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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні на COVID-19 захворіли 42 дитини та 116 медпрацівників, госпіталізовано 138 осіб, - Степанов

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 42 дитини та 116 медпрацівників, госпіталізовано 138 осіб, - Степанов

За час пандемії в Україні захворіли 545 дітей і 1 574 медичні працівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу, передає Цензор.НЕТ

Так, за словами міністра, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дитини та 116 - медичних працівників. Госпіталізовано в установи охорони здоров'я 138 осіб.

"За час пандемії в Україні захворіли 545 дітей і 1574 медичних працівники. За добу зробили 5 825 досліджень методом ПЛР. Це новий рекорд", - розповів міністр.

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Також він зазначив, що за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Чернівецькій області - 109 і в Києві - 37.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня в Україні зареєстровано 478 нових випадків COVID-19, всього - 8125, летальних - 201, одужали 782 людини.

карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Захворіло 1574 медика! Що робить Степанов на своїй посаді?
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25.04.2020 19:36 Відповісти
+8
Що робить на своїй посаді людина яка його туди запропонувала?
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25.04.2020 19:39 Відповісти
+8
Теж правильно! Зебілів на вихід!
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25.04.2020 19:40 Відповісти
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Атипичную пневмонию назвали Китайскими соплями от корондебилизма...Весело живем и вперед идем за Власть Советов,и как один умрем,в борьбе за это....
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25.04.2020 19:47 Відповісти
Есть обнадёживающие данные, что смертность от короновируса значительно меньше, чем 30%?
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25.04.2020 20:47 Відповісти
Доведеться навести аргументи.
Факти, будь ласка!
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25.04.2020 21:18 Відповісти
Пожалуйста, почитай свои экспертные посты.
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25.04.2020 21:30 Відповісти
Мої "экспертные посты"?
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25.04.2020 21:48 Відповісти
Доведеться навести аргументи.
Факти, будь ласка!
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25.04.2020 22:52 Відповісти
Делают акцент на детях. По-этому стратегию власти понятно. То что в мире миллионы детей от пневмонии умирает то пофиг
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25.04.2020 19:48 Відповісти
Никто не кричит остановить жизнь
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25.04.2020 19:49 Відповісти
в Індії щороку від пневмонії вмирає до 200тис.немовлят.
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25.04.2020 19:54 Відповісти
Т.е. можно плевать на короновирус и не носить, хотя бы, маски и соблюдать дистанцию?
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25.04.2020 20:48 Відповісти
маски можеш носити, а дурантин то зайве. вже більше місяця економіку вбивають
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25.04.2020 20:57 Відповісти
Свою подпись поставь под рекомендацией - "Первый в мире эксперт по короновирусу".
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25.04.2020 21:12 Відповісти
а ты типа большой эксперт по короне? я придерживаюсь мнения ученых, что паника раздута и не соответствует уровню угрозы
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25.04.2020 21:17 Відповісти
Хоч ти і как-цапо-мовний українець, але думку твою підтримую: "Паника раздута и не соответствует уровню угрозы".
https://censor.net/comments/locate/3191547/019214fa-8a85-720d-92c2-b5dd2722d5a0
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25.04.2020 21:25 Відповісти
Звичайно. Уявляєте якщо така запугана ЗМІ людина дізнається по позитивний тест на корону, та від одного страху її здатність боротися з вірусом різко падає.
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25.04.2020 21:29 Відповісти
НАША ЛЮДИНА!
ПЛЮСУЮ.
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25.04.2020 21:32 Відповісти
Пневмония сегодня - каждые три дня в Украине от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до 4 лет
ПРЕСС-РЕЛИЗ

12 ноября 2018

Всемирный день борьбы с пневмонией

РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛ ТАКИХ СТАТЕЙ НА ЦЕНЗОРЕ, КАК СЕЙЧАС О КОРОНЕ
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25.04.2020 19:52 Відповісти
И на дорогах дети гибнут, потому можно сделать экспертный вывод, что короновирус безопасен...
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25.04.2020 20:56 Відповісти
и что изза гриппа останавливать экономику и подвергать миллионы людей на нищету?
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25.04.2020 21:19 Відповісти
Куди йдемо?

У Миргороді поліція склала адмінпротокол на лікарку Аліну Шаніну, яка на своїй сторінці у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172453559473858&id=100001277355670 Facebook зробила репост відео блогера Антона Гури про нестачу захисних засобів у лікарні. Поліція розцінила це як роздмухування панічних настроїв у суспільстві і склала адмінпротокол за ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток). Справу передали до Миргородського міського суду. Про це йдеться у сюжеті знімальної групи https://tsn.ua/********/provokuvala-paniku-pid-chas-karantinu-u-mirgorodi-sudili-likarku-za-dopis-u-facebook-1533912.html ТСН .
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25.04.2020 20:07 Відповісти
19:28https://censor.net/news/3191547/za_sutki_v_ukraine_covid19_zaboleli_42_rebenka_i_116_medrabotnikov_gospitalizirovany_138_chelovek_stepanov
928https://censor.net/news/3191547/za_sutki_v_ukraine_covid19_zaboleli_42_rebenka_i_116_medrabotnikov_gospitalizirovany_138_chelovek_stepanov#comments\\\\\\\\\\\\\\\\\

И конечно я вслед за попами побегу в больничку - попы в палату, а я - заражать(ся) в коридоре.... Степанов даже не знает как бы он летел с кресла в нормальной стране..... хотя.... выкинут Степанова, а назначат Степидона, от перестановки фирм, доход не меняется.
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25.04.2020 20:14 Відповісти
Приблизительно вот такой канал, или что то подобное работает у маленьких зелёных. Они его называют лучем! Луч, при максимальном излучении, попадая на глаза вызывает вспышку на сетчатке, даже!!!! если глаза закрыты. После этого происходит частичная потеря зрения. Этот "луч" они используют практически всюду. Ну вот как то так...Ах да? К чему это. А к тому, что это и есть канал управления вирусом.....
Характеристики технології VLC здалися фінським дослідникам привабливими для передачі сигналу через біологічні тканини. Передача інформації на приймачі сигналів, імплантовані в тіло людини, найбільш ефективна в ближньому інфрачервоному діапазоні. Безпеку і високий рівень якості сигналу вчені продемонстрували на дослідах з м'ясом і кістками тварин. Подібні експерименти на людях поки під великим питанням, тому розробники керувалися допустимими нормами потужності світла на квадратний міліметр біологічної тканини. При тестуванні довжину хвилі випромінювання збільшували з декількох міліметрів до декількох сантиметрів і виявили гарний зв'язок навіть для глибоко розташованих імплантів. Зовнішнє джерело сигналу при цьому розташовували на відстані декількох метрів від «тіла».
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25.04.2020 20:27 Відповісти
Кхаа!!! Вспомнилось! Вы знаете, что у маленьких зелёные есть....планшеты!!??? Или нечто их напоминающее. Они их называют -устилус. Ударение на первой букве. Так вот, каждый из нас людей!!, а именно создающих себя по своему! образу и подобию, у них забит в базе, и вы не поверите, забит именно по фамилии, т.е. фамилия является ключевым при поиске человека у них. А ищут практически мгновенно...интересная деталь!
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25.04.2020 20:49 Відповісти
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