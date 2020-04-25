"Ми не допустимо, щоб у медиків знижувалася зарплата через реформи", - Степанов
Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що не допустить зниження заробітної плати лікарів внаслідок медичної реформи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я в телеграм-каналі.
Як зазначається, одним з головних пріоритетів роботи Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова є завершення реформи системи охорони здоров'я. При цьому зміни в медицині не повинні призводити до закриття лікарень, скорочення кількості медичних працівників та зменшення фінансування закладів охорони здоров'я. Виграють від цього як медики, так і пацієнти.
"Мнулого року завідувачка відділенням "чутливих форм туберкульозу", пані Вікторія, з надбавками отримувала 14 000 гривень. Після старту другого етапу реформи - за розрахунками, які затвердили попередні керівники МОЗ - вона отримуватиме 4 000 гривень. При цьому, з 278 медпрацівників цього закладу тільки 190 залишилися. Через дефіцит фінансування. Так не повинно бути", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час робочої поїздки до медичних установ Київщини.
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Ну і звичайно, в парі з володінням мовою.
Схоже, це загальноприйнята практика для ******** світових цивілізацій.
Якщо ви дійсно збираєтеся перемогти как-цапів, тоді доведеться стати БІЛЬШ обізнанішими в історії, культурі, мові і т.д.
ІНШОГО ШЛЯХУ ПРОСТО НЕМАЄ.
Виключно розумом.
У даному випадку, форум, це можливість діяти.
Хоч щось.
Людина з борідкою, як у цапа.
В окупантів, що прийшли зі сходу (татаро-монголів) бороди росли специфічно - як у цапів.
Головне - мати ціль. І щире бажання її знищити.
Розум і і мудрість згодом прийде.
учителя значит получили уже.
ухи мои ухи - вам бы не лaмацца
така наша мрія була в 1991 році про таке сьогодення?
це не міняє ситуації - як наші президенти та уряди, народні депутати, вищі судді та прокурори просрали нашу країну і знищили наш народ.
а хто ж у нас еліта?..ну патриції?
Вот как учителям - от 4000$ и выше?)))
https://www.facebook.com/VeteranBrotherhoodDnipro/posts/2612966442278345 9 год
УВАГА!
Наш друг та побратим Денис Борцов, позивний Август та Кравчук Сергій, позивний Крава потрапили в біду та потребують нашої допомоги!
Хлопців було поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу с. Славне (Донецький напрямок). Вони проходили службу в 74 батальйоні, роті глибинної розвідки.
Наші захисники зараз знаходяться у лікарні ім. Мечникова. У Крави залишилась мати, він був єдиним годувальником у родині.
Реквізити для допомоги:
4149499111672158 Кравчук С.В.
4731219106498938 Борцов Д.С.
Максимальний репост! Допоможемо разом!
На самом деле в цивилизованных странах, даже самых проблемных, как США, Италия, Испания, Бельгия и др., статистика не самая страшная, но она кажется такой потому, что она честная !!! А настоящий ад - это Китай, слабые страны Азии, Африка, Ю. Америка, Россия и часть совка, там, где врут..(с)
Там хоч хтось в уряді у адекватні?!?!?
Ви повні ди..ли?