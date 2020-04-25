Уряд розблокував рахунки "Суспільного", погашати борг перед компанією "Євроньюс" він буде впродовж 2020 року

24 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, документ, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження.

"Ми надзвичайно вдячні прем’єр-міністру Денису Шмигалю та членам уряду, які підтримали це рішення. Проблема з фінансуванням Суспільного мовника тягнулася декілька років, і зараз вона зрештою вирішена", - зазначила т. в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.



Нагадаємо, 28 лютого 2020 року Національна громадська телерадіокомпанія України повідомила, що її рахунки заарештовані, а робота заблокована. Рахунки арештовані за позовом компанії "Євроньюс", якій попередники Суспільного мовлення, Національна телекомпанія України, заборгувала 10,5 млн євро.



