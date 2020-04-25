В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 104 пацієнтів, - ЦГЗ
В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини і 1 301 медик. Всього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медпрацівники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в фейсбуці.
До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 104 людини, в тому числі одна дитина.
Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина з них 105 чоловіків і 96 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).
Загалом 782 людини вже видужали, з них 145 медиків, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Всього в Україні досліджено 83 577 зразків методом ПЛР.
Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня в Україні 478 нових випадків COVID-19, всього - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини.
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Надо было либо давать кислород через маску, либо с помощью аппарата ЭКМО.
А теперь это 104 жмурика (ну возможно 103).
Через хаос на енергоринку Енергоатом зупиняє два атомні блоки
Енергоатом уже раніше зhttps://lb.ua/economics/2020/04/24/456076_energoatom_proizvodit.html аявляв , що може виробляти - але не може продати найдешевшу електроенергію в умовах кризи. Нині це http://www.atom.gov.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/informacia_sodo_obmezenna_potuznosti_energoblokiv_aes-45977?fbclid=IwAR0gZKeW70KNdYbTbFVQHbTvRZavUk_Gc9Snq2eD3OdTSmVW82G6yPIxFFY призвело до зупинки блоків.
Уже раніше на зниженій потужності працювали 8 з 11 працюючих енергоблоків.
Враховуючи те, що робота на зниженій потужності призводить до низки негативних наслідків (зниження параметрів пари, підвищеної вологості та ерозійного зношення трубопроводів, арматури та лопаток турбіни, нестабільної роботи систем регулювання, підвищеного рівня вібрації тощо) на вимогу НЕК «Укренерго» щодо обмеження було прийняте рішення про виведення в резерв енергоблоку Запорізької АЕС-2.
Енергоатом підкреслює, що обмеження наявної потужності енергоблоків АЕС (самої дешевої електроенергії з усіх видів генерації), автоматично буде призводити до зростання частки в загальному балансі більш дорогих видів генерації.
Потрібне вжиття термінових комплексних заходів в енергосистемі з метою першочергового забезпечення повного завантаження усіх наявних потужностей АЕС в межах доступного балансу споживання з метою забезпечення кінцевих споживачів найдешевшою електроенергією.
80000 тестов сделали?
а было при 5000 тестов - 2к. пораженных.
б*же, да нас .... нам брешут а мы крепчаем в уверенности шо нуивонаПутина - бежать к докторасам - мало того шо заразить могут, так если сам заразный, то заразишь медиков
Не шевелясь в седле
А эти поциенты, прижались все к ноге
Взглянул Главврач полезным
Да взором боевым
И предложил "зеленку"
Ему, и ей, и им......
А до того, коли в Україні оголосили пандемію (12 березня) - скільки перехворіло на COVID-19?
ПРОДАЖ "новыми лицами " 3енелейсских НЕЛОХОВ - МЕДИКАМЕНТОВ и СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ в КАНУН ЭПИДЕМИИ в рф , польшу и италию.
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3енелейсский -= ВОРЮГА !
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https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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