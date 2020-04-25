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Пожежа знищила три господарські будівлі й два дачні будинки на Київщині, - ДСНС
Поблизу села Старі Безрадичі Обухівського району Київської області 25 квітня загорілися трава й очерет, вогонь перекинувся на будинки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, пожежа охопила площу близько 20 га, через сильний вітер перекинулася на будівлі. В результаті вогонь знищив три господарських будівлі і два дачні будинки.
Також повідомляється, що вдалося врятувати п'ять житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.
До гасіння залучено 23 рятувальники та 6 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.
Топ коментарі
+6 olele
показати весь коментар25.04.2020 20:48 Відповісти Посилання
+5 Ali Hasan
показати весь коментар25.04.2020 20:44 Відповісти Посилання
+3 Solomon #418722
показати весь коментар25.04.2020 20:50 Відповісти Посилання
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https://twitter.com/seitodanemo Anrie KRSTN https://twitter.com/seitodanemo @seitodanemo https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041 7 ч
Чи можна це вважати визнанням своєї провини у організації підпалів? Чи хоча б зізнанням у приналежності до цієї групи.
https://twitter.com/seitodanemo/status/1253987101860823041/photo/1
https://mobile.twitter.com/jyrnalist Атипичный журналист https://mobile.twitter.com/jyrnalist @jyrnalist https://mobile.twitter.com/jyrnalist/status/1253951616983740416 12 ч
В 2014 году некоторым луганчанам (зачеркнуто) идиотам оккупанты платили деньги, чтобы с их огорода пострелял миномет, а потом это можно было списать на злых биндер и укропов.
2020 год. Неизвестные идиоты(не зачеркнуто)устраивают поджоги в парках и на кладбищах в Киеве...