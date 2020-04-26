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Новини
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Рівень небезпеки - жовтий, - ДСНС попереджає про пориви вітру на території України 26 квітня

Рівень небезпеки - жовтий, - ДСНС попереджає про пориви вітру на території України 26 квітня

Держслужба з НС із посиланням на прогноз Укргідрометцентру попереджає про пориви вітру в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, упродовж доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий).

"Погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Рекомендується зберігати підвищену пильність і обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов", - уточнюють у пресслужбі Гідрометцентру.

Також, за інформацією ДСНС, на високогір'ї Івано-Франківської області та східній частині Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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Автор: 

Гідрометцентр (159) погода (791) ДСНС (5160)


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Топ коментарі
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Зато пожары потушили этой ночью...
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26.04.2020 06:17 Відповісти
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Даже природа взбунтовалась против зелени
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26.04.2020 00:30 Відповісти
Падлюка с чужим флагом, это у тебя в мозгу гельминты взбунтовались
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26.04.2020 09:45 Відповісти
Желтый терпимо,а вот коричневый это серьезно 😁
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26.04.2020 01:03 Відповісти
ЗЕЛЕНИЙ - сур'ьозно. Усі інші переживемо.
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26.04.2020 07:02 Відповісти
зеленый, к сожалению
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26.04.2020 01:37 Відповісти
Парус брать надо кому в гэндэлык! И про якорь не забудьте ато занесет аж в маскалию а там вам пупкин вместо 100 гр покажет кузькину мать!
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26.04.2020 05:28 Відповісти
Зато пожары потушили этой ночью...
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26.04.2020 06:17 Відповісти
В то же время на восточную Африку обрушились несметные полчища саранчи:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=l3U7rd-t1lA&feature=emb_logo
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26.04.2020 06:23 Відповісти
В Украине также достаточно полчищ "иного подобия саранчи".
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26.04.2020 08:11 Відповісти
 
 