УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9122 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 495 11

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 104 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 104 пацієнтів, - ЦГЗ

В Україні на амбулаторному лікуванні перебувають 5 498 пацієнтів, з них 433 дитини і 1 301 медик. Всього госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медпрацівники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦГЗ в фейсбуці.

До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 104 людини, в тому числі одна дитина.

Також повідомляється, що в результаті ускладнень, викликаних хворобою, померла 201 людина з них 105 чоловіків і 96 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (86%).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підприємці взяли штурмом 2 ринки і відновили торгівлю в Кам'янському на Дніпропетровщині. ВIДЕО

Загалом 782 людини вже видужали, з них 145 медиків, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Всього в Україні досліджено 83 577 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня в Україні 478 нових випадків COVID-19, всього - 8 125, летальних - 201, одужали 782 людини.

В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медиків. До апаратів ШВЛ підключено 104 пацієнтів, - ЦГЗ 01

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

Надо было либо давать кислород через маску, либо с помощью аппарата ЭКМО.
А теперь это 104 жмурика (ну возможно 103).
показати весь коментар
25.04.2020 18:40 Відповісти
+1
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который применяют и в Украине в форме Плаквенила, и аппараты ИВЛ повышают риск летального исхода. Корреспондент.net рассказывает подробности.На ИВЛ умирают девять из десяти
показати весь коментар
25.04.2020 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
К аппаратам ИВЛ подключены 104 пациента, - ЦОЗ

Надо было либо давать кислород через маску, либо с помощью аппарата ЭКМО.
А теперь это 104 жмурика (ну возможно 103).
показати весь коментар
25.04.2020 18:40 Відповісти
104 * 0,9 (90%) = 94 (жмурика) - уточнение!
показати весь коментар
25.04.2020 18:46 Відповісти
не.. в Украине не выживают после отключения от ИВЛ
показати весь коментар
25.04.2020 18:50 Відповісти
хреново! тогда вообще не нужно подключать, может у кого-то есть шанс выжить (естественно без "медвежьей медпомощи")!
показати весь коментар
25.04.2020 18:58 Відповісти
у них там блекаут на порядку денному..?

Через хаос на енергоринку Енергоатом зупиняє два атомні блоки

Енергоатом уже раніше зhttps://lb.ua/economics/2020/04/24/456076_energoatom_proizvodit.html аявляв , що може виробляти - але не може продати найдешевшу електроенергію в умовах кризи. Нині це http://www.atom.gov.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/informacia_sodo_obmezenna_potuznosti_energoblokiv_aes-45977?fbclid=IwAR0gZKeW70KNdYbTbFVQHbTvRZavUk_Gc9Snq2eD3OdTSmVW82G6yPIxFFY призвело до зупинки блоків.
Уже раніше на зниженій потужності працювали 8 з 11 працюючих енергоблоків.
Враховуючи те, що робота на зниженій потужності призводить до низки негативних наслідків (зниження параметрів пари, підвищеної вологості та ерозійного зношення трубопроводів, арматури та лопаток турбіни, нестабільної роботи систем регулювання, підвищеного рівня вібрації тощо) на вимогу НЕК «Укренерго» щодо обмеження було прийняте рішення про виведення в резерв енергоблоку Запорізької АЕС-2.
Енергоатом підкреслює, що обмеження наявної потужності енергоблоків АЕС (самої дешевої електроенергії з усіх видів генерації), автоматично буде призводити до зростання частки в загальному балансі більш дорогих видів генерації.
Потрібне вжиття термінових комплексних заходів в енергосистемі з метою першочергового забезпечення повного завантаження усіх наявних потужностей АЕС в межах доступного балансу споживання з метою забезпечення кінцевих споживачів найдешевшою електроенергією.
показати весь коментар
25.04.2020 18:41 Відповісти
чет статистика будто из сортира Степанова.
80000 тестов сделали?
а было при 5000 тестов - 2к. пораженных.
б*же, да нас .... нам брешут а мы крепчаем в уверенности шо нуивонаПутина - бежать к докторасам - мало того шо заразить могут, так если сам заразный, то заразишь медиков
показати весь коментар
25.04.2020 18:46 Відповісти
Сидел Ляшко угрюмо
Не шевелясь в седле
А эти поциенты, прижались все к ноге

Взглянул Главврач полезным
Да взором боевым
И предложил "зеленку"
Ему, и ей, и им......
показати весь коментар
25.04.2020 18:48 Відповісти
Одужання
показати весь коментар
25.04.2020 18:51 Відповісти
Противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который применяют и в Украине в форме Плаквенила, и аппараты ИВЛ повышают риск летального исхода. Корреспондент.net рассказывает подробности.На ИВЛ умирают девять из десяти
показати весь коментар
25.04.2020 19:04 Відповісти
Тобто, дві третини хворих на COVID-19 переносять його в легкій формі, раз не в стаціонарі, не госпіталізують?
А до того, коли в Україні оголосили пандемію (12 березня) - скільки перехворіло на COVID-19?
показати весь коментар
25.04.2020 19:27 Відповісти
Здесь есть процент--

ПРОДАЖ "новыми лицами " 3енелейсских НЕЛОХОВ - МЕДИКАМЕНТОВ и СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ в КАНУН ЭПИДЕМИИ в рф , польшу и италию.
.

3енелейсский -= ВОРЮГА !
,
_
https://www.dymka.com.ua/ru/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
.
.
.
показати весь коментар
25.04.2020 19:58 Відповісти
 
 