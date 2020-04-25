Від початку доби ворог десять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

"Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зранку російські збройні формування тричі обстріляли наших захисників в районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного та Старогнатівки противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поруч з Опитним наші воїни зафіксували ворожий вогонь з гранатометів різних систем", - уточнюють у пресцентрі.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли наші позиції поблизу Новоолександрівки та Попасної, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Нагадаємо, 24 квітня незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців мають поранення.