Рівень небезпеки - жовтий, - ДСНС попереджає про пориви вітру на території України 26 квітня
Держслужба з НС із посиланням на прогноз Укргідрометцентру попереджає про пориви вітру в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС, упродовж доби 26 квітня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки - жовтий).
"Погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Рекомендується зберігати підвищену пильність і обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов", - уточнюють у пресслужбі Гідрометцентру.
Також, за інформацією ДСНС, на високогір'ї Івано-Франківської області та східній частині Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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