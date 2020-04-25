УКР
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский

Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины встречи на реке Эльба в Германии американских и советских войск, которые были союзниками во Второй мировой войне.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.

"Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию "Дух Эльбы" по случаю 75-й годовщины исторической встречи войск союзников", - написал он.

Лубкивский подчеркнул, что этот жест не может остаться незамеченным официальным Киевом.

"Киев должен сказать и Вашингтону, и миру, что Россия не имеет ни исторического, ни морального права присваивать победу во Второй Мировой.

В победе советских сил - кровь и смерть миллионов украинцев и украинок. Не Путину представлять колоссальную жертву нашего народа", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин утвердил перенос даты окончания Второй мировой войны

По словам дипломата, личное желание президента Трампа найти точки соприкосновения с президентом Путиным не могут происходить ни за счет Украины, ни за счет нашего прошлого, ни за счет нашего будущего: "Нельзя подыгрывать больным амбициям Путина чувствовать себя великой державой. Нельзя подыгрывать российскому империализму, который ежедневно атакует Украину, подрывает безопасность Грузии, Молдовы и самого Запада". 

"Именно это должен сказать сегодня Киев", - резюмировал Лубкивский.

Топ коментарі
+56
Ойтаявасумоляю, хто это скажет, Вислюк-Членограй, што-ли ???
25.04.2020 23:57 Відповісти
+53
какое отношение власовский режим Пукина имеет к советским войскам?!..
25.04.2020 23:57 Відповісти
+51
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 2306
26.04.2020 00:01 Відповісти
cявло
26.04.2020 12:11 Відповісти
а написано ніби вервейко...
26.04.2020 12:19 Відповісти
26.04.2020 11:18 Відповісти
Это у тебя шизофрения .! Шо бы ты знал , парады проводят на честь страны и её народа ,, а во время воен и - для поднятия морального духа воюющего народа , а не для святкування каких нибудь столетних ,да ещё и очень сомнительных (судя по нынешним обстоятельствам) , праздников . .
26.04.2020 10:59 Відповісти
у вас в голові сталінські паради - сталініст Перепелиця.
26.04.2020 11:05 Відповісти
.Какой я тебе - сталинист . ? Тю .. Откуда такие выводы , хз.
Да ты похоже действительно - не в себе . .
26.04.2020 11:59 Відповісти
значить ти - Чучхе.
Бо це тоталітарні режими, такі, як сталінські ******* паради, і ти з Ксенією, отже ви - сталіністи
26.04.2020 12:09 Відповісти
.....!
26.04.2020 12:40 Відповісти
бач радіє, що воно сталініст. Тільки сталініст і русскій мір любить паради.
26.04.2020 15:57 Відповісти
Не вонокай , быдло ..! С тобой говорили нормальным тоном .. Или желаешь узнать куда тебе нужно идти . ?
показати весь коментар
зеленое чмо не может отреагировать,ОНО снимает ролик о своем величии
показати весь коментар
Индюк и Паук обнародовали совместную декларацию.
26.04.2020 09:55 Відповісти
Биба и Боба два дол...ба!
Какие бы они декларации не подписывали...
26.04.2020 09:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=QleNeDoJwdQ
https://www.youtube.com/watch?v=QleNeDoJwdQ

Какая ночь я не могу ( Классная песня под гитару )


https://www.youtube.com/watch?v=8-3UvWq-XCY

26.04.2020 10:09 Відповісти
150% Лубківський в точку попав, та бубочка оманська хіба відкриє свій гівнорот з цього приводу!
26.04.2020 10:11 Відповісти
круто мстит унтерменшевский зверьково-хищный фашик пуйло дедам за свое опущение в питерской подворотне !!!
26.04.2020 10:16 Відповісти
недопобедили деды расейских фашиков ! фюрер подворотневый пуйло их сейчас круто сортирит !
26.04.2020 10:21 Відповісти
Ким Чен Ын умер от Ковида !
26.04.2020 10:55 Відповісти
пока нет офмциального подтверждения
26.04.2020 11:00 Відповісти
официального нет , но мы надеемся и верим . Упырем меньше .баба впервые начнет рулить .
26.04.2020 11:02 Відповісти
пора КОВИДУ прийти к пуйлу в бункер. расея начнет дышать нормально
26.04.2020 11:01 Відповісти
.Д.Трамп ще пів року тому казав шо Кім Чин Ин гарний хлопець , і де зара той гарний хлопець ?? Щось мені підказує що ***** буде там же в найближчий час .
26.04.2020 11:05 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5381
26.04.2020 11:09 Відповісти
Два урода!
26.04.2020 12:06 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 9227
26.04.2020 12:25 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 502
26.04.2020 12:27 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 9173
26.04.2020 12:27 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 8399
26.04.2020 12:30 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 1372
26.04.2020 12:42 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 9733
26.04.2020 12:53 Відповісти
У Другій світовій війні Українці понесли людські втрати більше, ніж Великобританія, Канада, США, Франція .... разом узяті. А загальні втрати України у цій війні колосальні і оцінюються у 10 000 000 життів. У чужій окупаційній сталінській червоній Армії загинув кожен третій Українець. Причина такої жахливої ​​ситуації була простою - кривавий кат Сталін не зважав ні з якими втратами поневолених Українців. Наслідком зіткнення двох окупаційних тоталітарних комуно фашистського і фашистського режимів стали небачені жертви як серед військових, так і серед цивільного населення України; територія між Карпатами і Доном перетворилася в криваві землі. Такою була для України ціна втрати своєї власної незалежної держави УНР і своєї рідної національної армії.
Українець Олексій Берест встановив кривавий і чужий для українців комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавого срср над Рейхстагом в Берліні, а українець Майкл Стренк - підняв чужий прапор США над Іводзіми. Але тільки рідна Українська Повстанська Армія УПА мужньо боролася в цій війні під своїм рідним українським національним прапором. А зараз все воїни хоробрі захисники Українського Вітчизни поклялися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу тепер уже від ******** проклятих російських фашистів загарбників. А якщо буде потрібно то і встановити величний національний український прапор над поваленим фашистським лігвом Кремлем.
26.04.2020 13:13 Відповісти
Мораль відносин між державами - "Коли ти слабак, то ти -ніхто і звати тебе ніяк". Украінці повинні отямитись, відмовитись від "послуг" міжнародного злочинного картелю ХАБАД, перестати обирати тих, кому Украіна не рідна мати, а лиш годівниця, до влади народ мусить привести патріотів -націоналістів і почати самому господарювати в своєму домі. Буде важко, бо багатства наші розікрадено, народ зубожі втратив віру в завтрашній день, але мусимо самі дати собі раду. Ми ж нічим не гірші наших сусідів, але наша біда в тому, що дозволяємо господарювати в своєму домі чужинцям і сіоністам.
26.04.2020 13:25 Відповісти
Вот так искажается история ,нивелируется историческая правда.
Сильные мира сего переписывают её ,а слабые мира сего своим молчанием
этому способствуют.
26.04.2020 13:35 Відповісти
Пуйло без мыла лезет в одно место Трампу, лишь бы показать свою значимость в этом мире!!
26.04.2020 13:44 Відповісти
зебилы, хотите жить с порохоботами в сильной стране и не ругаться на пользу пуйловцам- требуйте у ЗЕ рабочих мест, дешёвых займов у гос-ва, новых производств, восстановления ядерного потенциала, национализации энергетики, металлургической промышленности ...работать надо мля, по 12 часов/в три смены, узаконить минимальную стоимость оплаты рабочего часа в Украине, как у немцев и поляков , а не по -кацапски пустозвидеть по 25 часов в сутки, но там хоть нефть есть...
26.04.2020 14:09 Відповісти
"Когда в конце декабря строительство «Северного потока-2» остановились из-за санкций США, российские чиновники указывали, что именно «Академик Черский» способен завершить работы. Поэтому, когда судно вышло из порта Находки в середине февраля, ожидалось, что оно пойдет в Европу. Но вначале трубоукладчик сменил курс на юг Африки и дошел до ЮАР, а затем только направился в Европу. Тогда появились разные версии, почему судно выбрало длинный маршрут. Но дойдя до Канарских островов, оно взяло курс на египетский Порт-Саид, находящийся у входа в Суэцкий канал. Таким образом «Академик Черский», обогнув Африку, направился обратно."
26.04.2020 14:42 Відповісти
...или в Средиземное море а потом в Чёрное и Крым. Там его могут переоборудовать (сейчас на нём стоит оборудование для прокладки труб меньшего диаметра чем у СП2), а уже после этого отправить в Балтику.
26.04.2020 16:40 Відповісти
A пару лет назад параша пьіталась купить для єтого б/ушньій спецкорабль "Альтрани", но не потянула по деньгам его капремонт. А вот япнцьї взяли єто дело в свои руки. Переименовали "Альтрани", отремонтировв его. Теперь кораблик работает во благо японцев. На нем имеется водолазное оборудованием для подводной сварки с барокамерами и специальньім шлюзом для погружения-приемки,а хоть и подводньіх диверсантов.
26.04.2020 23:43 Відповісти
Мордатый Мажор решил напомнить о себе.Еще бы мнение чистильщика пулеметов заслушать.Тоже куда то пропал
26.04.2020 14:59 Відповісти
Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 7901
26.04.2020 15:05 Відповісти
Жахливі підсумки другої світової війни; загальні демографічні втрати в знову по новій окупованій на той час кремлівськими комуно фашистами кривавої тюрми народів срср, державі УНР з новою окупаційною назвою захопленої України і вже як колонії -усср з убитими, жертвами концтаборів, депортованими і закатованих - складають більше 14 млн чоловік. З 41,7 млн ​​людей, які жили до війни в колонії УРСР, на 1945 рік залишилося тільки 27,4 млн чоловік. Кореспондент газети "Saturday Evening Post", відвідавши в 1945 р назад окуповану кремлівськими комуно фашистами України, з жахом написав: "Те, що дехто намагається зобразити як нібито" російську славу "(росіяни це замасковані під них москалі) - було, перш за все , української війною з відразу з двома однаковими проклятими окупантами сталіна і гітлера. Жодна європейська країна не постраждала більше від глибоких ран, нанесених своїм містам, своїй промисловості, сільському господарству, людській силі "заявив кореспондент.
26.04.2020 15:48 Відповісти
Не надо переживать. Ковидла все подрехтует в карме этих стран и их ВОШЬдей
26.04.2020 16:02 Відповісти
Нужно еще не забыть о том, что КА творила на оккупированных территориях. Я понимаю, что немцы были не лучше. Но если по первым нам вдалбливали в уши, то про зверства КА нам никто никогда не говорил. Только относительно недавно начали всплывать славные подвиги АСВАБАДИТЕЛЕЙ. Желающие могут почитать и посмотреть https://fakeoff.org/history/pro-podvigi-sovetskogo-soldata-soldata-nasilnika тут .
26.04.2020 16:18 Відповісти
це якось виправдовує кацапів за вбивства українців ?
а нє сбрєнділ лі ти, холоп рассєйскій, а?
27.04.2020 07:44 Відповісти
УПА і досі живе.
На відміну від червоної армії.
В підсумку і незалежність Є.
27.04.2020 07:43 Відповісти
Отреагировать нужно асимметрично!
Разорвать дипоношения с обоими.
26.04.2020 17:16 Відповісти
судить кацапа в Нюрнберге, как зачинщика Второй мировой!
https://www.youtube.com/watch?v=rUBQoB3ZsRA
26.04.2020 20:48 Відповісти
Так и не понял, на чьей стороне воевал Бандера.
26.04.2020 22:55 Відповісти
Против коммунофашистов.
26.04.2020 23:46 Відповісти
Т.е. помогал фюреру, уничтожая большевиков?
26.04.2020 23:48 Відповісти
Допомагав Україні.
Чому ти думаєш, що західняки, які не жили з рашкою, але отримавши тисячи закатованих після їхнього набігу, будуть воювати за сталіна ?
Савсєм сбрєнділ ?
27.04.2020 07:41 Відповісти
