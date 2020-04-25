Немовлят від сурогатних матерів продавали в Китай. Організатори - головна лікарка приватної клініки Києва та її син, - Геращенко
Днями, в результаті наполегливої і кропіткої роботи, а також проведення комплексу злагоджених оперативно-розшукових заходів Національною поліцією України була зупинена злочинна діяльність міжнародної транснаціональної групи, яка протягом тривалого часу продавала новонароджених дітей в Китайську Народну Республіку.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, організаторами злочинної групи виявилися головна лікарка приватної репродуктивної клініки, громадянка України, 1970 р.н., та її син, громадянин України, 1992 р.н. До групи також входили троє громадян КНР і два українці.
"За грошову винагороду зловмисники надавали послуги з вирішення організаційних і юридичних питань, пов'язаних з процесами запліднення, пологів, оформлення документів та легалізації вивозу дітей за межі України.
Іншими словами, вони продавали дітей, народжених українськими жінками в Китай за гроші. Такий собі супермаркет з торгівлі новонародженими", - написав Геращенко, додавши, що послуги посередників при народженні дитини в Україні потенційним батькам коштували приблизно 50 тис. доларів США.
Також він зазначив, що як правило, зловмисники шукали клієнтів серед громадян КНР: "Самотніх чоловіків певної орієнтації, які бажають народити дитину в Україні методом штучного запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері".
"Після народження дитини сурогатна мати давала згоду на заміну батьків у свідоцтві про народження, в результаті чого батьками дитини ставали громадянин КНР і його фіктивна дружина. Надалі, громадянин КНР, маючи документи, що підтверджують його батьківство, вивозив дитину за межі України", - повідомив заступник голови МВС.
Крім того, Геращенко повідомив, що наразі тривають оперативні заходи щодо перевірки ще 140 громадян КНР на предмет причетності до покупки новонароджених дітей в Україні з порушенням чинного законодавства: "Реальна кількість народжених в Україні й вивезених за її межі немовлят ще належить встановити. Однак поліція докладе всіх зусиль, щоб цього більше не повторилося!"
"Справа в тому, що повноцінного регулювання такої сфери як сурогатне материнство в Україні насьогодні не існує. Але воно і не заборонено законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно! Однак продаж новонародженої дитини - це повний склад злочину, передбаченого статтею 149 Кримінального Кодексу - торгівля людьми.
Україна не повинна бути напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми! Для цього необхідно раз і назавжди врегулювати питання: дозволено чи заборонено у нас сурогатне материнство і якщо дозволено, то як воно має бути врегульовано Законом. Якщо так, то необхідно приймати закон про сурогатне материнство, в якому передбачити необхідні заходи для захисту прав і інтересів всіх сторін і головне - новонародженої дитини. Якщо немає, тоді заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши безпосередню відповідальність за таке діяння", - зазначив він.
Також він нагадав, що стосовно "вищевказаної злочинної групи, яка торгувала народженими в Україні немовлятами, то за фактом її діяльності відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна".
"Хочу висловити подяку співробітникам Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в м.Києві, працівникам Управління карного розшуку ГУНП в м.Києві, а також всім поліцейським, прокурорам і суддям, які зробили можливим документування та затримання цієї групи торговців новонародженими .
Також висловлюю подяку китайським правоохоронцям, які допомогли провести цю масштабну операцію з припинення міжнародної злочинної групи", - підсумував заступник голови МВС.
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Скорей всего , бездетные пары таким образом решали свою проблему. Этот вопрос очень сложный морально. Но помогает стать счастливыми людям, которые потеряли надежду стать родителями. Как был зачат Христос? Вдумайтесь. Что есть непорочное зачатие? Это и есть, скорей всего, экстракорпоральное оплодотворение. Возможно , и Христос - сын инопланетянина. Тогда очень многие непонятные вещи становятся на место.
Просте і тупе запитання.
Якщо при Зе"канал" (СХЕМА) був прикритий,то значить при порошенко 5 років він успішно працював ?
Скорее всего в виду карантина и закрытия границ, биологические родители/родитель китайцы не могут приехать в Украину на рождение и оформление на себя своего генетического ребенка (беременность же у сурмамы не остановишь, сейчас рождаются дети зачатые прошлым летом 2019) , а сурмаме этот ребенок вообще не нужен, она по договору все выполнила его родив, а по документам ребенок оформлен в роддоме на нее и не переоформлен на родителей, потому что их нет в Украине. И за этими детьми кто-то должен присматривать на время картина, поэтому детям по два месяца и меньше , закрылись границы и генетические родители не могут приехать. И таких детей незабраных с каждым днем все больше и больше. Но скорее всего у этих детей есть настоящие китайские родители. Это легко проверяется генетической экспертизой.
в КИТАЇ великий ринок трасплантології..
Південна корея ще не так давно була донором..