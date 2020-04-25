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Новини Агресія Росії проти України
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Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС

Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС

Сьогодні, 25 квітня російські окупанти вкотре відкрили вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Лебединське з автоматичних станкових гранатометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в фейсбуці.

"Під час ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїна було доставлено до військово-медичного закладу, де йому надали належну медичну допомогу.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог десять разів відкривав вогонь по позиціях ОС на Донбасі, втрат немає, - пресцентр

Ткі злочинні дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей", - сказано в повідомленні.

Українського воїна поранено через ворожий обстріл у районі Лебединського, - штаб ОС 01

обстріл (29195) поранення (2815) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Найшвидшого одужання!
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25.04.2020 22:22 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!Смерть русским ублюдкам!
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела в районе Лебединского, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1682
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25.04.2020 22:32 Відповісти
Мириться хотят, факт...
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25.04.2020 23:10 Відповісти
Українського воїна поранено в результаті ворожого обстрілу в районі Лебединського, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2256
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25.04.2020 23:12 Відповісти
"нада проста пєрєстать стрєлять." " у сєбя в галавє войну я уже закончіл."

гівнокомандуючий шмаркля
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26.04.2020 00:59 Відповісти
Це таким чином ЗЕвлада хоче закінчити війну ? Як я розумію вони йдуть простим примітивним шляхом = дозволяють росіянам та їхнім найманцям безкарно калічити і вбивати наших захисників доти, доки не залишиться Українського війська. А потім скажуть "Лучше сдаться русским, у нас нету армии
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26.04.2020 08:06 Відповісти
 
 