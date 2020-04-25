Подати заявку на оформлення статусу безробітного на порталі "Дія" можна за 10 хвилин, - Шмигаль

Уряд на засіданні 24 квітня має підтримав запуск експериментального проєкту оформлення статусу безробітного на порталі "Дія" та отримання допомоги з безробіття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Тепер, щоб оформити статус безробітного, необхідно авторизуватися на порталі" Дія ", вибрати відповідну послугу, заповнити анкету і прикріпити певний перелік документів", - зазначив Шмигаль.

За його словами, вся процедура займатиме приблизно 10 хвилин, а термін розгляду заявок в центрі зайнятості в період карантину не повинен перевищувати одного робочого дня.

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Оповіщення про результат розробленої заявки буде надходити на електронну пошту, смс-повідомленням на телефон, а також буде доступний в особистому кабінеті користувача на порталі "Дія".

Нагадаємо, на засіданні 22 квітня Кабінет Міністрів затвердив розмір, а також порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги з часткового безробіття на період карантину, встановленого з метою не допустити розширення захворюваності на COVID-19. У проєкті рішення йдеться про те, що розмір допомоги встановлюється з розрахунку - дві третини від тарифної ставки, причому вона не може перевищувати офіційної мінімальної заробітної плати, яка становить 4723 гривні.