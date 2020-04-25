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Уряд розблокував рахунки "Суспільного", погашати борг перед компанією "Євроньюс" він буде впродовж 2020 року

Уряд розблокував рахунки

24 квітня 2020 року Кабінет Міністрів України на своєму засіданні прийняв постанову "Про внесення зміни до пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, документ, розроблений Міністерством культури та інформаційної політики України, дозволяє НСТУ погасити протягом 2020 року на підставі рішення суду заборгованість перед акціонерним товариством "Євроньюз", в тому числі сплатити виконавчий збір та інші витрати виконавчого провадження.

"Ми надзвичайно вдячні прем’єр-міністру Денису Шмигалю та членам уряду, які підтримали це рішення. Проблема з фінансуванням Суспільного мовника тягнулася декілька років, і зараз вона зрештою вирішена", - зазначила т. в.о. міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко.


Нагадаємо, 28 лютого 2020 року Національна громадська телерадіокомпанія України повідомила, що її рахунки заарештовані, а робота заблокована. Рахунки арештовані за позовом компанії "Євроньюс", якій попередники Суспільного мовлення, Національна телекомпанія України, заборгувала 10,5 млн євро.

Кабмін (14153) НСТУ (166)


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АТР- работает против кремля.
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№енелейсские пришли к власти =
что бы помочь ПУКину,
.
ОСОБЕННО после 06МАНА !,
,
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25.04.2020 22:03 Відповісти
Дозволили віддати борг...
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25.04.2020 22:08 Відповісти
"Суспiльне мовлення" и "Общественное вещание" - это две разные организации. Как Дюссельдорф в ФРГ и Деревнянаболоте под Мухосранском. Журналистов никто не хочет учить что собственные имена не переводятся.
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25.04.2020 22:34 Відповісти
Непонятно, почему бюджетное телевидение задолжало частному, как так можно? Разве так разрешено? Можно же понабираться долгов дофига, а потом пусть бюджет расплачивается из народного кармана?
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25.04.2020 23:44 Відповісти
Докладаю. Долги перед евроньюс - это долги фирташа. А суспильне финансируется из бюджета.
Вы их сделали ещё раз!
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26.04.2020 05:31 Відповісти
 
 