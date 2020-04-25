54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, всього 294 хворі, - ОДА

На території Дніпропетровської області зафіксовано понад 50 нових випадків зараження коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

"На Дніпропетровщині – 54 нові випадки коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 45 мешканців Дніпровського району, 6 жителів Кривого Рогу, по 1 – Павлограду, Тернівки та Петропавлівського району.

Нині на Дніпропетровщині – 294 підтверджені випадки коронавірусу. 11 жителів області одужали, 1 людина померла", - йдеться у повідомленні.

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Разом з тим, як повідомляє в телеграм-каналі Дніпропетровська ОДА 45 хворих жителів Дніпровського району є мешканцями реабілітаційних центрів і захворіли внаслідок контактів, пов'язаних з Першотравенськом.

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