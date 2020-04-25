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Новини Коронавірус і карантин
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У Росії за добу майже 6 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 тисячі

У Росії за добу майже 6 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 тисячі

За останню добу в Росії зареєстровано ще 5966 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперштаб боротьби із захворюванням.

Загальна кількість заражених у країні досягла 74 588 осіб. Добовий приріст становить + 8,7%.

У оперштабі підкреслюють, що 48,9% виявлено активно, тобто симптомів захворювання у цих людей не було.

Нові випадки виявлені в 83 регіонах, в Москві - 2612 нових хворих на COVID-19. Усього в столиці 39 509 діагнозів.

Нові випадки, в тому числі, реєструвалися в Московській області (605), Петербурзі (215), в Мурманської області (193).

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Загальна кількість жертв захворювання у всій країні досягла 681, за добу померли ще 66 осіб.

Кількість тих хто одужав, становить 6250. За добу в Росії повністю одужали 682 людини.

карантин (18172) росія (66070) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
В России за сутки почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 74,5 тыс. - Цензор.НЕТ 2010
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25.04.2020 20:36 Відповісти
+21
не скажи очень интересно, сколько им еще осталось.
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25.04.2020 20:39 Відповісти
+14
В России за сутки почти 6 тыс. новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных превысило 74,5 тыс. - Цензор.НЕТ 1736
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25.04.2020 20:41 Відповісти
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Вот он час расплаты рашки. Карма жгииииии
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26.04.2020 08:44 Відповісти
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