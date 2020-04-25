За добу в Україні на COVID-19 захворіли 42 дитини та 116 медпрацівників, госпіталізовано 138 осіб, - Степанов

За час пандемії в Україні захворіли 545 дітей і 1 574 медичні працівники.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу, передає Цензор.НЕТ

Так, за словами міністра, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дитини та 116 - медичних працівників. Госпіталізовано в установи охорони здоров'я 138 осіб.

"За час пандемії в Україні захворіли 545 дітей і 1574 медичних працівники. За добу зробили 5 825 досліджень методом ПЛР. Це новий рекорд", - розповів міністр.

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Також він зазначив, що за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Чернівецькій області - 109 і в Києві - 37.

Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня в Україні зареєстровано 478 нових випадків COVID-19, всього - 8125, летальних - 201, одужали 782 людини.