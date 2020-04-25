Рада ЄС зосередиться на питаннях розробки вакцини від коронавірусу й економічного оновлення Європи, - Меркель

Під час головування Німеччини в Раді ЄС у другому півріччі 2020 року темами будуть боротьба з коронавірусом і зміна клімату.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в суботньому подкасті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас на порядку денному будуть питання клімату, а також питання охорони здоров’я", - сказала Меркель, додавши, що головування Німеччини в Раді ЄС відбуватиметься інакше, ніж планувалося.

Питання боротьби з пандемією та її наслідками включає дві складові: пошук вакцини, адже "поки немає вакцини, нам доведеться жити з цією пандемією, з цим вірусом", а також економічне оновлення Європи, додала канцлер ФРН.

Першими трьома важливими віхами щодо другого питання Меркель назвала розробку міністрами фінансів програм допомоги Європейського інвестиційного банку для підтримки малих та середніх підприємств у країнах-членах; Європейського механізму стабільності, який може бути використаний країнами, які потребують ліквідності; програми Єврокомісії з виплат допомоги за неповний робочий день. Ці програми мають почати працювати до 1 червня.

Але цього недостатньо, підкреслила Меркель. Тому також буде програма, пов'язана з європейським бюджетом, в рамках якої Німеччині доведеться взяти на себе "набагато більше, ніж це було в попередніх планах". Німеччина може і хоче інвестувати в майбутнє, підкреслила канцлер.

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Німецька канцлер наголосила на важливості спільної реакції на пандемію, європейської солідарності. Вона нагадала, що ФРН наразі допомагає Італії, Франції та іншим країнам як шляхом надання захисних і медичних препаратів, так і приймаючи хворих.

"Буде важливо в найближчі кілька тижнів і місяців показати, що ми стоїмо разом, що ми разом будемо мати справу зі збитками, економічними наслідками цієї кризи і що ми хочемо зробити все можливе, щоб Європа зростала разом у цій ситуації", - заявила глава уряду ФРН.