У Росії за добу майже 6 тис. нових випадків COVID-19, загальна кількість інфікованих перевищила 74,5 тисячі

За останню добу в Росії зареєстровано ще 5966 випадків інфікування коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперштаб боротьби із захворюванням.

Загальна кількість заражених у країні досягла 74 588 осіб. Добовий приріст становить + 8,7%.

У оперштабі підкреслюють, що 48,9% виявлено активно, тобто симптомів захворювання у цих людей не було.

Нові випадки виявлені в 83 регіонах, в Москві - 2612 нових хворих на COVID-19. Усього в столиці 39 509 діагнозів.

Нові випадки, в тому числі, реєструвалися в Московській області (605), Петербурзі (215), в Мурманської області (193).

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Загальна кількість жертв захворювання у всій країні досягла 681, за добу померли ще 66 осіб.

Кількість тих хто одужав, становить 6250. За добу в Росії повністю одужали 682 людини.