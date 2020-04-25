УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3299 відвідувачів онлайн
Новини
6 815 17

Сирийские ВВС применили зарин и хлор как химоружие, виновные должны быть покараны, - МИД Украины поддержал заявление Международного партнерства

Сирийские ВВС применили зарин и хлор как химоружие, виновные должны быть покараны, - МИД Украины поддержал заявление Международного партнерства

МИД Украины поддержал выводы Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия относительно применения химоружия в Сирии.

Украинское внешнеполитической ведомство поддерживает заявление Международного партнерства в борьбе с безнаказанностью применения химического оружия, членом которого является Украина, в связи обнародованием 8 апреля 2020 года Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) первого отчета Группы по расследованию и идентификации (ГРИ), виновных в применении химического оружия или токсичных химикатов в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

ГРИ пришла к выводу, что есть основания полагать, что виновниками применения зарина как химического оружия в г. Лтамена (Сирия) 24 и 30 марта 2017 года, и хлора 25 марта 2017 года являются лица, принадлежащие к сирийским Военно-воздушным силам.

"МИД Украины призывает принять все меры с целью привлечения к ответственности виновных в применении химического оружия. Украина остается преданной глобальным усилиям по недопущению применения такого оружия при любых обстоятельствах и его распространения, а также борьбе с безнаказанностью таких преступлений", - подчеркивают в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пилоты причастны к авиаатакам на госпитали в Сирии весной 2019 года, - расследование The New York Times

Автор: 

МИД (4282) Сирия (1882) химическое оружие (363) ОЗХО (30)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Шукайте сліди лаптєй.
показати весь коментар
25.04.2020 23:56 Відповісти
+9
кацаполеты кацапские, пилоты кацапские - ввс серии?
валяюсь....
показати весь коментар
26.04.2020 01:43 Відповісти
+8
сирийские ввс? - ето как танки республики конгы
еще есть кто то ктo верит в ету муйню?
показати весь коментар
26.04.2020 01:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шукайте сліди лаптєй.
показати весь коментар
25.04.2020 23:56 Відповісти
твоих?
показати весь коментар
26.04.2020 00:31 Відповісти
Асада должен изнасиловать коронавирусный баран, и только после этого в Сирии наступит мир !
показати весь коментар
26.04.2020 00:18 Відповісти
сирийские ввс? - ето как танки республики конгы
еще есть кто то ктo верит в ету муйню?
показати весь коментар
26.04.2020 01:41 Відповісти
кацаполеты кацапские, пилоты кацапские - ввс серии?
валяюсь....
показати весь коментар
26.04.2020 01:43 Відповісти
Я удивляюсь, что ВВС днр еще не применяли по карателям бендеравцам.... Или уже применяли, только наши не хотят накалять обстановку? Как это неоднократно делали...
показати весь коментар
26.04.2020 02:14 Відповісти
Так уже все международные договоренности ничего не стоят, да и не действуют они. Здесь удивляться нечему. Каждый что хочет, тот и ворочит.
показати весь коментар
26.04.2020 02:24 Відповісти
А какова реакция по факту применения "новичка" в Англии? Глубокая обеспокоенность?
показати весь коментар
26.04.2020 08:16 Відповісти
 
 