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Новини Пожежі в Україні
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Пожежа знищила три господарські будівлі й два дачні будинки на Київщині, - ДСНС

Пожежа знищила три господарські будівлі й два дачні будинки на Київщині, - ДСНС

Поблизу села Старі Безрадичі Обухівського району Київської області 25 квітня загорілися трава й очерет, вогонь перекинувся на будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, пожежа охопила площу близько 20 га, через сильний вітер перекинулася на будівлі. В результаті вогонь знищив три господарських будівлі і два дачні будинки.

Також повідомляється, що вдалося врятувати п'ять житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.

До гасіння залучено 23 рятувальники та 6 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

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Пожежа знищила три господарські будівлі й два дачні будинки на Київщині, - ДСНС 01

Київська область (4093) пожежа (4353) ДСНС (5160)


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Топ коментарі
+6
https://twitter.com/seitodanemo

https://twitter.com/seitodanemo Anrie KRSTN https://twitter.com/seitodanemo @seitodanemo https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041 7 ч

Чи можна це вважати визнанням своєї провини у організації підпалів? Чи хоча б зізнанням у приналежності до цієї групи.

https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041/photo/1

Пожар уничтожил три хозяйственных постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7
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25.04.2020 20:48 Відповісти
+5
Для людей втрата таких будинків є значною проблемою, бо відбудовуватися дуже дорого.
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25.04.2020 20:44 Відповісти
+3
Ведьма, её и спалить. Или утопить в канале.
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25.04.2020 20:50 Відповісти
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Могло быть и похуже.
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25.04.2020 20:39 Відповісти
Скоріш за все, згоріло 3 гнидника і 2 халабуди. Дачі - вони часто такі..
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25.04.2020 20:42 Відповісти
Для людей втрата таких будинків є значною проблемою, бо відбудовуватися дуже дорого.
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25.04.2020 20:44 Відповісти
Они не "загорелись" а кто то подпалил.
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25.04.2020 20:46 Відповісти
Це не перший дачний будинок чи хата, яку підпалили! Як правило є бригади, які ходять і грабують такі будинки. Якщо нічого нема, або не можна ввійти, то підпалюють. Мені відомі такі випадки.
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25.04.2020 20:50 Відповісти
https://twitter.com/seitodanemo

https://twitter.com/seitodanemo Anrie KRSTN https://twitter.com/seitodanemo @seitodanemo https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041 7 ч

Чи можна це вважати визнанням своєї провини у організації підпалів? Чи хоча б зізнанням у приналежності до цієї групи.

https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041/photo/1

Пожар уничтожил три хозяйственных постройки и два дачных дома на Киевщине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7
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25.04.2020 20:48 Відповісти
Ведьма, её и спалить. Или утопить в канале.
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25.04.2020 20:50 Відповісти
Води на Крим не буде. Нам самим не вистачає води.
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25.04.2020 20:52 Відповісти
Собака лает - ветер носит.
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25.04.2020 21:17 Відповісти
"Исход" С. Кинга кто читал? Очень похоже.
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25.04.2020 20:49 Відповісти
Ну,одразу Апокаліпсіс.... Ви живі,будете ...мертвим...
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25.04.2020 20:57 Відповісти
Читал. Тоже похоже(если еще не похожее) - Н. Мороз, "Инструктор по выживанию". Посмотрите, тематика схожая.
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25.04.2020 20:58 Відповісти
То загальна властивість торфяників...! Навіть ,на болотах над водою метан ********...
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25.04.2020 20:55 Відповісти
суперновость,очень очень важная
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25.04.2020 21:41 Відповісти
https://mobile.twitter.com/jyrnalist

https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1253951616983740416 12 ч

В 2014 году некоторым луганчанам (зачеркнуто) идиотам оккупанты платили деньги, чтобы с их огорода пострелял миномет, а потом это можно было списать на злых биндер и укропов.

2020 год. Неизвестные идиоты(не зачеркнуто)устраивают поджоги в парках и на кладбищах в Киеве...
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25.04.2020 22:58 Відповісти
 
 