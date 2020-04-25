Сирийские ВВС применили зарин и хлор как химоружие, виновные должны быть покараны, - МИД Украины поддержал заявление Международного партнерства

МИД Украины поддержал выводы Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия относительно применения химоружия в Сирии.

Украинское внешнеполитической ведомство поддерживает заявление Международного партнерства в борьбе с безнаказанностью применения химического оружия, членом которого является Украина, в связи обнародованием 8 апреля 2020 года Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) первого отчета Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), виновных в применении химического оружия или токсичных химикатов в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

ГРИ пришла к выводу, что есть основания полагать, что виновниками применения зарина как химического оружия в г. Лтамена (Сирия) 24 и 30 марта 2017 года, и хлора 25 марта 2017 года являются лица, принадлежащие к сирийским Военно-воздушным силам.

"МИД Украины призывает принять все меры с целью привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия. Украина остается преданной глобальным усилиям по недопущению применения такого оружия при любых обстоятельствах и его распространения, а также борьбе с безнаказанностью таких преступлений", - подчеркивают в ведомстве.

