Глава Одеської ОДА терміново збирає комісію щодо НС: у 32 медиків Подільська підтверджено коронавірус
У Подільську Одеської області підтвердили 32 випадки захворювання на СOVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.
"Прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільська. Як ви знаєте, через епідемічну ситуацію в місті було вирішено посилити карантинні обмеження та протестувати ПЛР-методом всіх медпрацівників.
Результати невтішні. 32 позитивних аналізи — медпрацівники Подільської районної лікарні", - написав він.
Куций зазначив, що за даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини. Летальний випадок стався тиждень тому.
Станом на 19:30 в місті Подільськ зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.
"Наразі очікуємо остаточних результатів ПЛР-тестувань медпрацівників міської лікарні. Через ситуацію, що склалася у місті, я екстрено збираю комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть вжиті невідкладні заходи.
Станом на сьогодні на Одещині зафіксовано вже 219 випадків захворювання", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ .
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или за деньги 72% не ЛОШШАР .
Невже марлеві пов'язки кращі?
. Как говорил 3енелейсский министр здравоОГРАБЛЕНИЯ-- ЗДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ,,
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НОВЫЕ ЛИЦА - *** ?!
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Продали в канун эпидемии средства защиты в рф польшу италию. НАЖИЛИСЬ..
А теперь за счет бюджэта ЛОХОВ- покупаем в китае..
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НОВЫЕ ЛИЦА- - РЕАЛЬНО НЕ ЛОХИ !,
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Сколько бы им лет небыло.
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Я не ЛОХ.
Это ВЫ ЛОШШШААААРЫ !
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ПРИКОЛЬНО ,,
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ЧЕ НЕ СМЕЕТЕСЬ ??
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Это жэ смешнее чем СЛУГА НАРОДА и 95 ква ква ква квартал.
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Тесты делают только после того как пациент в ящик сыграл..
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-53231414 В эксклюзивном интервью DW он рассказал об отличии Зеленского от Порошенко и назвал себя сторонником мира с Россией.
Кстати, что он там насчёт инерции говорил? Инерция возникла именно сейчас и её не было после выборов осенью 2014 года или он это принципиально забыл?
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-53231414
та
https://www.dw.com/en/saakashvilli-says-ukrainian-president-zelenskiy-is-against-thieves/a-53237541
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
.
- а будет пистец.
- будет пистец, полагаете вы?
- да полагаю. я вот и сам сквозь пистец
свою жизнь пролагаю, шли бы вы на ух, женщина,
ип вашу мать.