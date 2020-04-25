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Новини Силовики
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Немовлят від сурогатних матерів продавали в Китай. Організатори - головна лікарка приватної клініки Києва та її син, - Геращенко

Немовлят від сурогатних матерів продавали в Китай. Організатори - головна лікарка приватної клініки Києва та її син, - Геращенко

Днями, в результаті наполегливої і кропіткої роботи, а також проведення комплексу злагоджених оперативно-розшукових заходів Національною поліцією України була зупинена злочинна діяльність міжнародної транснаціональної групи, яка протягом тривалого часу продавала новонароджених дітей в Китайську Народну Республіку.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, організаторами злочинної групи виявилися головна лікарка приватної репродуктивної клініки, громадянка України, 1970 р.н., та її син, громадянин України, 1992 р.н. До групи також входили троє громадян КНР і два українці.

"За грошову винагороду зловмисники надавали послуги з вирішення організаційних і юридичних питань, пов'язаних з процесами запліднення, пологів, оформлення документів та легалізації вивозу дітей за межі України.

Іншими словами, вони продавали дітей, народжених українськими жінками в Китай за гроші. Такий собі супермаркет з торгівлі новонародженими", - написав Геращенко, додавши, що послуги посередників при народженні дитини в Україні потенційним батькам коштували приблизно 50 тис. доларів США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичні правоохоронці розкрили злочинну схему з продажу новонароджених за кордон: причетна одна з клінік. ФОТОрепортаж

Також він зазначив, що як правило, зловмисники шукали клієнтів серед громадян КНР: "Самотніх чоловіків певної орієнтації, які бажають народити дитину в Україні методом штучного запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері".

"Після народження дитини сурогатна мати давала згоду на заміну батьків у свідоцтві про народження, в результаті чого батьками дитини ставали громадянин КНР і його фіктивна дружина. Надалі, громадянин КНР, маючи документи, що підтверджують його батьківство, вивозив дитину за межі України", - повідомив заступник голови МВС.

Крім того, Геращенко повідомив, що наразі тривають оперативні заходи щодо перевірки ще 140 громадян КНР на предмет причетності до покупки новонароджених дітей в Україні з порушенням чинного законодавства: "Реальна кількість народжених в Україні й вивезених за її межі немовлят ще належить встановити. Однак поліція докладе всіх зусиль, щоб цього більше не повторилося!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступницю головного перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми в Хмельницькому, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Справа в тому, що повноцінного регулювання такої сфери як сурогатне материнство в Україні насьогодні не існує. Але воно і  не заборонено законом, і тому все відбувається за цивільно-правовим договором, виконання якого контролюється самими його сторонами. Навіть нотаріального посвідчення такого договору не потрібно! Однак продаж новонародженої дитини - це повний склад злочину, передбаченого статтею 149 Кримінального Кодексу - торгівля людьми.

Україна не повинна бути напівлегальним майданчиком для торгівлі дітьми! Для цього необхідно раз і назавжди врегулювати питання: дозволено чи заборонено у нас сурогатне материнство і якщо дозволено, то як воно має бути врегульовано Законом. Якщо так, то необхідно приймати закон про сурогатне материнство, в якому передбачити необхідні заходи для захисту прав і інтересів всіх сторін і головне - новонародженої дитини. Якщо немає, тоді заборонити в принципі сурогатне материнство, передбачивши безпосередню відповідальність за таке діяння", - зазначив він.

Також він нагадав, що стосовно "вищевказаної злочинної групи, яка торгувала народженими в Україні немовлятами, то за фактом її діяльності відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна".

"Хочу висловити подяку співробітникам Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в м.Києві, працівникам Управління карного розшуку ГУНП в м.Києві, а також всім поліцейським, прокурорам і суддям, які зробили можливим документування та затримання цієї групи торговців новонародженими .

Також висловлюю подяку китайським правоохоронцям, які допомогли провести цю масштабну операцію з припинення міжнародної злочинної групи", - підсумував заступник голови МВС.

Немовлят від сурогатних матерів продавали в Китай. Організатори - головна лікарка приватної клініки Києва та її син, - Геращенко 01
Немовлят від сурогатних матерів продавали в Китай. Організатори - головна лікарка приватної клініки Києва та її син, - Геращенко 02
Немовлят від сурогатних матерів продавали в Китай. Організатори - головна лікарка приватної клініки Києва та її син, - Геращенко 03

Китай (4703) МВС (3512) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) торгівля людьми (213) немовлята (60) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+7
эту хрень один ребенок отменили. и уже давно.
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25.04.2020 21:04 Відповісти
+7
Но никаких преступлений в этом нет. Просто это черный рынок. Это как в России запретили усыновлять сирот, потому что там какие-то американцы пару российских сирот мучали и оттого лишили сотни россиян будущего. Если бы они доказали, что в Китае их пускали на органы или еще что-то, но ведь этого скорее нет. Просто услуги сурогатных матерей для богатеньких китайцев.
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25.04.2020 21:05 Відповісти
+7
І в чому злочин?
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25.04.2020 21:15 Відповісти
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В Африке или той же Азии миллионы детей от голода умирают каждый год. От недоедания банального. А тут такие аферы будут проворачивать ради органов.
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25.04.2020 22:21 Відповісти
Или другой пример. Ты с женой не можете иметь ребенка, так как вам нужно много работать. Но вы заморозили свою сперму и яйцеклетки. Потом лет через десять вы решили завести ребенка, но вам нужна суррогатная мать.
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25.04.2020 22:16 Відповісти
Ваня, я всё понимаю, почему они у себя в Китае этого не делают?
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25.04.2020 22:18 Відповісти
Дешевле. Анонимность. Причин может быть много.
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25.04.2020 22:18 Відповісти
Вы просто верите в добрых людей, я уже нет.
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25.04.2020 22:20 Відповісти
А сирот нужно запретить усыновлять американцам? Вот как Россия запретила.
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25.04.2020 22:21 Відповісти
Тут две крайности, одни аборты запрещают, другие детей продают, я хз куда катимся.
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25.04.2020 22:23 Відповісти
Цікаво,хто від Порошенко "кришував" цю "Схем"І чи Супрун була в "долі" ?
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26.04.2020 10:46 Відповісти
Не дай бог у вас была бы ситуация, вы бы поехали за суррогатной мамкой в Китай, или в какое Сомали?
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25.04.2020 22:21 Відповісти
Если бы мне сильно был бы нужен ребенок, то я бы поехал на край света.
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25.04.2020 22:22 Відповісти
Зачем? Соседка буквально согласна, были бы деньги.
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25.04.2020 22:24 Відповісти
Не делают, потому что нет возможности. Причину читай выше. В Китае найти суррогатную мать нереально. Китаянкам это не нужно ни с какого боку. Там катастрофическая нехватка женщин детородного возраста. Любая страшко может выбирать себе прЫнца.
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25.04.2020 22:57 Відповісти
Если в Украине принять закон о сурогатном материнстве, о легализации проституции о лотереях и многом другом о чем уже давно забыли в более цивизизованых странах то орлам Авакова харчеваться будет не с чего.
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25.04.2020 21:52 Відповісти
Ну, да, быстрый легкий заработок и всегда можно устроить показуху по борьбе с преступностью. Это же не уголовников ловить
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26.04.2020 09:14 Відповісти
Рада уже б давно это урегулировала,если б не рассматривала по 6 и 16 тыщ поправок к каждому закону.
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25.04.2020 21:53 Відповісти
Не занесли кому надо вовремя, вот и решили покошмарить... Антоша, потирая влажные ладошки, приготовился.
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25.04.2020 21:58 Відповісти
если честно, я в ах*е, в китае нехватает детей.... да там во многих районах паспортов то нету, а они в Украине покупали.
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25.04.2020 22:04 Відповісти
В Китае культ семьи. У них же конфуцианская мораль. Там у детишек прозвище есть "маленький император", так как вся родня с ними носиться.
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25.04.2020 22:09 Відповісти
У богатых свои причуды, хотят экзотику с округлыми глазками.
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25.04.2020 22:55 Відповісти
Странно , а в чем торговля-то? Суррогатное материнство в Украине разрешено законом. Есть страны, где это запрещено, они едут за детьми в Украину .
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25.04.2020 22:34 Відповісти
А детки хоть живы то ? А то китайцы не только летучих мышей кушают, но и новорожденных грудничков. Погуглите, кто не верит. Ссылку давать не буду, а то забанят.
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25.04.2020 22:39 Відповісти
Это вопрос второй. При рождении ребёнка должны быть свидетельства о рождении , разрешения на вывоз от родителей. В отношении младенцев , думаю, все очень строго. Нас чуть в самолёт однажды не впустили из-за того, что мы не взяли св-ва о рождении детей, хотя дети с нами на одной фамилии, у них есть свои паспорта. Хорошо в телефоне нашли фото , иначе поездка бы не состоялась. Собаку , когда провозишь через границу, нужно иметь кучу документов и справок. А тут ребёнок. Если вы его ввезли в страну, в тот же китай , как этот ребёнок может потом исчезнуть?
Скорей всего , бездетные пары таким образом решали свою проблему. Этот вопрос очень сложный морально. Но помогает стать счастливыми людям, которые потеряли надежду стать родителями. Как был зачат Христос? Вдумайтесь. Что есть непорочное зачатие? Это и есть, скорей всего, экстракорпоральное оплодотворение. Возможно , и Христос - сын инопланетянина. Тогда очень многие непонятные вещи становятся на место.
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26.04.2020 07:43 Відповісти
зеленая команда - продадим все, от Родины до младенца!
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25.04.2020 22:51 Відповісти
Порохоботам.
Просте і тупе запитання.


Якщо при Зе"канал" (СХЕМА) був прикритий,то значить при порошенко 5 років він успішно працював ?
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26.04.2020 10:54 Відповісти
Херня какая-то... Ну зачем такие сложности? Новорожденного как-то переправлять в Китай.... Гораздо проще мамашу в турпоездку в Китай отправить, там она родит и спокойно назад.. Никаких нарушений.. никакого риска...
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25.04.2020 23:14 Відповісти
вероятно, на органы младенцев разбирали еще в Украине
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25.04.2020 23:15 Відповісти
потому что все договора оформлены в Украине в правовом поле, а сейчас карантин. и из Китая никто приехать за своими генетическими детьми не может. А дети уже как два месяца родились.
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25.04.2020 23:28 Відповісти
Что-то Антоша недоговаривает про генетических родителей/родителя. Сурмама только вынашивает чужого генетически ребенка, но ребенок должен генетически принадлежать хотя бы одному родителю. Ребенка после рождения сразу переоформляют у нотариуса на генетических родителей (или хотя бы одного родителя, в данном случае это китаец отец ). Донором ооцитов может быть любая другая женщина (это даже могут быть купленные ооциты (или сперма) в любом банке ооцитов -спермы мира)).
Скорее всего в виду карантина и закрытия границ, биологические родители/родитель китайцы не могут приехать в Украину на рождение и оформление на себя своего генетического ребенка (беременность же у сурмамы не остановишь, сейчас рождаются дети зачатые прошлым летом 2019) , а сурмаме этот ребенок вообще не нужен, она по договору все выполнила его родив, а по документам ребенок оформлен в роддоме на нее и не переоформлен на родителей, потому что их нет в Украине. И за этими детьми кто-то должен присматривать на время картина, поэтому детям по два месяца и меньше , закрылись границы и генетические родители не могут приехать. И таких детей незабраных с каждым днем все больше и больше. Но скорее всего у этих детей есть настоящие китайские родители. Это легко проверяется генетической экспертизой.
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25.04.2020 23:25 Відповісти
Так и есть. Дело с 'торговлей младенцами' переходит совсем в другую категорию.
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26.04.2020 07:52 Відповісти
тоесть в Китае у этих детей есть родные, любящие, состоятельные отцы (пусть и геи), но бедные дети пойдут в детдом в Украине. вот уж ж не повезло, так не повезло
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25.04.2020 23:50 Відповісти
Дебилы, какое преступление? И что значит "запретить сурогатное материнство"? За каждые случай ЕСПЧ в зад наклонит все правохронительные органы и будете выплачивать компенсации за каждый случай... Конченые...
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26.04.2020 08:44 Відповісти
ситуація ,думаю, страшніша.

в КИТАЇ великий ринок трасплантології..
Південна корея ще не так давно була донором..
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26.04.2020 10:51 Відповісти
Самый упитанный пупс МВД и вылизыватель не только тарелок Тосик Геращенко, регулярно делающий счастливым министра Авfuckова, вновь стремительно ворвался в информационное пространство. Холён, свеж, импозантен. Безжалостно порвал жаждущую фактов аудиторию поразительной осведомлённостью, беспощадно раздавил могучим интеллектом, свирепо ошеломил плодотворной гипотезой.
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26.04.2020 11:55 Відповісти
Коли вже добільшості людей дійде ,що сурогатне материнство, це не торгівля дітьми!!!! Сурогатна мама і пара-замовники підписує юридично завірений договір. Жінка просто виношує та народжує генетично чужу дитину і отримує свою матеріальну нагороду. Журналісти реально плутають грішне з правидним. Зараз жінки, через низький рівень життя наважуються на таке, бо самі розумаєте де ще можна отримати до 900 000 гривень?!
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19.01.2022 17:15 Відповісти
Правильно, сдать своё тело в аренду мероприятие добровольное. Это выгодно и био. родителям и суррогатной маме, от нечего делать на программу суррогатного не идут! У пар этих есть серьезные показания и нанять женщину для вынашивания их ребенка единственный выход, как показывает практика, не всегда ЭКО, это панацея от бесплодия. Я смогла благодаря программе и жизнь новому человеку подарить и себе на нормальное существование заработать!
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14.02.2022 20:42 Відповісти
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