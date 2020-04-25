За добу в Україні на COVID-19 захворіли 42 дитини та 116 медпрацівників, госпіталізовано 138 осіб, - Степанов
За час пандемії в Україні захворіли 545 дітей і 1 574 медичні працівники.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час традиційного брифінгу, передає Цензор.НЕТ
Так, за словами міністра, в Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дитини та 116 - медичних працівників. Госпіталізовано в установи охорони здоров'я 138 осіб.
"За час пандемії в Україні захворіли 545 дітей і 1574 медичних працівники. За добу зробили 5 825 досліджень методом ПЛР. Це новий рекорд", - розповів міністр.
Також він зазначив, що за минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків виявили в Чернівецькій області - 109 і в Києві - 37.
Нагадаємо, станом на ранок 25 квітня в Україні зареєстровано 478 нових випадків COVID-19, всього - 8125, летальних - 201, одужали 782 людини.
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ПЛЮСУЮ.
ПРЕСС-РЕЛИЗ
12 ноября 2018
Всемирный день борьбы с пневмонией
РАНЬШЕ НЕ ВИДЕЛ ТАКИХ СТАТЕЙ НА ЦЕНЗОРЕ, КАК СЕЙЧАС О КОРОНЕ
У Миргороді поліція склала адмінпротокол на лікарку Аліну Шаніну, яка на своїй сторінці у https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3172453559473858&id=100001277355670 Facebook зробила репост відео блогера Антона Гури про нестачу захисних засобів у лікарні. Поліція розцінила це як роздмухування панічних настроїв у суспільстві і склала адмінпротокол за ст. 173-1 КУпАП (Поширювання неправдивих чуток). Справу передали до Миргородського міського суду. Про це йдеться у сюжеті знімальної групи https://tsn.ua/********/provokuvala-paniku-pid-chas-karantinu-u-mirgorodi-sudili-likarku-za-dopis-u-facebook-1533912.html ТСН .
928https://censor.net/news/3191547/za_sutki_v_ukraine_covid19_zaboleli_42_rebenka_i_116_medrabotnikov_gospitalizirovany_138_chelovek_stepanov#comments\\\\\\\\\\\\\\\\\
И конечно я вслед за попами побегу в больничку - попы в палату, а я - заражать(ся) в коридоре.... Степанов даже не знает как бы он летел с кресла в нормальной стране..... хотя.... выкинут Степанова, а назначат Степидона, от перестановки фирм, доход не меняется.
Характеристики технології VLC здалися фінським дослідникам привабливими для передачі сигналу через біологічні тканини. Передача інформації на приймачі сигналів, імплантовані в тіло людини, найбільш ефективна в ближньому інфрачервоному діапазоні. Безпеку і високий рівень якості сигналу вчені продемонстрували на дослідах з м'ясом і кістками тварин. Подібні експерименти на людях поки під великим питанням, тому розробники керувалися допустимими нормами потужності світла на квадратний міліметр біологічної тканини. При тестуванні довжину хвилі випромінювання збільшували з декількох міліметрів до декількох сантиметрів і виявили гарний зв'язок навіть для глибоко розташованих імплантів. Зовнішнє джерело сигналу при цьому розташовували на відстані декількох метрів від «тіла».