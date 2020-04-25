Чоловік знайшов два кілограми ртуті неподалік від свого городу в Бердичеві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Житомирській області рятувальники зібрали близько двох кілограм ртуті, які знайшов житель Бердичева на околиці міста, біля свого городу. Ртуть утилізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 квітня близько 12 години дня надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець виявив велику кількість ртуті на ґрунтовій дорозі на околиці райцентру. На місце події одразу виїхали фахівці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

З’ясувалося, що чоловік йшов на свій город і на дорозі, неподалік ставка, побачив на стежці кульки ртуті. Вони були розкидані на площі 1 кв.м. Він одразу зателефонував на "гарячу лінію" міськвиконкому, які й повідомили рятувальників". - йдеться у повідомленні.

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Орієнтовно до трьох годин знадобилося фахівцям ДСНС для того, щоб провести роботи з демеркуризації сріблясто-білого металу у спеціальну валізу. Загалом рятувальники зібрали близько 2 кг ртуті. Далі вони передадуть небезпечну речовину органам місцевого самоврядування для її подальшої утилізації.

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