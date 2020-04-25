В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 104 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини і 1 301 медик. Всього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медпрацівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в фейсбуці.

До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 104 людини, в тому числі одна дитина.

Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина з них 105 чоловіків і 96 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).

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Загалом 782 людини вже видужали, з них 145 медиків, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Всього в Україні досліджено 83 577 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня в Україні 478 нових випадків COVID-19, всього - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини.