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Новини Коронавірус і карантин
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54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, всього 294 хворі, - ОДА

54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, всього 294 хворі, - ОДА

На території Дніпропетровської області зафіксовано понад 50 нових випадків зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

"На Дніпропетровщині – 54 нові випадки коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 45 мешканців Дніпровського району, 6 жителів Кривого Рогу, по 1 – Павлограду, Тернівки та Петропавлівського району. 

Нині на Дніпропетровщині – 294 підтверджені випадки коронавірусу. 11 жителів області одужали, 1 людина померла", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За добу в Україні на COVID-19 захворіли 42 дитини та 116 медпрацівників, госпіталізовано 138 осіб, - Степанов

54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, всього 294 хворі, - ОДА 01

Разом з тим, як повідомляє в телеграм-каналі Дніпропетровська ОДА 45 хворих жителів Дніпровського району є мешканцями реабілітаційних центрів і захворіли внаслідок контактів, пов'язаних з Першотравенськом.

54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, всього 294 хворі, - ОДА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з COVID-19 госпіталізовано 2 627 осіб, з них 112 дітей і 273 медики. До апаратів ШВЛ підключено 104 пацієнти, - ЦГЗ

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Дніпропетровська область (3861)


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Топ коментарі
+4
54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 7116
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25.04.2020 20:06 Відповісти
+3
А після сьогоднішнього барижного штурму ці цифри вирастуть у декілька разів.Треба нещадно карати всіх порушників карантину., бо він не закінчиться ніколи.
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25.04.2020 20:16 Відповісти
+2
Только сегодня купил в АТБ 10 масок за 150 грн. Капец.
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25.04.2020 19:58 Відповісти
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Только сегодня купил в АТБ 10 масок за 150 грн. Капец.
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25.04.2020 19:58 Відповісти
подешевшали тобто
в аптеках були по 25
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25.04.2020 20:07 Відповісти
В рф италии и т д-- НАШИ МАСКИ - ДОРОЖЭ.
.
НО В НАС были бы НАШИ , И мы бы не покупали в ..
.
А так 3енелейсские- продавая- НАЖИЛИСЬ ,
а покупают-- ЗА НАШИ ДЕНЬГИ,..
.
ОНИ РЕАЛЬНО- не лохи..
.
ЛОХИ- МЫ.
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25.04.2020 20:07 Відповісти
не, наши, м. Нововолинськ. сделаны 31.03.2020
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25.04.2020 20:21 Відповісти
есть 50 шт, 500 грн.
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25.04.2020 20:22 Відповісти
А що за підприємство, може "гаражна паленка"?
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25.04.2020 20:59 Відповісти
ТзОВ "Дрімко" 068 938 10 87, 067 545 46 67
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25.04.2020 21:11 Відповісти
https://drimko.com.ua/ тут
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25.04.2020 21:12 Відповісти
Ничего страшного..
. Как говорил 3енелейсский министр здравоОГРАБЛЕНИЯ-- ЗДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ,,
,
НОВЫЕ ЛИЦА - *** ?!
.
Продали в канун эпидемии средства защиты в рф польшу италию. НАЖИЛИСЬ..


А теперь за счет бюджэта ЛОХОВ- покупаем в китае..
..
НОВЫЕ ЛИЦА- - РЕАЛЬНО НЕ ЛОХИ !,
,
Сколько быим лет небыло.
.
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25.04.2020 20:04 Відповісти
Придумают очередной Фуфломицин и народ вздохнеть с облегчением
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25.04.2020 20:05 Відповісти
54 новых случая COVID-19 зафиксировано на Днепропетровщине, всего 294 заболевших, - ОГА - Цензор.НЕТ 7116
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25.04.2020 20:06 Відповісти
Повісився на шнурках від кросівок. Тернополянин, який повернувся з Польщі та перебував на обсервації, покінчив життя самогубством

Ще одна жертва коронавірусу.
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25.04.2020 20:08 Відповісти
самоубийство - не выход. я бы где-то назвал это преступлением.
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25.04.2020 20:12 Відповісти
Це мабуть той якого жінка в хату не пустила і він пішов жалітись в поліцію. Була така інфа на Цензорі тиждень тому.
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25.04.2020 21:02 Відповісти
Из Польши приехал без бабла,шнурки пригодились..странное самогубство,даж на веревку не заработал...
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25.04.2020 20:12 Відповісти
Тоись, концлагерь в могилеве, могилы в днепре, как и стоило ожидать, - отмыв бабла? Ить хуже уже ж не будет? Только полицаям карантин на руку - щемят людей на деньги по еще одному поводу.
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25.04.2020 20:12 Відповісти
не знаю. не вижу ментов ваще. сидят пацаны в сквере на пиве. треть народа по улице без намордников. какого закрывать магазины и базары? шоб люди с голоду сдохли?
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25.04.2020 20:17 Відповісти
Оззи, вы крестик видели?? Прикольно, ага?? Давно заметил - чем ближе к правде, тем быстрее удаляют!!!
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25.04.2020 20:44 Відповісти
я ту тоже в опале. вполне нейтральные комменты удаляют. ну и бан с подачи сои не редкость.))
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25.04.2020 20:48 Відповісти
Тссс.. Про хозяев не будем!!.. Упекут на трое суток, гы-гы!
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25.04.2020 20:51 Відповісти
но я прочел ваш коммент с крестиком. +.
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25.04.2020 20:50 Відповісти
А після сьогоднішнього барижного штурму ці цифри вирастуть у декілька разів.Треба нещадно карати всіх порушників карантину., бо він не закінчиться ніколи.
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25.04.2020 20:16 Відповісти
бо він не закінчиться ніколи. в головах?
Как говорил профессор Преображенский - разруха - это не старуха с клюкой, разруха, она в головах. То же самое и с вирусом короны
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25.04.2020 20:53 Відповісти
Отакі вороги як ти гундяйські попи,********** потвори котрі розповсюджують хворобу порущуючи карантин діють проти України, бо хворі тільки зростають,і такі як ти паскуди цьому радіють.Карати нещадно, а попів депортувати до гундяя.
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25.04.2020 21:09 Відповісти
Для начала - я буддист, к твоему гундяю отношения совершенно не имею. А ты, если тебя вирускороны в голове полностью укрыл - не выходи на улицу, закройся в квартире и сиди.
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25.04.2020 21:13 Відповісти
Для початку ти ********** тварина котра на сьомому році війни гавкає на мові окупанта, Те що ти мудист то твоє діло,але карантин повинен соблюдать,бо твої права закінчуються т ам де починаються мої ,а я з за таких як ти козлів хворіти не хочу.Ти помри сьогодні а я завтра ,от така разруха в головах.
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25.04.2020 21:19 Відповісти
В нас як такого карантину немає, лише деякі обмеження на роботу окремих видів підприємств (сумнівної законності) та спорадичні обмеження особистих прав (відверто антиконституційні). Збираєтесь до появи вакцини сидіти в самоізоляції? А якщо підуть нові штами, проти яких вона не діятиме - чекати на нові вакцини? Або якщо її взагалі не розроблять?
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26.04.2020 02:13 Відповісти
Не хочете чекати,то на біса повертались з заробітків і навезли сюди зарази.Невже такі безголові що не бачите прямої залежності поширення від шастання? Чому я маю. сидіти в хаті коли якась купка недоумків в цей час тиняється по церквах і штурмує базари.Це не порушення моїх прав і не зазіхання на моє життя? У Китаї за порушення карантину страта тому вони швидко подолали а у нас навіть штраф не платять.Тільки невідворотність покарання і штраф всім порушникам.
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26.04.2020 06:38 Відповісти
Ты если боишься вирусакороны, сиди дома тихонько
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26.04.2020 09:08 Відповісти
От забувся в тебе гвинторогого спитати що мені робити і де сидіти.Є постанова яка забов"язує притягати таких сміливих як ти і якщо вона буде виконуватись то кожне твоє щастання обійдеться від 17000 до 34000 і я тільки за,можете ні в чому собі не відмовляти якщо будете поповнювати бюджет.
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27.04.2020 08:11 Відповісти
а у тебя роги прямые?
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27.04.2020 11:02 Відповісти
В мене не ростуть.Дякую богу що я не москаль.
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27.04.2020 11:06 Відповісти
Кстати, а кому я враг и почему ты так решил?
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25.04.2020 21:14 Відповісти
Тому що ти і такі як ти зхвали ***** захищати ***********. Тож валіза вокзал мордор,т ам і захистять і карантину нема ні в головах ні в дупі.
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25.04.2020 21:21 Відповісти
и тебе не хворать ), потому тебе чемодан вокзал и страна на выбор, а я живу в своей стране, и буду говорить на том языке, на каком захочу и иметь своё мнение пусть отличное от твоего и тебе подобных агрессивно настроенных и обозлённых на весьмирснами
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26.04.2020 00:22 Відповісти
Хотіло до ***** то їдь і не смерди в Україні хїуйлом падло. Ти живеш в Україні і забовв"язаний знати українську мову а якщо хочеш імєть і щоб тебе імєлі то це до *****,там вони за добу вже по 6000 маають таких як ти маючих своьо мнєніє. Вперед на родіну язіка. прихвостень окупанта.
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26.04.2020 06:30 Відповісти
Чего ж ты такой злобный то? Украинский язык я знаю получше твоего, т.к родился, вырос и живу в Украине.

Але менi простiше спiлкуватися росiйською, i як менi здається кожна дюдина, котра живе у вiльнiй країнi - має законне право спiлкуватися з iншими людьми на тiй мовi, на якiй вона хоче, аби лише iї розумiли
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26.04.2020 09:06 Відповісти
Російсько окупаційну я знаю краще за тебе( можем написати диктант) але з 2014р не визнаю, стидаюсь що колись вивчив і вважаю що доки ці потвори будуть вбивати наших хлопців ця феня не повинна існувати в Україні,бо вона створила привід для окупації.Я так вважаю.
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27.04.2020 09:02 Відповісти
Шо та путают наши правители в терминах)) всего 294 заболевших - заражённых или заболевших?
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25.04.2020 20:51 Відповісти
Капец. Моя родная область...
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25.04.2020 21:01 Відповісти
 
 