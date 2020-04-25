Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины встречи на реке Эльба в Германии американских и советских войск, которые были союзниками во Второй мировой войне.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию "Дух Эльбы" по случаю 75-й годовщины исторической встречи войск союзников", - написал он.

Лубкивский подчеркнул, что этот жест не может остаться незамеченным официальным Киевом.

"Киев должен сказать и Вашингтону, и миру, что Россия не имеет ни исторического, ни морального права присваивать победу во Второй Мировой.

В победе советских сил - кровь и смерть миллионов украинцев и украинок. Не Путину представлять колоссальную жертву нашего народа", - написал он.

По словам дипломата, личное желание президента Трампа найти точки соприкосновения с президентом Путиным не могут происходить ни за счет Украины, ни за счет нашего прошлого, ни за счет нашего будущего: "Нельзя подыгрывать больным амбициям Путина чувствовать себя великой державой. Нельзя подыгрывать российскому империализму, который ежедневно атакует Украину, подрывает безопасность Грузии, Молдовы и самого Запада".

"Именно это должен сказать сегодня Киев", - резюмировал Лубкивский.