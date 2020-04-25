Пожежа знищила три господарські будівлі й два дачні будинки на Київщині, - ДСНС

Поблизу села Старі Безрадичі Обухівського району Київської області 25 квітня загорілися трава й очерет, вогонь перекинувся на будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, пожежа охопила площу близько 20 га, через сильний вітер перекинулася на будівлі. В результаті вогонь знищив три господарських будівлі і два дачні будинки.

Також повідомляється, що вдалося врятувати п'ять житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.



До гасіння залучено 23 рятувальники та 6 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

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