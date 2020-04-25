Глава Одеської ОДА терміново збирає комісію щодо НС: у 32 медиків Подільська підтверджено коронавірус

У Подільську Одеської області підтвердили 32 випадки захворювання на СOVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбуці написав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільська. Як ви знаєте, через епідемічну ситуацію в місті було вирішено посилити карантинні обмеження та протестувати ПЛР-методом всіх медпрацівників.

Результати невтішні. 32 позитивних аналізи — медпрацівники Подільської районної лікарні", - написав він.

Куций зазначив, що за даними епідеміологів, вони були в контакті з хворим на коронавірус лікарем сімейної медицини. Летальний випадок стався тиждень тому.

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Станом на 19:30 в місті Подільськ зафіксовано 88 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

"Наразі очікуємо остаточних результатів ПЛР-тестувань медпрацівників міської лікарні. Через ситуацію, що склалася у місті, я екстрено збираю комісію з надзвичайних ситуацій. Будуть вжиті невідкладні заходи.

Станом на сьогодні на Одещині зафіксовано вже 219 випадків захворювання", - додав він.