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Новини Коронавірус і карантин
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Рада ЄС зосередиться на питаннях розробки вакцини від коронавірусу й економічного оновлення Європи, - Меркель

Рада ЄС зосередиться на питаннях розробки вакцини від коронавірусу й економічного оновлення Європи, - Меркель

Під час головування Німеччини в Раді ЄС у другому півріччі 2020 року темами будуть боротьба з коронавірусом і зміна клімату.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель в суботньому подкасті, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас на порядку денному будуть питання клімату, а також питання охорони здоров’я", - сказала Меркель, додавши, що головування Німеччини в Раді ЄС відбуватиметься інакше, ніж планувалося.

Питання боротьби з пандемією та її наслідками включає дві складові: пошук вакцини, адже "поки немає вакцини, нам доведеться жити з цією пандемією, з цим вірусом", а також економічне оновлення Європи, додала канцлер ФРН.

Першими трьома важливими віхами щодо другого питання Меркель назвала розробку міністрами фінансів програм допомоги Європейського інвестиційного банку для підтримки малих та середніх підприємств у країнах-членах; Європейського механізму стабільності, який може бути використаний країнами, які потребують ліквідності; програми Єврокомісії з виплат допомоги за неповний робочий день. Ці програми мають почати працювати до 1 червня.

Але цього недостатньо, підкреслила Меркель. Тому також буде програма, пов'язана з європейським бюджетом, в рамках якої Німеччині доведеться взяти на себе "набагато більше, ніж це було в попередніх планах". Німеччина може і хоче інвестувати в майбутнє, підкреслила канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми все ще на початку пандемії коронавірусу, - Меркель

Німецька канцлер наголосила на важливості спільної реакції на пандемію, європейської солідарності. Вона нагадала, що ФРН наразі допомагає Італії, Франції та іншим країнам як шляхом надання захисних і медичних препаратів, так і приймаючи хворих.

"Буде важливо в найближчі кілька тижнів і місяців показати, що ми стоїмо разом, що ми разом будемо мати справу зі збитками, економічними наслідками цієї кризи і що ми хочемо зробити все можливе, щоб Європа зростала разом у цій ситуації", - заявила глава уряду ФРН.

Німеччина (7483) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) Євросоюз (13665) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Засуетились ! Всем хочется получить миллион гривен от Бубочки.
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25.04.2020 21:33 Відповісти
"Будет важно в ближайшие несколько недель и месяцев показать, что мы стоим вместе, итальянцы ,французы и испанцы уж точно пошлют немецкую подельницу на,,,уй...,эти страны платили на протяжении многих лет взносы в гейропейскую казну ,но когда надвинулся с короной ,ни копейки помощи от ЕС они не получили , из за позиции фрицовской макрели, подруги рашиста
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25.04.2020 21:45 Відповісти
Ispanci oni platyli mense cem polucali ot ES,plius kredity polucali za kapejki s togo ze ES stavbilicionogo fonda.Nevazno dengi ES imejet nikto drugoj stolko neimejet skolko ES i pomogajet vsem stranam i ne tolko ES.Mozno medleno resajet s pomociu, no ona jest znacytelnaja dlia vsex stran
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25.04.2020 22:19 Відповісти
Uze vydelil ES dengi fermeram kotoryje postrodali,dalnabojcikam,melkomu i srednemu biznisu,avio kompanijam,turism sektoru,medicina toze obceje pokubki aparatov.Bolse vsego melkomu i srednemu biznisu
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25.04.2020 22:28 Відповісти
набор слов не говорит о том,что ЕС что -то там кому -то выделяла,ибо даже решений ЕС о выделении такой помощи нет и в помине...Рашист 9 самолетов приземлил в Италии для понтов(помощи) в то времья как его подельница Меркель отправила борт за несколькими десятками больных.кубинцы врачей послали,албанцы, даже Украина удосужилась направить посильную помощь...фрицы же тянут "матрас с гейропейскими деньгами под свою задницу.да и монет в ЕС не наибольшая цифирь в мире...
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26.04.2020 15:21 Відповісти
Ne to sto net a uze polucili pomoc dengami.dopustim mi polucili ot ES.350 mlrd vydelili nam na pomoc borbe s koronavirusom,200 mlrd malim i srednim kompanijam,5mln evro dolnabojcikam,ecio 300mlrd dlia obrabatyvajucij zavodax.Eti mi polucili ili polucim uze potverzdeno ES,drugije toze polucili Italija samoje bolse iz vsex doliuJest 700 mlrd evro sobranix na krizis ne tolko nemcami,a vsemi stranami ES v tom cysle i Estoniji iz nix pocti 2 mlrd evro.My toze vyslali pomoc resperatori dlia Italjancev tolko ob etom u nas nexvastajetsia mnogo,toze i ispancam vyslana pomoc.Sami delajut, tut oni luce cem kitajskije i 5 raz desevle.Vse pomogajet kto mozet tolko neobezatelno ob etom mnogo govoriat
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26.04.2020 16:25 Відповісти
Milioni ne miliardi nam vydeli.A fond 700 miliradov evro i dolia Estoniji takze 2 miliarda evro v niom
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26.04.2020 16:28 Відповісти
Не трогайте климат. Не надо ничего улучшать. Иначе не только в масках ходить придется, а в химзащите.
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25.04.2020 23:49 Відповісти
 
 