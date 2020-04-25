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Новини Коронавірус і карантин
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Проведення випускних в установах освіти залежить від того, коли закінчиться карантин, - Міносвіти

Проведення випускних в установах освіти залежить від того, коли закінчиться карантин, - Міносвіти

Проведення свят для випускників шкіл залежить від того, коли закінчиться карантин, пов’язаний з пандемією коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Радіо Свобода сказала виконувачка обов’язків голови Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій.

"Це (питання випускних. – Ред.) залежить від того, коли закінчиться карантин. Найважливіше – це забезпечити безпеку житті здоров’я людей, громадян, випускників, вчителів, батьків", – каже вона.

Мандзій вказала на те, що Міністерство освіти і науки в своєму рекомендаційному листі радило навчальним закладам відмовитися від масових заходів

"Поки в нас є карантин, ми про жодні масові заходи, які пов’язані зі святом останнього дзвоника чи проведенням випускного, поки що говорити не можемо", – підсумувала вона.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена також робота закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З осені в російськомовних школах для п'ятикласників і старших школярів 80% предметів викладатимуть українською, - Мандзій

карантин (18172) останній дзвоник (13) школа (2224) Міносвіти (1420) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Мандзій Любомир (54)


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Шикарно... З них,й знову почнеться
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25.04.2020 21:27 Відповісти
Проведення випускних в установах освіти залежить від того, коли закінчиться карантин, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9899
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25.04.2020 23:13 Відповісти
 
 