Школярі з учителями восени повторять матеріал, який припав на карантин, - Мандзій

Навчальний рік у школах завершиться в кінці травня і до цього часу навчання відбуватиметься в дистанційній формі. Восени ж передбачено так зване коригуюче навчання.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб вчителі мали можливість з’ясувати, який матеріал, в якому об’ємі опанували їхні учні, узагальнити цей матеріал, підсумувати. Тобто вони мають "діагностувати" ситуацію з тим матеріалом, з яким учні працювали під час карантину. І це буде той час, коли вчителі зможуть, зрозумівши ситуацію, пояснити, повторити та узагальнити окремі теми для того, щоб вирівняти ситуацію з опанованим навчальним матеріалом", – сказала Мандзій.

За словами очільниці МОН, навчальний рік у школах у дистанційній формі має завершитися у кінці травня.

"У червні точно не буде навчального процесу, буде закінчення навчального року, оформлення шкільних документів. МОН рекомендувало зберегти звичну структуру навчального року. Навчальний процес в закладах освіти закінчувався в останній тиждень травня. Так і цього року. Уроки з використанням дистанційних технологій будуть відбуватися до кінця травня", – заявила вона.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак уряд уже двічі продовжив його терміни.