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Новини Мовне питання Закон "Про освіту"
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З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій

З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій

Із наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має бути тільки українською мовою.

Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода виконувачка обов'язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні у 190 школах навчання відбувалося російською мовою. З наступного навчального року для учнів 5-го і вищих класів 80% програми має відбуватися тільки українською мовою. Для організації цього були проведені багато заходів щодо вивчення вчителями української мови. Ці навчання для вчителів відбувалися в різних куточках України. До цих навчань залучалися всі вчителі. Власне, ми можемо реалізувати норму закону про освіту, а також норму закону про повну загальну середню освіту", – сказала Мандзій.

Наадаємо, восени 2017 року набрав чинності новий український закон про освіту. Норма закону щодо державної мови освіти викликала критику в деяких колах в Україні та за кордоном. У липні 2019 року Конституційний суд України визнав конституційною мовну статтю закону "Про освіту".

У квітні 2019 року, Верховна Рада України ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Закон набрав чинності, за винятком окремих положень, 16 липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школярі з учителями восени повторять матеріал, який припав на карантин, - Мандзій

українська мова (836) школа (2224) мова (742) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+26
Ясик в корови в роті...
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25.04.2020 21:19 Відповісти
+22
Єдина користь від руського язіка в тому, щоб допитувати полонених.
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25.04.2020 21:21 Відповісти
+21
Нехай вчать...Може олюдняться...
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25.04.2020 21:18 Відповісти
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З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій - Цензор.НЕТ 509
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25.04.2020 22:00 Відповісти
******* українську культуру зараз потрібно створювати фактично з нуля. А російську "мову" таки треба забороняти, бо це така їржа, що нищить будь яку культуру. Якби не було в Україні цього язика, то не була би Україна у складі Росії і не було знищено російськомовними десятки мільйонів українців.
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25.04.2020 22:04 Відповісти
Потрібно не забувати того що кацапи переконані : " Рассія канчаєтся там хдє канчаєтся русскій язик " . Доки в Україні смердітиме російською , доти кацапи і будуть сюди лізти . " В защіту прав ".
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25.04.2020 22:18 Відповісти
головне , що рассія канчаєтся і це добре...
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25.04.2020 22:52 Відповісти
1000%
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25.04.2020 23:55 Відповісти
- Владимир Владимирович, Венецианская комиссия признала украинский закон "Об образовании" соответствующим требованиям Европы. Теперь на русском языке на Украине будут учиться только по четвёртый класс. А потом его будут учить, только, как предмет... Что делать будем?!
- Не признавать решение комиссии...Не признавать ни в коем случае!!! Ведь если русские на Украине будут говорить на украинском, то кого мы тогда будем защищать?!
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26.04.2020 11:44 Відповісти
З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій - Цензор.НЕТ 178
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25.04.2020 22:31 Відповісти
Где-то попадалась статистика что при СССР российским владели около 300 млн.человек,а в 2010 уже под 240 млн.Прогноз-через 30 лет будет 140 млн русскоязычных носителей.То есть русский это относительно вымирающий язык.Будущее за английским или китайским
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25.04.2020 22:23 Відповісти
Щооо? В Украіні, дe дeржавна мова украінська, біля 200 шкіл, дe нeю нe викладають? А на рашці скільки шкіл, дe украінською навчання?
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25.04.2020 22:28 Відповісти
Лише декілька недільних шкіл. З повноцінним навчанням українською - ні однієї.
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25.04.2020 22:37 Відповісти
І ніколи не було ...За часiв совка, у Мурманську, де у той час проживало майже 50 відсотків з населення міста етнічних українців, вирішили укри делегацією просити мiсцеву владу відкрити українську школу ...Мало того що з потім їх в КДБ затягали те ледве не посадили..
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26.04.2020 00:04 Відповісти
якщо осовні предмети викладаються російськоб, це не означає, що там не вчать україньку. вона іде предметом.
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26.04.2020 00:48 Відповісти
Со следующего учебного года для учеников старших классов школ, где преподавание велось не на государственном языке, 80% программы будут преподавать на украинском. Источник: https://censor.net/n3191556

СЛАВА БОГУ
Вже 20 років як пора.
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25.04.2020 22:38 Відповісти
Степан Андрійович Бандера народився https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 1 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1909 1909 , у селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2 Старий Угринів , нині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Калуський район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Івано-Франківська область .
Увага питання: скільки хлопців чи дівчат (українських націоналістів), зі Старого Угриніва (Батьківщини С.А. Бандери) пійшло з 2014 року захищати Україну від москальської навали ???
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25.04.2020 22:51 Відповісти
До 1947 року на Донеччині було більше українських націоналістів ніж у Прикарпатті! більшість дисидентів, українських націоналістів, в часи сраліна -брежнеа були з Донеччини! І що тепер?
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25.04.2020 22:57 Відповісти
Ще, Бандера більше вів боротьбу з поляками і німцями! У бандерівців і мельниківців ніколи не було червоно-чорного прапора і таких кольорів взагалі! Тільки синьо-жовті та жовто-блакитні.
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25.04.2020 22:59 Відповісти
"Історія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D&action=edit&section=1 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OUN-M-03.svg З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій - Цензор.НЕТ 7124

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:OUN-M-03.svg
Прапор ОУН
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Організація українських націоналістів революційна утворилася 1940 року внаслідок розколу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%A3%D0%9D ОУН . Революційне крило ОУН, яке називали також ОУН(б), бо його очолював https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0 Степан Бандера , прагнуло виробити власну символіку, щоб відрізнятися від ОУН(м) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрія Мельника , яка використовувала оунівський блакитний прапор і герб із золотим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B1 тризубом з мечем.
ОУН(р) затвердила свою офіційну червоно-чорну емблему, а на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%86-%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%9E%D0%A3%D0%9D%D0%A0 ІІ-му Великому Зборі ОУНР у квітні 1941-го постановила, щоб відмовитися від тризуба з мечем, а вживати тільки «загальнонаціональний Тризуб Володимира Великого у формі, введеній Центральною Радою» і «свойого окремого організаційного прапору чорної і червоної краски. ".Тобі вистачить?
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26.04.2020 05:34 Відповісти
взагалі , то у wiki може писати хто що захоче і тому вона не є достовірним джерелом, а лише можливістю шукати близьку іна основі неї більш достовірну інформацію. Вікі, дуже ******* правити московські, бо вони "витягли" на світ С.Бандеру, який то і не дуже з москалями, а більше з поляками боровся. А тому, що на московіїї його найбільше знали як "кривавого" і "антикомуняцького" (опитування по москві в 15 році хто такий Бандера, так 85% не знали хто, але боялись і неавиділи!)! І зовсім не знали тих хто дійсно воював з комуняками практично до 50х років.
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27.04.2020 14:23 Відповісти
Ти "тормоз", чи просто "дурня включаєш"? У мене на полиці ціла підбірка ОУНівських книг... Петро Мірчук "УПА", "Літопис УПА"(20 томів), наприклад... Я і звідти інформацію черпаю... І Поліщук є - "ОУН_УПА. Гірка правда". Я користуюся кількома різними джерелами, співставляю інформацію, а потім суджу... А ти звідки береш інформацію? Із статейок "недоучок" типу Корчинського з Тягнибоком?...
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27.04.2020 14:51 Відповісти
скільки пішло, стільки й пішло. А в чем дєло?
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26.04.2020 00:32 Відповісти
Бред. Чем дальше, тем хуже.
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25.04.2020 23:28 Відповісти
як раз те що треба.
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26.04.2020 00:49 Відповісти
Це кацапка, яка проти всього українського.
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26.04.2020 11:41 Відповісти
тест
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25.04.2020 23:40 Відповісти
Було б добре,що б у школах крім мови вивчали б і діалект свого регіону.Изык зробив з українців,якусь суцільну одинакову сіру масу і загубив територіальну приналежність.І за москаля діалекти були понищені,щоб зробити з українця советікуса без роду-племені.
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25.04.2020 23:52 Відповісти
це робить спілкування у соціумі. говірки не вчать у школі. і в нас їх багато. не бачу того, про що ви пишете.
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26.04.2020 00:51 Відповісти
Нарешті, лічінки малоросів будуть вчитись на державній мові. Нехай їхні рускагаварящіє батьки теж мову вчать. Доречі, перевірочне слово - паляниця, ще ніхто не відміняв. Рускагаварящая щелепа просто не взмозі вимовити «ця».
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26.04.2020 00:03 Відповісти
звісно, краще будь ласка , ніж пожалуй сто
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26.04.2020 00:23 Відповісти
идиоты у власти( и прежние и нынешние.
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26.04.2020 01:00 Відповісти
Це дуже добре! Якщо хтось намагатиметься скасувати відповідну статтю "Закону про освіту" чи лізти до нашого вистражданого мовного закону - цю наволоч просто зубами треба гризти!
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26.04.2020 01:12 Відповісти
хоча б шось при зебілі зробили корисного
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26.04.2020 07:07 Відповісти
завершимо, шановне товариство, базар.хрєн шо у них палучицця!

ще Шановний наш Леонід Кучма (дякуємо, дядьку!) об"яснив "братєльникам", що УНР (пер. з укр. на росс.: Україна - не Рассея,), - не сс рф. читайте класику.!

Слава тим, хто стоїть (і на кордонах, і тут, вдома) в обороні України (хай навіть трохи пошарпаної ворогами) проти кацапської повзучої пандемії.
І наші вчителі сьогодні мають бути такими ж "небесними", як оті наші сотні, що йшли з чим є і в чому є, і стояти, як оті наші кіборги, хоч і розуміли, що захищають уже ніяке не аеропорпо.., а Український Стоунхендж..

Наша Реформа освіти дуже порядна і толерантна, і зовсім не ворожа щодо жодного иньшого народу і його мови, звичок та уподобань. Але людина будь-звідки і будь-вона-хто, --- має знати з молоком матінки і буквами альфавіту,, що Укрвїна - це її Край, її Земля, її історія, іі майбутнє - і мати за честь і гордість жити в Україні, і так любити, , як любить свою матінку, отця, жінку, дітку і рідну хату-дачу з садком вишнев. .. Та більше! - будь-коли взяти шмайсер, чи що є під рукою, і ------- і вийти на захист любові - усього цього - Батьківщини.
Вчителі у нас - теж перша лінія, - і оборони, і наступу.

Президент, не жлобись на захисників Вітчизни - тих, хто б"ється, тих. хто витягує побитих, і тих хто вчить , як по-любому треба стояти,

якщо настав час "забудь усе - отця і матку, іди Отєчество спасать"
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26.04.2020 07:56 Відповісти
Перед всяким решением неплохо было бы подкорректировать законы и Конституцию.

Стаття 6. Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства, розвиток національних культурних традицій, використання національної символіки, відзначення національних свят, сповідування своєї релігії, задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
Пам'ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.
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26.04.2020 09:34 Відповісти
Чємадан, вакзал, рассєя!
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26.04.2020 10:01 Відповісти
Не зови меня с собой)
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26.04.2020 15:39 Відповісти
Так вроде же говорили, что уже с нового учебного года все предметы старших классов будут на украинском. ... Там где 20% там потом и 40% и 60% и ....Вот так и идет откат.
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26.04.2020 09:50 Відповісти
Если кому то не нравится:
- Если умный, московиты примут с распростертыми объятиями.
- Если глупый, сиди и сопи в три дырочки.
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26.04.2020 17:20 Відповісти
80% - это смешно, а почему не 100% ?
в России украинский не учат вообще - нам тоже зачем на русский время тратить ?
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26.04.2020 18:50 Відповісти
Майже 80% українців вважають, що українська має бути головною мовою на ТБ.
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26.04.2020 21:39 Відповісти
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