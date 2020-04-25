Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік. ФОТОрепортаж
Зловмисники протягом тривалого часу під прикриттям сурогатного материнства та шляхом укладення фіктивних шлюбів із іноземцями переправляли новонароджених дітей не лише в Україні, а й в інші держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Співробітники відділу боротьби з незаконною торгівлею людьми спільно з управлінням карного розшуку столичного главку та слідчими Печерського управління поліції під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №6 задокументували та припинили протиправну діяльність осіб, які займалася торгівлею немовлят.
Учасники групи підшукували іноземців, які виявили бажання народити дитину в Україні: при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят до інших країн шляхом укладання фіктивного шлюбу з громадянками України. Інші співучасники знаходили жінок на території України для оформлення фіктивних шлюбів та залучення до участі в сурогатних програмах.
Послуги посередників потенційним батькам за народження дитини в Україні обходилися у 50 тисяч доларів США: організація штучного запліднення за допомогою сурогатної матері – від 15 тисяч доларів, послуги з фіктивного одруження – від 1000 доларів.
У рамках досудового розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за адресами столичної клініки, що спеціалізувалася на послугах репродуктивної медицини, та у мешканнях і автомобілях фігурантів, у результаті яких вилучили речові докази протиправної діяльності осіб: комп’ютери, мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи, флеш носії та документи. Також працівники поліції провели три невідкладні обшуки за місцем перебування новонароджених немовлят, які стали жертвами торгівлі.
В одному зі столичних будинків у різних квартирах виявлено п’ять немовлят (вік до двох місяців), які перебували під наглядом жінок. За догляд за дітьми вони отримували від 500 до 1000 гривень за добу. Наразі діти перебувають у спеціалізованих лікарняних закладах. Під час проведення обшуків вилучені медичні довідки дітей, ноутбуки, мобільні телефони, гроші та документацію.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі учасники незаконної схеми переправлення немовлят за кордон.
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в чем пролема? делишко уголовное открыть-закрыть, отчитаться о проделанной работе, премии в карман положить? вот ведь ******..
Может это они Конкурентов убирали с помощью полиции???
Почему-то это никого не волнует на предмет торговли детьми
идиоты, что сказать.
Кстати бордели надо узаконить и пусть платят налоги.
через 40-50 лет будут инкубаторы вынашивать, и зарабатывать на этом уже будет нельзя.
не вижу проблемы - пусть пока зарабатывают, ничего плохого не вижу. Это их тела, их здоровье.
" при цьому вони забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері та сприяли вивезенню немовлят Джерело: https://censor.net/ua/n3191545"
Коли прочитав заголовок, теж одразу уявив конвеєр з масового штампування тугосерь у страшенних бараках покинутої шахти, три вилупки-запліднювача, накачані наркотою матері та утилізація спрацьованих матерів у каменедробилці. Але за текстом такого жаху щось не помітив...
Щодо оповідання - протягом усіх чотирьох частин потужно та методично нагнітається саспенс, все зловісніше й зловісніше... сім'я перебирається з Сент-Луїса до задуп'я у Міссурі (бо батько головного героя, помічник шеріфа, щось серйозно накосячив, і його перевели кудись подалі), в місті періодично зникають люди, якісь кріпові місцеві легенди з явним реальним підґрунтям, потім зникає безвісти сестра ГГ... А в фіналі автор розкриває усе настільки огидно та брутально, що... Хоч і виходить так, що люди виявляються страшнішими за лихих парфумів чи монстрів - але палицю перегнуто ТАК, що оця "сувора реальність" тріщить і розвалюється на кавалки.
Більше того, в коментах з'ясувалося, що є й п'ята частина, але перекладач не захотів за неї братися - бо саспенс/трилер РАПТОМ перетворився на банальний екшн, ще й з елементами політичного трилера та "могутніми зв'язками лічінусоторгівців" ледве не у Білому Домі "Прошло десять лет. Сэм живёт в Чикаго. Снимает комнату у парня, вместе с которым сидел в тюрьме (парень отбывал за преступления в, скажем так, электронной сфере, Сэм - непонятно за что, но вроде бы не за Кайла) и принимает наркотики. Однажды к нему неожиданно приезжает Кимбер и предлагает вернуться обратно в Дрискинг, чтобы покончить с творящимся там кошмаром (также она считает, что Кайл ещё жив). У неё целая куча оружия, к тому же, она говорит, что в городе у неё есть источник, который обещает помочь. Подумав, Сэм соглашается..."
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%AE._%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE) Юрий Нестеренко. ОТЧАЯНИЕ