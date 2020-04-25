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Новини Коронавірус і карантин
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За сьогоднішній день на Буковині виявили 32 нові випадки зараження коронавірусом, - голова ОДА Осачук

За сьогоднішній день на Буковині виявили 32 нові випадки зараження коронавірусом, - голова ОДА Осачук

Сьогодні, 25 квітня, на Буковині офіційно підтверджено ще 32 випадки зараження коронавірусом.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 1340 осіб.

За цей день одужали ще 8 осіб, вони отримали двічі негативний результат.

Також за останню добу було госпіталізовано 60 буковинців".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літній чоловік із СOVID-19 помер у Чернівцях, - ОДА

За сьогоднішній день на Буковині виявили 32 нові випадки зараження коронавірусом, - голова ОДА Осачук 01

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
І під час такої пандемії зевладі треба переслідувати Філатова?
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25.04.2020 22:44 Відповісти
+4
Пожалуста
19 апреля, хроника дня.
Заболело - 5996
Выздоровело - 219
Умерло - 48
Воскрес - 1
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25.04.2020 23:07 Відповісти
+4
Было бы смешно, если бы не так грустно.

Следите внимательно за своей реакцией. Анекдот кацапский - там и цифры кацапские. . Ну, где грусть?
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
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25.04.2020 23:18 Відповісти
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За сегодняшний день на Буковине выявили 32 новых случая заражения коронавирусом, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 2952
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25.04.2020 22:40 Відповісти
Помер?
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25.04.2020 22:42 Відповісти
Помер, новым членином станет
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25.04.2020 22:45 Відповісти
Говорят Ким того откинулся.
Его в могилу провожал насмешек шквал,
Иные хохотали просто бешено.
И только я, лишь я один рыдал.
Я так мечтал узреть его повешенным
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25.04.2020 22:44 Відповісти
???????????????????????????
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25.04.2020 22:49 Відповісти
Кількість померлих пишіть, з фото, живим і мертвим. може подіє.
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25.04.2020 22:42 Відповісти
Пожалуста
19 апреля, хроника дня.
Заболело - 5996
Выздоровело - 219
Умерло - 48
Воскрес - 1
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25.04.2020 23:07 Відповісти
Было бы смешно, если бы не так грустно.
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25.04.2020 23:11 Відповісти
Было бы смешно, если бы не так грустно.

Следите внимательно за своей реакцией. Анекдот кацапский - там и цифры кацапские. . Ну, где грусть?
Утром проснулася: кашля нет, насморка нет, температуры нет, ничего не болит, дышится свободно.
Ну, думаю, труба дело. Типичные симптомы бессимптомного коронавируса.
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25.04.2020 23:18 Відповісти
"- Доктор, как причину смерти писать ?
- Пиши: коронавирус.
- Какой, нафиг, коронавирус, если на трупе два огнестрела и семь ножевых ?
- Пиши: коронавирус, на фоне сопутствующих заболеваний." (С)
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25.04.2020 23:47 Відповісти
І під час такої пандемії зевладі треба переслідувати Філатова?
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25.04.2020 22:44 Відповісти
Зае**тся, пыль глотать. Днепр за Филатова. По крайней мере активная часть. Сам пойду.
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25.04.2020 22:55 Відповісти
Зевлада - сатанисты, получающие приказы из Австрии. Филатов им не подчиняется.
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25.04.2020 23:42 Відповісти
думаю из юар...
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25.04.2020 23:54 Відповісти
Из Габона, сто пудов.
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25.04.2020 23:57 Відповісти
Как-то странно: его ещё не объявили "больным коронавирусом", а просто собираются арестовать.
Зевлада отклонилась от сценария, расписанного Хозяевами. За это могут и ножом, как мэра Гданьска.
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25.04.2020 23:45 Відповісти
та под ету срань можно мести всех подряд.
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25.04.2020 23:47 Відповісти
Не везде. В некоторых странах к власти успели прийти патриоты-государственники. Потому там вирус не может куролесить, хотя пресса и бушует потоками дерьма.
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25.04.2020 23:58 Відповісти
то все таки мы с вами можем найти точечки?
неожиданно, но приятно - сам ненавижу придурковатость в любой форме...
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26.04.2020 00:05 Відповісти
"Я - ночная птица; дни не для меня" (С)
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26.04.2020 00:07 Відповісти
без подколок - можно страны, ну на ваш взляд?
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26.04.2020 00:13 Відповісти
Можно, но зачем перечислять очевидное ?
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26.04.2020 00:18 Відповісти
т. е. нет....
почему то так и думал
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26.04.2020 00:20 Відповісти
в северной норе от случаев нет, бо там государственник, падриот.
кстати к вам близко....
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26.04.2020 00:16 Відповісти
Крах СССР оказал чрезвычайно негативное воздействие на планету, несмотря на идиотичность сконструированного Сталиным режима. Проблема теперь - в монополизации власти одной силой. Монополизация достигается двумя механизмами, действующими одновременно:
- коррумпированием марионеток, разыгрывающих из себя "депутатов парламентов" и т.д.;
- и взятием под контроль всех СМИ.
Как всегда, попытка переплюнуть Небесную Канцелярию закончилась половинчато: взамен достижения абсолютной власти, авторы спецоперации "макароно-вирус" получили головную боль в виде Америки Трампа, которая сейчас вычищает из своих рядов всех засланцев.
Бедолаги, они потратили столько сил чтобы сломать Америку. Даже коммьюнити огранайзера пропихнули на восемь лет в Белый Дом. И вдруг - все усилия коту под хвост.
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26.04.2020 00:24 Відповісти
не парьте мне мозги сересером - сьезд с темы не защитан...
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26.04.2020 00:27 Відповісти
Само существование СССР было причиной почему на Западе появился т.н. "средний класс": альтернативная модель организации общества (а она стала более-менее правдоподобной в брежневский период) вынудила сатанистов временно отступить от своего плана по конструированию всемирного концлагеря. Сейчас они делают новую попытку. Хотите предсказание ? После нынешних Троцких (Собянина, Мишустина, Зеленского, Саакашвили и проч. шмыгалей) опять придёт какой-нибудь Джугашвили. Не Брежнев, нет; а Йося очередной. И опять они будут рвать волосы на яйцах, пытаясь понять: где ж они так промахнулись.
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26.04.2020 00:32 Відповісти
Видите ли, естественные науки устроены следующим образом:
- обозревается некий феномен;
- выдвигается набор гипотез для его объяснения;
- каждая из них проверяется на предмет наличия противоречий с экспериментальными данными;
- та, которая таковых не содержит, является истинной.
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26.04.2020 00:40 Відповісти
Вполне возможно что и не будет, ибо процесс распила на составные части идёт быстрее. В Чечню уже ввели войска; но на все регионы не хватит. Кто уйдёт первым ? Башкиры ? Татары ? Монголы (Тува) ?
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26.04.2020 00:47 Відповісти
Потому что рухнула экономическая модель на которой было основано пост-советское общество: "энергетическая сверхдержава". Чубайс сболтнул это не просто так; механизм управления миром с помощью монополизации источников энергии конструировался где-то с 1974 года. И вот сейчас - крах.
Совковая номенклатура - хуже арабов: у тех вообще ничего не было, а у этих была своя империя, промышленность которой они сами попилили на куски, взамен на право кататься на Геликах и $рать в золотые унитазы.
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26.04.2020 00:55 Відповісти
В принципе, при данной схеме организации общества и при данном механизме управления - ни РФ, ни Украины на карте мира не будет через несколько десятков лет. Просто ввиду вымирания.
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26.04.2020 00:49 Відповісти
Возможно ещё увидимся тут. Спокойной ночи.
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26.04.2020 00:56 Відповісти
Вас что-то смущает ?
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26.04.2020 00:32 Відповісти
вам тоже?
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26.04.2020 00:35 Відповісти
Разве авторство существенно ? Я не изобретатель велосипеда; а суммировать очевидное может любой кто более-менее ориентируется в ситуации. Если есть возражения по существу - несите их в студию. Можете, конечно, объявить меня сумасшедшим; но это неконструктивно, поскольку эта репутация ко мне не прилипнет.
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26.04.2020 00:38 Відповісти
Чрезвычайно уважаю альтернативные точки зрения.
"В спорах рождается истина" (С)
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26.04.2020 00:43 Відповісти
тут банкиры из Австрии виноваты, сложный случай...
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26.04.2020 00:32 Відповісти
развлекайтесь хлопцы - для того и карантинимся
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26.04.2020 00:49 Відповісти
 
 