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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог десять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Від початку доби ворог десять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з використанням заборонених Мінськими домовленостями озброєнь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОС.

"Переважна більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зранку російські збройні формування тричі обстріляли наших захисників в районі Авдіївки, випустивши 12 мін 120-го калібру та 9 мін з 82 мм мінометів, а також вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Підрозділи Об’єднаних сил неподалік Павлополя, Широкиного та Старогнатівки противник обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поруч з Опитним наші воїни зафіксували ворожий вогонь з гранатометів різних систем", - уточнюють у пресцентрі.

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"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації зі 120 мм мінометів обстріляли наші позиції поблизу Новоолександрівки та Попасної, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по опорних пунктах Об’єднаних сил поруч з Оріховим.

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують контролювати противника на всій лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "Тиша" дотримується.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

Нагадаємо, 24 квітня незаконні збройні формування 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, двоє українських військовослужбовців мають поранення.

обстріл (29195) Донбас (22357) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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С начала суток враг десять раз открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7870
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25.04.2020 19:26 Відповісти
Бубочка делал путину минет.
Путин захотел кончить
Войну подумал бубочка!
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25.04.2020 19:27 Відповісти
Кожен думав своє.
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25.04.2020 19:33 Відповісти
А Зеля у свому "мозку вже закінчив війну"
P.S. Може проблеми з мозком
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25.04.2020 20:18 Відповісти
Від початку доби ворог десять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9206
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25.04.2020 20:19 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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25.04.2020 20:36 Відповісти
Похоже что участок от Новолуганского до Новгородского не находится ни в той, ни в другой зоне ответственности. Не смотря на то что на этом участке воюют практически ежедневно и как минимум из РПГ, в сводки это почему-то не входит.
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25.04.2020 21:19 Відповісти
Це отаким чином ЗЕвлада думає закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом= дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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25.04.2020 21:56 Відповісти
 
 