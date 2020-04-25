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Новини Силовики
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Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік. ФОТОрепортаж

Зловмисники протягом тривалого часу під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладення фіктивних шлюбів із іноземцями переправляли новонароджених дітей не лише в Україні, а й в інші держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Співробітники відділу боротьби з незаконною торгівлею людьми спільно з управлінням карного розшуку столичного главку та слідчими Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 задокументували та припинили протиправну діяльність осіб, які займалася торгівлею немовлят. 

Учасники групи підшукували іноземців, які виявили бажання народити дитину в Україні: при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят до інших країн шляхом укладання фіктивного шлюбу з громадянками України. Інші співучасники знаходили жінок на території України для оформлення фіктивних шлюбів та залучення до участі в сурогатних програмах. 

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Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік 01

Послуги посередників потенційним батькам за народження дитини в Україні обходилися у 50 тисяч доларів США: організація штучного запліднення за допомогою сурогатної матері – від 15 тисяч доларів, послуги з фіктивного одруження – від 1000 доларів. 

Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік 02

У рамках досудового розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за адресами столичної клініки, що спеціалізувалася на послугах репродуктивної медицини, та у мешканнях і автомобілях фігурантів, у результаті яких вилучили речові докази протиправної діяльності осіб: комп’ютери, мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, флеш носії та документи. Також працівники поліції провели три невідкладні обшуки за місцем перебування новонароджених немовлят, які стали жертвами торгівлі.

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Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік 03
Фото: сайт Нацполіції

В одному зі столичних будинків у різних квартирах виявлено п’ять немовлят (вік до двох місяців), які перебували під наглядом жінок. За догляд за дітьми вони отримували від 500 до 1000 гривень за добу. Наразі діти перебувають у спеціалізованих лікарняних закладах. Під час проведення обшуків вилучені медичні довідки дітей, ноутбуки, мобільні телефони, гроші та документацію.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі учасники незаконної схеми переправлення немовлят за кордон.

діти (5152) Київ (19663) Нацполіція (15276) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) торгівля людьми (213)


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Топ коментарі
+15
У нас уже суррогатное материнство вне закона?! Или не знают чем народ отвлекать?
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25.04.2020 19:48 Відповісти
+13
Так а в чем торговля детьми ?? Суррогатное материнство у нас не запрещено. Есть целые клиники, которые этим открыто занимаются.
Может это они Конкурентов убирали с помощью полиции???
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25.04.2020 19:17 Відповісти
+10
в заголовке одно, статья о другом........никаких младенцев никто не продавал, это были их дети от суррогатных матерей
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25.04.2020 19:43 Відповісти
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Знову медична мафія, від мінздраву...
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25.04.2020 19:16 Відповісти
охренеть - раньше зарабатывали спокойно на репродукции, в наши клиники очереди были из иностранцев, бабы рожали - были добровольными инкубаторами, им за это нормально платили.
в чем пролема? делишко уголовное открыть-закрыть, отчитаться о проделанной работе, премии в карман положить? вот ведь ******..
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25.04.2020 20:39 Відповісти
Може,як мінімум в Кримінальному складі дій міжнародного злочинного угруповання. Одна справа,цивілізовані відношення до вирішення біологічних проблем.Інша,то гидота,на яку пеетворює питання міжнародна мафія...
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25.04.2020 20:49 Відповісти
Так а в чем торговля детьми ?? Суррогатное материнство у нас не запрещено. Есть целые клиники, которые этим открыто занимаются.
Может это они Конкурентов убирали с помощью полиции???
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25.04.2020 19:17 Відповісти
Как и с переправкой в бордели-обламали весь бизнес
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25.04.2020 19:17 Відповісти
У нас с помощью суррогатного материнства многие знаменитости и просто богачи уже имеют детей.
Почему-то это никого не волнует на предмет торговли детьми
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25.04.2020 19:24 Відповісти
В том числе Билык.
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25.04.2020 19:47 Відповісти
ей рожали ребенка в Болгарии. потому что с нашими дебильными законами можно было уголовным делом закончить.
идиоты, что сказать.
Кстати бордели надо узаконить и пусть платят налоги.
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25.04.2020 20:40 Відповісти
У нас есть действующий закон о суррогатном материнстве и довольно неплохо выписан. До сегодняшнего дня, пока дебилы не выкинули этот фокус, вообще все шло прекрасно.
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25.04.2020 20:47 Відповісти
Докатились *** ,это уже круче чем в Сомали ,МЫ ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ ,ЧТО КРОМЕ НАС УКРАИНА НИКОМУ НЕ НУЖНА И СПАСТИ ЕЁ МОЖЕМ ТОЛЬКО МЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.04.2020 19:25 Відповісти
ідемо рятувати! Вовк, веди нас!
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25.04.2020 19:32 Відповісти
якщо рідна держава не заохочує бо світлофори по півтора мільйони і підстаканники в поїзда по півтисячі купляють, то чому хтось не може дати нормальне майбутнє дитині , якщо ми не можемо. може директор відмовився платити деяким правоохоронцям за спокій ? а по єрмаку вже слідство провели ?
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25.04.2020 19:30 Відповісти
не повезло ж малюкам, малі думали вже про інші країни, але не поїдуть.
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25.04.2020 19:31 Відповісти
женщина переживает кучу физиологических проблем. Почему вы их унижаете такими высказываниями? за что? что плохого делает суррогатная мать?
через 40-50 лет будут инкубаторы вынашивать, и зарабатывать на этом уже будет нельзя.
не вижу проблемы - пусть пока зарабатывают, ничего плохого не вижу. Это их тела, их здоровье.
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25.04.2020 20:42 Відповісти
в заголовке одно, статья о другом........никаких младенцев никто не продавал, это были их дети от суррогатных матерей
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25.04.2020 19:43 Відповісти
текст по зебільному написаний, а тому трактуй як заманеться, хоча :
" при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят Джерело: https://censor.net/ua/n3191545"
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25.04.2020 21:14 Відповісти
У нас уже суррогатное материнство вне закона?! Или не знают чем народ отвлекать?
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25.04.2020 19:48 Відповісти
))))) в березні прочитав https://mrakopedia.net/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0 оповідання "Борраска" ґамериканського автора C.K. Walker , ось там в кінці було дещо на цю тему, але автор настільки хотів зробити ШОКУЮЧИЙ фінал, що вийшло хій зна що і збоку бантік... мені аж шкода було витраченого часу, бо це лонгрід на кілька годин.
Коли прочитав заголовок, теж одразу уявив конвеєр з масового штампування тугосерь у страшенних бараках покинутої шахти, три вилупки-запліднювача, накачані наркотою матері та утилізація спрацьованих матерів у каменедробилці. Але за текстом такого жаху щось не помітив...
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25.04.2020 20:33 Відповісти
Шось не так з нашим інфопростором. Рівень новини - розіп'ятий хлопчик.
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25.04.2020 20:02 Відповісти
Читаем в гугле :"Репродуктивная технология суррогатного материнства достаточно нова в Украине и приобретает у нас все большее распространение. ... В Украине это законно. Работают соответствующие клиники, юристы оформляют необходимые документы. Большинство европейских стран сегодня отказываются от этой технологии."
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25.04.2020 20:07 Відповісти
Может налоги не заплатили?
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25.04.2020 20:08 Відповісти
скорее с кем-то не поделились
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25.04.2020 21:57 Відповісти
А це точно поза законом? Бо від заголовку уявляється якась жахлива торгівля тугосерями в трусіках... а за текстом звичайне сурогатне материнство та подальше всиновлення лічінусів. Вужас який, аж жах.
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25.04.2020 20:16 Відповісти
з одного речення, виходить, що продаж ( при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят Джерело: https://censor.net/ua/n3191545)
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25.04.2020 21:21 Відповісти
не зле, але більш сподобалось оповідання, що минулого разу підкинули... До речі https://censor.net/user/413583, краще приберіть, бо є порушення 4.1... та й лазня недавно була від Колорто?
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25.04.2020 22:28 Відповісти
Це цитування, тому з пісні слова не викинеш ))
Щодо оповідання - протягом усіх чотирьох частин потужно та методично нагнітається саспенс, все зловісніше й зловісніше... сім'я перебирається з Сент-Луїса до задуп'я у Міссурі (бо батько головного героя, помічник шеріфа, щось серйозно накосячив, і його перевели кудись подалі), в місті періодично зникають люди, якісь кріпові місцеві легенди з явним реальним підґрунтям, потім зникає безвісти сестра ГГ... А в фіналі автор розкриває усе настільки огидно та брутально, що... Хоч і виходить так, що люди виявляються страшнішими за лихих парфумів чи монстрів - але палицю перегнуто ТАК, що оця "сувора реальність" тріщить і розвалюється на кавалки.
Більше того, в коментах з'ясувалося, що є й п'ята частина, але перекладач не захотів за неї братися - бо саспенс/трилер РАПТОМ перетворився на банальний екшн, ще й з елементами політичного трилера та "могутніми зв'язками лічінусоторгівців" ледве не у Білому Домі "Прошло десять лет. Сэм живёт в Чикаго. Снимает комнату у парня, вместе с которым сидел в тюрьме (парень отбывал за преступления в, скажем так, электронной сфере, Сэм - непонятно за что, но вроде бы не за Кайла) и принимает наркотики. Однажды к нему неожиданно приезжает Кимбер и предлагает вернуться обратно в Дрискинг, чтобы покончить с творящимся там кошмаром (также она считает, что Кайл ещё жив). У неё целая куча оружия, к тому же, она говорит, что в городе у неё есть источник, который обещает помочь. Подумав, Сэм соглашается..." Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік - Цензор.НЕТ 3546
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25.04.2020 22:50 Відповісти
"...оповідання, що минулого разу підкинули" - якщо не помиляюся, https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) "Глотка" бандеро-американця Юрія Нестеренка? Якщо так, то ось теж його, отут дійсно потужно (і трохи перекликається з "Глоткою"), дуже рекомендую...
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ
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25.04.2020 23:02 Відповісти
підтверджую, саме "Глотка", вертілось у пам'яті, але не хотів помилитись, а тому не вказав. Дякую почитаю, хоча, минулого разу це було о 4-ій ранку, а це ще "веселіше"...
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25.04.2020 23:20 Відповісти
"Відчай" - жесть... але тут спойлерів давати взагалі не можна, занадто усе специфічно... я тільки скажу, що стиль розповіді дуже нагадує геймплей survival horror іграшки, але у цьому теж своя фішка.
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25.04.2020 23:26 Відповісти
Самый большой ужас в этой статье у меня вызывает то,что обнаруженные дети отправлены в специализированные учреждения.И им там предоставят услуги уже не по 1000 грн. в сутки.Бедные дети,оказаться в тюрьме с младенчества.
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26.04.2020 09:32 Відповісти
 
 