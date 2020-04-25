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Новини
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Чоловік знайшов два кілограми ртуті неподалік від свого городу в Бердичеві, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Житомирській області рятувальники зібрали близько двох кілограм ртуті, які знайшов житель Бердичева на околиці міста, біля свого городу. Ртуть утилізували.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 квітня близько 12 години дня  надійшло повідомлення про те, що місцевий мешканець виявив велику кількість ртуті на ґрунтовій дорозі на околиці райцентру. На місце події одразу виїхали фахівці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

З’ясувалося, що чоловік йшов на свій город і на дорозі, неподалік ставка, побачив на стежці кульки ртуті. Вони були розкидані на площі 1 кв.м. Він одразу зателефонував на "гарячу лінію" міськвиконкому, які й повідомили рятувальників". - йдеться у повідомленні.

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Чоловік знайшов два кілограми ртуті неподалік від свого городу в Бердичеві, - ДСНС 01

Орієнтовно до трьох годин знадобилося фахівцям ДСНС для того, щоб провести роботи з демеркуризації сріблясто-білого металу у спеціальну валізу. Загалом рятувальники зібрали близько 2 кг ртуті. Далі вони передадуть небезпечну речовину органам місцевого самоврядування для її подальшої утилізації.

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Чоловік знайшов два кілограми ртуті неподалік від свого городу в Бердичеві, - ДСНС 02

Чоловік знайшов два кілограми ртуті неподалік від свого городу в Бердичеві, - ДСНС 03

Бердичів (31) ртуть (34) ДСНС (5160) Житомирська область (1285)


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мужчине повезло, если не слизал конечно....
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25.04.2020 23:38 Відповісти
Отруйні пари ртуті, а зїсти краплю ртуті теж не корисно зовсім, але не смертельно, бережіть сантехніку.
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26.04.2020 10:28 Відповісти
Оце розбагатів...! Та,ще,й неотруївся...
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25.04.2020 23:42 Відповісти
Нехай уважно роздивиться , ртуть ******** Золото, може почнеться Золота лихоманка...
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25.04.2020 23:45 Відповісти
Кто-то припас колорадов травить.
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26.04.2020 08:20 Відповісти
Я колись тримав в руках банку ртуті 0.5 л. Важка.
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25.04.2020 23:51 Відповісти
Новость мирового масштаба
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26.04.2020 00:05 Відповісти
Якщо жарко то вона б випарувалася тай по всьому, нащо МЧСників ганяти
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26.04.2020 01:28 Відповісти
 
 