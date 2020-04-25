УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5967 відвідувачів онлайн
Новини
7 277 85

Подати заявку на оформлення статусу безробітного на порталі "Дія" можна за 10 хвилин, - Шмигаль

Подати заявку на оформлення статусу безробітного на порталі

Уряд на засіданні 24 квітня має підтримав запуск експериментального проєкту оформлення статусу безробітного на порталі "Дія" та отримання допомоги з безробіття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно авторизуватися на порталі" Дія ", вибрати відповідну послугу, заповнити анкету і прикріпити певний перелік документів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, вся процедура займатиме приблизно 10 хвилин, а термін розгляду заявок в центрі зайнятості в період карантину не повинен перевищувати одного робочого дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послаблення карантину не означає, що загроза минула. Нас чекають нові стандарти життя, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

Оповіщення про результат розробленої заявки буде надходити на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також буде доступний в особистому кабінеті користувача на порталі "Дія".

Подати заявку на оформлення статусу безробітного на порталі Дія можна за 10 хвилин, - Шмигаль 01

Нагадаємо, на засіданні 22 квітня Кабінет Міністрів затвердив розмір, а також порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги з часткового безробіття на період карантину, встановленого з метою не допустити розширення захворюваності на COVID-19. У проєкті рішення йдеться про те, що розмір допомоги встановлюється з розрахунку - дві третини від тарифної ставки, причому вона не може перевищувати офіційної мінімальної заробітної плати, яка становить 4723 гривні.

безробіття (560) диджиталізація (281) Шмигаль Денис (4648) Дія (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
На які кнопки тиснути щоб подати заяву?
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7505
показати весь коментар
25.04.2020 19:53 Відповісти
+17
Я би не радив встановлювати цю програму стеження за людьми.
показати весь коментар
25.04.2020 19:52 Відповісти
+12
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1724
показати весь коментар
25.04.2020 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а який толк з цього ...
показати весь коментар
25.04.2020 19:48 Відповісти
пособие получать по идее
показати весь коментар
25.04.2020 19:49 Відповісти
по безробіттю
показати весь коментар
25.04.2020 19:50 Відповісти
все очень хитро - если обратится сейчас , то получишь мизер..... - если бы РАБОТАЛ официально , как минимум 6-ть месяцев - то там есть шкала и градуировка от ЗП ..., а так использовав этот раз этот мизер - в дальнейшем уже шансов нет...- зазводняки как всегда
показати весь коментар
25.04.2020 20:06 Відповісти
Насколько я знаю, если приличное время работал официально, то как раз в первое время на бирже человек получает пособие в районе 60-70% от прошлого оклада и каждые 3 месяца сумма немного будет снижаться. Это неплохо может помочь тем, кто потерял работу как раз во время карантина.
показати весь коментар
25.04.2020 21:32 Відповісти
таких очень мало - очень... вся проблема в том , что это не решение вопроса , а просто имитация "деятельности"
показати весь коментар
25.04.2020 22:16 Відповісти
а что они должны делать? или в твоем понимании "деятельность" - это выдать всем по ляму баксов? или пристроить всех на работу с зп от тыщи баксов?
показати весь коментар
26.04.2020 14:40 Відповісти
если таких очень мало, стало быть большинство работало в черную и нефиг теперь жаловаться
показати весь коментар
26.04.2020 14:42 Відповісти
Только сначала нужно получить цифровую подпись в налоговой или в Привате. Попробуйте.
показати весь коментар
25.04.2020 19:56 Відповісти
а в Одессе говорят ...- а нам нужен этот гЭэмор....
показати весь коментар
25.04.2020 20:04 Відповісти
В Приваті ви можете самостійно згенерувати. В них є така функція лише за наявністю картки Привата
показати весь коментар
25.04.2020 20:08 Відповісти
Сколько безработных рабочих условных "Маш" и "Петь" смогут сами без ошибок сгенерировать себе цифровой сертификат?
показати весь коментар
25.04.2020 20:12 Відповісти
Справа тому, що звернення у Приват не означає автоматичне отримання ел.підпису. Вони видають кредитку, якщо немає іншої картки і відправляють самостійно генерувати той підпис. Інших варіантів не розглядають
показати весь коментар
25.04.2020 20:20 Відповісти
Ой ... начните с себя любимых , а мы пока посмотрим ....
показати весь коментар
25.04.2020 19:51 Відповісти
Чего тебе и всем зеленым жабам желаем. Хотя и хочется,чтобы быстрее в раз сто.
показати весь коментар
25.04.2020 19:52 Відповісти
Я би не радив встановлювати цю програму стеження за людьми.
показати весь коментар
25.04.2020 19:52 Відповісти
Кому конче необхідно, може поставити її або на "віртуальному гаджеті", або на старому дешевому смартфоні, який лежатиме вдома і матиме жодних інших функцій (і контактів).
показати весь коментар
25.04.2020 19:58 Відповісти
Можна і так. Для цього купити щось старе і лівий номер. Але вони вимагають повної авторизації з особистими даними. Таким чином вони будуть контролювати тих, хто вийде проти них на Майдан!
показати весь коментар
25.04.2020 20:01 Відповісти
Вони матимуть лише офіційні дані, які знає податкова, БТІ, ДАІ, банк (прив'язаний до зарплати чи пенсії). Все інше - "дані смартфону" - незмінна локація (вдома або у друга-родича), відсутні дзвінки та зрідка сповіщення від мобоператора та самої проги "дія".
показати весь коментар
25.04.2020 20:12 Відповісти
Сколько безработных рабочих условных "Маш" и "Петь" смогут купить себе отдельный смартфон ради установки приложения "Дия" и т.д.?
показати весь коментар
25.04.2020 20:17 Відповісти
Тут можна придумати чимало фокусів, для яких знадобиться лише ліва сімка і старенька кнопкова "нокія". Зараз чимала кількість абонентів користується саме кнопочниками.
показати весь коментар
25.04.2020 20:22 Відповісти
Не всі розуміють як треба поводитися при такому стеженні.
показати весь коментар
25.04.2020 20:18 Відповісти
"Як отримати електронний підпис?

Зверніться до будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів і надайте заповнену реєстраційну форму, ваші паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків.Повний перелік таких центрів - https://czo.gov.ua/ca-registry за посиланням.
Електронний ключ до підпису радимо зберігати на знімному носії (наприклад, на флешці).
Якщо ви звернетесь до Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Приватбанку ви зможете отримати кваліфікований електронний підпис безкоштовно. Також можна звернутися до мобільного оператора, який замінить вашу SIM-карту на картку з електронним підписом. Інші надавачі довірчих послуг оформлюють електронний підпис від 100 до 200 грн.
Строк дії кваліфікованого електронного підпису складає 1-2 роки. Щоб продовжити його використання, ви можете просто поновити строк дії онлайн через веб-сайт надавача. "
показати весь коментар
25.04.2020 20:02 Відповісти
Тоді це повне стеження!
показати весь коментар
25.04.2020 20:05 Відповісти
все для цього і робиться
показати весь коментар
25.04.2020 20:08 Відповісти
Если не хотите. Подойдите к центру занятости, заполните документы и оставьте в ящичке. Осторожно! Могут быть камеры наблюдения.
показати весь коментар
25.04.2020 22:12 Відповісти
Карта "Приват" в кармане а в центр нам одним днём не доехать. И там и там ЭЦП только на год даётся. Примечание. На каждую ЭЦП нужно отдельный носитель. Или на диске С но в разных папках.
показати весь коментар
25.04.2020 22:09 Відповісти
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1724
показати весь коментар
25.04.2020 19:53 Відповісти
не...., ну а какой со сторожа может быть спрос?
показати весь коментар
25.04.2020 20:14 Відповісти
На які кнопки тиснути щоб подати заяву?
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7505
показати весь коментар
25.04.2020 19:53 Відповісти
спочатку треба зловити 4Жи
показати весь коментар
25.04.2020 19:55 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2020 20:02 Відповісти
Ну ... 4-Жи "ПОЙМАТЬ" не проблема - главное правильного "оператора" найти ( как у Маши Захаровой ) ....
показати весь коментар
25.04.2020 20:03 Відповісти
Вам пешочком в центр занятости. Никто не неволит.
показати весь коментар
25.04.2020 22:14 Відповісти
То есть тем, кто формально не является безработным, а просто предприятие не работает из-за карантина жрать не надо?!
показати весь коментар
25.04.2020 19:55 Відповісти
Ви вивчали цю програму?
показати весь коментар
25.04.2020 19:57 Відповісти
Посмотрела, увидела обязательную электронную подпись иди АйДи Банка и плюнула.
показати весь коментар
25.04.2020 20:00 Відповісти
І я побачив там багато чого. Не сподобалося і я не став її встановлювати🙄
показати весь коментар
25.04.2020 20:02 Відповісти
Я там ниже написала уже - что это такое.........
показати весь коментар
25.04.2020 20:07 Відповісти
А если по жизни не имел банковской карточки по идеологическим соображениям?
показати весь коментар
25.04.2020 21:00 Відповісти
можна у Швецію поїхати, як мама Ріма та папа Сруль
показати весь коментар
25.04.2020 19:58 Відповісти
Ну разве что на метле.......
показати весь коментар
25.04.2020 20:02 Відповісти
На електровелосипеді🚴
показати весь коментар
25.04.2020 20:06 Відповісти
Эхххххх...........
показати весь коментар
25.04.2020 20:08 Відповісти
12000 грн🚴 правда є кращі, але дорожчі!.
показати весь коментар
25.04.2020 20:15 Відповісти
а можно у шмыгаля милостыню попросить "и не денег, а гречки горсть".....
показати весь коментар
25.04.2020 20:17 Відповісти
Сказала бы я, какое у меня желание поступить с горстью гречки в отношении ШмыРгаля.
показати весь коментар
25.04.2020 20:26 Відповісти
Підсмажити гречку і поставити в кут на гречку голими колінами цього Шмигаля?
показати весь коментар
25.04.2020 20:31 Відповісти
Я же не приласкать его хочу.
показати весь коментар
25.04.2020 20:43 Відповісти
А чого? Можна сковорідкою по голові🤗
показати весь коментар
25.04.2020 20:47 Відповісти
а потом заставить его съесть килограмм сахара, пол пачки дрожжей, залить тремя литрами воды и можно вести обстрел по оккупантам....
показати весь коментар
25.04.2020 20:36 Відповісти
Я би ще додав трохи пророщеної пшениці🤪😄
показати весь коментар
25.04.2020 20:41 Відповісти
Дурні зе-іли думають що у всіх Айфони 11, вони відстали від житття.
показати весь коментар
25.04.2020 19:55 Відповісти
Діджіталізація!
показати весь коментар
25.04.2020 19:58 Відповісти
У нас это скорее престидижитация всего народа
показати весь коментар
25.04.2020 20:05 Відповісти
Від слова пресувати
показати весь коментар
25.04.2020 20:07 Відповісти
От слов - Кручу-верчу, всех запутать хочу, Это если цензурно
показати весь коментар
25.04.2020 20:10 Відповісти
Короче це та справа за яку сидів Кернес!
показати весь коментар
25.04.2020 20:14 Відповісти
И за которую много кому отсидеть еще предстоит........... может быть.
показати весь коментар
25.04.2020 20:29 Відповісти
https://censor.net/ua/user/375264 нехрен прибедняться. Тем у кого нок1яяя кольоровые и чернобелые про статус безработных уже давно поздно думать . Потому что они уже на пенсии. ,,Нищета с1льская,, что ездила пригородными поездами до этих короновирусов и карантина чтобы учиться в мед пед училищах и потом все равно работать кассиром АТБ тыкала пальцами в смартфоны. И ноутбуков в вагонах хватало.
показати весь коментар
25.04.2020 21:19 Відповісти
Можно заходить с ББ.
показати весь коментар
25.04.2020 22:17 Відповісти
"СЛУГА" ТИЩЕНКО НАЗВАВ ЧОРНОБИЛЬСЬКУ ТРАГЕДІЮ "СВЯТОМ" І ЗАКЛИКАВ "ПРИВІТАТИ" ЛІКВІДАТОРІВ

https://www.5.ua/polityka/sluha-tyshchenko-nazvav-chornobylsku-trahediiu-sviatom-i-zaklykav-pryvitaty-likvidatoriv-213543.html

Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2550
показати весь коментар
25.04.2020 19:59 Відповісти
Ну то ж. Лубянский отдел кадров принимает анкеты будущих работников умственного труда, желающих поработать на рубке леса, добыче угля, прокладке каналов и железных дорог. В общем выбор работ большой, обязательно найдется что-нибудь по душе. Оплата баландой(ну, это если повезет). Не повезет - ваши беды. Проезд в одну сторону - бесплатен. В обратную...ХЗ, тут уж опять все от везения зависит. Регистрация анкеты - через приложение "Дія". Так кто хочет поработать?
показати весь коментар
25.04.2020 20:01 Відповісти
Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1153
показати весь коментар
25.04.2020 20:05 Відповісти
так, цей приклад дуже популярно пояснює, що таке негативна ціна на нафтові ф'ючерси)))
показати весь коментар
25.04.2020 20:11 Відповісти
business...., only business.....
показати весь коментар
25.04.2020 20:20 Відповісти
Це велике досягнення.Слава ЗЕ!
показати весь коментар
25.04.2020 20:10 Відповісти
Вовіки віків слава всім зеленим та бажаємо їм постійно носити на одязі емблему Зе, особливо після закінчення його каденції!
показати весь коментар
25.04.2020 20:13 Відповісти
а що дасть та реєстрація якщо грошей недають до закінчення карантину?
показати весь коментар
25.04.2020 20:16 Відповісти
Перший рік Зеленського: від віртуального кандидата до скомпрометованого президента - світова преса

https://www.radiosvoboda.org/a/ohliad-presy/30574799.html

Подать заявку на оформление статуса безработного на портале "Дія" можно за 10 минут, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3282
показати весь коментар
25.04.2020 20:24 Відповісти
Зараз по 1+1 ..Бутусов про зрадника Шайтанова ..!
показати весь коментар
25.04.2020 20:35 Відповісти
Колокольчик в нос каждому просителю.
показати весь коментар
25.04.2020 20:36 Відповісти
Подати заявку на оформлення статусу безробітного на порталі "Дія" можна за 10 хвилин, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9290
показати весь коментар
25.04.2020 20:43 Відповісти
Регистрация бойцов трудовой армии
показати весь коментар
25.04.2020 21:11 Відповісти
Половине срущих на цензоре очень пришлась бы жилетка дорожного робочего на ремонте дороги.
показати весь коментар
25.04.2020 21:22 Відповісти
Ну зайдите.Только сначала электронный ключ заведите,чтоб авторизоваться,ха-ха)))
показати весь коментар
25.04.2020 22:22 Відповісти
Обман. Функционал еще не подключен.
показати весь коментар
25.04.2020 22:28 Відповісти
та галимый вчес если сам увольнялся не че плотить не будут раньше трех месяцев а за это время помочь не могли и вакансий подобрать специально всякое говно а потом типа хотите стойте хотите не стойте..короче снялся..у нас все для лохов не заграница..
показати весь коментар
25.04.2020 23:58 Відповісти
Нафіга смартфон? :
https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu
Інструкція:
https://diia.gov.ua/services/dopomoga-po-bezrobittyu?pdf
показати весь коментар
26.04.2020 00:46 Відповісти
Тобто, мені для того щоб отримати допомогу по безробіттю, треба купити смартфон, зробити ЕЦП, відкрити рахунок в банку, а потім внести всі свої приватні дані у вашу електронну систему? Знаєш, Дениска, мені простіше тебе на куй послати - і сердито. і дешево.
показати весь коментар
26.04.2020 08:45 Відповісти
 
 