Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию к 75-летию встречи на Эльбе. Киев должен немедленно отреагировать, - Лубкивский
Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины встречи на реке Эльба в Германии американских и советских войск, которые были союзниками во Второй мировой войне.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник премьер министра в 2015 - 2016 годах, член Наблюдательного Совета фонда "Открой Украину" Даниил Лубкивский, передает Цензор.НЕТ.
"Трамп и Путин обнародовали совместную декларацию "Дух Эльбы" по случаю 75-й годовщины исторической встречи войск союзников", - написал он.
Лубкивский подчеркнул, что этот жест не может остаться незамеченным официальным Киевом.
"Киев должен сказать и Вашингтону, и миру, что Россия не имеет ни исторического, ни морального права присваивать победу во Второй Мировой.
В победе советских сил - кровь и смерть миллионов украинцев и украинок. Не Путину представлять колоссальную жертву нашего народа", - написал он.
По словам дипломата, личное желание президента Трампа найти точки соприкосновения с президентом Путиным не могут происходить ни за счет Украины, ни за счет нашего прошлого, ни за счет нашего будущего: "Нельзя подыгрывать больным амбициям Путина чувствовать себя великой державой. Нельзя подыгрывать российскому империализму, который ежедневно атакует Украину, подрывает безопасность Грузии, Молдовы и самого Запада".
"Именно это должен сказать сегодня Киев", - резюмировал Лубкивский.
Да ты похоже действительно - не в себе . .
Бо це тоталітарні режими, такі, як сталінські ******* паради, і ти з Ксенією, отже ви - сталіністи
Какие бы они декларации не подписывали...
Українець Олексій Берест встановив кривавий і чужий для українців комуно - фашистський окупаційний кремлівський прапор кривавого срср над Рейхстагом в Берліні, а українець Майкл Стренк - підняв чужий прапор США над Іводзіми. Але тільки рідна Українська Повстанська Армія УПА мужньо боролася в цій війні під своїм рідним українським національним прапором. А зараз все воїни хоробрі захисники Українського Вітчизни поклялися звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу тепер уже від ******** проклятих російських фашистів загарбників. А якщо буде потрібно то і встановити величний національний український прапор над поваленим фашистським лігвом Кремлем.
Сильные мира сего переписывают её ,а слабые мира сего своим молчанием
этому способствуют.
а нє сбрєнділ лі ти, холоп рассєйскій, а?
На відміну від червоної армії.
В підсумку і незалежність Є.
Разорвать дипоношения с обоими.
Чому ти думаєш, що західняки, які не жили з рашкою, але отримавши тисячи закатованих після їхнього набігу, будуть воювати за сталіна ?
Савсєм сбрєнділ ?