Проведення випускних в установах освіти залежить від того, коли закінчиться карантин, - Міносвіти
Проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказала виконувачка обов’язків голови Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій.
"Це (питання випускних. – Ред.) залежить від того, коли закінчиться карантин. Найважливіше – це забезпечити безпеку житті здоров’я людей, громадян, випускників, вчителів, батьків", – каже вона.
Мандзій вказала на те, що Міністерство освіти і науки в своєму рекомендаційному листі радило навчальним закладам відмовитися від масових заходів
"Поки в нас є карантин, ми про жодні масові заходи, які пов’язані зі святом останнього дзвоника чи проведенням випускного, поки що говорити не можемо", – підсумувала вона.
12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль