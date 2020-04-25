Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС

Сьогодні, 25 квітня російські окупанти вкотре відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське з автоматичних станкових гранатометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в фейсбуці.

"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому надали належну медичну допомогу.



Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

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Ткі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - сказано в повідомленні.