УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7783 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 794 75

Глава Одеської ОДА терміново збирає комісію щодо НС: у 32 медиків Подільська підтверджено коронавірус

Глава Одеської ОДА терміново збирає комісію щодо НС: у 32 медиків Подільська підтверджено коронавірус

У Подільську Одеської області підтвердили 32 випадки захворювання на СOVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільська. Як ви знаєте, через епідемічну ситуацію в місті було вирішено посилити карантинні обмеження та протестувати ПЛР-методом всіх медпрацівників.

Результати невтішні. 32 позитивних аналізи — медпрацівники Подільської районної лікарні", - написав він.

Куций зазначив, що за даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини. Летальний випадок стався тиждень тому.

Також читайте: Спалах коронавірусу в лікарні на Одещині: COVID-19 виявлено у 29 пацієнтів і медиків

Станом на 19:30 в місті Подільськ зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

"Наразі очікуємо остаточних результатів ПЛР-тестувань медпрацівників міської лікарні. Через ситуацію, що склалася у місті, я екстрено збираю комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть вжиті невідкладні заходи.

Станом на сьогодні на Одещині зафіксовано вже 219 випадків захворювання", - додав він.

Глава Одеської ОДА терміново збирає комісію щодо НС: у 32 медиків Подільська підтверджено коронавірус 01

карантин (18172) Одеська область (3294) Куций Максим (56) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Зє показав як правильно треба дотримуватись карантин.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjcxODcyNTU3MTc0NTA3Ng%3D%3D&av=100013457791307

Глава Одесской ОГА срочно собирает комиссию по ЧС: у 32 медиков Подольска подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 1380
показати весь коментар
25.04.2020 20:22 Відповісти
+9
На украденную у пенсионеров пенсию зеленое стадо во главе с ослом жирует..
показати весь коментар
25.04.2020 20:28 Відповісти
+7
А мені от цікаво : Як карантиниться Лєнкі Зєлєнкі ? От цей би відосік я б подивився !
показати весь коментар
25.04.2020 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зє показав як правильно треба дотримуватись карантин.

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MjcxODcyNTU3MTc0NTA3Ng%3D%3D&av=100013457791307

Глава Одесской ОГА срочно собирает комиссию по ЧС: у 32 медиков Подольска подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 1380
показати весь коментар
25.04.2020 20:22 Відповісти
ЗЕкоМанда на Олімпі за хмарами, туди вірус не доскоче.
показати весь коментар
25.04.2020 20:26 Відповісти
олімп в київському метро...,поруч з кисневим заводом
показати весь коментар
25.04.2020 20:37 Відповісти
Масове захворювання медиків це проблема МОЗ та місцевої влади, які не забезпечили медиків відповідними засобами захисту і не переобладнали районну лікарню під прийом та лікування пацієнтів хворих на коронавірус. Тепер потрібно в Подільськ направити додаткових медиків, поки заражені будуть лікуватись і нарешті потрібно забезпечити медиків нормальними засобами і переобладнати лікарню! А що в інших районах, лікарні підготовлені для боротьби з коронавірусом? Тестування медиків потрібно було проводити регулярно та в першу чергу і якби це робилось то масового захворювання можна було б уникнути за рахунок вчасної ізоляції хворого медперсоналу.
показати весь коментар
25.04.2020 21:08 Відповісти
Не їх проблема,а Наша У всіх інших проблема,як вкрасти,й як змитися... Доки не тестуватимуть медиків, не тестуватимуть й Нас...! Й небачу нічого про іфа...
показати весь коментар
25.04.2020 21:16 Відповісти
Масове захворювання медиків від їх зараженого колеги сталось через елементарне нехтуваннями правилами безпеки. Не потрібно збиратись та подовгу сидіти в спільних приміщеннях, пити чаї, бухати та влаштовувати довгі засідання та планьорки! Медики виявились неготовими до обмеження контактів на роботі до суто професійних - ось і маємо 88 хворих! Головного лікаря та все керівництво районної лікарні потрібно вигнати і віддати під суд за такі результати роботи! Вивести з ладу 88 осіб медперсоналу під час епідемії це диверсія, за таке під час війни розстрілюють!
показати весь коментар
25.04.2020 22:42 Відповісти
Медики,як і інші Неповинні бути розумними...Їх на розум,й адекватність ніхто,нетестував... Карати за тупість вповноважена лише Природа. В Наших рекомендаціях,вона потреби немає. Кудись нетуди наш вид забрів...Чи,я,помиляюся....
показати весь коментар
25.04.2020 22:53 Відповісти
Для того щоб нерозумні медики дотримувались правил біологічної безпеки під час смертельного вірусу в лікарні існує розумний Головний лікар та його заступники, в райадміністрації сидить розумний Голова РДА, в місті Котовськ є розумний мер! А тепер виходить що вони всі ідіоти і їх потрібно знімати!
показати весь коментар
25.04.2020 23:12 Відповісти
Цікаво...! Їм,всім,розум з посадою призначають, чи в нагороду за злодійство... Матка Боска...
показати весь коментар
25.04.2020 23:15 Відповісти
Посада це як аванс, тебе призначають отже маєш бути розумним, або намагатись виглядати розумним. Під час війни та епідемії дуже добре видно хто розумний а хто випадково призначений на посаду!
показати весь коментар
25.04.2020 23:18 Відповісти
Стоовно намагатися виглядати. то до зестада з ішаком.... "Якщо на клітці з мухою,побачиш напис -Слон! , Невір ,очам,своїм"
показати весь коментар
25.04.2020 23:22 Відповісти
Цікаві стереотипи світосприйняття....Може,тому людство Неприречене...
показати весь коментар
25.04.2020 23:17 Відповісти
Всі проблеми в Україні через відсутність притомної центральної влади.
показати весь коментар
25.04.2020 21:28 Відповісти
Тут як раз проблема у владі на місцевому рівні - не було дотримано елементарних заходів біологічної безпеки в лікарні. Головний лікар з заступниками вже засиділись на своїй посаді. А місцева влада не перевіряла що робиться в лікарні!
показати весь коментар
25.04.2020 22:44 Відповісти
В нас нема функціонального органу керування країною. Влади,в нас,хоч викидай...
показати весь коментар
25.04.2020 22:55 Відповісти
в першу чергу мізків у населення та критичного мислення у нього ж
показати весь коментар
26.04.2020 07:21 Відповісти
Пускай 3енелейсские -- ВЫКУПАЮТ с рф италии и т д.- СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , которые продавали в канун эпидемии .
.
и ЗА СВОИ ДЕНЬГИ .
.
или за деньги 72% не ЛОШШАР .
показати весь коментар
25.04.2020 21:50 Відповісти
Будівельні респиратори не допоможуть уникнути зараження медперсоналу, потрібні зовсім інші засоби іншого класу захисту! Невже місцева влада не могла знайти в Одесі щитки, костюми та маски? Невже не могли знайти місцевих фермерів та підприємців які профінансують забезпечення районної лікарні всім необхідним? Могли, але нічого не робили!
показати весь коментар
25.04.2020 22:46 Відповісти
яка різниця між будівельними респіраторами і медичними?
Невже марлеві пов'язки кращі?
показати весь коментар
26.04.2020 07:23 Відповісти
Нектар вкушают
показати весь коментар
25.04.2020 22:06 Відповісти
На украденную у пенсионеров пенсию зеленое стадо во главе с ослом жирует..
показати весь коментар
25.04.2020 20:28 Відповісти
Хороший мужской стол. Много мяса - ну и что???!
показати весь коментар
25.04.2020 20:30 Відповісти
Глава Одесской ОГА срочно собирает комиссию по ЧС: у 32 медиков Подольска подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 5697
показати весь коментар
25.04.2020 20:34 Відповісти
А то, што реформу системи харчування ВСУ відмінили і член банди ;ЗЕ; Апаршин поставив 40 тонн прострочених продуктів.
показати весь коментар
25.04.2020 20:35 Відповісти
Апаршина треба було ще за попередній розпродаж армії посадити
показати весь коментар
26.04.2020 07:24 Відповісти
Якщо вам знадобиться лікар-гастроентеролог, то звертайтеся🍛
показати весь коментар
25.04.2020 20:37 Відповісти
А как же женщины?
показати весь коментар
25.04.2020 21:25 Відповісти
И где тот короновирус, когда от так нужен?
показати весь коментар
25.04.2020 20:49 Відповісти
Ничего страшного..
. Как говорил 3енелейсский министр здравоОГРАБЛЕНИЯ-- ЗДОХНУТ в ОСНОВНОМ ПОЖИЛЫЕ,,
,
НОВЫЕ ЛИЦА - *** ?!
.
Продали в канун эпидемии средства защиты в рф польшу италию. НАЖИЛИСЬ..

А теперь за счет бюджэта ЛОХОВ- покупаем в китае..
..
НОВЫЕ ЛИЦА- - РЕАЛЬНО НЕ ЛОХИ !,
,
Сколько бы им лет небыло.
.
..

.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
показати весь коментар
25.04.2020 20:25 Відповісти
Глава Одесской ОГА срочно собирает комиссию по ЧС: у 32 медиков Подольска подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 7037
показати весь коментар
25.04.2020 20:29 Відповісти
У євреїв це називається ;мати хуцпу;.
показати весь коментар
25.04.2020 20:36 Відповісти
По 3енелейсскому--
.
Я не ЛОХ.


Это ВЫ ЛОШШШААААРЫ !
,
показати весь коментар
25.04.2020 20:38 Відповісти
Мабуть засіб захисту у лікарів був на вищому рівні.Збирати треба владу та ставити до стінки,щоб ніхто більше не страждав.
показати весь коментар
25.04.2020 20:26 Відповісти
А мені от цікаво : Як карантиниться Лєнкі Зєлєнкі ? От цей би відосік я б подивився !
показати весь коментар
25.04.2020 20:26 Відповісти
она что бы не заражать украинцев-- вылетела за границу..
.
ПРИКОЛЬНО ,,
,
ЧЕ НЕ СМЕЕТЕСЬ ??
,
Это жэ смешнее чем СЛУГА НАРОДА и 95 ква ква ква квартал.
.
.
.
показати весь коментар
25.04.2020 21:53 Відповісти
Вот и верьВРАЧИ!
показати весь коментар
25.04.2020 20:26 Відповісти
Не удивительно...они лечат пневмонию...
Тесты делают только после того как пациент в ящик сыграл..
показати весь коментар
25.04.2020 20:27 Відповісти
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-53231414 Саакашвили о своем желании мира с Россией и плюсах Зеленского
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-53231414 В эксклюзивном интервью DW он рассказал об отличии Зеленского от Порошенко и назвал себя сторонником мира с Россией.

Глава Одесской ОГА срочно собирает комиссию по ЧС: у 32 медиков Подольска подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 9176
показати весь коментар
25.04.2020 20:27 Відповісти
Агент ФСБ саака зна що каже...
показати весь коментар
25.04.2020 20:29 Відповісти
Михо, иди к Сивохе на платформу примирения, будете обосцаные вместе на лавочке сидеть.
показати весь коментар
25.04.2020 20:52 Відповісти
Секта Саакашвили утверждает, что приговор ему вынесла коррумпированная власть, а он утверждает, что победил коррупцию...
Кстати, что он там насчёт инерции говорил? Инерция возникла именно сейчас и её не было после выборов осенью 2014 года или он это принципиально забыл?
показати весь коментар
25.04.2020 21:11 Відповісти
2 статті різними мовами хто знає англійську можете порівняти з рос перекладом :
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%85-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/a-53231414

та
https://www.dw.com/en/saakashvilli-says-ukrainian-president-zelenskiy-is-against-thieves/a-53237541
показати весь коментар
26.04.2020 07:37 Відповісти
зЕРМАК победит ви RUS
показати весь коментар
25.04.2020 20:27 Відповісти
Яка дивина, Яка несподіванка... Медики,ж, нелюди - Сфера послуг...! Це винахід,ще срср...
показати весь коментар
25.04.2020 20:30 Відповісти
Якби так було, не було б конкурсів 30 на 1 місце.
показати весь коментар
25.04.2020 20:35 Відповісти
Може, то, показник інтелекту Вічна сентенція медику - "Вилікуйся Сам", - Чоботарі,без чобіт...
показати весь коментар
25.04.2020 20:41 Відповісти
Идет тихий захват Украины без единого выстрела...стрелять уже не модно...
показати весь коментар
25.04.2020 20:31 Відповісти
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
показати весь коментар
25.04.2020 20:36 Відповісти
зЕРМАК не Дурак,он КВНщик...
показати весь коментар
25.04.2020 20:41 Відповісти
ты не врубился
показати весь коментар
25.04.2020 20:45 Відповісти
ГУЛАГ нам не враг.Это типичное состояние Совка...
показати весь коментар
25.04.2020 20:47 Відповісти
Ляшко сказав карантин послаблять,значить ослаблять !
показати весь коментар
25.04.2020 20:33 Відповісти
Медицину Знищили, ще коли, Систему Життєзабезпечення оголосили - Сферою послуг Прирівнявши до хвойд !!!
показати весь коментар
25.04.2020 20:33 Відповісти
та ні, останні - то сфера розваг)))
показати весь коментар
25.04.2020 20:35 Відповісти
сфера розваг , це зеплодоки, повії значно інтелектуальніші й цнотливіші...
показати весь коментар
25.04.2020 20:43 Відповісти
то такое, бывает... а так страна в целом "готова к встрече с коронавирусом"...
показати весь коментар
25.04.2020 20:33 Відповісти
КВН продолжается,заключительная Фаза наступит когда Путлер дожмёт Лукашенко...,Зеля у него давно в Кармане...
показати весь коментар
25.04.2020 20:38 Відповісти
После отдыха в 06мане..
.
показати весь коментар
25.04.2020 20:40 Відповісти
На мокшандії на ковід-19 залетів депутат госдурі і відомиі пропагондон калашніков. Він не вилазив кацапських ток-шоу . Чекаємо приємних новин з мацкви.
показати весь коментар
25.04.2020 21:55 Відповісти
Ну и плюс пациенты. Сколько их и где?
показати весь коментар
25.04.2020 20:39 Відповісти
зЕРМАК не дурак,он всего лишь Шут
показати весь коментар
25.04.2020 20:39 Відповісти
- что же за всем этим будет?
- а будет пистец.
- будет пистец, полагаете вы?
- да полагаю. я вот и сам сквозь пистец
свою жизнь пролагаю, шли бы вы на ух, женщина,
ип вашу мать.
показати весь коментар
25.04.2020 20:42 Відповісти
Страна напоминает ГЕТТО,самоизоляция и карантин сделали свое дело...
показати весь коментар
25.04.2020 20:45 Відповісти
опорная ,пля-ть, больница на четыре района - хорошо защитили врачей , ёпт, теперь только собирать собрания остаётся...
показати весь коментар
25.04.2020 20:46 Відповісти
о 3-ей части "реформы медицины" Супрун умолчала, но мы и сами догадливы - это гроб в целлофановом пакете.
показати весь коментар
25.04.2020 21:18 Відповісти
88 подтвержденных, из них 32 медика.
показати весь коментар
25.04.2020 21:03 Відповісти
и это ещё не вечер...
показати весь коментар
25.04.2020 21:09 Відповісти
Не Балта, а жмеринка с вапняркой..))
показати весь коментар
25.04.2020 22:56 Відповісти
А що - вже дорогу зробили?
показати весь коментар
26.04.2020 04:36 Відповісти
 
 