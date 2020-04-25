"Ми не допустимо, щоб у медиків знижувалася зарплата через реформи", - Степанов

Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що не допустить зниження заробітної плати лікарів внаслідок медичної реформи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я в телеграм-каналі.

Як зазначається, одним з головних пріоритетів роботи Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова є завершення реформи системи охорони здоров'я. При цьому зміни в медицині не повинні призводити до закриття лікарень, скорочення кількості медичних працівників та зменшення фінансування закладів охорони здоров'я. Виграють від цього як медики, так і пацієнти.

"Мнулого року завідувачка відділенням "чутливих форм туберкульозу", пані Вікторія, з надбавками отримувала 14 000 гривень. Після старту другого етапу реформи - за розрахунками, які затвердили попередні керівники МОЗ - вона отримуватиме 4 000 гривень. При цьому, з 278 медпрацівників цього закладу тільки 190 залишилися. Через дефіцит фінансування. Так не повинно бути", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час робочої поїздки до медичних установ Київщини.

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