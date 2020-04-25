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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: біля будівлі виставлено пост поліції, вхід і вихід заборонено

Спалах коронавірусу в гуртожитку Запоріжжя: біля будівлі виставлено пост поліції, вхід і вихід заборонено

У Запоріжжі в одному з гуртожитків виявили 13 хворих на коронавірус. Гуртожиток закрили, хворих відправили на лікування, а контактних - на обсервацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

"Першою захворіла жінка. Сімейний лікар поставив попередній діагноз, хвору госпіталізували. Діагноз підтвердився. Після чого, був перевірений весь 5-й поверх, де мешкала хвора, протестовані усі мешканці і підтвердилось ще 11 випадків, але вони безсимптомні. Наразі гуртожиток закрито на вхід і вихід. Будуть перевірені і решта мешканців", - повідомив голова Олександрівської райадміністрації Валерій Мостовий.

Водночас, за словами мешканців гуртожитку, жінка хворіла близько 8 днів: в неї була підвищена температура, вона задихалась, проте госпіталізували її лише тоді, коли її стан значно погіршився.

Жінку, що захворіла першою, госпіталізували до обласної інфекційної лікарні, інфікованих людей - до 7-ї міської лікарні. Мешканців, в яких не виявили хворобу, але вони контактували з інфікованими, відправили на обсервацію до 8-ї лікарні.

Біля гуртожитку встановлено пост поліції.

"Ми роздамо телефони безкоштовної доставки продуктів, води, телефони керуючої компанії, адміністрації, аби люди, які залишаються у гуртожитку могли зв'язатись, у разі, якщо будуть виникати питання. Будемо їх максимально ізолювати", - повідомив Мостовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус

У міськраді запевняють, що тести на коронавірус будуть зроблені всім без виключення мешканцям гуртожитку, адже у більшості виявлених випадків люди не мали жодних симптомів хвороби. В гуртожитку проводиться дезінфекція. Загалом там мешкають близько 200 людей.

Запоріжжя (2295) карантин (18172) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
єтож порушення констітуції! Хай ходють на базари, харкають на товари! Бо ж сдохнуть с голоду скоро.
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25.04.2020 22:06 Відповісти
+6
Господи... страна идиотов... носятся с этим ковидом как дурак с картонкой, и при этом принимают золотишко в ломбардах. Лохам ковид - нормальным зебикам золотишко. Это страна идиотов
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25.04.2020 22:55 Відповісти
+5
Я сам ФОП, плачу аренду и ЕСВ, не работаю 2 месяца, живу на мамину пенсию, я не кричу что сдыхаю с голода! Я знаю, раз надо карантин, значит надо. Хотя сыр и мясо я уже не покупаю.
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25.04.2020 23:09 Відповісти
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єтож порушення констітуції! Хай ходють на базари, харкають на товари! Бо ж сдохнуть с голоду скоро.
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25.04.2020 22:06 Відповісти
инфицированных людей - в 7-ю городскую больницу. Жителей, у которых не обнаружили болезнь, но они контактировали с инфицированными, отправили на обсервацию в 8-ю больницу. Источник: https://censor.net/n3191561
Так а кого же там держат?
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25.04.2020 22:36 Відповісти
це був сарказм, які лікарні в Каменському, не знаю, хоч 30 кілометрів до них.
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25.04.2020 22:39 Відповісти
Отзываю свой смайлик.
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25.04.2020 22:45 Відповісти
сарказм здесь неуместен. наша власть вполне может сделать "сдохнуть с голоду" реальностью. или для тебя они уже не люди? сжечь из огнемётов нах чтоб не портили статистику?
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25.04.2020 23:04 Відповісти
Я сам ФОП, плачу аренду и ЕСВ, не работаю 2 месяца, живу на мамину пенсию, я не кричу что сдыхаю с голода! Я знаю, раз надо карантин, значит надо. Хотя сыр и мясо я уже не покупаю.
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25.04.2020 23:09 Відповісти
просто рабское сознание? кошмар... с тобой мне точно не по пути.
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25.04.2020 23:11 Відповісти
Я и не набивался.
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25.04.2020 23:12 Відповісти
Кто-то решил что карантин, и быдло слушается. В Украине большинство населения это быдло.
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25.04.2020 23:51 Відповісти
тошнит от вас - быдлаков вонючих...
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26.04.2020 03:00 Відповісти
закусюй
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26.04.2020 07:27 Відповісти
вася,все атб и сильпо они посетили !!!
так что не обсирайся !!!
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25.04.2020 23:49 Відповісти
Там должно быть не мало окон на первом этаже, все кто решит "испарится", сделают это ночью (или рано утром), а может прямо сейчас!
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25.04.2020 22:08 Відповісти
в общаге єто никогда не бьіло проблемой )))
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25.04.2020 23:59 Відповісти
Даёшь тюрму у кожний хати!
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25.04.2020 22:10 Відповісти
ты максимум для психушки годишься
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25.04.2020 22:14 Відповісти
Опыт пребывания там имеешь?
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25.04.2020 22:17 Відповісти
она всегда с ним - концлагерь в душе тюремная психушка в голове
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25.04.2020 23:07 Відповісти
Терпение и все будет.
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25.04.2020 22:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5XV9D5TPfgE всех впускать - никого не выпускать ..
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25.04.2020 22:33 Відповісти
Господи... страна идиотов... носятся с этим ковидом как дурак с картонкой, и при этом принимают золотишко в ломбардах. Лохам ковид - нормальным зебикам золотишко. Это страна идиотов
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25.04.2020 22:55 Відповісти
а ломбардьі то жонушки Разумкова.
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26.04.2020 00:00 Відповісти
Любителів кацапів та рузькаміру - я лікую по стандартам підарастів, які махали флажками з рабзеї. Цим потворам - шани немає. Начувайтеся скоти!!
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26.04.2020 00:17 Відповісти
 
 