно? Ткнуть пальцем для какой фигуры пишешь формулу можно??
Снизу написано задание, "учитель" задницей к камере пишет формулы, старые вытирает, продолжает писать другие...
О чем это? Это уроки?

Здавалося б, у кожної людини ноги ростуть зі сраки.

Але в гравців нашої збірної з футболу це якось особливо помітно.
показати весь коментар
25.04.2020 18:47 Відповісти
+2
Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8431
показати весь коментар
25.04.2020 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому ж теперь учителя-вампиры мозг выносить будут, они так надеялись на июньскую учебу с детьми
показати весь коментар
25.04.2020 18:33 Відповісти
Школа то такое: кто захочет - тот сейчас найдет где выучить, а быломасса просто штаны просиживает в школах. Здоровее будем, если дети не будут заразу пененосить.
показати весь коментар
25.04.2020 19:18 Відповісти
Школьники с учителями осенью повторят материал, который пришелся на карантин, - Мандзий - Цензор.НЕТ 8431
показати весь коментар
25.04.2020 18:39 Відповісти
Это точно для детей?
показати весь коментар
25.04.2020 18:51 Відповісти
ця фотка не для дітей. вона для прибацаних дорослих.
показати весь коментар
25.04.2020 23:34 Відповісти
Шо, блин, повторят?
Будут все с нуля учить, если будут.
Позавчера щелкал программы и случайно наткнулся на так называемый урок геометрии!
Ну, хрен с ним, что нет наглядных пособий, но нарисовать на доске эту пирамиду, шар, куб можно? Ткнуть пальцем для какой фигуры пишешь формулу можно??
Снизу написано задание, "учитель" задницей к камере пишет формулы, старые вытирает, продолжает писать другие...
О чем это? Это уроки?

Здавалося б, у кожної людини ноги ростуть зі сраки.

Але в гравців нашої збірної з футболу це якось особливо помітно.
показати весь коментар
25.04.2020 18:47 Відповісти
Мандзій, ти в курсі, що кожного року розписується календарний план? В які години ти плануєш "повторити" матеріал за кілька місяців.
Це про тебе: https://www.youtube.com/watch?v=7Wm9RdYzUhQ
показати весь коментар
25.04.2020 18:50 Відповісти
читай уважно: проводиш діагностику, а потім шпариш підходящий план. начальство сказало - паши!
показати весь коментар
25.04.2020 23:39 Відповісти
Написало тупе юпі, яке не має жодної уяви, що таке календарний план...
показати весь коментар
26.04.2020 12:18 Відповісти
то ваша хозяйка написала, у мене лише скорочений варіант. і я знаю, що таке навчальний план. і ще я знаю ограніченне скудоуміє вчителів, які привакють мислить лише однаєю прямою лінієюі не можуть швидко перестроїтися у разі потреби. твій стартовий комент тому доказ. ти ниєш, бо тобі треба мізками працювати, щоб щось самому зробити, а не списати у журнал з методичок від мон.
показати весь коментар
26.04.2020 13:42 Відповісти
Ти, дебільчику, навіть не розрізняєш календарно-тематичний план, про який я написав та який складають та по ньому працюють вчителі, та навчальний план закладу освіти. Не треба на форумі показувати, наскільки ти - тупе.
показати весь коментар
27.04.2020 13:50 Відповісти
а ти умнику як вияснив, що я того не знаю? сам себе переубідить вирішив, щоб у своїх очах вумником бути. так ти навчальний школи скласти не можеш з урахуванням вірусних умов чи к-т? так як ти ниєш, то тобі любий заважко.
показати весь коментар
27.04.2020 15:42 Відповісти
Так для тебе, зедебільчику, календарно-тематичний та навчальний план - це одне те саме. Біжи хуткіше, скоро вечір і Г+Г тобі наступну порцію зелайна наллє. Заслужив...
показати весь коментар
27.04.2020 19:11 Відповісти
Сдвиньте каникулы (и поступление) на ОДИН МЕСЯЦ (в июне пусть все учатся на местах, не дистанционно), то есть на ИЮЛЬ-АВГУС-СЕНТЯБРЬ и тогда ненужно ничего "повторять"!
показати весь коментар
25.04.2020 18:53 Відповісти
Кацапсина, пусть ваши заражаются. Все фейки, что коронавирус безопасен идут с рашки. Дети еще те переносчики - на ногах перенесут незаметно, а летом всех бабушек и дедушек перезаражают. Пострадают все.
показати весь коментар
25.04.2020 19:15 Відповісти
Знаем--голопам по европам....
показати весь коментар
25.04.2020 19:00 Відповісти
Завопили кацапы. Они так хотели, чтоб в Украине дестабилизация была: и минировали, и поджигали, и фейки про карантин распространяли. Да вот только сами кацапы на них и попались. У нас по 500 человек в день, а у них по 5000. Население в три раза меньше. Правильной дорогой идете товарищи, кацапсины!
показати весь коментар
25.04.2020 19:17 Відповісти
Це що всі на другий рік пооставалися
показати весь коментар
25.04.2020 19:27 Відповісти
Это зелина хто? кума, жена брата, жена жены брата??
показати весь коментар
25.04.2020 20:02 Відповісти
Що там повторювати. Вважайте вся 4-та чверть втрачена. В першій чверті будуть вчитися за четверту, а там знову карантин.
показати весь коментар
25.04.2020 21:38 Відповісти
Отведём на повторение в два раза больше времени и наверстаем упущенное время,ничего страшного.
показати весь коментар
26.04.2020 00:16 Відповісти
 
 