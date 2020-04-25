54 нові випадки COVID-19 зафіксовано на Дніпропетровщині, всього 294 хворі, - ОДА
На території Дніпропетровської області зафіксовано понад 50 нових випадків зараження коронавірусом.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА, про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
"На Дніпропетровщині – 54 нові випадки коронавірусу. COVID-19 лабораторно підтвердили у 45 мешканців Дніпровського району, 6 жителів Кривого Рогу, по 1 – Павлограду, Тернівки та Петропавлівського району.
Нині на Дніпропетровщині – 294 підтверджені випадки коронавірусу. 11 жителів області одужали, 1 людина померла", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, як повідомляє в телеграм-каналі Дніпропетровська ОДА 45 хворих жителів Дніпровського району є мешканцями реабілітаційних центрів і захворіли внаслідок контактів, пов'язаних з Першотравенськом.
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в аптеках були по 25
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НО В НАС были бы НАШИ , И мы бы не покупали в ..
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А так 3енелейсские- продавая- НАЖИЛИСЬ ,
а покупают-- ЗА НАШИ ДЕНЬГИ,..
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ОНИ РЕАЛЬНО- не лохи..
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ЛОХИ- МЫ.
. Как говорил 3енелейсский министр здравоОГРАБЛЕНИЯ-- ЗДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ,,
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НОВЫЕ ЛИЦА - *** ?!
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Продали в канун эпидемии средства защиты в рф польшу италию. НАЖИЛИСЬ..
А теперь за счет бюджэта ЛОХОВ- покупаем в китае..
..
НОВЫЕ ЛИЦА- - РЕАЛЬНО НЕ ЛОХИ !,
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Сколько быим лет небыло.
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Ще одна жертва коронавірусу.
Как говорил профессор Преображенский - разруха - это не старуха с клюкой, разруха, она в головах. То же самое и с вирусом короны
Але менi простiше спiлкуватися росiйською, i як менi здається кожна дюдина, котра живе у вiльнiй країнi - має законне право спiлкуватися з iншими людьми на тiй мовi, на якiй вона хоче, аби лише iї розумiли