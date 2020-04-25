Проведення випускних в установах освіти залежить від того, коли закінчиться карантин, - Міносвіти

Проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказала виконувачка обов’язків голови Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій.

"Це (питання випускних. – Ред.) залежить від того, коли закінчиться карантин. Найважливіше – це забезпечити безпеку житті здоров’я людей, громадян, випускників, вчителів, батьків", – каже вона.

Мандзій вказала на те, що Міністерство освіти і науки в своєму рекомендаційному листі радило навчальним закладам відмовитися від масових заходів

"Поки в нас є карантин, ми про жодні масові заходи, які пов’язані зі святом останнього дзвоника чи проведенням випускного, поки що говорити не можемо", – підсумувала вона.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

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