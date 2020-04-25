З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій
Із наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути тільки українською мовою.
Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою. З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього були проведені багато заходів щодо вивчення вчителями української мови. Ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України. До цих навчань залучалися всі вчителі. Власне, ми можемо реалізувати норму закону про освіту, а також норму закону про повну загальну середню освіту", – сказала Мандзій.
Наадаємо, восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо державної мови освіти викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону "Про освіту".
У квітні 2019 року, Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набрав чинності, за винятком окремих положень, 16 липня.
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- Не признавать решение комиссии...Не признавать ни в коем случае!!! Ведь если русские на Украине будут говорить на украинском, то кого мы тогда будем защищать?!
СЛАВА БОГУ
Вже 20 років як пора.
Увага питання: скільки хлопців чи дівчат (українських націоналістів), зі Старого Угриніва (Батьківщини С.А. Бандери) пійшло з 2014 року захищати Україну від москальської навали ???
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Прапор ОУН
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ОУН(р) затвердила свою офіційну червоно-чорну емблему, а на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%86-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0 ІІ-му Великому Зборі ОУНР у квітні 1941-го постановила, щоб відмовитися від тризуба з мечем, а вживати тільки «загальнонаціональний Тризуб Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою» і «свойого окремого організаційного прапору чорної і червоної краски. ".Тобі вистачить?
ще Шановний наш Леонід Кучма (дякуємо, дядьку!) об"яснив "братєльникам", що УНР (пер. з укр. на росс.: Україна - не Рассея,), - не сс рф. читайте класику.!
Слава тим, хто стоїть (і на кордонах, і тут, вдома) в обороні України (хай навіть трохи пошарпаної ворогами) проти кацапської повзучої пандемії.
І наші вчителі сьогодні мають бути такими ж "небесними", як оті наші сотні, що йшли з чим є і в чому є, і стояти, як оті наші кіборги, хоч і розуміли, що захищають уже ніяке не аеропорпо.., а Український Стоунхендж..
Наша Реформа освіти дуже порядна і толерантна, і зовсім не ворожа щодо жодного иньшого народу і його мови, звичок та уподобань. Але людина будь-звідки і будь-вона-хто, --- має знати з молоком матінки і буквами альфавіту,, що Укрвїна - це її Край, її Земля, її історія, іі майбутнє - і мати за честь і гордість жити в Україні, і так любити, , як любить свою матінку, отця, жінку, дітку і рідну хату-дачу з садком вишнев. .. Та більше! - будь-коли взяти шмайсер, чи що є під рукою, і ------- і вийти на захист любові - усього цього - Батьківщини.
Вчителі у нас - теж перша лінія, - і оборони, і наступу.
Президент, не жлобись на захисників Вітчизни - тих, хто б"ється, тих. хто витягує побитих, і тих хто вчить , як по-любому треба стояти,
якщо настав час "забудь усе - отця і матку, іди Отєчество спасать"
Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.
- Если умный, московиты примут с распростертыми объятиями.
- Если глупый, сиди и сопи в три дырочки.
в России украинский не учат вообще - нам тоже зачем на русский время тратить ?